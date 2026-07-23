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Полицаи спасиха щъркел от пожара до Асеновград

Полицаи спасиха щъркел от пожара до Асеновград

23 Юли, 2026 15:09 473 1

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Птицата била забелязана сред дима и пламъците

Полицаи спасиха щъркел от пожара до Асеновград - 1
Снимка: Община Асеновград
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при пожар снощи край бившия завод „Химик“ в Асеновград, съобщи бТВ.

Птицата била забелязана сред дима и пламъците от служители на районното управление в града, които обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи.

След като успели да достигнат до щъркела, униформените го уловили транспортирали с патрулния автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място в едно от гаражните помещения, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние.

Днес е потърсено съдействие от Регионалната инспекция по околна среда и води и се очаква от там да бъдат взети необходимите мерки за бедстващата птица.

Пожарът започна в сряда вечерта. Общо 10 екипа от пожарните в Асеновград и Пловдив се борят с огъня. При пожара са засегнати четири постройки. Една от тях – склад за готова продукция на фирмата, произвеждаща полимерни продукти, е напълно унищожена. Останалите сгради са само частично засегнати, като основните обекти, които са били застрашени, са спасени.


България
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