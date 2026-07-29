Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Президентът Йотова отказа да наложи вето на Бюджет 2026 и го обнародва

Президентът Йотова отказа да наложи вето на Бюджет 2026 и го обнародва

29 Юли, 2026 15:08 714 39

  • илияна йотова-
  • обнародване-
  • бюджет 2026-
  • вето

Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата и институционалната стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделни текстове и параметри на бюджета, връщането му за ново обсъждане би задълбочило несигурността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута - еврото.

Президентът Йотова отказа да наложи вето на Бюджет 2026 и го обнародва - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова съобщи, че обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 г. Това означава, че няма да наложи да наложи вето на фискалната рамка, съобщават от Нова телевизия.
Бюджетът се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване.

Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата и институционалната стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделни текстове и параметри на бюджета, връщането му за ново обсъждане би задълбочило несигурността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута - еврото.
По думите ѝ в президентската институция са постъпили общо 69 становища от политически партии, синдикати и граждански организации. Само четири от тях са съдържали мотивирани искания за връщане на закона в парламента чрез налагане на вето. „Внимателно се запознахме с всяко едно становище, с проведените в Народното събрание дискусии и спорове, както и с публичните гледни точки“, каза президентът.

Йотова призна, че опасенията около бюджета са напълно разбираеми. Според нея съществуват сериозни въпроси както относно размера на бюджетния дефицит, така и по повод практиката чрез преходните и заключителните разпоредби на закона да бъдат изменяни действащи нормативни актове. „Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит, както и с измененията и допълненията на действащи закони чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета“, отбеляза тя.

Президентът подчерта, че подобни законодателни промени трябва да се приемат единствено след широко обществено обсъждане и задължителна оценка на въздействието.

„Измененията в законите трябва да се случват след самостоятелно разглеждане, обществено обсъждане и задължителна оценка на риска“, заяви Йотова.

Тя посочи още, че президентската институция принципно подкрепя призивите за по-строга финансова дисциплина и по-отговорно управление на публичните средства. В изявлението си държавният глава припомни обстоятелствата, при които е изготвен бюджетът. По думите ѝ България е работила седем месеца с два пъти удължаван бюджет за 2025 г., изготвен в лева, докато от 1 януари 2026 г. страната вече използва еврото.

Тя обърна внимание и на решението на Съвета на Европейския съюз от 10 юли тази година за откриване на процедура по прекомерен дефицит срещу България. „Препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване през следващите три години“, посочи президентът.

Йотова представи и тревожни данни за състоянието на публичните финанси. По думите ѝ към момента над 3 милиарда евро задължения остават неразплатени, а приблизително още 1 милиард евро няма да постъпят като приходи в бюджета, тъй като вече са били авансово събрани.

„Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото вече са авансово прибрани“, заяви тя.

Президентът поясни, че в тези задължения попадат неизплатени ангажименти, натрупани през предходни години - включително към общини, фирми и компании, които са изпълнили договорите си, но не са получили дължимите средства.

„Настъпи моментът държавата да плати старите сметки“, подчерта Йотова.

Според нея реалното финансово състояние може да се окаже дори по-тежко. „Очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасения, че не всичко се знае все още“, каза още президентът.

Йотова обърна внимание и на сериозните трудности при изпълнението на бюджета, тъй като той влиза в сила със задна дата - от 1 януари 2026 г., въпреки че е приет едва в края на юли.

„Законът за 2026 година влиза в сила с обратно действие - от 1 януари. Приема се в края на седмия месец, когато голяма част от приходите и разходите вече са реализирани, което изключително затруднява планирането“, предупреди тя.

Като основен мотив да не наложи вето президентът изтъкна необходимостта държавата да избегне още по-голяма финансова и институционална нестабилност. „Въпреки забележките към някои параметри на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата“, заяви Йотова.

По думите ѝ България е единствената държава в Европейския съюз, която работи при подобни условия. „Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година“, предупреди държавният глава.

Йотова посочи, че мнозинството от получените становища всъщност са настоявали бюджетът възможно най-бързо да влезе в сила, за да могат държавните институции, общините, фирмите и организациите да планират дейността си до края на годината.

