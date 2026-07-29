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Детската болница в Бургас получи разрешително за дейност

Детската болница в Бургас получи разрешително за дейност

29 Юли, 2026 14:19 818 21

  • бургас-
  • димитър николов-
  • многопрофилна болница-
  • югоизточен регион-
  • света анастасия-
  • здраве-
  • деца-
  • детска болница

Новият, актуализиран проект формализира визията за лечебно заведение със 142 легла, функциониращо в 26 структури и предлагащо лечение по 27 медицински специалности

Детската болница в Бургас получи разрешително за дейност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Детската болница в Бургас „Света Анастасия“ получи разрешително за дейност.

Това съобщи кметът Димитър Николов в профила си във "Фейсбук".

"Вече подаваме документите в НЗОК. След подписването на договора започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията и структурите на болницата.

Докато това се случи и се подпише договора, ще се обяви график за безплатни профилактични прегледи за деца", написа Николов..

Пътят към изграждането на модерна, многопрофилна детска болница в Бургас, ключово развитие за целия Югоизточен регион на България, е белязан от упорити местни усилия и значими институционални стъпки.

Този проект, който сега достига кулминацията си с издаването на разрешително за дейност на Детска болница „Света Анастасия“, адресира дългогодишни нужди от специализирани педиатрични грижи далеч от столицата.

Първите конкретни стъпки по физическото изграждане на болницата започнаха с подписването на договор за строителство в началото на 2023 г. Въпреки това, пътят не беше без административни препятствия.

Предишно решение на Министерския съвет № 139 от 22 февруари 2023 г., което първоначално одобри създаването на болницата, трябваше да бъде отменено и впоследствие заменено.

Това решение, взето по-късно през октомври 2023 г., беше наложено от обективни обстоятелства, като обжалвания на обществени поръчки и искания за промени в одобрената структура и броя на леглата.

Новият, актуализиран проект формализира визията за лечебно заведение със 142 легла, функциониращо в 26 структури и предлагащо лечение по 27 медицински специалности.

Този цялостен подход беше специално разработен, за да отговори на медицинските потребности на Бургаска област, както беше потвърдено от Националната здравна карта. Още преди физическото завършване на сградата, местните власти в Бургас започнаха да подготвят терена за нейното оперативно функциониране. През декември 2023 г. Община Бургас обяви конкурс за управител на болницата, демонстрирайки проактивен подход към набирането на персонал.

Този призив беше посрещнат със значителен интерес, привличайки над 500 кандидати за различни медицински и немедицински длъжности, което подчертава регионалното и националното очакване към такова съоръжение. С настъпването на 2024 г. физическото строителство на сградата набра скорост. До февруари 2024 г. напредъкът беше достатъчно голям, за да се наложи инспекция от тогавашния министър-председател Росен Желязков.

По време на посещението си премиерът не само изрази надежда, че болницата ще отвори врати до края на годината, но и похвали Община Бургас и кмета Димитър Николов за техните пионерски усилия.

Той подчерта как регионалните инициативи често демонстрират своята жизненост точно там, където националните проекти срещат трудности. Беше потвърдено, че болницата ще обслужва огромно население от приблизително 1,5 милиона души в целия регион, включително райони в Бургаска, Ямболска и Сливенска област.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов допълнително ангажира 24 милиона лева помощ за Бургас като пряк бенефициент по програма „Региони в развитие“, признавайки болницата като основополагащ „първи център на детското здравеопазване у нас“.

През май 2024 г. строителството продължи да напредва, преминавайки към решаващата фаза на доставка и монтаж на оборудване. Общината потвърди текущото инсталиране на вътрешни болнични системи, обзавеждане на стаи за пациенти и ескалатори, наред с плановете за цялостно обновяване на околните улици, озеленяване и дори детска площадка.

Едновременно с това д-р Благомир Здравков беше обявен за победител в конкурса за управител на болницата. Той оптимистично прогнозира стартирането на дейността на болницата през активния летен сезон, в очакване на всички необходими регулаторни одобрения от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Регионална здравна инспекция – Бургас и Министерството на здравеопазването.

Този постоянен напредък, въпреки първоначалните административни корекции и сложности на един мащабен инфраструктурен проект, подчертава ангажимента за подобряване на достъпа до здравеопазване за децата в един жизненоважен български регион.

