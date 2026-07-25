Надежда Йорданова: Надявам се скоро да е ясен кандидатът за президент на демократичната общност

"Надявам се скоро да разберем кой ще бъде кандидатът за президент на демократичната общност. А защо не и да имаме готова кандидат-президентска двойка", заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
По думите ѝ кандидатурата на Йотова е била очаквана. "Положително е, че на този въпрос беше отговорено. В своите действия тя продължава политиката на Румен Радев и така тя се кандидатира за трети негов мандат", смята Йорданова.
"Случаят с разполагането на самолети, които да подпомогнат логистиката на ударите на САЩ в Иран е пример за двойствената политика на Румен Радев в качеството му на президент и кандидат за народен представител от една страна и на премиер от друга. Нека да припомним, че на 10 март в рамките на предизборната кампания той абсолютно недопустимо се заигра със страховете на хората като каза, че правителството лъже хората и няма опасност от ударите в Иран. Сега три месеца по-късно като премиер той и мнозинството му казаха, че ще постъпят като добър партньор на САЩ, за да бъде използвана базата в Безмер", заяви тя.
Според нея вземането на трудни решения трябва да са основано на ценности и дългосрочна визия. "Има проблем че няма обща позиция на ЕС спрямо ударите на САЩ в Иран и България вместо да търси общ консенсус, се опитва да прави някакви неща, които не са ясни на обществото. Преди няколко седмици те твърдяха, че разменната монета са визите. Те все още са тук, военните самолети също. Това лъкатушене е много опасно за България", изтъкна депутатът.
"В една сложна ситуация България може да бъде силна само когато е силен партньор в силни съюзи", каза още в допълнение тя.
По думите ѝ българската външна политика прилича на самолетче от детска игра, което се управлява дистанционно без пилот вътре. "Правителството дава разнопосочни сигнали. Недопустимо е премиерът да отиде на вечерята по повод националния празник на Франция, а след това да каже, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите”. Ако Украйна не беше публикувала текста на декларацията по официалните канали, българското общество нямаше да разбере какво точно пише в нея. България трябва да има силен глас, който да цели по-силна Европа, а не изолирана България. Присъединяването на България не е грешка, а грешка е комуникацията. Всички са знаели какво ще се подпише", смята тя.
"Министър Демерджиев полага активни усилия да установи чрез органите на МВР паричните потоци, свързани с благосъстоянието на Делян Пеевски и лицата около него. Това трябва да бъде подкрепено, но той изглежда самотен в тази битка. Има място за притеснение, затова предлагаме промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Недопустимо е хора, които са санкционирани по „Магнитски” да оперират чрез банковата система. А у нас такива лица летят с частни полети", заяви Йорданова.
Тя коментира и бюджета за 2026 година. "Мнозинството прие много лош бюджет. Той не беше подкрепен от нас и очакваме от президента Йотова да наложи вето. Това ще бъде ясен признак дали тя има свой облик, или ще имаме трети мандат на Радев в президентската институция", уточни депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПпетроханциИ
19:06 25.07.2026
2 Мунчо е приключен
19:09 25.07.2026
3 Прости и Господи
Всички дедерасти са такива
19:09 25.07.2026
4 иван костов
Коментиран от #13
19:10 25.07.2026
5 Смешници
19:11 25.07.2026
6 съратници по магнитски
19:11 25.07.2026
7 Бай Той
19:11 25.07.2026
8 Важно
Коментиран от #24
19:12 25.07.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
19:12 25.07.2026
10 Надеждата
19:13 25.07.2026
11 Последния Софиянец
19:14 25.07.2026
12 Трябва
Коментиран от #14
19:15 25.07.2026
13 ЦИК
До коментар #4 от "иван костов":Калушев е жив.Гласува за ПП и ДБ на изборите през април.
19:15 25.07.2026
14 Бойко Разбойко
До коментар #12 от "Трябва":Теменужка Петкова.
19:16 25.07.2026
15 Зеления
1. Каква е тази наглост да си присвояват само за себе си думата "демократична"?
2. Всяка партия според българските закони демократично си избира лидер и ръководни органи на конгрес, не са само жълтопаветниците
3. Колко демократични са от ДСБ след като десетилетие Радан Кънев и Атанас Атанасов си сменят ролите на лидер в партията им, по подобие на Путин и Медведев менкащи се за президент и премиер на Русия
4. Има и много примери, в които журналисти също използват напълно манипулативно и пропагандаторски термина "Демокрация" и "Режим", всичко което е либерално е демокрация и всичко което не е либерално се определя на "режим"
Коментиран от #17
19:16 25.07.2026
16 Еми
19:19 25.07.2026
17 Европеец
До коментар #15 от "Зеления":Абсолютно прав си....
19:19 25.07.2026
18 Европейца
19:19 25.07.2026
19 Лозан
19:19 25.07.2026
20 ОБЕКТИВЕН
19:20 25.07.2026
21 Ко се пънете ве
Коментиран от #31
19:20 25.07.2026
22 За Мен Е Ясен !
19:20 25.07.2026
23 Аз пък искам
19:22 25.07.2026
24 Ами Хубаво !
До коментар #8 от "Важно":Ама Откъде ?
След Като Всичкото Е !
Корумпирано !
19:25 25.07.2026
25 Само да попитам
19:25 25.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 На продажната общност
19:29 25.07.2026
29 Трябва
19:29 25.07.2026
30 .....
19:30 25.07.2026
31 Първо
До коментар #21 от "Ко се пънете ве":аятолах!
19:30 25.07.2026
32 🦁ЩЩД🦁
19:34 25.07.2026
33 Сорос
19:34 25.07.2026
34 Небензня
19:34 25.07.2026
35 Асена василева
19:35 25.07.2026
36 Само да питам
19:37 25.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хаха
19:38 25.07.2026
39 БЕЛОБРАДОВА ГО КАЗА:
Коментиран от #44
19:38 25.07.2026
40 Гласът
19:39 25.07.2026
41 Мими Кучева🐕
Коментиран от #45
19:40 25.07.2026
42 Ханс Дитрих
19:40 25.07.2026
43 хихи
19:42 25.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 🦁ЩЩД🦁
До коментар #41 от "Мими Кучева🐕":Добро чувство за хумор ! Ах,тези палави комунисти !
19:45 25.07.2026
46 Хммм
19:47 25.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Атина Паднала
19:54 25.07.2026