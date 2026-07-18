Лияна Панделиева: Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам!

Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам!
Вчера тръгнах от Албена, подарих си малко време на Чудните скали, оттам през Айтос, към Тракия и към дома. Първата тапа от 8 км. видях на Съединение. Коли, коли, коли и никоя не помръдва. Когато наближих обаче Вакарел, там тапата беше 11 км. Пълна блокада. Когато ги отминах и тях, направо злорадо гледах някои от мощните батки, дето карат само с включен ляв мигач как се носят с шеметна скорост към неумолимото спиране. Ако не им поникнат криле, чакаше дълго, дълго, ама много дълго чакане.
И за десерт: от отбивката към Лозен до под моста на Околовръстното преди караулката беше следващата неподвижна река от коли.
Добре, де. Всички, всички без изключение знаят какво представлява петъчният ден. А защо тогава всички се събират на едно и също място по едно и също време, след като знаят за какво става дума?
С пристигането в София трябваше обаче да сляза до центъра. Цялото "Цариградско" си беше още един паркинг, който започваше от "Орлов мост". И що да се връщам оттам, като мога да избера друг маршрут? Покрай КАТ беше напълно свободно и с лекота се прибрах у дома, без да чакам повече от един светофар.
Да, ясно е, че хората в петък тръгват за ваканция, но е време да се мисли стратегически в личен интерес. Хич не ми се вярва, че работещите не могат да изместят с по един ден отпуска за дълъг уикенд. Дори да приемем, че от тези хиляди, хиляди хора, които по едно и също време са спрели на пътя, никой не може да пренареди времето си, то самият кошмар в непроходимия трафик убива цялата идея за почивка.
От хората зависи да променят модела на пътуване, защото шест-седем часа до морето, наместо за три и половина е издевателство над себе си и просто няма смисъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грозното лице на сдс пак се обади!
14:41 18.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Детското ти личице грееше усмихнато от всички плакати на всички страни накъдето погледне човек❗
Ето това е вашето време, забавлявай се❗
14:46 18.07.2026
3 Джуджу
14:47 18.07.2026
4 Бля бля
14:47 18.07.2026
5 Как
14:50 18.07.2026
6 Тази е невероятно куха лейка
14:53 18.07.2026
7 Механик
14:53 18.07.2026