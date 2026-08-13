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Илияна Йотова: Имаме шанс да покажем пословичното българско гостоприемство и да привлечем туристи по Черноморието

Илияна Йотова: Имаме шанс да покажем пословичното българско гостоприемство и да привлечем туристи по Черноморието

13 Август, 2026 17:39 469 37

  • илияна йотова-
  • евровизия-
  • бургас

Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг!

Илияна Йотова: Имаме шанс да покажем пословичното българско гостоприемство и да привлечем туристи по Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод избора на Бургас за домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. „Поздравявам бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожелавам успех в подготовката!“, написа тя.

По-рано днес беше съобщено, че Бургас ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина. Двата полуфинала ще бъдат на 11-и и 13 май, вторник и четвъртък. Финалът ще бъде на 15 май, събота.

Йотова открои, че Бургас има дългогодишни музикални традиции и е родно място на едни от най-добрите ни артисти. Тя подчерта, че морският град е и домакин на конкурса „Бургас и морето“.

Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани, допълни президентът. Ще отлетят оттук с въздишката на Тони Димитрова „Ах, морето” и с топли спомени за „Бургаските вечери”, възпети от „Фамилия Тоника”, добави още Йотова.

По думите на президента бургазлии трябва да се гордеят с прекрасния си град и да реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти тъпа ли си или да

    19 2 Отговор
    Музиката свири туш, туристите в кафяво, йоца говори глупости

    17:41 13.08.2026

  • 2 Дааа

    12 1 Отговор
    Показвайте им снимките и видеата с Георги, това е истинското ни лице

    17:41 13.08.2026

  • 3 Тошко

    9 7 Отговор
    Ще им пуснем българските Z патриотчта, дето русофилите си ги родихте, те са много гостоприемни.

    17:42 13.08.2026

  • 4 Хизбула

    4 4 Отговор
    И ние чакаме!

    17:42 13.08.2026

  • 5 Фридрих

    7 0 Отговор
    да кажа защо прибиха баща и ....

    Коментиран от #9

    17:43 13.08.2026

  • 6 хехе

    9 2 Отговор
    Егати гостоприемството срещу 12-18000 евро на вечер.

    17:44 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 УдоМача

    11 2 Отговор
    Вещице, вещице...

    17:44 13.08.2026

  • 9 За измама

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фридрих":

    със земи !

    17:45 13.08.2026

  • 10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    8 0 Отговор
    Яко ша са нагушим с милиони за сметка на народните маси.

    17:45 13.08.2026

  • 11 Българите са всичко друго но не и

    8 0 Отговор
    Гостоприемни...ако искате гостоприемност идете в турция

    17:46 13.08.2026

  • 12 Пословично

    3 0 Отговор
    и реално,едно и също ли е?

    17:46 13.08.2026

  • 13 Непалец

    3 0 Отговор
    Наистина пословично !

    17:48 13.08.2026

  • 14 Домакин

    6 3 Отговор
    По черноморието българи не останаха, само руснаци. Искат независима Руска черноморска республика.

    17:49 13.08.2026

  • 15 Хайде !

    5 0 Отговор
    И Тая !

    Се !

    Из !

    Ходи !

    17:49 13.08.2026

  • 16 Джензита

    4 0 Отговор
    са най-гостоориемни !

    17:49 13.08.2026

  • 17 турист

    4 1 Отговор
    Какви туристи , те вече знаят цените ,защо да идват ?

    17:49 13.08.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ИЛИЯНА ЙОТОВА ПОНЕЖЕ ОТ МЛАДА ЖУРАЛИСТКА ХУБАВЕЛКА
    СЕ ПОЗНАВА СЪС ВСИЧКИ МУТРИ
    .....
    ПАК ПРАВИ РЕКЛАМА НА ГОСТППРИЕМНИЯ ХОТЕЛИЕР ДОБРОДУШКО РИЧАРД АЛИ ШБЕКОВ :)
    .....
    МУТРЕСИТЕ СА СИ МУТРЕСИ - И 20 ЕВРО ДА СТАНЕ ПЪНИЦА С ТАРАТОР ЩЕ ПИЯТ СМЕТАНАТА :)

    17:50 13.08.2026

  • 19 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор
    Чакаме златен дъжд от евраци на Слънчака.