„Многократно повече от негативните становища бяха призивите към президентската институция този частичен бюджет за оставащите пет месеца да влезе в сила час по-скоро, защото нито една система, организация, структура, фирма или компания не може да приеме собствения си бюджет и да направи дори остатъчно планиране“, каза още президентът.

От ПП вече обявиха, че ако не се стигне до вето, ще сезират Конституционния съд. Те вече събраха над 26 000 подписа с този призив нещо. Подобно намерение вече беше изявено и от ГЕРБ-СДС. Евентуалното сезиране на КС няма да спре влизането на фискалната рамка в сила от 1 август. Проблемни биха били само текстовете, които са атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение. А дотогава в сила остават предходните разпоредби.
Оттам обясниха, че причината е заложения дефицит над 3%. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че още преди приемането на бюджета партията е предупредила, че той противоречи на Конституцията именно заради предвидения дефицит.

А на 24 юли Илияна Йотова заяви, че е разписала бюджетите на НЗОК и ДОО. Тогава тя посочи, че в президентството са получени 25 становища за малките бюджети, като нито едно от тях не призовава за вето на президента. Йотова посочи, че текстовете са разгледани подробно и мнението е, че двата малки бюджета - за НЗОК и ДОО, нямат проблеми нито фискално, нито конституционно.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    24 11 Отговор
    Патка смотана,но така е: ситият на гладния не вярва

    15:15 29.07.2026

  • 2 Симбиоза

    21 6 Отговор
    между чии е Крим и руският поп от КГБ.

    15:16 29.07.2026

  • 3 Отец Дионисий

    22 8 Отговор
    Йотова е тамплиерка еретичка отлъчена от църквата.

    15:16 29.07.2026

  • 4 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    25 6 Отговор
    И балъци за милиони. Главната тамплиерка обнародвала бюджета на масоните.

    Коментиран от #22

    15:17 29.07.2026

  • 5 Рижавата

    20 8 Отговор
    Колко бг паспорта даде на руските шпиони да си шетат из Европа?

    15:17 29.07.2026

  • 6 Ама

    25 6 Отговор
    кой изобщо е очаквал от другарката да го направи ?

    15:17 29.07.2026

  • 7 Пламен

    22 6 Отговор
    Марионетка на фатмака

    15:18 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Логично

    9 10 Отговор
    В противен случай бюджетът за 2026 г. би могъл да се приеме през септември, а защо не и през декември 2026 г.?

    По-добре лош бюджет за 2026 г. в края на юли, отколкото стария бюджет от 2025 г. да важи и за 2026 г.

    Кашата забъркана от ГЕРБсдс+ДПС+БСП+ИТН, със съдействието на жълтопаветните протестъри на ППДБ, които направиха така, че да няма бюджет за 2026 г., ще трябва да я изсърбаме всичките вкупом.

    Коментиран от #29

    15:21 29.07.2026

  • 10 Горски

    16 3 Отговор
    Йотова и Радев са вързани като дупе и гащи. тя зависи от радев да я изберат за президент. По-скоро радев ще иска да я сложи за президент да му играе по свирката. А на нея и се иска да е президент втори мандат. така че ще върти и суче но няма да сложи вето. Нови 10 милиарда заем, които под една или друга форма ще бъдат разпределени на свои хора. Очаквайте още инфлация! Когато политиците искат да взимат държавен заем над 1% от БВП. Задължително да се прави референдум, така защото политици да не могат да оставят огромни дългове на следващите поколения. Другарката ТВ говорителка Йотова не е Президент, а временно изпълняваща по Конституция.

    15:22 29.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    17 4 Отговор
    Аз пък ще откажа да гласувам за тази пуделка на къса каишка!

    Коментиран от #14, #19

    15:22 29.07.2026

  • 12 Епа оно требе да си ногу наивен

    12 3 Отговор
    да чекаш от боклуко на Крадев да налага вето на Крадев.

    15:22 29.07.2026

  • 13 Пача,

    13 3 Отговор
    уср@ пейзажа завинаги...

    15:24 29.07.2026

  • 14 Ще ги уплашиш

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Те мадуровките вече са заредени с правилния софтуер.

    Коментиран от #24

    15:24 29.07.2026

  • 15 Всичко ще лъсне скоро

    11 2 Отговор
    Испания кара с бюджета от 22-ра година.
    Причината явно е другаде.Ако остане стария бюджет, в закона е записано 1/12 от стария бюджет и има министри за бай ставри.Ама правителството на Радев за 100 дни явно е откраднало минимум 9 милиарда или се кани да откраде до декември.

