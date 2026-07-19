Министърът на външните работи днес категорично заяви в телевизионно предаване:
“Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС…“
От “Възраждане" категорично заявяваме, че е време за това министърът на външните работи да си подаде оставката. България не е най-малката страна в Европейския съюз, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпи.
Външната ни политика е превърната в “миш-маш” от лъжи, противоречиви позиции и липса на яснота.
Българската външна политика има нужда от последователност, а не от поредица от скандали, които министърът на външните работи от “Прогресивна България” забърква с лекота.
Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат.
Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи за цялостната политика, която води правителството
19 Юли, 2026 20:28 775 48
Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат
Министърът на външните работи днес категорично заяви в телевизионно предаване:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точен е
21:16 19.07.2026
2 Ако обичате
Коментиран от #43
21:20 19.07.2026
3 Дзак
Коментиран от #4, #46
21:22 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ШЕФА
21:24 19.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ....
21:28 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 .....
21:30 19.07.2026
10 Метин
21:31 19.07.2026
11 Костадинов
21:32 19.07.2026
12 Оня под Коня
21:34 19.07.2026
13 Чорбара
21:34 19.07.2026
14 Острието
21:34 19.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 В кое студио
21:38 19.07.2026
17 Зарко
21:38 19.07.2026
18 Сфинкс 🐈
С по-голям боклук от него не съм си имала работа.
Коментиран от #31, #34
21:38 19.07.2026
19 Цвете
Коментиран от #23
21:39 19.07.2026
20 Парпърляк
21:40 19.07.2026
21 Селски тарикат
21:40 19.07.2026
22 Оня под Коня
21:40 19.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ВРЪЩАЙ
21:43 19.07.2026
25 Костадинов
21:44 19.07.2026
26 По мияр
До коментар #23 от "Ти ставаш ли":Дръж се възпитано.
Коментиран от #28
21:44 19.07.2026
27 Оня под Коня
21:46 19.07.2026
28 Кой
До коментар #26 от "По мияр":за каквото си мисли!
21:48 19.07.2026
29 Основни думи
21:51 19.07.2026
30 Как може да давате трибуна на това
21:51 19.07.2026
31 Аз съм имал
До коментар #18 от "Сфинкс 🐈":с една боклучка.
21:56 19.07.2026
32 Костадинов
21:59 19.07.2026
33 Окооо
21:59 19.07.2026
34 Стенли
До коментар #18 от "Сфинкс 🐈":Не , Дерменджиев е един от малкото хора в това пишман правителство , който долу горе си разбира от работата
22:03 19.07.2026
35 Сандо
22:03 19.07.2026
36 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ
НЕ ЧЕ РАДЕВ Е ГОЛЯМ УМНИК
НО КОСТЯ Е ДЕБИЛ
НЕНАДМИНАТ
Коментиран от #40
22:07 19.07.2026
37 Дзак
До коментар #4 от "Трак":С което събуди поредната гейбуря във факти.бг!
22:09 19.07.2026
38 КОСТАДИНОВ
ЧЕ РАДЕВ ДЕЙСТВА ПО
ВЪНШЕН ДИКТАТ.
ДИКТАТ ОТ ПАСОЛЯ И КРЕМЪЛ.
ПО ДОБРЕ ЗАМЪЛЧИ
ЧЕ МУТРОФАНОВА
ЩЕ ТЕ ПРИВИКА
НА ОПЕРАТИВКА
В ПАСОЛЯ
22:10 19.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Стенли
До коментар #36 от "КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ":Тъй тъй той щото Ивайло Мирчев , направо прелива от умност , затова му е и толкова голямо челото😁
22:11 19.07.2026
41 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА
ЖАЛЪК ИНТРИГАНТ.
22:12 19.07.2026
42 Егати пропадналите русофили
Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат
-;-(
Варненската копейка е така пропаднала че вече като вия червен кхмер някъде си да се изявява и го отсвирвам.Егати пропадналите русофили
22:13 19.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Боби
Ти едва.прескочи, лъга години наред, и поддържа кочината на дебелите, Може би не ти излезе сметката за двореца, молко идва субсидийката.
Стойте си в сектата и не ни занимавайте с откачените ви глупости.
22:16 19.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Електората на Израждане
До коментар #3 от "Дзак":Дзак:
Възраждане трябва да си върне избирателите, но е добре да има партньори, с които да се противопостави на партията на войната!
-;-
Колкото БКП.то си варна стар;ците от старческите домове, та толкова и Израждане ще направи електорат.
22:21 19.07.2026
47 Оставка!
22:24 19.07.2026
48 Феникс
22:37 19.07.2026