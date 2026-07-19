Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна: Имам много спасени, но нито един загинал

76-годишният Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна. Той работи като спасител вече 57 поредни сезона, без да е пропускал нито едно лято от 1969 г. насам.
Той е и една от емблемите на варненската плажна ивица и е известен с това, че е спасил близо 100 души през кариерата си, предаде БГНЕС.
„Откакто работя нямам нито един удавен, имам много спасени, но нито един загинал!“, заяви спасителят.
Азат обича работата си, ядосва се обаче на несъобразителността у някои хора и на тези, които подценяват морето.
„Обичам професията си, но хората са непослушни. Майките стоят на брега, а децата отиват на шамандурата, а тя потъва във водата и не може да ги задържи. После казват, че спасителят не си е свършил работата. Много съм спасил от такъв случай. Те си мислят, че си правиш майтап. Преди години имах случай, в който спасих един мъж, който плуваше 10-15 метра зад шамандурата. С другия спасител успяхме да го издърпаме на брега. Обяснявам, че спасителят отговаря до шамандурата, но те не слушат!“.
Въпреки че Азат Мелконов не помни всички, които е спасил, има някои интересни истории, които ще помни завинаги.
„Един ден беше жълт флаг и тъкмо идвам и виждам как едни лежат на дюшек, който се носи и отива зад шамандурата. Затичах се и скочих през камъните да го пресрещна. И като стигнах до тях виждам, че са голи. Това за пръв път ми се случва. Те са заспали на дюшека и банските им били паднали. После ми благодариха, донесоха ми бутилка водка и бонбони“, смее се спасителят. Шегува се, че за толкова години и толкова спасени хора от водата, имало дни, в които у дома му имал над 10 големи кутии с бонбони.
На въпроса до кога мисли да е спасител Азат Мелконов отговори, че не е сигурен: „И аз си задавам същия въпрос и жена ми пита същото. Сам ще се откажа, ако не мога вече, но сега все още имам сили! Сам ще почувствам кога!“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истински
Коментиран от #17
17:09 19.07.2026
2 Къде ги тия
17:10 19.07.2026
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #9, #20, #24
17:11 19.07.2026
4 Гергана Сотирова
Коментиран от #8, #10
17:12 19.07.2026
5 Весело
Сигурно с басгута без проблем покрина физическите изпити за полицай. Зимата да го назначат на работа в полицията и без това там е пълно с 80 годишни полицаи, лятото спасител на плажа.
17:12 19.07.2026
6 Любов!
17:15 19.07.2026
7 Браво!
Коментиран от #22
17:16 19.07.2026
8 Азат Мелконов
До коментар #4 от "Гергана Сотирова":Кукарача, кукарача мой още скача. Оправям наред каквото падте и жени, и мъже, с баски, без бански, предпомитам да са по-млади, но и на по-стари не отказвам.
17:18 19.07.2026
9 Само да ти обясня
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Това е норматив със средни показатели. Много плувци го покриват. Въпроса е какво правиш като стигнеш до този които има нужда от помощта ти. Можеш ли да му помогнеш в критична ситуация? Можеш ли да го извадиш от мъртво течение? Можеш ли да окажеш първа помощ? Можеш ли да предпазиш и други от тази грешка? Можеш ли?
Ако отговора на тези въпроси е не поне благодари на хората които си рискуват живота за да спасят друг живот.
Коментиран от #12, #26
17:25 19.07.2026
10 През далечната 1984
До коментар #4 от "Гергана Сотирова":С мои колега работихме като спасители на нудистки плаж. След известно време окото привиква. Като се появи обаче някоя случайна мацка по бански само се фокусира на нея. Парадокс.
17:32 19.07.2026
11 Бейуоч
17:38 19.07.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Само да ти обясня":Ще ти отговоря. Мога и съм го правил. Не прави квалификации за човек, когато не познаваш. Това в стар дядка, без никакви качества за спасител. Може само да седи би да свири със свирката. Виждам такива нещастници, като него по морето, дето са с некролог в джоба.
Коментиран от #25
17:39 19.07.2026
13 незнайко
17:42 19.07.2026
14 Дядото
17:45 19.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дедо
17:47 19.07.2026
17 Азат,Азат ,моя стар познат
До коментар #1 от "Истински":Дойде час да ти съобщя че имаш 4 прекрасни правнука от мен ,слънце мое !
Вечно твоя Есмералда
Коментиран от #19
17:54 19.07.2026
18 стария гларус
Коментиран от #21
17:56 19.07.2026
19 Истински
До коментар #17 от "Азат,Азат ,моя стар познат":Се зарадвах. Спомних си колко нереално красива беше, какви ги вършехме, , и замалко да ми рипне, както някога.
18:01 19.07.2026
20 тоя
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":норматив от 1,40мин. болшинството спасители не покриват, освен тренирани плувци и на млади години. Книжки обаче от изпитната комисия на БЧК дават на всички, освен ако не си нарочен. Преди 40г бях добър плувец, след края на работното време на Дианабат плувахме часове със спасителите-приятели, плувал съм сам до голямата шамандура за презокеанските кораби (срещу Интернационала на Златните) и обратно, обаче спасителска книжка не ми дадоха. Казаха, че не умея да правя изкуственото дишане, дори смотлевиха нещо за времето на 100м, но не пожелаха да повторим засичането, после пък аз ги отсвирих. Корупция имаше и по комунистическо време почти като сега.......
18:02 19.07.2026
21 Домът беше едно бунгало
До коментар #18 от "стария гларус":, а булките по соца бяха слаби и добри , защото още можеха да се придвижват пеш с краката си. А не спортен глиган с джип.
18:06 19.07.2026
22 Абе
До коментар #7 от "Браво!":знаят се доста спасители пушки-двуцевки или т.нар. бисексуални, вероятно преобладават в гилдията...!....
18:13 19.07.2026
23 оня с коня
18:16 19.07.2026
24 Ами, ето какъв е, чети:
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":„Откакто работя нямам нито един удавен, имам много спасени, но нито един загинал!“, заяви спасителят.
18:18 19.07.2026
25 1234
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Пич, това с некролога оня горе го решава, не ти го пожелавам, но може да сдадеш багажа преди дядото, освен това си самохвалко, дори да покриваш норматива, когато този дядо е бил на твойте години и той го е покривал. Финално не показваш никакво уважение към по-стария човек спасил десетки хора, това само показва що за индивиди си. Не те обиждам, само констатирам, очаквано няма нищо да разбереш от написаното.
18:18 19.07.2026
26 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ
До коментар #9 от "Само да ти обясня":Най-важното в подобни дейности е превенцията или както ти се изразяваш просташки "със свирката".
Подобно е положението с полициейските органи - не е важно колко много престъпници са вкарали в затвора, а колко престъпления са предотвратени.
Твоята аналогия ми напомня един подобен умник, който твърдеше, че е по-добър програмист от мой колега защото можел да печата на клавиатурата по-бързо от другия.
Изключително е грозно да се обиждат хора заради възрастта им. Аз на море не ходя, но доколкото знам имало много свободни места за спасители.
18:29 19.07.2026