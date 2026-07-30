Откритият край Русе мамут е бил млад, космат, малко след тийнейджърска възраст

Останките на намерения край Ряхово мамут пристигнаха в историческия музей в Русе, предаде БГНЕС.
Екип от специалисти е направил обход на мястото и е събрал всички кости на древното животно. Освен бедрена кост и част от бивник, сред находките има добре запазена долна челюст. Предстои костите да бъдат почистени и косервирани на място, за да се спре процесът на разрушаване. За същинската консервация ще се търси съдействие от Палеонтологичен музей - Асеновград, заяви днес директорът на РИМ–Русе проф. Николай Ненов.
Според уредника в РИМ-Русе Красимир Киров, става дума за млад космат мамут, най-вероятно малко след тийнейджърска възраст. По долната челюст на животното можело да се види много специфично изтриване на кътните зъби, което досега в литературата много рядко се вижда, сподели още специалистът.
Датировката на периода, в който е живял мамутът, ще стане ясна след като бъдат направени специфични анализи и експертизи заедно със специалисти от Националния природонаучен музей.
По думите на Красимир Киров, мястото край село Ряхово, където са открити останките, всъщност се оказва нещо като гробище на древни животни от рода на мамута. Затова, ако нивото на Дунава продължи да пада, екипите отново ще се върнат там, за да обходят района за нови находки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9
16:48 30.07.2026
2 kоkорчо 💋🍌
16:52 30.07.2026
3 По Млечните Зъби !
16:52 30.07.2026
4 Сила
16:52 30.07.2026
5 Сега Е !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Друго !
16:53 30.07.2026
6 млад, космат мамут
16:53 30.07.2026
7 Вънкашната минисерка съм
16:57 30.07.2026
8 Парпърляк
Коментиран от #18
16:58 30.07.2026
9 Я го па тоя тупан
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде са ти доказателствата ? Държавата е от седми век, другото са митове, няма доказателства и за хипотеза. Не слушайте глупостите на псевдо траколози.
16:58 30.07.2026
10 Хм.....
16:59 30.07.2026
11 Трътлю
17:00 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 епилиран мамут
Космат? Можеше да кажат, че е намерен със запазена козина. Той уредника обратното на остър, ама и копи-пейст автора можеше да не се подписва под статията.
17:04 30.07.2026
14 Д.П.
Коментиран от #20
17:08 30.07.2026
15 Демек
17:08 30.07.2026
16 питам
17:24 30.07.2026
17 дядото
Коментиран от #19
17:28 30.07.2026
18 Посрещал е
До коментар #8 от "Парпърляк":червената армия!
17:32 30.07.2026
19 Да ,има -слонът е епилиран мамут
До коментар #17 от "дядото":Канарчето - боядисано врабче.
17:35 30.07.2026
20 Банкянски мамутолог
До коментар #14 от "Д.П.":С високо вдигнати калници. Плешив и къдрав.
17:44 30.07.2026