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От ДБ се заядоха с Радев: Не може да искаш подкрепа, без да кажеш какво си договорил

От ДБ се заядоха с Радев: Не може да искаш подкрепа, без да кажеш какво си договорил

25 Юли, 2026 10:09 1 157 49

  • демократична българия-
  • румен радев-
  • заяждане-
  • подкрепа-
  • договаряне

Депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова заяви, че парламентарната група е отказала да подкрепи решението за приемане на американска военна техника заради липсата на достатъчно информация от страна на изпълнителната власт.

От ДБ се заядоха с Радев: Не може да искаш подкрепа, без да кажеш какво си договорил - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова заяви в ефира на БНТ, че парламентарната група е отказала да подкрепи решението за приемане на американска военна техника заради липсата на достатъчно информация от страна на изпълнителната власт.

По думите ѝ формацията остава последователен поддръжник на стратегическото партньорство на България със съюзниците ѝ.

„Ние винаги сме били категорични, че България трябва да бъде стратегически партньор на всички свои съюзници. Знаете колко държим на активното ни участие във всички съюзи, включително като активен член на НАТО“, заяви Белобрадова, цитирана от novini.bg.

Според нея обаче парламентът не е получил необходимата информация, за да вземе информирано решение.

„Демократична България“ като парламентарна група подкрепя единствено решения, които може да вземе информирано“, посочи тя.
Белобрадова отправи остри критики към премиера Румен Радев, като го обвини, че е прехвърлил политическата отговорност върху Народното събрание. По думите ѝ Радев не е предоставил на депутатите необходимата информация за проведените разговори, но въпреки това е поискал парламентът да поеме отговорността.

Тя заяви още, че управляващото мнозинство трябва само да носи политическата отговорност за решението.

Белобрадова отхвърли твърденията, че „Демократична България“ е в конфликт с управляващите по всички теми.

„Когато се вземат правилните решения и се работи в защита на националния интерес на България, ние винаги ще ги подкрепяме“, каза тя.
Като примери Белобрадова посочи промените в Изборния кодекс и очакваните изменения в Закона за обществените поръчки. В същото време тя подчерта, че партията няма да подкрепя решения единствено защото са свързани със съюзническите отношения.

„Никой няма да може да си закачи „Демократична България“ като някаква значка само защото някъде пише „Съединените американски щати“ или се използва думата „съюзници“, заяви депутатът.

Белобрадова коментира и думите на вицепремиера Иво Христов, който определи „Демократична България“ като „партия с отпаднала необходимост“.

„Иронията, сарказмът и обидните думи са единствената защита на слабия. Когато си вицепремиер и отговаряш за управленската програма на „Прогресивна България“, както и за демографията и семейството, но не си свършил нищо досега, единственото, което ти остава, е да коментираш „Демократична България“, заяви тя.

Белобрадова добави, че управляващите трябва да бъдат оценявани според резултатите от работата им, а не според политическите им реплики.

Според нея истинският въпрос не е противопоставянето между САЩ и Русия, а мястото на България в Европа. Тя отправи критики и към международното позициониране на служебното правителство, като заяви, че страната губи влияние на европейската сцена.

Белобрадова защити и предложението на „Демократична България“ за по-нисък бюджетен дефицит и ограничаване на административните разходи.

„Ние предложихме вариант на бюджета със съкращаване на административните разходи и с дефицит от 3 процента“, заяви тя.

По думите ѝ управляващите са предпочели да увеличат разходите, вместо да проведат необходимите реформи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боташа или ботуша на терора

    25 18 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на транcвecтити като Летящата Крокозила от НПО сектата Педрохан!

    Коментиран от #14, #30

    10:14 25.07.2026

  • 2 Робот

    34 11 Отговор
    С две думи за този парцал..! Подмолна и алчна..! НИЩО ПОВЕЧЕ .!

    Коментиран от #10

    10:16 25.07.2026

  • 3 ХАРОН

    33 12 Отговор
    Представителна извадка от ДБ на ЛГБТИ. Този мома и прайд групата им, не разбират, че са с отдавна ограничени политически възможности.

    Коментиран от #17

    10:19 25.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    21 9 Отговор
    АКО СЕ ЧУДИТЕ КАКВО Е СЪВРЕМЕНЕН КОМПРАДОР, ВИЖТЕ ДОБРЕ ТАЯ ПРОДАЛА СЕ ЖЕНИЦА ОТ СНИМКАТА, КАКТО И ЦЯЛОТО ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП, ПБ И ВСИЧКО ЩО СЕ ЗОВЕ ЕВРОАТЛАНТИК!

