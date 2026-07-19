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Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна: Имам много спасени, но нито един загинал

Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна: Имам много спасени, но нито един загинал

19 Юли, 2026 17:04 1 060 26

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  • плаж-
  • черноморие

Майките стоят на брега, а децата отиват на шамандурата, а тя потъва във водата и не може да ги задържи. После казват, че спасителят не си е свършил работата

Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна: Имам много спасени, но нито един загинал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

76-годишният Азат Мелконов е най-възрастният действащ спасител във Варна. Той работи като спасител вече 57 поредни сезона, без да е пропускал нито едно лято от 1969 г. насам.

Той е и една от емблемите на варненската плажна ивица и е известен с това, че е спасил близо 100 души през кариерата си, предаде БГНЕС.

„Откакто работя нямам нито един удавен, имам много спасени, но нито един загинал!“, заяви спасителят.

Азат обича работата си, ядосва се обаче на несъобразителността у някои хора и на тези, които подценяват морето.

„Обичам професията си, но хората са непослушни. Майките стоят на брега, а децата отиват на шамандурата, а тя потъва във водата и не може да ги задържи. После казват, че спасителят не си е свършил работата. Много съм спасил от такъв случай. Те си мислят, че си правиш майтап. Преди години имах случай, в който спасих един мъж, който плуваше 10-15 метра зад шамандурата. С другия спасител успяхме да го издърпаме на брега. Обяснявам, че спасителят отговаря до шамандурата, но те не слушат!“.

Въпреки че Азат Мелконов не помни всички, които е спасил, има някои интересни истории, които ще помни завинаги.

„Един ден беше жълт флаг и тъкмо идвам и виждам как едни лежат на дюшек, който се носи и отива зад шамандурата. Затичах се и скочих през камъните да го пресрещна. И като стигнах до тях виждам, че са голи. Това за пръв път ми се случва. Те са заспали на дюшека и банските им били паднали. После ми благодариха, донесоха ми бутилка водка и бонбони“, смее се спасителят. Шегува се, че за толкова години и толкова спасени хора от водата, имало дни, в които у дома му имал над 10 големи кутии с бонбони.

На въпроса до кога мисли да е спасител Азат Мелконов отговори, че не е сигурен: „И аз си задавам същия въпрос и жена ми пита същото. Сам ще се откажа, ако не мога вече, но сега все още имам сили! Сам ще почувствам кога!“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истински

    6 6 Отговор
    Спасител, поднесъл е Буя на над 1000 удавнички. Още от времето когато зверовете са били с дълга рошава козина.

    Коментиран от #17

    17:09 19.07.2026

  • 2 Къде ги тия

    11 1 Отговор
    Мъже? Сега само фитки с меки китки!

    17:10 19.07.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    7 14 Отговор
    Какъв спасител може да в този дядка. Кой ще го спасява, ако скочи във водата. Норматив за спасител е 1 Мин 40 сек за 100 м. На този времето трябва с календар да му засичаш.

    Коментиран от #9, #20, #24

    17:11 19.07.2026

  • 4 Гергана Сотирова

    7 1 Отговор
    Само за информация питам: тези "едни", голите, мъже ли бяха или жени? За едно изследване ми трябват данните.

    Коментиран от #8, #10

    17:12 19.07.2026

  • 5 Весело

    6 6 Отговор
    С бастуна ли ги спасява?

    Сигурно с басгута без проблем покрина физическите изпити за полицай. Зимата да го назначат на работа в полицията и без това там е пълно с 80 годишни полицаи, лятото спасител на плажа.

    17:12 19.07.2026

  • 6 Любов!

    2 1 Отговор
    😘😘😘 Мерси, любов!

    17:15 19.07.2026

  • 7 Браво!

    10 0 Отговор
    Азат Мелконов е легенда сред спасителите. Да си жив и здрав още много години, приятелю!

    Коментиран от #22

    17:16 19.07.2026

  • 8 Азат Мелконов

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гергана Сотирова":

    Кукарача, кукарача мой още скача. Оправям наред каквото падте и жени, и мъже, с баски, без бански, предпомитам да са по-млади, но и на по-стари не отказвам.

    17:18 19.07.2026

  • 9 Само да ти обясня

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Това е норматив със средни показатели. Много плувци го покриват. Въпроса е какво правиш като стигнеш до този които има нужда от помощта ти. Можеш ли да му помогнеш в критична ситуация? Можеш ли да го извадиш от мъртво течение? Можеш ли да окажеш първа помощ? Можеш ли да предпазиш и други от тази грешка? Можеш ли?
    Ако отговора на тези въпроси е не поне благодари на хората които си рискуват живота за да спасят друг живот.