    17:50 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Горски

    3 0 Отговор
    Васил Терзиев и Цветомир Петров трябва банкет да дадът ,че ще се измъкнат от организацията на този авторитетен конкурс ! Тия двамката и за чеп за зеле нестават.Докараха столицата до там ,че да изглежда като долнопробен талибански сокак ! Ще се напълни с боклуците на европейските агитки, жени с бради и т.н. ще се вдигнат цените до небето (ако си мислите че сега са високи, почакайте). Ползите са за ограничен кръг от хора и ще са за сметка на нас, всички останали. Представете си кацат пет самолета ВИП гости, качват ги по колите и вместо по бул.Брюксел ги прекарат през ромското в Слатина. Ше ни наснимат и видеата директно из целия свят. Голяма реклама ще е и голем срам! 20 години оня дето целувал ушите на тримата папи не си мръдна пръста да оправи тая кочина там. Когато Джирото финишира в София, заслугата е на Васко Ушето, който и цяла ПР кампания си направи, качен на колело. А когато му набият шамарите за Евровизия, държавата е виновна.

    17:50 13.08.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ПИГИ ! ................. С ТЕZИ РУСОФИЛИ И РУСКИ НЕОФАШИСТИ, КОИТО ..................... ВИЕ "НАДЪХВАТЕ" ЧРЕZ "BAШИЯ" УБИЕЦ ПУТЛЕР .................... ЩЕ "ПРИВЛЕЧЕТЕ ТУРИСТИ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО" ......................... "НА КУКУВО ЛЕТО" .................... СКАПАНИ ФАШИZOИДИ !

    17:52 13.08.2026

  • 23 Засрами Се !

    4 0 Отговор
    И Се !

    Скрий !

    Срам !

    За Нацията !

    Си !

    17:52 13.08.2026

  • 24 ГЕРГОВ СВИНАРЯ....

    2 3 Отговор
    ОКРАДЕ ОРТАЛЪКА НАБУТА НА В ЕССР ДА МОЖЕ УРСУЛА ДА НИ ЧОПНЕ 50 ТОНСА ЗЛАТО И СТО МЛРРД ЕВРА ЗАПАСИ..

    17:53 13.08.2026

  • 25 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    0 0 Отговор
    Хотели, заведения, сгодни женици БОЛ.
    Само Слънчев бряг може да организира такъв купон.

    17:53 13.08.2026

  • 26 Левски

    0 0 Отговор
    има шанс да спечели Шампионска лига!

    17:54 13.08.2026

  • 27 имаме

    2 2 Отговор
    Имаме шанс да покажем българския фашизъм. Как убиваме педофили-велико, как пребиваме непалци или как скандираме нациски лозунги пред еврейски дечица.

    17:55 13.08.2026

  • 28 Голямо

    5 0 Отговор
    гостоприемство, бе , няма що ! Тая другарка поне веднъж на ден изтропва по една голяма лъжа !

    17:56 13.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор
    Арабаджиев, Златев, Янков, Мутафчийски, Маджо и други знайни и незнайни строители на Капитализъма, потриват доволно ръце.

    18:00 13.08.2026

  • 31 Стенли

    0 0 Отговор
    Нито тази биволица става за президент , ама Гюро хептен не става 😮‍💨

    Коментиран от #35

    18:01 13.08.2026

  • 32 ХА ХА!!!

    0 0 Отговор
    и какви са точно “културно- историческите традиции на града” госпожо президент?! И Варна и Пловдив и София безпорно имат повече история…з култира да не говорим. Б ургазззз е известен с това, че най-голямата му забележителност са други два близки грфа…Несебър и Созопол!

    18:04 13.08.2026

  • 33 Тцъ...

    1 1 Отговор
    Вярно, че това събитие би би имало възможност сериозно да популяризира туризма по цялото българско Черноморие, но само по себе си е крайно недостатъчно. Още повече ако точно по време на събитието се демонстрира печалбарството като основен приоритет. Аз съм убеден по скоро в противното, да отблъснем и тези които все още посещават курортите ни поне по крайбрежието.

    18:05 13.08.2026

  • 34 Буха ха

    1 1 Отговор
    Прословутото наше гостоприемство догодина - таратор "Дара" по 20 евро, пържена цаца "Евровизия" по 40

    18:06 13.08.2026

  • 35 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Стенли":

    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    18:06 13.08.2026

  • 36 СЛЪНЧАКА....КУПОН БЕЗ КРАЙ

    0 0 Отговор
    Хотели, заведения, сгодни женици...БОЛ.
    Ша са търкалят дрогирани, пияни, заляни по огромния плаж на Слънчев бряг.
    Само Слънчака може да направи такъв ....КУПОН и такава ЕВРОВИЗИЯ.

    18:06 13.08.2026

  • 37 Хейт

    1 0 Отговор
    Не чакай гласове от София, глупачко! И недей да се гласиш за президент!

    18:07 13.08.2026

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