    ТИЯ ДОВЕДОХА БЪЛГАРИЯ ДО ЗАКРИВАНЕ!
    НАПРАВИХА Я ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ НА ИРАН И НА РУСИЯ!!!

    НАРОДЕ ОБЕДИНЯВАЙ СЕ СРЕЩУ АНТИБЪЛГАРИТЕ КАТО ТАЯ!!!

    10:21 25.07.2026

  • 8 Специалист

    23 8 Отговор
    Демократична България не подкрепя САЩ значи са комунисти и путинисти.На следващите избори няма да ги има.До сега нищо стойностно не са направили за България.Само празни приказки

    10:21 25.07.2026

  • 9 Белобрадова

    27 5 Отговор
    Что правиш Сега на ущипана?
    Та точно ДБ е повлякла България към тези съзници.Вързали сте и бъдеще на България.
    Лицемерите!

    10:21 25.07.2026

  • 10 Вън от политиката

    19 6 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Тази Белобрадова да си ходи в Украйна или Русия;вън всички чужденци от българската политика и бизнес!

    10:23 25.07.2026

  • 11 Хмм

    17 3 Отговор
    ама Радев точно от тях е поискал подкрепа, изнизаха се, не гласуваха ама били съюзници евроатлантици, така е по-добре Радев си носи отговорността сам

    Коментиран от #39

    10:23 25.07.2026

  • 12 Гъзобрадов,

    19 5 Отговор
    Електорат ли търсите? 🤔

    10:23 25.07.2026

  • 13 Хубаво Де !

    4 4 Отговор
    Фаизма Дойде !

    Харесва ли ви !

    Понеже не могат Да тормозят Друг !

    Тероризират Налода !

    Да Ви е Честито !

    Коментиран от #25

    10:24 25.07.2026

  • 14 Ами

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":

    точно заради такива като вас тях ги има, а Белобрадова дали си плаща вече тока

    Коментиран от #15

    10:25 25.07.2026

  • 15 Така ли, ма

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    ботке крадевска? А заради ваш Муньо сега Свинята овладя цялата власт!

    10:29 25.07.2026

  • 16 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    11 2 Отговор
    От ДБ са същите продажници.

    10:32 25.07.2026

  • 17 Европеец

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "ХАРОН":

    Съгласен съм с коментара ти.... Тая е по ку-ку и от Стоянчо Михалев....

    10:36 25.07.2026

  • 18 Идва

    7 1 Отговор
    време разделно.

    10:37 25.07.2026

  • 19 име

    9 0 Отговор
    Значи Дай България са копейки, нали така!

    10:40 25.07.2026

  • 20 Нищо не е договорил

    8 0 Отговор
    Изтърбушена държава е нашата мила България.

    10:42 25.07.2026

  • 21 Русофилският боклук радев да си ходи

    6 9 Отговор
    Няма такова падение на България, както е при управление от нехранимайковци-русофили.

    Коментиран от #28, #33

    10:43 25.07.2026

  • 22 СКУМРИЯТА

    7 3 Отговор
    и тя ръси мозък.

    10:44 25.07.2026

  • 23 Гретиния

    4 5 Отговор
    Еее......пак ме изненадАхте, начи! Белобраова ме възбужда най много от сички! Така светкавично се втвърди, че се заглави в крачола, и сега дърпам, но няма измъкване! А не мое се разгаща, щото съм в парка, и куп млади майки гледат крачола, ма не мое разбера дали гледат укорително, или очаквателно...

    10:45 25.07.2026

  • 24 Рогач

    11 3 Отговор
    ДБ е партия ненужна! Харчат народна пара за нищо!

    10:46 25.07.2026

  • 25 Защо пишеш разкрачено

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хубаво Де !":

    И с граматически грешки на всичкото отгоре. Бот/трол на фактите ли си ?

    10:46 25.07.2026

  • 26 Американците

    0 1 Отговор
    Държат с нещо Радев за топ.ките!

    Коментиран от #29

    10:48 25.07.2026

  • 27 Когато почнат да падат звезди

    2 1 Отговор
    Те няма да гледат кой за кого е гласувал. Те ще светят наред. После кой ще овъзмезди пострадалите хора от падащи звезди или от терористични актове. За това ли част от опозицията изобщо не участва в гласуването. Защото в парламента правителството и президенството има защитна система която пази триъгълника на власта . Явно те властта не са в кюпа.

    10:52 25.07.2026

  • 28 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Русофилският боклук радев да си ходи":

    Що му викаш русофил бре, щото подари летищата на америкаците ли? Или щото обеща милиарди и оръжие на бандеровския Клоун ли?

    Я виж у вашето село в събота лекарите работят ли?

    Коментиран от #37

    10:53 25.07.2026

  • 29 Евреите са

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Американците":

    Американците са подизпълнители на евреите разберете го това.

