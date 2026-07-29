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Депутатите гласуват правилата за избор на ръководството на НЗОК

Депутатите гласуват правилата за избор на ръководството на НЗОК

29 Юли, 2026 08:04 580 5

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  • нзок

В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23 август.

Депутатите гласуват правилата за избор на ръководството на НЗОК - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса, съобщават от БНТ.

Единият подуправител беше избран от парламента - това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство след като в началото на юли предишното беше освободено. В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени засега в седмичната програма на депутатите.


България
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  • 1 Да питам само

    4 0 Отговор
    Колко дyпетaтий има Шиши? 131+ ?

    08:05 29.07.2026

  • 2 Увеличавайки за пореден път

    1 0 Отговор
    Здравната вноска на самоосигуряващите се, браво!
    Продължавайте да увеличавате вноските, докато не откажете всички самоосигуряващи се.
    И най-вече безработните, които внасят от работещият в семейството вноските си.
    И накрая след пенсионна възраст плащат до смъртта си, независимо че плащат колкото работещите на МРЗ.
    От семейството ми повече Здравна вноска няма да видите.

    08:30 29.07.2026

  • 3 Влияние

    5 0 Отговор
    Преди 4-5 години имаше слух, че тогавашният началник НЗОК "спестил" и натрупал за себе си 63 милиона лева. как става това?

    08:43 29.07.2026

  • 4 Медеджиев е знамето

    3 0 Отговор
    Под което ще се стоят новите- стари мутри, с помощта на кака Веска Медеджиева- винената кралица….

    08:52 29.07.2026

  • 5 Разпределени ли са

    2 0 Отговор
    вече парите за здравеопазване по партийни квоти. Като първа стъпка и тук на новото правителство беше да увеличат здравните осигуровки.Тези хора не си поплюва, съсипват отвсякъде здравето на българина . Приоритет за тях са увеличаване на бюджета за отбрана и изпълнение на заповедите отвън.

    09:02 29.07.2026

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