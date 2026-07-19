Броят на чуждестранните работници в Албена е намалял

Една трета от обслужващия персонал в курортния комплекс „Албена“ през настоящия летен сезон пристига от азиатски държави, съобщават от NOVA. Въпреки масираното присъствие на кадри от Индонезия, Узбекистан и Казахстан, ръководството на комплекса отчита сериозен спад на наетите чужденци спрямо предходни години и засилен интерес към професионално развитие от страна на младите българи.

Чуждестранните работници се адаптират бързо и допринасят значително за доброто обслужване в хотелите и ресторантите по Северното Черноморие. Сред тях е Аня от Бали, която за втори пореден път избира да работи в България, за да трупа опит и да опознае европейската култура.

„Тук съм защото ми е интересно да работя в Европа и по-специално на това място, аз за втори път съм тук. Харесва ми, щастлива съм да работя тук, защото хората, природата, културата са добра възможност да придобия някакъв опит“, споделя тя.

Работните екипи в хотелите събират хора от различни националности и религии. Соня и Ильхам са от Узбекистан и вече пета година заедно подготвят стаите за гости. Според Соня условията и заплащането в комплекса са напълно нормални и задоволителни: „Двамата работим, той е от Индонезия. На мен много ми харесва в България - вече пета година работя тук. Той сега работи много добре, защото знае всичко - вече два месеца е тук. Харесва ми тук, условията са добри, заплатата е нормална, всичко е нормално. Няма проблем“.

Сред сезонните работници е и бившият полицай Норман от Казахстан. Той използва възможността да съчетава физическия труд с възстановяване на здравето край морето и минералните извори в съседното село Кранево.

Въпреки традиционното присъствие на кадри от Азия, през тази година изпълнителният директор на „Албена“ Красимир Станев отчита категорична промяна в тенденцията. Броят на чуждестранните работници е намалял до около 450 души, докато през предходните години те са надхвърляли 1 000 души. Очакванията на мениджмънта са все повече българи да проявяват интерес към сезонната заетост.

„За да може да привлечем отново наши студенти, ние трябва да представим всички възможности за кариерно развитие, младият човек да намери своят път, своето место“, изтъква директорът по маркетинг и продажби Маргита Тодорова.

Новият подход за привличане на български младежи включва специализирани опознавателни турове за ученици и студенти от профил „Туризъм“. Именно след такова посещение Анна Георгиева приема предложение за работа и взима решение да остане в страната.

„Получих много добро предложение за работа в Албена по време на първото ни посещение тук и реших да си остана в България, да завърша магистратурата си във Варна. Свиква се бързо, колективът е много добър, помагат с всичко, което аз не знам“, обяснява младата служителка.

Освен конкурентно възнаграждение, безплатно настаняване и храна, комплексът предлага възможности за дългосрочно професионално развитие. В рамките на своята стратегия дружеството инвестира и в партньорство с Икономическия университет във Варна, където изгражда нова учебна аудитория за бъдещите специалисти в туристическия бранш.