    10:55 25.07.2026

  • 30 Голяма гад

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Боташа или ботуша на терора":

    А казвахте, че не можело по-зле, че и на протести излизахте за да сваляте правителства, заради фалшиви снимки на нощни шкафчета и прочие... а какво се оказва сега, че май е можело, благодарение на русофилската сган, подвластна на Кремъл и Путин управляваща ни в момента.
    Къде сте сега, не протестирате когато няма кой да ви плати за това?

    Къде е Александър Кадиев, да ни обясни колко по-добре живеем сега, нали това беше съществото, което нахъсваше хората да свалят правителството на Желязков... доволен ли си боклук със боклуците безмозъчни.

    10:55 25.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бела бръда

    2 1 Отговор
    Аде бегай ма кой те бръсне у калабалъка

    10:59 25.07.2026

  • 33 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Русофилският боклук радев да си ходи":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #42

    11:01 25.07.2026

  • 34 Елисавета,

    5 2 Отговор
    Не се напъвай!Почеши брадата на Шиши и ще ти се сбъднат всички желания.

    Коментиран от #36

    11:02 25.07.2026

  • 35 Ръководството не е русофилско !!!

    4 0 Отговор
    Може би дойде с такава заявка но тя се оказа лъжа. Не слагай русофилите в кюпа. Също така русофилите не са комунисти или путинисти. Нормални трудови хора са. Стига ги напада !!!

    11:03 25.07.2026

  • 36 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Елисавета,":

    Гладна кокошка просо сънува!

    11:04 25.07.2026

  • 37 Голяма гад

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ферментирал Клоун с изтекъл срок":

    Ами да ти кажа... защото Путин иска конфликт на Балканите и още повече за конфликт на континента Европа, защо си мислиш ескалира конфликта между Израел и Палестина на ивицата Газзза, пиша го със много ззз, че автомодератора идиот го възприема като нецензурна дума... и това точно когато Украйна започна да получава много оръжия от САЩ и НАТО. Путин си мечтае за 3та световна война и за нов световен ред, руски-извратен ред... това не бива да се допуска.

    11:04 25.07.2026

  • 38 Ебилюб Белобрадов

    1 2 Отговор
    Белобрадова трябва да продължава с интензивните опити да зачене през устата. Това е приоритетната задача на дамата, не да се изявява пред медии.

    11:07 25.07.2026

  • 39 Да но не гласуваха против

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Същите като мнозинството са ДБ.

    11:07 25.07.2026

  • 40 Сусу Манарата

    3 1 Отговор
    Белобрадова, на кого ги пробутваш тия? Радев не е в състояние и не може да договаря нищо. Всичко е договорено отдавна от черния Иван Костов ("Ние не интерпретираме българската политика през българския национален интерес" ) и Пешо Коня ( "България ще спазва международните норми на поведение дори с цената на отказ от националния суверенитет" ). Нужно ли е да се коментира повече?

    Коментиран от #43

    11:12 25.07.2026

  • 41 Коста

    2 2 Отговор
    Ето кои са истинските русофили!

    11:17 25.07.2026

  • 42 РУСОФИЛ

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    ВЯРНО Е!

    11:18 25.07.2026

  • 43 Защо си си сложил такъв ник?

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Сусу Манарата":

    Дори и да си прав не мога да те подкрепя. Ника също е важен.

    11:21 25.07.2026

  • 44 Гост

    1 2 Отговор
    А Вие казвахте ли какво сте договорили?

    11:28 25.07.2026

  • 45 Краварски слуги

    0 1 Отговор
    Театрални изпълнения!

    11:55 25.07.2026

  • 46 ИСТИНАТА

    1 2 Отговор
    Комунистът Радев е от най-долната утайка на БКП, винаги вярна на Кремъл.

    12:05 25.07.2026

  • 47 Григор

    2 0 Отговор
    Подкрепа от вас?!?! Вие луди ли сте?Подкрепа може да се иска от българска формация, а вие сте на светлинни години от българското и българщината. Колко пъти сте ходили на Шипка? И изобщо знаете ли какво е това и къде се намира? Като минавате покрай паметника на "Александър II- Цар Освободител" за да влезете в парламента, направо си връзвате очите за да не го гледате. Ако зависеше от вас отдавна да сте го демонтирали. При вас злобата и омразата към Русия е патологична!

    12:07 25.07.2026

  • 48 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор
    Нигериец,нигериец от племето "ланга лунга" й трябва на тая "мадам Бовари".

    12:20 25.07.2026

  • 49 Д-р Менгеме

    2 0 Отговор
    Таа пък ква е ?

    12:22 25.07.2026

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