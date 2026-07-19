Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна: Имам много спасени, но нито един загинал

76-годишният Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна. Той работи като спасител вече 57 поредни сезона, без да е пропускал нито едно лято от 1969 г. насам.

Той е и една от емблемите на варненската плажна ивица и е известен с това, че е спасил близо 100 души през кариерата си, предаде БГНЕС.

„Откакто работя нямам нито един удавен, имам много спасени, но нито един загинал!“, заяви спасителят.

Азат обича работата си, ядосва се обаче на несъобразителността у някои хора и на тези, които подценяват морето.

„Обичам професията си, но хората са непослушни. Майките стоят на брега, а децата отиват на шамандурата, а тя потъва във водата и не може да ги задържи. После казват, че спасителят не си е свършил работата. Много съм спасил от такъв случай. Те си мислят, че си правиш майтап. Преди години имах случай, в който спасих един мъж, който плуваше 10-15 метра зад шамандурата. С другия спасител успяхме да го издърпаме на брега. Обяснявам, че спасителят отговаря до шамандурата, но те не слушат!“.

Въпреки че Азат Мелконов не помни всички, които е спасил, има някои интересни истории, които ще помни завинаги.

„Един ден беше жълт флаг и тъкмо идвам и виждам как едни лежат на дюшек, който се носи и отива зад шамандурата. Затичах се и скочих през камъните да го пресрещна. И като стигнах до тях виждам, че са голи. Това за пръв път ми се случва. Те са заспали на дюшека и банските им били паднали. После ми благодариха, донесоха ми бутилка водка и бонбони“, смее се спасителят. Шегува се, че за толкова години и толкова спасени хора от водата, имало дни, в които у дома му имал над 10 големи кутии с бонбони.

На въпроса до кога мисли да е спасител Азат Мелконов отговори, че не е сигурен: „И аз си задавам същия въпрос и жена ми пита същото. Сам ще се откажа, ако не мога вече, но сега все още имам сили! Сам ще почувствам кога!“.