    15:26 29.07.2026

  • 16 !!!?

    10 1 Отговор
    Рапорт даден, рапорт приет...!!!?

    15:27 29.07.2026

  • 17 бай Иван

    11 2 Отговор
    Някой изненадан от масонката?

    Коментиран от #23

    15:27 29.07.2026

  • 18 Цвете

    6 3 Отговор
    САМА ВЗЕ РЕШЕНИЕТО С КОЕТО ПОДПИСА СОБСВЕНАТА СИ ОСТАВКА.БРАВО ,НЯМА И ЙОТА НА РАЗУМ ,ЧЕ СЕ КАСАЕ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЗА ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ.В КАКВО ИЗМЕРЕНИЕ ЖИВЕЕ БИВШАТА РЕПОРТЕРКА ? ИЗВАДЕТЕ СНИМКИТЕ Й С ГОЦЕВ И ГУНДЯЕВ. ЛИЦЕМЕРИЕТО ТИ ЩЕ ТИ ИЗЯДЕ ПОСТА, ЗАПОМНИ.ЩЕЛИ ДА " РАБОТЯТ " ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА, НО КОГА? ВИЖТЕ В БУРГАС ВЕЧЕ ИМА. А В СТОЛИЦА С НАД 2 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ- НЯМА????? ЗАЩОТО, ЗАЩО???????? ВЪЛКЪТ КОЗИНАТА СИ МЕНИ ,НО НРАВА НЕ.

    15:28 29.07.2026

  • 19 бай Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Ма ти сериозно ли си мислил да го "фъргаш" за тази?

    Коментиран от #36

    15:29 29.07.2026

  • 20 хехе

    3 7 Отговор
    ама как така нали розовите петроханци й занесоха цели 30 000 подписа.

    15:29 29.07.2026

  • 21 Цвете

    7 1 Отговор
    САМА ВЗЕ РЕШЕНИЕТО С КОЕТО ПОДПИСА СОБСВЕНАТА СИ ОСТАВКА.БРАВО ,НЯМА И ЙОТА НА РАЗУМ ,ЧЕ СЕ КАСАЕ ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЗА ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ.В КАКВО ИЗМЕРЕНИЕ ЖИВЕЕ БИВШАТА РЕПОРТЕРКА ? ИЗВАДЕТЕ СНИМКИТЕ Й С ГОЦЕВ И ГУНДЯЕВ. ЛИЦЕМЕРИЕТО ТИ ЩЕ ТИ ИЗЯДЕ ПОСТА, ЗАПОМНИ.ЩЕЛИ ДА " РАБОТЯТ " ЗА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА, НО КОГА? ВИЖТЕ В БУРГАС ВЕЧЕ ИМА. А В СТОЛИЦА С НАД 2 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ- НЯМА????? ЗАЩОТО, ЗАЩО???????? ВЪЛКЪТ КОЗИНАТА СИ МЕНИ ,НО НРАВА НЕ.

    15:30 29.07.2026

  • 22 Така е

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    Балъците оставиха антикомунистите да съборят НР България, в която никой не можеше законно да е масон и тамплиер; да ги окрадат до шушка приватизаторите - новите капиталисти, които откраднаха труда на нашите родители и прародители, а сега реват срещу масонската/тамплиерска мафия, ръководена от юдео-ционистите и сатанистите в Израел и в любимия им колективен запад.

    Ревете, неразумнии юроди!

    Коментиран от #30

    15:32 29.07.2026

  • 23 Още когато нарече ,,претенции,,

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "бай Иван":

    Аргументите на опозицията, беше ясно, че вето няма да има

    15:37 29.07.2026

  • 24 Да се знае

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ще ги уплашиш":

    Мадуровките окончателно превръщат във фарс идеята за каквато и да е буржоазна демокрация и доказват, че буржоазната демокрация е лицемерна и фактически - по-лоша и от робовладелческата цинична демокрация в древна Елада и в древния Рим, където робите не са имали никакъв шанс за свобода, камо ли право на глас.

    15:39 29.07.2026

  • 25 С желанието на милиони българи

    0 6 Отговор
    Подкрепящи Радев ли да се съобрази или с желанието на леля Асен

    15:40 29.07.2026

  • 26 !!!?

