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Защо офертите за наем на апартаменти в Бургас достигнаха рекордни стойности преди „Евровизия”

Защо офертите за наем на апартаменти в Бургас достигнаха рекордни стойности преди „Евровизия”

17 Август, 2026 16:02 834 26

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  • бургас-
  • евровизия

Според председателя на Асоциацията за туристически имоти и иновации реалистично е цените да са около два до три пъти над нормалните за май или за сезона

Защо офертите за наем на апартаменти в Бургас достигнаха рекордни стойности преди „Евровизия” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на апартаментите под наем за „Евровизия” до голяма степен са абсолютно нереални. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации Борис Павлов. Според него има няколко причини, които водят до подобни рекордни стойности.

Първата е, че хотелиерите, както и собствениците на имоти, които се отдават под наем краткосрочно, не са били подготвени за това, че Бургас ще бъде домакин на конкурса, и са имали нужда от време, в което да преценят каква цена да заложат за имота си. „Искам да ви уверя, че няма собственик на имот, който си мисли, че може да го отдаде под наем за една седмица на цена, която горе-долу е равна на стойността на самия имот”, посочи Павлов.

„Търсейки тези обяви, ние създаваме изкуствено трафик към тях и по този начин алгоритмите на самите платформи си мислят, че това са уникални имоти и за тях започват да валят резервации за този сезон. Това е един трик, чрез който се получават резервации за сега”, обясни председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации.

По думите му реалистично е цените да са около два до три пъти над нормалните цени за май или за сезона. „Това се наблюдава във всички градове, които са домакини на „Евровизия”, и е нещо нормално. Не бих казал, че е спекула. Тук дори може и да не достигнем тези нива заради Слънчев бряг и неговата леглова база. Повечето хотели ще отворят по-рано и ще поемат голяма част от хората, които ще дойдат за „Евровизия”, отбеляза той. Относно легловата база посочи, че самият Бургас, като град, няма достатъчно леглова база, но околните курорти със сигурност могат да поемат хора.

„Това, което предстои да се случи, е, че влиза в сила един регламент, по силата на който всеки един имот трябва да бъде надлежно регистриран. Много от имотите, които виждат потребителите на платформите, не са надлежно регистрирани, съответно те не са законни към днешна дата и ще бъдат премахнати от платформите не по-късно от края на годината“, добави Павлов.

„Ако някой иска спекулативно да отдаде имота си под наем специално за „Евровизия“, добре е да знае, че това няма да е много лесен процес, тъй като трябва регистрация в Общината, плащане на патентен данък и куп други неща“, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ден година храни

    12 1 Отговор
    трябва да го напишат на входа на Бургас

    16:05 17.08.2026

  • 2 марийке що цъкаш пак празни локуми

    6 3 Отговор
    когато някой наеме тез прескъпи апартаменти за 3 дни
    тогава цъкай новина

    иначе както винаги тук
    гладна кокошка просо сънува

    Коментиран от #12

    16:05 17.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    5 2 Отговор
    аз си пия ракията със салатата и въобще ми е през оная работа за тая уйровизия, разбираш ли 🤣

    16:05 17.08.2026

  • 4 За да не бъдат резервирани докато

    4 0 Отговор
    не дойде време за Евровизия, никой няма да резервира апартамент за 120 000 €вро на нощ и
    Стая за 18 000 €вро на нощ.

    Когато дойде време за Евровизия Апартаменти и Стаи ще бъдат продадени на най високата Цена възможна.

    16:09 17.08.2026

  • 5 Милчо

    4 0 Отговор
    Още Коледа не е дошла,те се олизват за май....Помпат хората с фалшиви новини и лакардии.

    16:13 17.08.2026

  • 6 Що ли?

    4 1 Отговор
    Щото по морето мислят само за пари и как да ги отмъкнат от хората.

    16:15 17.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чума

    10 1 Отговор
    И догодина хората с възможности пак ще са в горяща Гърция! Предпочитат да им изгорят колите там, да се изнесат само с документите и по плажни дрехи, бягайки от пожари и сеизмични неприятности, но няма да дойдат при вашата алчност и простотия, която сте насадили през мутропрехода си!

    16:22 17.08.2026

  • 9 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Абе,мани наемите,ама трябва да се яде три пъти на ден в ресторант

    Коментиран от #24

    16:23 17.08.2026

  • 10 Налудник

    2 0 Отговор
    Защото въобще не са предназначени за обитателите на Територията. За последните - по телевизора. Или по радиото. Или по интернет. Избори бол.

    16:27 17.08.2026

  • 11 Отговор

    2 0 Отговор
    За да лапат кредитните и плащат евентуално заблудените захранени с....БАНАНИ

    16:27 17.08.2026

  • 12 ПРАВИЛНО САМО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "марийке що цъкаш пак празни локуми":

    Спекула. Да ще се повишат наемите но не драстично. Апартамент тристаен лукс за 5 дни не повече от 7500 евра. Те ония от Европата да не с балами изкукали. И след пет дни риска да правиш ремонт е голям. УМНАТА!!!.. АЛЧНОСТТА УБИВА.

