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Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград, 50 огнеборци са на терен

Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград, 50 огнеборци са на терен

23 Юли, 2026 07:25 725 7

  • пожар-
  • завод-
  • асеновград

Директорът на РИОСВ - Пловдив Ивайло Йотков също пристигна на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара.

Пожар в района на бившия завод „Химик“ в Асеновград, 50 огнеборци са на терен - 1
Снимка: Община Асеновград
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям пожар избухна през нощта в близост до бившия завод "Химик" в Асеновград, съобщават от местната администрация във фейсбук страницата си, цитирани от БНТ.

Според първоначалната информация са се запалили сухи треви. На терен работят 18 противопожарни екипа и 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив. Вятърът в района затруднява работата на огнеборците.

Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на Депото за отпадъци (ДТБО), където стоят обичайно в извън работно време, допълват от Община Асеновград в социалните мрежи.

По инструкции на кмета на общината и съгласувано с компетентните органи, рейсовете са паркирани на безопасно място - в тунела до пощата, където ще се съхраняват, докато е необходимо. Причината да бъдат преместени е, че пожарът обхвана частично и депото.
Директорът на РИОСВ - Пловдив Ивайло Йотков също пристигна на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара.

Всички необходими екипи и техника са на терен и се борят с овладяването на пламъците. Към този час няма опасност за околните населени места в община Асеновград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те така

    3 0 Отговор
    така правят бившите заводи - изгарят...

    Коментиран от #5

    07:29 23.07.2026

  • 2 нека тренират

    3 0 Отговор
    в Безмер ще бъде много по топло

    07:34 23.07.2026

  • 3 Сухи

    1 0 Отговор
    треви сами не могат да се запалят .

    07:36 23.07.2026

  • 4 Потребител

    1 0 Отговор
    Дали ще има тази есен Асеновградски Мавруд на нормална цена?

    07:38 23.07.2026

  • 5 Евроколонизатор

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те така":

    Заличаваме историята, в колониите не трябват заводи и развитие, пък дори и неработещи.

    07:39 23.07.2026

  • 6 Атина Паднала

    3 0 Отговор
    "пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара".От сега мога да кажа че чистотата на въздуха е брилянтна ,перфектна,и станцията ще показва че дишаме чист кислород.

    07:52 23.07.2026

  • 7 лют пипер

    0 0 Отговор
    Някой му е драснал клечката.

    08:19 23.07.2026

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