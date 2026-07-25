Новини
България »
Надежда Йорданова: Надявам се скоро да е ясен кандидатът за президент на демократичната общност

Надежда Йорданова: Надявам се скоро да е ясен кандидатът за президент на демократичната общност

25 Юли, 2026 20:01, обновена 25 Юли, 2026 19:04 561 48

  • надежда йорданова-
  • депутат-
  • политика

По думите ѝ кандидатурата на Йотова е била очаквана

Надежда Йорданова: Надявам се скоро да е ясен кандидатът за президент на демократичната общност - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

"Надявам се скоро да разберем кой ще бъде кандидатът за президент на демократичната общност. А защо не и да имаме готова кандидат-президентска двойка", заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите ѝ кандидатурата на Йотова е била очаквана. "Положително е, че на този въпрос беше отговорено. В своите действия тя продължава политиката на Румен Радев и така тя се кандидатира за трети негов мандат", смята Йорданова.

"Случаят с разполагането на самолети, които да подпомогнат логистиката на ударите на САЩ в Иран е пример за двойствената политика на Румен Радев в качеството му на президент и кандидат за народен представител от една страна и на премиер от друга. Нека да припомним, че на 10 март в рамките на предизборната кампания той абсолютно недопустимо се заигра със страховете на хората като каза, че правителството лъже хората и няма опасност от ударите в Иран. Сега три месеца по-късно като премиер той и мнозинството му казаха, че ще постъпят като добър партньор на САЩ, за да бъде използвана базата в Безмер", заяви тя.

Според нея вземането на трудни решения трябва да са основано на ценности и дългосрочна визия. "Има проблем че няма обща позиция на ЕС спрямо ударите на САЩ в Иран и България вместо да търси общ консенсус, се опитва да прави някакви неща, които не са ясни на обществото. Преди няколко седмици те твърдяха, че разменната монета са визите. Те все още са тук, военните самолети също. Това лъкатушене е много опасно за България", изтъкна депутатът.

"В една сложна ситуация България може да бъде силна само когато е силен партньор в силни съюзи", каза още в допълнение тя.

По думите ѝ българската външна политика прилича на самолетче от детска игра, което се управлява дистанционно без пилот вътре. "Правителството дава разнопосочни сигнали. Недопустимо е премиерът да отиде на вечерята по повод националния празник на Франция, а след това да каже, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите”. Ако Украйна не беше публикувала текста на декларацията по официалните канали, българското общество нямаше да разбере какво точно пише в нея. България трябва да има силен глас, който да цели по-силна Европа, а не изолирана България. Присъединяването на България не е грешка, а грешка е комуникацията. Всички са знаели какво ще се подпише", смята тя.

"Министър Демерджиев полага активни усилия да установи чрез органите на МВР паричните потоци, свързани с благосъстоянието на Делян Пеевски и лицата около него. Това трябва да бъде подкрепено, но той изглежда самотен в тази битка. Има място за притеснение, затова предлагаме промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Недопустимо е хора, които са санкционирани по „Магнитски” да оперират чрез банковата система. А у нас такива лица летят с частни полети", заяви Йорданова.

Тя коментира и бюджета за 2026 година. "Мнозинството прие много лош бюджет. Той не беше подкрепен от нас и очакваме от президента Йотова да наложи вето. Това ще бъде ясен признак дали тя има свой облик, или ще имаме трети мандат на Радев в президентската институция", уточни депутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПпетроханциИ

    19 6 Отговор
    ДъБъ предлагат трансжендър президент !

    19:06 25.07.2026

  • 2 Мунчо е приключен

    14 7 Отговор
    Няма да стигнат до балотаж а зимата от неговата клика ще е останал само спомена и за него и олигархията му

    19:09 25.07.2026

  • 3 Прости и Господи

    18 6 Отговор
    Никога не е била в час дори и като министър.
    Всички дедерасти са такива

    19:09 25.07.2026

  • 4 иван костов

    17 4 Отговор
    За педофилската общност най подходящ беше Лама Калушев! За съжаление той даде фира!

    Коментиран от #13

    19:10 25.07.2026

  • 5 Смешници

    19 2 Отговор
    Колко сте ми неадекватни кое ви е демократичното освен името?

    19:11 25.07.2026

  • 6 съратници по магнитски

    5 1 Отговор
    Издигнете Гюров (дето Йотова си го назначи за служебен премиер) и го предложете на Йотова за Вице, така победата ви е в кърпа вързана.

    19:11 25.07.2026

  • 7 Бай Той

    14 1 Отговор
    Демократична общност = Дървен камък

    19:11 25.07.2026

  • 8 Важно

    7 0 Отговор
    Надеждо,кандидатът трябва да е един!С желязна ръка!И да си събере екип за на есен.

    Коментиран от #24

    19:12 25.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 3 Отговор
    Разносвач на пици с вице Ивайло Мирчев!
    🦧🦍🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    19:12 25.07.2026

  • 10 Надеждата

    11 3 Отговор
    умира последна!

    19:13 25.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Нашият кандидат е Росен Миленов.

    19:14 25.07.2026

  • 12 Трябва

    1 0 Отговор
    да е жена,модел!

    Коментиран от #14

    19:15 25.07.2026

  • 13 ЦИК

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "иван костов":

    Калушев е жив.Гласува за ПП и ДБ на изборите през април.

    19:15 25.07.2026

  • 14 Бойко Разбойко

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Трябва":

    Теменужка Петкова.