    Коментиран от #12, #26

    17:25 19.07.2026

  • 10 През далечната 1984

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гергана Сотирова":

    С мои колега работихме като спасители на нудистки плаж. След известно време окото привиква. Като се появи обаче някоя случайна мацка по бански само се фокусира на нея. Парадокс.

    17:32 19.07.2026

  • 11 Бейуоч

    3 1 Отговор
    На много майки с непослушни дечурлига им е теглил по един буй.

    17:38 19.07.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Само да ти обясня":

    Ще ти отговоря. Мога и съм го правил. Не прави квалификации за човек, когато не познаваш. Това в стар дядка, без никакви качества за спасител. Може само да седи би да свири със свирката. Виждам такива нещастници, като него по морето, дето са с некролог в джоба.

    Коментиран от #25

    17:39 19.07.2026

  • 13 незнайко

    1 1 Отговор
    БРАВО на този Човек с главно Ч !!!

    17:42 19.07.2026

  • 14 Дядото

    2 1 Отговор
    ако получи инфаркт, него кой ще го спасява? Това е същата работа да караш автобус пълен с пътници на тази възраст. Май някой чака друг да умре, за това, че държат пенсионери на длъжност, която изобщо не е за годинките им. Бил спасител - бил, но в минало свършено време за неговото време. Да освобождава стола за младите и кадърни, на които, разбира се, трябва да се плаща подобаващо.

    17:45 19.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дедо

    6 0 Отговор
    Защо триете че миналата година група украинци го ругаеха и искаха да го бият на плажа , защото се дразнеха че той си върши работата.

    17:47 19.07.2026

  • 17 Азат,Азат ,моя стар познат

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истински":

    Дойде час да ти съобщя че имаш 4 прекрасни правнука от мен ,слънце мое !
    Вечно твоя Есмералда

    Коментиран от #19

    17:54 19.07.2026

  • 18 стария гларус

    2 1 Отговор
    имало дни, в които у дома му идвали бая булки от плажа по времето на соца

    Коментиран от #21

    17:56 19.07.2026

  • 19 Истински

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Азат,Азат ,моя стар познат":

    Се зарадвах. Спомних си колко нереално красива беше, какви ги вършехме, , и замалко да ми рипне, както някога.

    18:01 19.07.2026

  • 20 тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    норматив от 1,40мин. болшинството спасители не покриват, освен тренирани плувци и на млади години. Книжки обаче от изпитната комисия на БЧК дават на всички, освен ако не си нарочен. Преди 40г бях добър плувец, след края на работното време на Дианабат плувахме часове със спасителите-приятели, плувал съм сам до голямата шамандура за презокеанските кораби (срещу Интернационала на Златните) и обратно, обаче спасителска книжка не ми дадоха. Казаха, че не умея да правя изкуственото дишане, дори смотлевиха нещо за времето на 100м, но не пожелаха да повторим засичането, после пък аз ги отсвирих. Корупция имаше и по комунистическо време почти като сега.......

    18:02 19.07.2026

  • 21 Домът беше едно бунгало

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "стария гларус":

    , а булките по соца бяха слаби и добри , защото още можеха да се придвижват пеш с краката си. А не спортен глиган с джип.

    18:06 19.07.2026

  • 22 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Браво!":

    знаят се доста спасители пушки-двуцевки или т.нар. бисексуални, вероятно преобладават в гилдията...!....

    18:13 19.07.2026

  • 23 оня с коня

    2 1 Отговор
    ей дъртак да си жив и здрав още 100 годинии и тия младите да ги слагаш в малкия си джоб от тях нищо не става

    18:16 19.07.2026

  • 24 Ами, ето какъв е, чети:

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    „Откакто работя нямам нито един удавен, имам много спасени, но нито един загинал!“, заяви спасителят.

    18:18 19.07.2026

  • 25 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Пич, това с некролога оня горе го решава, не ти го пожелавам, но може да сдадеш багажа преди дядото, освен това си самохвалко, дори да покриваш норматива, когато този дядо е бил на твойте години и той го е покривал. Финално не показваш никакво уважение към по-стария човек спасил десетки хора, това само показва що за индивиди си. Не те обиждам, само констатирам, очаквано няма нищо да разбереш от написаното.

    18:18 19.07.2026

  • 26 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само да ти обясня":

    Най-важното в подобни дейности е превенцията или както ти се изразяваш просташки "със свирката".

    Подобно е положението с полициейските органи - не е важно колко много престъпници са вкарали в затвора, а колко престъпления са предотвратени.

    Твоята аналогия ми напомня един подобен умник, който твърдеше, че е по-добър програмист от мой колега защото можел да печата на клавиатурата по-бързо от другия.

    Изключително е грозно да се обиждат хора заради възрастта им. Аз на море не ходя, но доколкото знам имало много свободни места за спасители.

    18:29 19.07.2026

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