Надежда Йорданова: Надявам се скоро да е ясен кандидатът за президент на демократичната общност

"Надявам се скоро да разберем кой ще бъде кандидатът за президент на демократичната общност. А защо не и да имаме готова кандидат-президентска двойка", заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите ѝ кандидатурата на Йотова е била очаквана. "Положително е, че на този въпрос беше отговорено. В своите действия тя продължава политиката на Румен Радев и така тя се кандидатира за трети негов мандат", смята Йорданова.

"Случаят с разполагането на самолети, които да подпомогнат логистиката на ударите на САЩ в Иран е пример за двойствената политика на Румен Радев в качеството му на президент и кандидат за народен представител от една страна и на премиер от друга. Нека да припомним, че на 10 март в рамките на предизборната кампания той абсолютно недопустимо се заигра със страховете на хората като каза, че правителството лъже хората и няма опасност от ударите в Иран. Сега три месеца по-късно като премиер той и мнозинството му казаха, че ще постъпят като добър партньор на САЩ, за да бъде използвана базата в Безмер", заяви тя.

Според нея вземането на трудни решения трябва да са основано на ценности и дългосрочна визия. "Има проблем че няма обща позиция на ЕС спрямо ударите на САЩ в Иран и България вместо да търси общ консенсус, се опитва да прави някакви неща, които не са ясни на обществото. Преди няколко седмици те твърдяха, че разменната монета са визите. Те все още са тук, военните самолети също. Това лъкатушене е много опасно за България", изтъкна депутатът.

"В една сложна ситуация България може да бъде силна само когато е силен партньор в силни съюзи", каза още в допълнение тя.

По думите ѝ българската външна политика прилича на самолетче от детска игра, което се управлява дистанционно без пилот вътре. "Правителството дава разнопосочни сигнали. Недопустимо е премиерът да отиде на вечерята по повод националния празник на Франция, а след това да каже, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите”. Ако Украйна не беше публикувала текста на декларацията по официалните канали, българското общество нямаше да разбере какво точно пише в нея. България трябва да има силен глас, който да цели по-силна Европа, а не изолирана България. Присъединяването на България не е грешка, а грешка е комуникацията. Всички са знаели какво ще се подпише", смята тя.

"Министър Демерджиев полага активни усилия да установи чрез органите на МВР паричните потоци, свързани с благосъстоянието на Делян Пеевски и лицата около него. Това трябва да бъде подкрепено, но той изглежда самотен в тази битка. Има място за притеснение, затова предлагаме промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Недопустимо е хора, които са санкционирани по „Магнитски” да оперират чрез банковата система. А у нас такива лица летят с частни полети", заяви Йорданова.

Тя коментира и бюджета за 2026 година. "Мнозинството прие много лош бюджет. Той не беше подкрепен от нас и очакваме от президента Йотова да наложи вето. Това ще бъде ясен признак дали тя има свой облик, или ще имаме трети мандат на Радев в президентската институция", уточни депутатът.