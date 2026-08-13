Илияна Йотова: Имаме шанс да покажем пословичното българско гостоприемство и да привлечем туристи по Черноморието

Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод избора на Бургас за домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. „Поздравявам бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожелавам успех в подготовката!“, написа тя.
По-рано днес беше съобщено, че Бургас ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина. Двата полуфинала ще бъдат на 11-и и 13 май, вторник и четвъртък. Финалът ще бъде на 15 май, събота.
Йотова открои, че Бургас има дългогодишни музикални традиции и е родно място на едни от най-добрите ни артисти. Тя подчерта, че морският град е и домакин на конкурса „Бургас и морето“.
Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани, допълни президентът. Ще отлетят оттук с въздишката на Тони Димитрова „Ах, морето” и с топли спомени за „Бургаските вечери”, възпети от „Фамилия Тоника”, добави още Йотова.
По думите на президента бургазлии трябва да се гордеят с прекрасния си град и да реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти тъпа ли си или да
17:41 13.08.2026
2 Дааа
17:41 13.08.2026
3 Тошко
17:42 13.08.2026
4 Хизбула
17:42 13.08.2026
5 Фридрих
Коментиран от #9
17:43 13.08.2026
6 хехе
17:44 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 УдоМача
17:44 13.08.2026
9 За измама
До коментар #5 от "Фридрих":със земи !
17:45 13.08.2026
10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
17:45 13.08.2026
11 Българите са всичко друго но не и
17:46 13.08.2026
12 Пословично
17:46 13.08.2026
13 Непалец
17:48 13.08.2026
14 Домакин
17:49 13.08.2026
15 Хайде !
Се !
Из !
Ходи !
17:49 13.08.2026
16 Джензита
17:49 13.08.2026
17 турист
17:49 13.08.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ПОЗНАВА СЪС ВСИЧКИ МУТРИ
.....
ПАК ПРАВИ РЕКЛАМА НА ГОСТППРИЕМНИЯ ХОТЕЛИЕР ДОБРОДУШКО РИЧАРД АЛИ ШБЕКОВ :)
.....
МУТРЕСИТЕ СА СИ МУТРЕСИ - И 20 ЕВРО ДА СТАНЕ ПЪНИЦА С ТАРАТОР ЩЕ ПИЯТ СМЕТАНАТА :)
17:50 13.08.2026
19 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
17:50 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Горски
17:50 13.08.2026
22 ЕДГАР КЕЙСИ
17:52 13.08.2026
23 Засрами Се !
Скрий !
Срам !
За Нацията !
Си !
17:52 13.08.2026
24 ГЕРГОВ СВИНАРЯ....
17:53 13.08.2026
25 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Само Слънчев бряг може да организира такъв купон.
17:53 13.08.2026
26 Левски
17:54 13.08.2026
27 имаме
17:55 13.08.2026
28 Голямо
17:56 13.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
18:00 13.08.2026
31 Стенли
Коментиран от #35
18:01 13.08.2026
32 ХА ХА!!!
18:04 13.08.2026
33 Тцъ...
18:05 13.08.2026
34 Буха ха
18:06 13.08.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #31 от "Стенли":Аз ще гласувам за Росен Миленов.
18:06 13.08.2026
36 СЛЪНЧАКА....КУПОН БЕЗ КРАЙ
Ша са търкалят дрогирани, пияни, заляни по огромния плаж на Слънчев бряг.
Само Слънчака може да направи такъв ....КУПОН и такава ЕВРОВИЗИЯ.
18:06 13.08.2026
37 Хейт
18:07 13.08.2026