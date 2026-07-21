Мълния е предизвикала пожар край Разлог

Мълния е предизвикала пожар в Национален парк „Пирин“, в местност Бетоловото край Разлог, съобщиха от пожарната. Огънят е възникнал високо в планината, а мястото е труднодостъпно и до него се стига само пеша.

Първи до пожара са успели да се изкачат шестима служители на Националния парк, начело с директора Росен Баненски, съобщи БНР.

Пред Националното радио Баненски уточни, че към момента се полагат усилия да ограничат разпространението на огъня чрез запръстяване в периметъра му.

Очаква се в гасенето да се включат и пожарникари от Разлог, които ще се придвижат докъдето е възможно с мотори и водни пръскачки.

Буря с интензивни валежи и гръмотевици връхлетя в понеделник вечерта няколко области в България и за кратко време бяха нанесени сериозни материални щети.

Сред засегнатите области беше Благоевград, където се намира Национален парк „Пирин“. Заради опасното време областният управител Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението BG-ALERT за цялата област.