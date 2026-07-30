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Откритият край Русе мамут е бил млад, космат, малко след тийнейджърска възраст

Откритият край Русе мамут е бил млад, космат, малко след тийнейджърска възраст

30 Юли, 2026 16:46 854 20

  • мамут-
  • ряхово-
  • челюст

Освен бедрена кост и част от бивник, сред находките има добре запазена долна челюст

Откритият край Русе мамут е бил млад, космат, малко след тийнейджърска възраст - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Останките на намерения край Ряхово мамут пристигнаха в историческия музей в Русе, предаде БГНЕС.

Екип от специалисти е направил обход на мястото и е събрал всички кости на древното животно. Освен бедрена кост и част от бивник, сред находките има добре запазена долна челюст. Предстои костите да бъдат почистени и косервирани на място, за да се спре процесът на разрушаване. За същинската консервация ще се търси съдействие от Палеонтологичен музей - Асеновград, заяви днес директорът на РИМ–Русе проф. Николай Ненов.

Според уредника в РИМ-Русе Красимир Киров, става дума за млад космат мамут, най-вероятно малко след тийнейджърска възраст. По долната челюст на животното можело да се види много специфично изтриване на кътните зъби, което досега в литературата много рядко се вижда, сподели още специалистът.

Датировката на периода, в който е живял мамутът, ще стане ясна след като бъдат направени специфични анализи и експертизи заедно със специалисти от Националния природонаучен музей.

По думите на Красимир Киров, мястото край село Ряхово, където са открити останките, всъщност се оказва нещо като гробище на древни животни от рода на мамута. Затова, ако нивото на Дунава продължи да пада, екипите отново ще се върнат там, за да обходят района за нови находки.


Русе / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Българите живеем по тези земи от 7 млн години в хармония с природата и никога не сме държали роби.

    Коментиран от #5, #9

    16:48 30.07.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    8 4 Отговор
    докато античните македонци са яздили мамути из тракия, българите са яздили кобилки из иран и кавказ

    16:52 30.07.2026

  • 3 По Млечните Зъби !

    8 1 Отговор
    Ли го Познаха ?

    16:52 30.07.2026

  • 4 Сила

    5 4 Отговор
    Демек Руди Гела ....

    16:52 30.07.2026

  • 5 Сега Е !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Друго !

    16:53 30.07.2026

  • 6 млад, космат мамут

    9 1 Отговор
    Събка?

    16:53 30.07.2026

  • 7 Вънкашната минисерка съм

    4 2 Отговор
    Интересно, умрял ли е

    16:57 30.07.2026

  • 8 Парпърляк

    5 2 Отговор
    Горкия и той се е опитвал да напусне територията

    Коментиран от #18

    16:58 30.07.2026

  • 9 Я го па тоя тупан

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде са ти доказателствата ? Държавата е от седми век, другото са митове, няма доказателства и за хипотеза. Не слушайте глупостите на псевдо траколози.

    16:58 30.07.2026

  • 10 Хм.....

    5 0 Отговор
    Хм...... гледам един млад, космат и много голям, и се чудя защо не съм знаел, че го наричат Мамут...!?

    16:59 30.07.2026

  • 11 Трътлю

    1 1 Отговор
    Мени мъ зеха в Русе казармата

    17:00 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 епилиран мамут

    3 0 Отговор
    "става дума за млад космат мамут"
    Космат? Можеше да кажат, че е намерен със запазена козина. Той уредника обратното на остър, ама и копи-пейст автора можеше да не се подписва под статията.

    17:04 30.07.2026

  • 14 Д.П.

    7 1 Отговор
    А банкянския мамут е дърт, космат и малко след пенсионна възраст.

    Коментиран от #20

    17:08 30.07.2026

  • 15 Демек

    0 0 Отговор
    джензи!

    17:08 30.07.2026

  • 16 питам

    3 2 Отговор
    Да не би това да е банкянския мамут?

    17:24 30.07.2026

  • 17 дядото

    3 0 Отговор
    стига бе,а имало ли е НЕ космати мамути.пфу

    Коментиран от #19

    17:28 30.07.2026

  • 18 Посрещал е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Парпърляк":

    червената армия!

    17:32 30.07.2026

  • 19 Да ,има -слонът е епилиран мамут

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "дядото":

    Канарчето - боядисано врабче.

    17:35 30.07.2026

  • 20 Банкянски мамутолог

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Д.П.":

    С високо вдигнати калници. Плешив и къдрав.

    17:44 30.07.2026

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