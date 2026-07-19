Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи за цялостната политика, която води правителството

Ангел Георгиев: За Украйна има 17 млн. евро, а за българите в чужбина - едва 795 хиляди

Според "Възраждане" българите в чужбина не бива да останат последен приоритет за държавата. Това заяви народният представител Ангел Георгиев по вре ...