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ЦИК: Машините, на които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция

ЦИК: Машините, на които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция

16 Август, 2026 20:24 447 16

  • цик-
  • гаранция-
  • машини за гласуване-
  • президентски избори

Според изборните експерти проблемът е сериозен

ЦИК: Машините, на които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Машините, на които ще гласуваме през октомври, са с изтекла гаранция. Това обявиха за bTV от Централната избирателна комисия (ЦИК). Според експертите това може да блокира стотици машини. За вота ще ни трябват около 9800 машини, обявиха от ЦИК.

„Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но подготвяме техническа спецификация за обществена поръчка, която следващата седмица ще влезе на гласуване. Нашата амбиция е до изборния ден да имаме машините изрядни за работа и веднага след ремонта и поддръжката, каквито не са правени до момента, ще се пристъпи към сертифицирането“, каза Стоянка Балова, говорител на ЦИК.

Според изборните експерти проблемът е сериозен.

„Не само ЦИК, всички знаят, че гаранцията е изтекла, и то, мисля, още миналата година. Това не означава автоматично, че всички машини ще се бракуват, но означава, че все повече машини ще излизат от строя. На последните излязоха над сто машини, сега ще излязат няколкостотин. Имаме късмет, че сега ще имаме най-простите възможни избори – президентските, и се надявам затруднените хора да не са много“, коментира Михаил Константинов, експерт по изборно законодателство и практики.

Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина. В тези с под 300 души – на хартия.

От ЦИК открояват като важни следните дати.

„Първата важна дата е 10 октомври. Гражданите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, а не по постоянен, трябва да заявят това. Същата е датата за хората с увреждания за подвижна избирателна секция“, обясни Стоянка Балова.

Експертите допълват детайлите по подготовката.

„Инициативните комитети трябва да представят 7000 подписа на избиратели. Аз ги съветвам да са поне 7500, защото много ще се окажат недействителни. А пък партиите и коалициите трябва да предоставят депозит 5000 евро, който се връща, ако минат 1%“, обясни Михаил Константинов.

Ако загубят депозита, той отива за лечение на деца.

Експертите допълват, че два месеца преди вота неизвестните са няколко – кои ще са кандидатите на десницата и дали ГЕРБ ще играят с отделен кандидат.

След като бъде обявена обществената поръчка за гаранционното обслужване на машините, тепърва предстои и тяхното сертифициране.

Вече е ясна и хронограмата за вота на 25 октомври, както и най важните дати. До 9 септември партиите, а до 14-и и инициативните комитети трябва да се регистрират за вота.

До 22 ще знаем и имената на кандидатите в листите. На 23 септември ще бъдат определени номерата на кандидатите в бюлетината, а на 24-и ще бъде утвърден и нейният образец.

Кампанията започва на 25 септември, а до 3 октомври ще са ясни секциите зад граница.

24 октомври е ден за размисъл, а до края на изборния ден е забранено оповестяване на проучвания и резултати. 25 октомври е датата на първия тур.

Ако има втори тур на вота, то балотажът ще е на 1 ноември, неделя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    С тези машини направиха ДС Терзиев кмет.

    Коментиран от #10

    20:25 16.08.2026

  • 2 Элисавета

    6 4 Отговор
    гаранция – Франция

    20:26 16.08.2026

  • 3 тея таблети са скъпи и нови

    8 3 Отговор
    още ли са в частен склад и ги центроват евреи преди избори ???

    20:27 16.08.2026

  • 4 Без майтап

    4 6 Отговор
    И на Борисов му е изтекла гаранцията, но не спира да се фука.

    20:33 16.08.2026

  • 5 Не били компютри,

    3 3 Отговор
    а компоти! Циките ще търчат с препятствия

    20:34 16.08.2026

  • 6 Ганчо

    4 4 Отговор
    Пак ще има изненади на изборите!

    20:35 16.08.2026

  • 7 Анонимен

    8 3 Отговор
    Че рр точно това търси счупени мадуровки и хоп Йотова е назначена за президент

    Коментиран от #11

    20:37 16.08.2026

  • 8 партия Прогресиращ БоГАташ

    6 3 Отговор
    При нас всичко е измама!

    20:46 16.08.2026

  • 9 хаха

    6 4 Отговор
    Какво значение има "гаранцията" бе безполезни ориенталски добичета?

    ХАХАХА!
    Като ви изтече гаранцията на телевизора да не би да го хвърляте? (понеже сте толкова тъпи че имате и телевизорите де)
    Я обратно по дърветата бе недоеволюирали питеци безполезни!

    20:47 16.08.2026

  • 10 Мадуро

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И със същите тези компютри колежката Идиотова ще я направим официално резидент!

    20:47 16.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 голяма работа

    3 1 Отговор
    То и на кандидатите за президент отдавна им е изтекла гаранцията, ама пак се натискат

    20:51 16.08.2026

  • 13 О, Морес

    1 2 Отговор
    Кеф ! Връщаме си добрата стара хартийка.Аман от дигитализация !

    20:53 16.08.2026

  • 14 Тошко

    4 0 Отговор
    Освен това вече са нагласени за Йотова.

    20:55 16.08.2026

  • 15 А бе

    1 0 Отговор
    Чудя се дали още има улави да ходят да гласуват...

    21:01 16.08.2026

  • 16 Тоест ще ги

    2 0 Отговор
    Настроят прогресивно.

    21:01 16.08.2026

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