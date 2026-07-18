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Лияна Панделиева: Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам!

Лияна Панделиева: Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам!

18 Юли, 2026 14:39 605 7

  • задръстване-
  • море-
  • лятна почивка-
  • мерки

Коли, коли, коли и никоя не помръдва. Когато наближих обаче Вакарел, там тапата беше 11 км. Пълна блокада

Лияна Панделиева: Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам! - 1
Снимка: Фейсбук
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
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Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам!

Вчера тръгнах от Албена, подарих си малко време на Чудните скали, оттам през Айтос, към Тракия и към дома. Първата тапа от 8 км. видях на Съединение. Коли, коли, коли и никоя не помръдва. Когато наближих обаче Вакарел, там тапата беше 11 км. Пълна блокада. Когато ги отминах и тях, направо злорадо гледах някои от мощните батки, дето карат само с включен ляв мигач как се носят с шеметна скорост към неумолимото спиране. Ако не им поникнат криле, чакаше дълго, дълго, ама много дълго чакане.

И за десерт: от отбивката към Лозен до под моста на Околовръстното преди караулката беше следващата неподвижна река от коли.

Добре, де. Всички, всички без изключение знаят какво представлява петъчният ден. А защо тогава всички се събират на едно и също място по едно и също време, след като знаят за какво става дума?

С пристигането в София трябваше обаче да сляза до центъра. Цялото "Цариградско" си беше още един паркинг, който започваше от "Орлов мост". И що да се връщам оттам, като мога да избера друг маршрут? Покрай КАТ беше напълно свободно и с лекота се прибрах у дома, без да чакам повече от един светофар.

Да, ясно е, че хората в петък тръгват за ваканция, но е време да се мисли стратегически в личен интерес. Хич не ми се вярва, че работещите не могат да изместят с по един ден отпуска за дълъг уикенд. Дори да приемем, че от тези хиляди, хиляди хора, които по едно и също време са спрели на пътя, никой не може да пренареди времето си, то самият кошмар в непроходимия трафик убива цялата идея за почивка.

От хората зависи да променят модела на пътуване, защото шест-седем часа до морето, наместо за три и половина е издевателство над себе си и просто няма смисъл.


София / България
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  • 1 Грозното лице на сдс пак се обади!

    11 2 Отговор
    Цял живот живееш на гърба на другите и ползваш привилегии и срам нямаш!

    14:41 18.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Е нали скачА "Времето е наше!" ❗
    Детското ти личице грееше усмихнато от всички плакати на всички страни накъдето погледне човек❗
    Ето това е вашето време, забавлявай се❗

    14:46 18.07.2026

  • 3 Джуджу

    2 1 Отговор
    В София се ползва градски.

    14:47 18.07.2026

  • 4 Бля бля

    8 2 Отговор
    Ох бабо Лиляно пак ли реши да се правиш на интересна и да даваш наклон на целокупния бг народ! Живей си там демокрацията и не ни занимавай с битието си!

    14:47 18.07.2026

  • 5 Как

    2 5 Отговор
    така всички имат пари и за коли и за бензин и за море? По Бай Тошово време кола имаше само 1 от 5 и нямаше проблеми с трафика! Искаме си обратно немотията по комунизма

    14:50 18.07.2026

  • 6 Тази е невероятно куха лейка

    2 0 Отговор
    Нахално, повърхностно и много тъпо парче. Доста пари и "подаръци" замъкна покрай рекламите с рошавата си четина на СДС. Мандръсаха е разни чичковци и това и остана.

    14:53 18.07.2026

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    Да, точно това се чудех и аз днеска. Знаят, че ще пътуват 7-8 часа в едната посока, търпейки лишения, слънцепек и ще стискат кълки, щото а са отбили да пишкат, а са чакали още 8 часа. Но въпреки всичко са се накрулили да идат намсикъдеси, щото видите ли е много важно в събота-неделя да се ходи някъде. Не по-малко важни са и снимките които ще сложим у фейса, та да ни видят другите, че и ние сме "като хората". Разбира се като стигнем там където стигнем, ще пием по едно узо с 2 маслини за къде 80-100 еврака, ще поспим как дойде и рано сутринта тръггваме обратно. По пътя ще пишем у фейса какви са задръствания, как скъпо ни е излязло узото и мастиката и колко скъпи са станали горивата.

    14:53 18.07.2026

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