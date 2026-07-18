Пожар избухна в Свети Влас ВИДЕО

Пожар гори в Свети Влас. На място работят шест екипа на пожарната.
Пожарът е обхванал площ от около 100 дка.
От пожарната съобщиха за bTV, че са се запалили сухи треви и храсти.
Директорът на РДПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев сподели, че няма опасност за близкото населено място село Кошарица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Коментиран от #12
18:19 18.07.2026
2 ДОЙДЕ ВРЕМЕ
18:20 18.07.2026
3 Варненец
18:21 18.07.2026
4 червените мутри
18:22 18.07.2026
5 време му беше на пожарите
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
18:22 18.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #19
18:24 18.07.2026
7 Така Е Поискал !
18:26 18.07.2026
8 арх. Шишков
Коментиран от #10
18:32 18.07.2026
9 коментар
18:37 18.07.2026
10 гост
До коментар #8 от "арх. Шишков":да не забравиш да вземеш ядки
18:38 18.07.2026
11 явно са подплашили туристите
18:42 18.07.2026
12 ново Баба Алино да построй
До коментар #1 от "Мда":да строят и на елените дет октомври се наводниха
а после да надстроят слънчака че има още мегдан
18:44 18.07.2026
13 трето място по чистота на водите
България заема престижното трето място по чистота на водите за къпане в Европейския съюз, според най-новия годишен доклад на базираната в Копенхаген Европейска агенция по околна среда (ЕАОС). Данните, разпространени от изданието Which?, показват, че 96,9 процента от родните плажове покриват най-високите стандарти за качество.
Отличници в Европа
Според доклада, 96 процента от всички зони за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните хигиенни стандарти. Общо 85 процента от изследваните над 22 000 места са получили най-високата оценка "отлично", което обхваща както морските брегове, така и сладководните басейни за отдих.
Кипър оглавява класацията, като абсолютно всички техни зони за къпане (100 процента) получават отлична оценка. Гърция се нарежда на втора позиция с 97,1 процента. Извън призовата тройка остават държави с традиционно висок стандарт като Австрия, Люксембург, Дания, Германия, Италия, Малта, Литва, Испания и Хърватия.
Проблемни дестинации
На противоположния полюс се оказва Албания. Едва 16,8 процента от водите за къпане там отговарят на отличните стандарти, докато при 23 процента се отчита лошо качество, дължащо се на значителни нива на фекални бактерии.
18:49 18.07.2026
14 Ужас,
19:03 18.07.2026
15 БАНДЕРИТЕ
19:26 18.07.2026
16 ИВАН
19:27 18.07.2026
17 Мутраген
19:30 18.07.2026
18 Къде
19:33 18.07.2026
19 То там
До коментар #6 от "Последния Софиянец":вече няма граници между курортните селища, всичко е едно.
19:39 18.07.2026
20 🐂 г о в ед 0
19:53 18.07.2026
21 Азоф идва
19:54 18.07.2026