От ДБ се заядоха с Радев: Не може да искаш подкрепа, без да кажеш какво си договорил

Депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова заяви в ефира на БНТ, че парламентарната група е отказала да подкрепи решението за приемане на американска военна техника заради липсата на достатъчно информация от страна на изпълнителната власт.
По думите ѝ формацията остава последователен поддръжник на стратегическото партньорство на България със съюзниците ѝ.
„Ние винаги сме били категорични, че България трябва да бъде стратегически партньор на всички свои съюзници. Знаете колко държим на активното ни участие във всички съюзи, включително като активен член на НАТО“, заяви Белобрадова, цитирана от novini.bg.
Според нея обаче парламентът не е получил необходимата информация, за да вземе информирано решение.
„Демократична България“ като парламентарна група подкрепя единствено решения, които може да вземе информирано“, посочи тя.
Белобрадова отправи остри критики към премиера Румен Радев, като го обвини, че е прехвърлил политическата отговорност върху Народното събрание. По думите ѝ Радев не е предоставил на депутатите необходимата информация за проведените разговори, но въпреки това е поискал парламентът да поеме отговорността.
Тя заяви още, че управляващото мнозинство трябва само да носи политическата отговорност за решението.
Белобрадова отхвърли твърденията, че „Демократична България“ е в конфликт с управляващите по всички теми.
„Когато се вземат правилните решения и се работи в защита на националния интерес на България, ние винаги ще ги подкрепяме“, каза тя.
Като примери Белобрадова посочи промените в Изборния кодекс и очакваните изменения в Закона за обществените поръчки. В същото време тя подчерта, че партията няма да подкрепя решения единствено защото са свързани със съюзническите отношения.
„Никой няма да може да си закачи „Демократична България“ като някаква значка само защото някъде пише „Съединените американски щати“ или се използва думата „съюзници“, заяви депутатът.
Белобрадова коментира и думите на вицепремиера Иво Христов, който определи „Демократична България“ като „партия с отпаднала необходимост“.
„Иронията, сарказмът и обидните думи са единствената защита на слабия. Когато си вицепремиер и отговаряш за управленската програма на „Прогресивна България“, както и за демографията и семейството, но не си свършил нищо досега, единственото, което ти остава, е да коментираш „Демократична България“, заяви тя.
Белобрадова добави, че управляващите трябва да бъдат оценявани според резултатите от работата им, а не според политическите им реплики.
Според нея истинският въпрос не е противопоставянето между САЩ и Русия, а мястото на България в Европа. Тя отправи критики и към международното позициониране на служебното правителство, като заяви, че страната губи влияние на европейската сцена.
Белобрадова защити и предложението на „Демократична България“ за по-нисък бюджетен дефицит и ограничаване на административните разходи.
„Ние предложихме вариант на бюджета със съкращаване на административните разходи и с дефицит от 3 процента“, заяви тя.
По думите ѝ управляващите са предпочели да увеличат разходите, вместо да проведат необходимите реформи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #14, #30
10:14 25.07.2026
2 Робот
Коментиран от #10
10:16 25.07.2026
3 ХАРОН
Коментиран от #17
10:19 25.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мнение
ТИЯ ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ ДО ЗАКРИВАНЕ!
НАПРАВИХА Я ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ НА ИРАН И НА РУСИЯ!!!
НАРОДЕ ОБЕДИНЯВАЙ СЕ СРЕЩУ АНТИБЪЛГАРИТЕ КАТО ТАЯ!!!
10:21 25.07.2026
8 Специалист
10:21 25.07.2026
9 Белобрадова
Та точно ДБ е повлякла България към тези съзници.Вързали сте и бъдеще на България.
Лицемерите!
10:21 25.07.2026
10 Вън от политиката
До коментар #2 от "Робот":Тази Белобрадова да си ходи в Украйна или Русия;вън всички чужденци от българската политика и бизнес!
10:23 25.07.2026
11 Хмм
Коментиран от #39
10:23 25.07.2026
12 Гъзобрадов,
10:23 25.07.2026
13 Хубаво Де !
Харесва ли ви !
Понеже не могат Да тормозят Друг !
Тероризират Налода !
Да Ви е Честито !