    19:16 25.07.2026

  • 15 Зеления

    5 1 Отговор
    В България няма качествени журналисти, които да контрират с въпрос всяко едно изказване на жълтопаветник говорещ за "демократичната общност"
    1. Каква е тази наглост да си присвояват само за себе си думата "демократична"?
    2. Всяка партия според българските закони демократично си избира лидер и ръководни органи на конгрес, не са само жълтопаветниците
    3. Колко демократични са от ДСБ след като десетилетие Радан Кънев и Атанас Атанасов си сменят ролите на лидер в партията им, по подобие на Путин и Медведев менкащи се за президент и премиер на Русия
    4. Има и много примери, в които журналисти също използват напълно манипулативно и пропагандаторски термина "Демокрация" и "Режим", всичко което е либерално е демокрация и всичко което не е либерално се определя на "режим"

    Коментиран от #17

    19:16 25.07.2026

  • 16 Еми

    4 0 Отговор
    Много трудна за слушане, е тази госпожа. А, А, А ДВЕ ДУМИ ААА, Много ака, че дразни. А съм до някъде тяхен разбирател.

    19:19 25.07.2026

  • 17 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Абсолютно прав си....

    19:19 25.07.2026

  • 18 Европейца

    3 1 Отговор
    Хахаха и тая застаряваща колхозничка се е изказала по въпроса..... замислям се колко трябва да си невнятен за си поддръжник на тези

    19:19 25.07.2026

  • 19 Лозан

    2 0 Отговор
    И ще подкрепите Йотова....

    19:19 25.07.2026

  • 20 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    А тази е една от скапта в НС.

    19:20 25.07.2026

  • 21 Ко се пънете ве

    1 2 Отговор
    Костя ще е президент

    Коментиран от #31

    19:20 25.07.2026

  • 22 За Мен Е Ясен !

    2 0 Отговор
    300 евро Пенсия !

    19:20 25.07.2026

  • 23 Аз пък искам

    1 2 Отговор
    Белобрадова да стане президент

    19:22 25.07.2026

  • 24 Ами Хубаво !

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Важно":

    Ама Откъде ?

    След Като Всичкото Е !

    Корумпирано !

    19:25 25.07.2026

  • 25 Само да попитам

    2 1 Отговор
    Каква демократична общност сте бе мръшляци Демократи в България са само СДС

    19:25 25.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 На продажната общност

    2 0 Отговор
    Която няма нищо общо с българска

    19:29 25.07.2026

  • 29 Трябва

    2 0 Отговор
    да е с изкуствен интелект!

    19:29 25.07.2026

  • 30 .....

    1 1 Отговор
    Тая като на комсомолско събрание😂😂

    19:30 25.07.2026

  • 31 Първо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ко се пънете ве":

    аятолах!

    19:30 25.07.2026

  • 32 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    Той или Тя още не е ясен.Обаче съдбата Му ( Й ) е от ясна,по ясна.

    19:34 25.07.2026

  • 33 Сорос

    3 1 Отговор
    АКО НЕ Е ГЕЙ НЯМА ДА ГО ОДОБРЯ!

    19:34 25.07.2026

  • 34 Небензня

    0 1 Отговор
    Отпаднала необходимост е била в отдавна изпаднала тв,

    19:34 25.07.2026

  • 35 Асена василева

    1 1 Отговор
    Аз предлагам андреа гюрлата ние с него сме на един бряг 😉😘

    19:35 25.07.2026

  • 36 Само да питам

    2 1 Отговор
    Каква ДЕМОКРАТИЧНА общност ? Какво значи това и коя си ти да казваш кой е демократ кой не ?

    19:37 25.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хаха

    1 2 Отговор
    Днес по нова Глупостта летя като Гълъбицата Надка!

    19:38 25.07.2026

  • 39 БЕЛОБРАДОВА ГО КАЗА:

    1 2 Отговор
    ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА НИ КАЗА: ГЮРО МИХАЙЛОВ ДА ИЗДИГНЕТЕ, ЗНАЕМ ЧЕ НЯМА ШАНС СРЕЩУ ЙОТОВА, ИЗБОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЧЕСТНИ, КАКТО ВСИЧКИ ДО СЕГА ОТ 1944г.

    Коментиран от #44

    19:38 25.07.2026

  • 40 Гласът

    2 1 Отговор
    Не много приятна жена като цяло.

    19:39 25.07.2026

  • 41 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Предлагам за вице на йотова гоце Първанов 🦧🦍🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣 на който беше секретарка 🤡💩👻 та България е единствената държава в която президент е чyкaл друг президент 🦧🦍🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    19:40 25.07.2026

  • 42 Ханс Дитрих

    2 0 Отговор
    И тази кранта, и тя активно практикува опити за зачеване през устата. А като замислиш че е с една идея по малко долна от гербери и дпсари се ужасявам. Тотална отрицателна селекция над 20г

    19:40 25.07.2026

  • 43 хихи

    4 0 Отговор
    може да спечелите само ако издигнете двойката Емили Тротинтката-Леля Асеня. Толковамного тротинетки има в София, че ще спечелите от първи тур. Освен ако Кауфланд не изигнат двойката Христо Стоичков-ДАРА

    19:42 25.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мими Кучева🐕":

    Добро чувство за хумор ! Ах,тези палави комунисти !

    19:45 25.07.2026

  • 46 Хммм

    1 1 Отговор
    Ясен е. Казва се Илияна Йотова!

    19:47 25.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Атина Паднала

    0 0 Отговор
    Добре охранено демократично прасенце с гушичка.Личи че е на копанката на демократична България но за всяка свиня идва Коледа.

    19:54 25.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове