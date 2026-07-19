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Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи за цялостната политика, която води правителството

Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи за цялостната политика, която води правителството

19 Юли, 2026 20:28 775 48

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • оставка-
  • киевска декларация-
  • външен министър

Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат

Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи за цялостната политика, която води правителството - 1
Костадин Костадинов Костадин Костадинов
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Министърът на външните работи днес категорично заяви в телевизионно предаване:

“Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС…“

От “Възраждане" категорично заявяваме, че е време за това министърът на външните работи да си подаде оставката. България не е най-малката страна в Европейския съюз, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпи.

Външната ни политика е превърната в “миш-маш” от лъжи, противоречиви позиции и липса на яснота.

Българската външна политика има нужда от последователност, а не от поредица от скандали, които министърът на външните работи от “Прогресивна България” забърква с лекота.

Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен е

    14 17 Отговор
    А преди големия протест на 20 юли ,многобройни протестиращи се насочват към Министерски съвет за граждански арест на мунчо

    21:16 19.07.2026

  • 2 Ако обичате

    22 29 Отговор
    Моля ви, престанете да ни занимавате с този копанарин от Максуда. Не е релевантен.

    Коментиран от #43

    21:20 19.07.2026

  • 3 Дзак

    21 9 Отговор
    Възраждане трябва да си върне избирателите, но е добре да има партньори, с които да се противопостави на партията на войната!

    Коментиран от #4, #46

    21:22 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ШЕФА

    28 9 Отговор
    Цялостната политика на вируса Петрова и нац.предател Зеленият чорап е КАТАСТРОФАЛНА за бюджета и бълг.народ. ПРЕДАТЕЛИ да горите в АДА !

    21:24 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ....

    2 2 Отговор
    Най- малката, но една от най -древните😂

    21:28 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 .....

    2 5 Отговор
    Не ме интересуват тия от жечсполитието

    21:30 19.07.2026

  • 10 Метин

    10 14 Отговор
    Тоя откакто го купи прасето не спира да си заработва парите.

    21:31 19.07.2026

  • 11 Костадинов

    13 3 Отговор
    до сега получил ли е искана оставка?

    21:32 19.07.2026

  • 12 Оня под Коня

    8 7 Отговор
    Не забравяй от къде си тръгнал. Тъжно е че ние в Максуда не можем да слушаме новинки на цигански, пък турците си слушат на турски. Не че не обичаме и ние да слушаме на турски, ама си искаме и на цигански. Айде Ся като си наш човек ДАВАЙ...

    21:34 19.07.2026

  • 13 Чорбара

    9 10 Отговор
    Кухо плямпало.

    21:34 19.07.2026

  • 14 Острието

    10 5 Отговор
    на опозицията в отсъствието на Радостин!

    21:34 19.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В кое студио

    11 2 Отговор
    я поиска?

    21:38 19.07.2026

  • 17 Зарко

    9 5 Отговор
    Айде КК се появи, започвайте - върни парите, копейкин, къщите, тъпотиите които различават българина от мислищете хора.

    21:38 19.07.2026

  • 18 Сфинкс 🐈

    4 10 Отговор
    И на Демерджиев оставката, моля.
    С по-голям боклук от него не съм си имала работа.

    Коментиран от #31, #34

    21:38 19.07.2026

  • 19 Цвете

    12 7 Отговор
    НЕ СЪМ ФЕН НА " ВЪЗРАЖДАНЕ " ,НО В СЛУЧАЯТ Е АБСОЛЮТНО ПРАВ. ТАЗИ ЖЕНА НЯМА НИКАКВА ПРЕДСТАВА ОТ ДИПЛОМАЦИЯ.ГОВОРИ БЪРЗО, ВСЕ ЕДНО НАИЗУСТИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТЕКСТ. МИКРОБИОЛОЖКА ,ИМА СИ ЧУДЕСНА ПРОФЕСИЯ, ТАМ И Е МЕСТОТО. ОТ ВСЯКО ДЪРВО, СВИРКА НЕ СТАВА.ДА Е МАХАТ, ЧЕ ИЗЛАГАЦИИТЕ СТАНАХА ДОСТА, ЗА МНОГО КРАТЪК ПЕРИОД. ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ И ТОАЛЕТЪТ СЪС СРЕЩАТА НА ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР НА ТУРЦИЯ.

    Коментиран от #23

    21:39 19.07.2026

  • 20 Парпърляк

    7 9 Отговор
    Този ако не лае за щяло и нещяло и политически труп

    21:40 19.07.2026

  • 21 Селски тарикат

    8 6 Отговор
    така си изкара живота!

    21:40 19.07.2026

  • 22 Оня под Коня

    4 2 Отговор
    Серьозно да, има основание, но има натиск и натиск. Политиката е много по сложна, отколкото си представя човек в канапето. Преговорните позиции на представителите на малка и слаба държава не са, като на Великите сили. Сещате се какво имам впредвид и че Румбата би направил това което обеща но е поставен вероятно в шах и мат...

    21:40 19.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ВРЪЩАЙ

    7 5 Отговор
    ПАРИТЕ!

