Детската болница в Бургас получи разрешително за дейност

Детската болница в Бургас „Света Анастасия“ получи разрешително за дейност.

Това съобщи кметът Димитър Николов в профила си във "Фейсбук".

"Вече подаваме документите в НЗОК. След подписването на договора започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията и структурите на болницата.

Докато това се случи и се подпише договора, ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца", написа Николов..

Пътят към изграждането на модерна, многопрофилна детска болница в Бургас, ключово развитие за целия Югоизточен регион на България, е белязан от упорити местни усилия и значими институционални стъпки.

Този проект, който сега достига кулминацията си с издаването на разрешително за дейност на Детска болница „Света Анастасия“, адресира дългогодишни нужди от специализирани педиатрични грижи далеч от столицата.

Първите конкретни стъпки по физическото изграждане на болницата започнаха с подписването на договор за строителство в началото на 2023 г. Въпреки това, пътят не беше без административни препятствия.

Предишно решение на Министерския съвет № 139 от 22 февруари 2023 г., което първоначално одобри създаването на болницата, трябваше да бъде отменено и впоследствие заменено.

Това решение, взето по-късно през октомври 2023 г., беше наложено от обективни обстоятелства, като обжалвания на обществени поръчки и искания за промени в одобрената структура и броя на леглата.

Новият, актуализиран проект формализира визията за лечебно заведение със 142 легла, функциониращо в 26 структури и предлагащо лечение по 27 медицински специалности.

Този цялостен подход беше специално разработен, за да отговори на медицинските потребности на Бургаска област, както беше потвърдено от Националната здравна карта. Още преди физическото завършване на сградата, местните власти в Бургас започнаха да подготвят терена за нейното оперативно функциониране. През декември 2023 г. Община Бургас обяви конкурс за управител на болницата, демонстрирайки проактивен подход към набирането на персонал.

Този призив беше посрещнат със значителен интерес, привличайки над 500 кандидати за различни медицински и немедицински длъжности, което подчертава регионалното и националното очакване към такова съоръжение. С настъпването на 2024 г. физическото строителство на сградата набра скорост. До февруари 2024 г. напредъкът беше достатъчно голям, за да се наложи инспекция от тогавашния министър-председател Росен Желязков.

По време на посещението си премиерът не само изрази надежда, че болницата ще отвори врати до края на годината, но и похвали Община Бургас и кмета Димитър Николов за техните пионерски усилия.

Той подчерта как регионалните инициативи често демонстрират своята жизненост точно там, където националните проекти срещат трудности. Беше потвърдено, че болницата ще обслужва огромно население от приблизително 1,5 милиона души в целия регион, включително райони в Бургаска, Ямболска и Сливенска област.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов допълнително ангажира 24 милиона лева помощ за Бургас като пряк бенефициент по програма „Региони в развитие“, признавайки болницата като основополагащ „първи център на детското здравеопазване у нас“.

През май 2024 г. строителството продължи да напредва, преминавайки към решаващата фаза на доставка и монтаж на оборудване. Общината потвърди текущото инсталиране на вътрешни болнични системи, обзавеждане на стаи за пациенти и ескалатори, наред с плановете за цялостно обновяване на околните улици, озеленяване и дори детска площадка.

Едновременно с това д-р Благомир Здравков беше обявен за победител в конкурса за управител на болницата. Той оптимистично прогнозира стартирането на дейността на болницата през активния летен сезон, в очакване на всички необходими регулаторни одобрения от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Регионална здравна инспекция – Бургас и Министерството на здравеопазването.

Този постоянен напредък, въпреки първоначалните административни корекции и сложности на един мащабен инфраструктурен проект, подчертава ангажимента за подобряване на достъпа до здравеопазване за децата в един жизненоважен български регион.

Получаването на разрешителното за дейност не е просто административен акт; то бележи кулминацията на целенасочени регионални усилия, които обещават да предефинират педиатричните грижи за стотици хиляди граждани, доказвайки, че местната воля наистина може да движи националната промяна.