    6 0 Отговор
    България е заложник на един дезертирал от президентството премиер и една жена и.ф. президент !
    Едно съзаклятие от двама комунистически ветерани които тласкат държавата в дългова спирала и българския народ на мизерия, за да плаща неимоверната лакомия на олигархията на Мистър Кеш !!!?

    15:41 29.07.2026

  • 27 Ей ти 9 мимларда изтегл- кредити

    6 1 Отговор
    Подготвени за крадене...
    6 милиарда от бюджета за бОТАШ.
    „3 МИЛИАРДА за Лукойл....

    15:42 29.07.2026

  • 28 Въпорс

    4 1 Отговор
    А, някой да е очаквал обратното от тази червена и в червата слугиня на Фатмака от село Славяново? Че как ще се противопастави на начелника си - отявления, долен и много мръсен лакей на кремълския злодей и негова подлога, на този нагъл измамник и лъжец, който с измами и лъжи "спечели" и двата си мандата! Да, всичко е ясно! Само че, дано Бог опази България от руските лакеи, предатели- интернационалисти, готови да продадат отново България на Кремъл! Бдете, българи, бдете! Малко ли ни бяха кашмарните и страшни 45 годиин съветско робство?! Великата ни някога държава е в смъртна опасност, ако тази червена фатмашка слугиня, близка другарка на Митю Гестапото и на свирепия ДС - изверг Любен Гоцев стана български президент! Не трябва да го допускаме, българи! Тази червена фатмашка слугиня унизи и себе си, като вицепрезидент и като жена, но най-вече унизи държавата ни, като падна на колене пред КГБ-ъския престъпник и убиец - полковник Гундяев и целуна мръсната му и кървава ръка! Тази ли ще стане "главнокомандващ", българи?! Ще го позовилм ли, българи?!

    15:42 29.07.2026

  • 29 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Логично":

    смислен и трезв коментар, (1/20) на фона на останалите късогледи такива.

    15:43 29.07.2026

  • 30 колев

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Така е":

    оправи си чакрите,самите комунисти разбиха нр българия,самите комунисти я грабят вече 36г,самите комунисти станаха капиталисти!

    Коментиран от #32

    15:43 29.07.2026

  • 31 непротестиращ

    1 1 Отговор
    Казах сутринта! "Сега Йотова, можеш и да не наложиш вето на бюджета на Радев, той за това избърза да те припознае за негов кандидат! Изобщо игричките на Дондуков 1 и 2 са в разгара си! Следва продължение!" Оказа се вярно! Факт! Гласувайте за Йотова и Рундьо, с машините на Мадуро! Живътът ни е ала - бала!

    15:44 29.07.2026

  • 32 Я, умник!

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "колев":

    Значи комунистите са капиталисти, а капиталистите са комунисти!

    Това ли казваш, умнико?

    Коментиран от #33

    15:46 29.07.2026

  • 33 колев

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Я, умник!":

    хубаво ли е да живееш в саксия?

    15:48 29.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И добре прави

    1 0 Отговор
    Не стига, че опразнена хазната, сега и с претенции

    15:49 29.07.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "бай Иван":

    Не и на първи тур... но пред възможността да е някой като ГюрУ, по добре пачата... макар че съм вече на прага да плюя на избори и да спра и аз да ходя! А не съм пропускал такъв от 97ма насам

    15:50 29.07.2026

  • 37 Бинбо

    0 0 Отговор
    Аферим къзъм,машала! С пемберушките юмруци по комунгелските кухи манерки

    15:50 29.07.2026

  • 38 мдааааа

    0 0 Отговор
    9-ти септември пак дойде ...

    15:50 29.07.2026

  • 39 мдаа

    0 0 Отговор
    Не било добра практика да се променят няколко закона през преходните и заключителни разпоредби на закона, както правеха всички предишни, а сега и Радев, но пък тя нямало да наложи вето?! Що така, бе, Миме, виждаш очевидна противозаконност, ама голяма работа, нали сега го прави Радев, не Борисов. А Радев нали претендира, че е много принципен, защо повтаря моделите на Борисов, ДПС и ППДБ? Толкова са гнусни всичките, че дори не заслужават да ги коментираме, заслужават единствено изриване.

    15:50 29.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол