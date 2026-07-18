Пожар избухна в Свети Влас ВИДЕО

Пожар гори в Свети Влас. На място работят шест екипа на пожарната.

Пожарът е обхванал площ от около 100 дка.

От пожарната съобщиха за bTV, че са се запалили сухи треви и храсти.

Директорът на РДПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев сподели, че няма опасност за близкото населено място село Кошарица.