Новини
България »
Пожар избухна в Свети Влас ВИДЕО

Пожар избухна в Свети Влас ВИДЕО

18 Юли, 2026 18:17 1 375 21

  • пожар-
  • свети влас-
  • сухи треви-
  • море

Пожарът е обхванал площ от около 100 дка

Пожар избухна в Свети Влас ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар гори в Свети Влас. На място работят шест екипа на пожарната.

Пожарът е обхванал площ от около 100 дка.

От пожарната съобщиха за bTV, че са се запалили сухи треви и храсти.

Директорът на РДПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев сподели, че няма опасност за близкото населено място село Кошарица.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    15 0 Отговор
    Невзоров чака ново Баба Алино да построй!

    Коментиран от #12

    18:19 18.07.2026

  • 2 ДОЙДЕ ВРЕМЕ

    18 0 Отговор
    И НА КРАДЕНИТЕ ПАРИ ДА ГОРЯТ

    18:20 18.07.2026

  • 3 Варненец

    17 0 Отговор
    Да изгаря цялото мутроморие

    18:21 18.07.2026

  • 4 червените мутри

    10 1 Отговор
    са измислили нова схема като не им ходят в бардаците ги палят за застраховки и други подобни схеми

    18:22 18.07.2026

  • 5 време му беше на пожарите

    8 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    18:22 18.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Това не е Влас а Слънчев бряг.

    Коментиран от #19

    18:24 18.07.2026

  • 7 Така Е Поискал !

    4 0 Отговор
    Светията !

    18:26 18.07.2026

  • 8 арх. Шишков

    3 2 Отговор
    Да изгаря, че да го построим наново, по нашите правила. Или поне да говорим един мандат за това.

    Коментиран от #10

    18:32 18.07.2026

  • 9 коментар

    7 0 Отговор
    кубчето работи

    18:37 18.07.2026

  • 10 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "арх. Шишков":

    да не забравиш да вземеш ядки

    18:38 18.07.2026

  • 11 явно са подплашили туристите

    2 0 Отговор
    да дишат изгоряло

    18:42 18.07.2026

  • 12 ново Баба Алино да построй

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    да строят и на елените дет октомври се наводниха
    а после да надстроят слънчака че има още мегдан

    18:44 18.07.2026

  • 13 трето място по чистота на водите

    3 0 Отговор
    Страната ни изпреварва популярни европейски дестинации според нов доклад
    България заема престижното трето място по чистота на водите за къпане в Европейския съюз, според най-новия годишен доклад на базираната в Копенхаген Европейска агенция по околна среда (ЕАОС). Данните, разпространени от изданието Which?, показват, че 96,9 процента от родните плажове покриват най-високите стандарти за качество.

    Отличници в Европа
    Според доклада, 96 процента от всички зони за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните хигиенни стандарти. Общо 85 процента от изследваните над 22 000 места са получили най-високата оценка "отлично", което обхваща както морските брегове, така и сладководните басейни за отдих.

    Кипър оглавява класацията, като абсолютно всички техни зони за къпане (100 процента) получават отлична оценка. Гърция се нарежда на втора позиция с 97,1 процента. Извън призовата тройка остават държави с традиционно висок стандарт като Австрия, Люксембург, Дания, Германия, Италия, Малта, Литва, Испания и Хърватия.

    Проблемни дестинации
    На противоположния полюс се оказва Албания. Едва 16,8 процента от водите за къпане там отговарят на отличните стандарти, докато при 23 процента се отчита лошо качество, дължащо се на значителни нива на фекални бактерии.

    18:49 18.07.2026

  • 14 Ужас,

    3 0 Отговор
    кочината гори

    19:03 18.07.2026

  • 15 БАНДЕРИТЕ

    2 0 Отговор
    Са го запалили.

    19:26 18.07.2026

  • 16 ИВАН

    1 0 Отговор
    Покрай напечените бетони и асфалти останали няколко храстчета, ама и тях запалили.

    19:27 18.07.2026

  • 17 Мутраген

    1 0 Отговор
    Малко да с поопушат мутрите и мутресите.

    19:30 18.07.2026

  • 18 Къде

    5 0 Отговор
    са мургавелите , Новозагорските селяндури за 99 години затвор , да кажат нещо ?

    19:33 18.07.2026

  • 19 То там

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    вече няма граници между курортните селища, всичко е едно.

    19:39 18.07.2026

  • 20 🐂 г о в ед 0

    0 0 Отговор
    А в свети Блас? Го в ед ооооо, говеден нце ...го ве д Ю

    19:53 18.07.2026

  • 21 Азоф идва

    0 0 Отговор
    Там не бяха ли ония ц и Гани българо у би й ци диневфи брадърс рушифляжи ? Тепай на место

    19:54 18.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове