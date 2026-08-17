Защо офертите за наем на апартаменти в Бургас достигнаха рекордни стойности преди „Евровизия”

Цените на апартаментите под наем за „Евровизия” до голяма степен са абсолютно нереални. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации Борис Павлов. Според него има няколко причини, които водят до подобни рекордни стойности.
Първата е, че хотелиерите, както и собствениците на имоти, които се отдават под наем краткосрочно, не са били подготвени за това, че Бургас ще бъде домакин на конкурса, и са имали нужда от време, в което да преценят каква цена да заложат за имота си. „Искам да ви уверя, че няма собственик на имот, който си мисли, че може да го отдаде под наем за една седмица на цена, която горе-долу е равна на стойността на самия имот”, посочи Павлов.
„Търсейки тези обяви, ние създаваме изкуствено трафик към тях и по този начин алгоритмите на самите платформи си мислят, че това са уникални имоти и за тях започват да валят резервации за този сезон. Това е един трик, чрез който се получават резервации за сега”, обясни председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации.
По думите му реалистично е цените да са около два до три пъти над нормалните цени за май или за сезона. „Това се наблюдава във всички градове, които са домакини на „Евровизия”, и е нещо нормално. Не бих казал, че е спекула. Тук дори може и да не достигнем тези нива заради Слънчев бряг и неговата леглова база. Повечето хотели ще отворят по-рано и ще поемат голяма част от хората, които ще дойдат за „Евровизия”, отбеляза той. Относно легловата база посочи, че самият Бургас, като град, няма достатъчно леглова база, но околните курорти със сигурност могат да поемат хора.
„Това, което предстои да се случи, е, че влиза в сила един регламент, по силата на който всеки един имот трябва да бъде надлежно регистриран. Много от имотите, които виждат потребителите на платформите, не са надлежно регистрирани, съответно те не са законни към днешна дата и ще бъдат премахнати от платформите не по-късно от края на годината“, добави Павлов.
„Ако някой иска спекулативно да отдаде имота си под наем специално за „Евровизия“, добре е да знае, че това няма да е много лесен процес, тъй като трябва регистрация в Общината, плащане на патентен данък и куп други неща“, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ден година храни
16:05 17.08.2026
2 марийке що цъкаш пак празни локуми
тогава цъкай новина
иначе както винаги тук
гладна кокошка просо сънува
Коментиран от #12
16:05 17.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
16:05 17.08.2026
4 За да не бъдат резервирани докато
Стая за 18 000 €вро на нощ.
Когато дойде време за Евровизия Апартаменти и Стаи ще бъдат продадени на най високата Цена възможна.
16:09 17.08.2026
5 Милчо
16:13 17.08.2026
6 Що ли?
16:15 17.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чума
16:22 17.08.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #24
16:23 17.08.2026
10 Налудник
16:27 17.08.2026
11 Отговор
16:27 17.08.2026
12 ПРАВИЛНО САМО
До коментар #2 от "марийке що цъкаш пак празни локуми":Спекула. Да ще се повишат наемите но не драстично. Апартамент тристаен лукс за 5 дни не повече от 7500 евра. Те ония от Европата да не с балами изкукали. И след пет дни риска да правиш ремонт е голям. УМНАТА!!!.. АЛЧНОСТТА УБИВА.
16:29 17.08.2026
13 Горски
16:30 17.08.2026
14 Глупав реалист
2 милиона ли?
16:33 17.08.2026
15 чичо
16:34 17.08.2026
16 Димо
16:34 17.08.2026
17 Хе-хе
16:36 17.08.2026
18 Тити
16:37 17.08.2026
19 Янко
16:41 17.08.2026
20 Сезонът беше трагичен
И другото лято пак ще е така
За какво им дадоха джендервизия
Коментиран от #25
16:42 17.08.2026
21 Смотаняху
16:43 17.08.2026
22 Експерт
16:43 17.08.2026
23 мхмхмх
1. обявява се дадено събитие, в нашият случай Евровизия в Бургас
2. фирмата която се занимава с това да пре-продава хотелски стаи или всичко що е за нощувки разбира че Евровизия е в Бургас и започва да запазва всички хотелски стаи и апартаменти за нощувки.
3. Всичко ще бъде букнато още 24 часа след обявяването на Евровизия в Бургас.
4. фирмата започва да дава хотелските стаи и апартаменти през сайта си или през букинг платформите.
5. цените на които дава са от 5 до 10 пъти над тези на които е взела стаите и апартаментите.
Всеки един от вас може да има подобен бизнес.
За съжаление няма закон или нещо което може да спре тези БГ фирми да дават стаите на цени поне 10 пъти от тези за сезона.
16:45 17.08.2026
24 АБЕ
До коментар #9 от "Сатана Z":Казваш,че таратор може и да няма за всички.
16:52 17.08.2026
25 Кочо
До коментар #20 от "Сезонът беше трагичен":Вие ако сте европеец и ви е минавало през мисълта да посетите и България, но като чувате, че наблизо се водят войни и по брега бъка от артефакти, в следствие на тези войни, ще дойдете ли спокоен тук!? Освен познатите прелести, известни от десетилетия!
16:52 17.08.2026
26 Защо ?
Значи Са Реални !
И Справедливи !
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Твоя Джоб !
Като Е Празен !
За Теб !
Може и да са !
Нереални !
Което Обяснява !
Какво Дупка Си !
16:54 17.08.2026