    21:43 19.07.2026

  • 25 Костадинов

    6 5 Отговор
    не иска оставката на Путин,защото може да я получи!

    21:44 19.07.2026

  • 26 По мияр

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ти ставаш ли":

    Дръж се възпитано.

    Коментиран от #28

    21:44 19.07.2026

  • 27 Оня под Коня

    1 3 Отговор
    Малко е АЕЦ Козлодуй и Белене. Трябват поне ОЩЕ 4 АЕЦа София на Искър, Пловдив на Марица или яз. Сопот, на Варна и Бургас и КОНЕЦ ФИЛЬМА🧨🧨🧨💥💥💥💥💥💥☠️🎇🎇🎇☢️☢️☢️☢️

    21:46 19.07.2026

  • 28 Кой

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "По мияр":

    за каквото си мисли!

    21:48 19.07.2026

  • 29 Основни думи

    6 3 Отговор
    в речника на Костадинов са ,,искам" и ,,трябва"!

    21:51 19.07.2026

  • 30 Как може да давате трибуна на това

    7 6 Отговор
    нищожество от Максуда, двете прасета ли плащат сметката?

    21:51 19.07.2026

  • 31 Аз съм имал

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сфинкс 🐈":

    с една боклучка.

    21:56 19.07.2026

  • 32 Костадинов

    2 0 Отговор
    Искам оставката на Дешамп !

    21:59 19.07.2026

  • 33 Окооо

    4 3 Отговор
    Охоо , скрита патерица на ГЕРБ- ДПС се обади!

    21:59 19.07.2026

  • 34 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сфинкс 🐈":

    Не , Дерменджиев е един от малкото хора в това пишман правителство , който долу горе си разбира от работата

    22:03 19.07.2026

  • 35 Сандо

    3 0 Отговор
    Козячетата в събота и неделя са неуморими.Злобата и омразата са тяхната същност,малоумието и глупостта - отличителна черта.Но пък са алчни и за няколко цента повече са готови да служат на всеки Господар.

    22:03 19.07.2026

  • 36 КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    1 2 Отговор
    НАИСТИНА Е МНОГО ПРОЗЗТ.

    НЕ ЧЕ РАДЕВ Е ГОЛЯМ УМНИК

    НО КОСТЯ Е ДЕБИЛ

    НЕНАДМИНАТ

    Коментиран от #40

    22:07 19.07.2026

  • 37 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трак":

    С което събуди поредната гейбуря във факти.бг!

    22:09 19.07.2026

  • 38 КОСТАДИНОВ

    2 2 Отговор
    ВИЖ КАК ЗНАЕШ
    ЧЕ РАДЕВ ДЕЙСТВА ПО
    ВЪНШЕН ДИКТАТ.

    ДИКТАТ ОТ ПАСОЛЯ И КРЕМЪЛ.

    ПО ДОБРЕ ЗАМЪЛЧИ
    ЧЕ МУТРОФАНОВА
    ЩЕ ТЕ ПРИВИКА
    НА ОПЕРАТИВКА
    В ПАСОЛЯ

    22:10 19.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ":

    Тъй тъй той щото Ивайло Мирчев , направо прелива от умност , затова му е и толкова голямо челото😁

    22:11 19.07.2026

  • 41 БЛОГЪР ОТ МАКСУДА

    1 1 Отговор
    НИЕ ЗА ТОЗИ ЛИ ГЛАСУВАХМЕ ?

    ЖАЛЪК ИНТРИГАНТ.

    22:12 19.07.2026

  • 42 Егати пропадналите русофили

    4 1 Отговор
    Костадин Костадинов поиска оставката на министъра на външните работи за цялостната политика, която води правителството
    Киевската декларация е поредното доказателство, че правителството на Радев не следва националния ни интерес, а действа под външен диктат
    -;-(
    Варненската копейка е така пропаднала че вече като вия червен кхмер някъде си да се изявява и го отсвирвам.Егати пропадналите русофили

    22:13 19.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Боби

    1 2 Отговор
    Коце,аз като един от 1млн. 440 хил. души привърженици на ген. Радев, не давам оставка!
    Ти едва.прескочи, лъга години наред, и поддържа кочината на дебелите, Може би не ти излезе сметката за двореца, молко идва субсидийката.
    Стойте си в сектата и не ни занимавайте с откачените ви глупости.

    22:16 19.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Електората на Израждане

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Дзак:
    Възраждане трябва да си върне избирателите, но е добре да има партньори, с които да се противопостави на партията на войната!
    -;-
    Колкото БКП.то си варна стар;ците от старческите домове, та толкова и Израждане ще направи електорат.

    22:21 19.07.2026

  • 47 Оставка!

    2 2 Отговор
    Управлява ни поредното марионетно проукраинско правителство на войната! Възраждане са единствените които защитават българския суверенитет и интерес!!!

    22:24 19.07.2026

  • 48 Феникс

    0 0 Отговор
    Радев няма да уволни тази дори война на Русия да обяви милата!

    22:37 19.07.2026

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