Коментиран от #25
10:24 25.07.2026
14 Ами
До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":точно заради такива като вас тях ги има, а Белобрадова дали си плаща вече тока
Коментиран от #15
10:25 25.07.2026
15 Така ли, ма
До коментар #14 от "Ами":ботке крадевска? А заради ваш Муньо сега Свинята овладя цялата власт!
10:29 25.07.2026
16 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
10:32 25.07.2026
17 Европеец
До коментар #3 от "ХАРОН":Съгласен съм с коментара ти.... Тая е по ку-ку и от Стоянчо Михалев....
10:36 25.07.2026
18 Идва
10:37 25.07.2026
19 име
10:40 25.07.2026
20 Нищо не е договорил
10:42 25.07.2026
21 Русофилският боклук радев да си ходи
Коментиран от #28, #33
10:43 25.07.2026
22 СКУМРИЯТА
10:44 25.07.2026
23 Гретиния
10:45 25.07.2026
24 Рогач
10:46 25.07.2026
25 Защо пишеш разкрачено
До коментар #13 от "Хубаво Де !":И с граматически грешки на всичкото отгоре. Бот/трол на фактите ли си ?
10:46 25.07.2026
26 Американците
Коментиран от #29
10:48 25.07.2026
27 Когато почнат да падат звезди
10:52 25.07.2026
28 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
До коментар #21 от "Русофилският боклук радев да си ходи":Що му викаш русофил бре, щото подари летищата на америкаците ли? Или щото обеща милиарди и оръжие на бандеровския Клоун ли?
Я виж у вашето село в събота лекарите работят ли?
Коментиран от #37
10:53 25.07.2026
29 Евреите са
До коментар #26 от "Американците":Американците са подизпълнители на евреите разберете го това.
10:55 25.07.2026
30 Голяма гад
До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":А казвахте, че не можело по-зле, че и на протести излизахте за да сваляте правителства, заради фалшиви снимки на нощни шкафчета и прочие... а какво се оказва сега, че май е можело, благодарение на русофилската сган, подвластна на Кремъл и Путин управляваща ни в момента.
Къде сте сега, не протестирате когато няма кой да ви плати за това?
Къде е Александър Кадиев, да ни обясни колко по-добре живеем сега, нали това беше съществото, което нахъсваше хората да свалят правителството на Желязков... доволен ли си боклук със боклуците безмозъчни.
10:55 25.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бела бръда
10:59 25.07.2026
33 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #21 от "Русофилският боклук радев да си ходи":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #42
11:01 25.07.2026
34 Елисавета,
Коментиран от #36
11:02 25.07.2026
35 Ръководството не е русофилско !!!
11:03 25.07.2026
36 Дзак
До коментар #34 от "Елисавета,":Гладна кокошка просо сънува!
11:04 25.07.2026
37 Голяма гад
До коментар #28 от "Ферментирал Клоун с изтекъл срок":Ами да ти кажа... защото Путин иска конфликт на Балканите и още повече за конфликт на континента Европа, защо си мислиш ескалира конфликта между Израел и Палестина на ивицата Газзза, пиша го със много ззз, че автомодератора идиот го възприема като нецензурна дума... и това точно когато Украйна започна да получава много оръжия от САЩ и НАТО. Путин си мечтае за 3та световна война и за нов световен ред, руски-извратен ред... това не бива да се допуска.
11:04 25.07.2026
38 Ебилюб Белобрадов
11:07 25.07.2026
39 Да но не гласуваха против
До коментар #11 от "Хмм":Същите като мнозинството са ДБ.
11:07 25.07.2026
40 Сусу Манарата
Коментиран от #43
11:12 25.07.2026
41 Коста
11:17 25.07.2026
42 РУСОФИЛ
До коментар #33 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":ВЯРНО Е!
11:18 25.07.2026
43 Защо си си сложил такъв ник?
До коментар #40 от "Сусу Манарата":Дори и да си прав не мога да те подкрепя. Ника също е важен.
11:21 25.07.2026
44 Гост
11:28 25.07.2026
45 Краварски слуги
11:55 25.07.2026
46 ИСТИНАТА
12:05 25.07.2026
47 Григор
12:07 25.07.2026
48 🦁ЩЩД🦁
12:20 25.07.2026
49 Д-р Менгеме
12:22 25.07.2026