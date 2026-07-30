Откритият край Русе мамут е бил млад, космат, малко след тийнейджърска възраст

Останките на намерения край Ряхово мамут пристигнаха в историческия музей в Русе, предаде БГНЕС.

Екип от специалисти е направил обход на мястото и е събрал всички кости на древното животно. Освен бедрена кост и част от бивник, сред находките има добре запазена долна челюст. Предстои костите да бъдат почистени и косервирани на място, за да се спре процесът на разрушаване. За същинската консервация ще се търси съдействие от Палеонтологичен музей - Асеновград, заяви днес директорът на РИМ–Русе проф. Николай Ненов.

Според уредника в РИМ-Русе Красимир Киров, става дума за млад космат мамут, най-вероятно малко след тийнейджърска възраст. По долната челюст на животното можело да се види много специфично изтриване на кътните зъби, което досега в литературата много рядко се вижда, сподели още специалистът.

Датировката на периода, в който е живял мамутът, ще стане ясна след като бъдат направени специфични анализи и експертизи заедно със специалисти от Националния природонаучен музей.

По думите на Красимир Киров, мястото край село Ряхово, където са открити останките, всъщност се оказва нещо като гробище на древни животни от рода на мамута. Затова, ако нивото на Дунава продължи да пада, екипите отново ще се върнат там, за да обходят района за нови находки.