Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград, 50 огнеборци са на терен

Голям пожар избухна през нощта в близост до бившия завод "Химик" в Асеновград, съобщават от местната администрация във фейсбук страницата си, цитирани от БНТ.

Според първоначалната информация са се запалили сухи треви. На терен работят 18 противопожарни екипа и 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив. Вятърът в района затруднява работата на огнеборците.

Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на Депото за отпадъци (ДТБО), където стоят обичайно в извън работно време, допълват от Община Асеновград в социалните мрежи.

По инструкции на кмета на общината и съгласувано с компетентните органи, рейсовете са паркирани на безопасно място - в тунела до пощата, където ще се съхраняват, докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът обхвана частично и депото.

Директорът на РИОСВ - Пловдив Ивайло Йотков също пристигна на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара.

Всички необходими екипи и техника са на терен и се борят с овладяването на пламъците. Към този час няма опасност за околните населени места в община Асеновград.