    16:29 17.08.2026

  • 13 Горски

    8 0 Отговор
    Това е опит да се удължи агонията на морският ни туризъм на южното ни черноморие!Поради свръх застрояване и свръх предлагане на легла, както и поради краткият активен сезон характерен за умереният климатичен пояс, този отрасъл не е в състояние да реши финсовите потребности на заетите в него!В близка переспектива следва сериозно бутане на хотели и апарт комплекси, освен ако поради някакви геополитически причини, не се стигне до принудително заселяване и преобразуване!

    16:30 17.08.2026

  • 14 Глупав реалист

    3 0 Отговор
    Стадиона ви е за 15.000 човека. Колко хора очаквате бееее ейййй?
    2 милиона ли?

    16:33 17.08.2026

  • 15 чичо

    3 0 Отговор
    Накратко-по тази тема откачате.Мно-о-о-го вода има да изтече до тогав.Не се знае и дали изобщо ще се състои,те тръгнали апартаменти да дават под наем.Несериозно е.Надухте ни главите.

    16:34 17.08.2026

  • 16 Димо

    3 0 Отговор
    Аз пък ще дам безплатно да ползват ваканционното ми жилище, без никакъв наем, апартамент с една спалня на първа линия в Равда с феноменална гледка и обзавеждане със всички удобства. Държа единствено гостите да са част от номинираните изпълнители. Ако Общината в Бургас има такава опция, като част от организацията, ще си дам координатите.

    16:34 17.08.2026

  • 17 Хе-хе

    3 0 Отговор
    Защо вчера Драганов сподели, че очаква 400 000 гости, след като във Виена са били не повече от 100 000!? Някой по осведомен да обясни този оптимизъм!? Аз настоявам да дойдат 10 милиона, че да ви видя в пълния ви блясък!

    16:36 17.08.2026

  • 18 Тити

    3 0 Отговор
    Нормално защото лудите у нас не свършват като се почне таратор за 8 евро и кафе по 7 евро на нашето черноморие. На Малдивите за тази цена ще си наемеш най луксозният апартамент за месец

    16:37 17.08.2026

  • 19 Янко

    4 0 Отговор
    Щом върви надценки на храните в пъти защо да не пробват и с наемите.

    16:41 17.08.2026

  • 20 Сезонът беше трагичен

    3 1 Отговор
    Трябва да се избиват загубите

    И другото лято пак ще е така

    За какво им дадоха джендервизия

    Коментиран от #25

    16:42 17.08.2026

  • 21 Смотаняху

    3 0 Отговор
    Ще бъде доста весело ако го отменят тоя измислен конкурс

    16:43 17.08.2026

  • 22 Експерт

    3 3 Отговор
    Нашето домакинство ще е пълен провал. Така наречените ни "морски курорти", са кочини за алкохолен и секс туризъм. Нищо уникално няма в тях, освен простотията. Няма как на места посещавани основно от беден, западен лумпенпролетариат, който го прилъгват с "ол инклузив", да дойде някой, който би платил подобни суми. Богатите туристи не идват в България.

    16:43 17.08.2026

  • 23 мхмхмх

    1 0 Отговор
    има фирми които работят по следният начин:
    1. обявява се дадено събитие, в нашият случай Евровизия в Бургас
    2. фирмата която се занимава с това да пре-продава хотелски стаи или всичко що е за нощувки разбира че Евровизия е в Бургас и започва да запазва всички хотелски стаи и апартаменти за нощувки.
    3. Всичко ще бъде букнато още 24 часа след обявяването на Евровизия в Бургас.
    4. фирмата започва да дава хотелските стаи и апартаменти през сайта си или през букинг платформите.
    5. цените на които дава са от 5 до 10 пъти над тези на които е взела стаите и апартаментите.

    Всеки един от вас може да има подобен бизнес.
    За съжаление няма закон или нещо което може да спре тези БГ фирми да дават стаите на цени поне 10 пъти от тези за сезона.

    16:45 17.08.2026

  • 24 АБЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Казваш,че таратор може и да няма за всички.

    16:52 17.08.2026

  • 25 Кочо

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сезонът беше трагичен":

    Вие ако сте европеец и ви е минавало през мисълта да посетите и България, но като чувате, че наблизо се водят войни и по брега бъка от артефакти, в следствие на тези войни, ще дойдете ли спокоен тук!? Освен познатите прелести, известни от десетилетия!

    16:52 17.08.2026

  • 26 Защо ?

    0 0 Отговор
    Щом Някой Плаща !

    Значи Са Реални !

    И Справедливи !

    ----------------------

    Твоя Джоб !

    Като Е Празен !

    За Теб !

    Може и да са !

    Нереални !

    Което Обяснява !

    Какво Дупка Си !

    16:54 17.08.2026

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