Получаването на разрешителното за дейност не е просто административен акт; то бележи кулминацията на целенасочени регионални усилия, които обещават да предефинират педиатричните грижи за стотици хиляди граждани, доказвайки, че местната воля наистина може да движи националната промяна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джак Спароу

    9 9 Отговор
    Кметът е номер 1!👍👍👍

    Коментиран от #5, #13

    14:24 29.07.2026

  • 2 скоро и частна.

    2 7 Отговор
    мдааа

    14:25 29.07.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 3 Отговор
    А детската болница в София даже няма проект!

    Коментиран от #16

    14:39 29.07.2026

  • 4 получи разрешително за дейност

    7 6 Отговор
    по пълнене на нови чекмеджета

    брей бая активни тез хорица и загрижени за здравето на съгражданите си
    да ги наградят с по ново чекмедже

    14:40 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Едно на нула за Бургас срещу София

    7 2 Отговор
    1:0. защо не мога да го напиша с едър шрифт?

    14:41 29.07.2026

  • 7 Доротея

    4 4 Отговор
    Боргас води убедително! Имат зала и за Пачарангата догодина, докато другите нямат нищо! Неприятно, но факт! Колкото до ЦСКА, едното трябва да се казва ЦСКА от 1948 г., а другото е пряк наследник на АС,23!

    14:50 29.07.2026

  • 8 Горски

    4 2 Отговор
    Браво на кмета на Бургас и екипа му! Докато в столицата се чудят как да откраднат един милиард от нова детска болница, в Бургас взеха че я построиха. Бургас яко дърпа напред като медицински и студентски център на черноморието.

    Коментиран от #11, #12, #14

    14:54 29.07.2026

  • 9 Цвете

    3 1 Отговор
    ПОЗДРАВИ ЗА " ПИОНЕРСКИТЕ " УСИЛИЯ. ПОЖЕЛАВАМ ДА Е ПОЛЗВАТ ПО МАЛКО ДЕЦА, ЗА ДА СИ ИЗЖИВЕЯТ ДЕТСТВОТО С ПО МАЛКО БОЛЕСТИ.👏👍👏

    14:57 29.07.2026

  • 10 Гларус

    3 1 Отговор
    В бургаските медии коментарите са заключени
    Познайте защо?
    Познайте защо?
    Ще помогна!
    Ще има яки наредби за които ние местните знаем а другите по малко

    14:58 29.07.2026

  • 11 Гларус

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    "Браво" на кмета на Бургас.
    Той успя да открадне парите а другите се мотат

    15:00 29.07.2026

  • 12 Кочо

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Дърпа субсидиите! Хората масово ходят на лечение в Турция! Напоследък и да правят зъбите си там! Селски кмет от Хаскьовско, отстоящ на 100 км от Хаскьой, Ст. Загора и Бургас, Безмер не го броим, до обяд работи, след обяд има час къде Одрин, че му е по близо и работят добре! Парите не са му проблем!

    15:00 29.07.2026

  • 13 Да.........

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джак Спароу":

    И Бургас е номер 1! Град - мечта! Търся да си купя апартамент там, въпреки високите цени.

    Коментиран от #15

    15:09 29.07.2026

  • 14 Лост

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Той кмета си ги открадна покрай спортната зала в Бургас.

    Коментиран от #17

    15:10 29.07.2026

  • 15 Гларус

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да.........":

    Но да не работиш в Бургас за заплата.
    Средната / като изключим бюджетните/
    Тук са най ниски в страната

    Коментиран от #19

    15:12 29.07.2026

  • 16 Що бе?

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Как ще сравниш Кмета на БУРГАС с отия ох люв. Бургас е модел за подражание. Перфектния град, перфектно управление. Тоя кмет /Бургаския/ да се кандидатира за президент, ще го изберем!

    15:12 29.07.2026

  • 17 Гларус

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лост":

    Мислиш ли,че от тук си взе/открадна/ по малко?

    Коментиран от #20

    15:13 29.07.2026

  • 18 Гларус

    2 0 Отговор
    По нашенски около Бургас.
    Митьо момата

    15:17 29.07.2026

  • 19 ХаХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гларус":

    Ами тогава работете повече! То с препичане на плажа, голяма заплата няма!

    Коментиран от #21

    15:17 29.07.2026

  • 20 Един олигарх

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гларус":

    Ами щом ги разбираш толкова тия работи, открадни и ти. Да ама то на приказки е лесно - чукаш по клавиатурата и хейтиш наляво и надясно.

    15:19 29.07.2026

  • 21 Гларус

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ХаХаХа":

    Готин местните не ходим на плаж.

    15:20 29.07.2026

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