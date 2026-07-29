Депутатите гласуват правилата за избор на ръководството на НЗОК

Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса, съобщават от БНТ.
Единият подуправител беше избран от парламента - това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство след като в началото на юли предишното беше освободено. В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени засега в седмичната програма на депутатите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам само
08:05 29.07.2026
2 Увеличавайки за пореден път
Продължавайте да увеличавате вноските, докато не откажете всички самоосигуряващи се.
И най-вече безработните, които внасят от работещият в семейството вноските си.
И накрая след пенсионна възраст плащат до смъртта си, независимо че плащат колкото работещите на МРЗ.
От семейството ми повече Здравна вноска няма да видите.
08:30 29.07.2026
3 Влияние
08:43 29.07.2026
4 Медеджиев е знамето
08:52 29.07.2026
5 Разпределени ли са
09:02 29.07.2026