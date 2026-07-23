Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград, 50 огнеборци са на терен

Голям пожар избухна през нощта в близост до бившия завод "Химик" в Асеновград, съобщават от местната администрация във фейсбук страницата си, цитирани от БНТ.
Според първоначалната информация са се запалили сухи треви. На терен работят 18 противопожарни екипа и 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив. Вятърът в района затруднява работата на огнеборците.
Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на Депото за отпадъци (ДТБО), където стоят обичайно в извън работно време, допълват от Община Асеновград в социалните мрежи.
По инструкции на кмета на общината и съгласувано с компетентните органи, рейсовете са паркирани на безопасно място - в тунела до пощата, където ще се съхраняват, докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът обхвана частично и депото.
Директорът на РИОСВ - Пловдив Ивайло Йотков също пристигна на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара.
Всички необходими екипи и техника са на терен и се борят с овладяването на пламъците. Към този час няма опасност за околните населени места в община Асеновград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
Коментиран от #5
07:29 23.07.2026
2 нека тренират
07:34 23.07.2026
3 Сухи
07:36 23.07.2026
4 Потребител
07:38 23.07.2026
5 Евроколонизатор
До коментар #1 от "Ами да, те така":Заличаваме историята, в колониите не трябват заводи и развитие, пък дори и неработещи.
07:39 23.07.2026
6 Атина Паднала
07:52 23.07.2026
7 лют пипер
08:19 23.07.2026