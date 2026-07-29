Президентът Йотова отказа да наложи вето на Бюджет 2026 и го обнародва

Президентът Илияна Йотова съобщи, че обнародва законопроекта за Държавния бюджет за 2026 г. Това означава, че няма да наложи да наложи вето на фискалната рамка, съобщават от Нова телевизия.
Бюджетът се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Процесът включва гласуване от парламента, издаване на указ и публикуване.
Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата и институционалната стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделни текстове и параметри на бюджета, връщането му за ново обсъждане би задълбочило несигурността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута - еврото.
По думите ѝ в президентската институция са постъпили общо 69 становища от политически партии, синдикати и граждански организации. Само четири от тях са съдържали мотивирани искания за връщане на закона в парламента чрез налагане на вето. „Внимателно се запознахме с всяко едно становище, с проведените в Народното събрание дискусии и спорове, както и с публичните гледни точки“, каза президентът.
Йотова призна, че опасенията около бюджета са напълно разбираеми. Според нея съществуват сериозни въпроси както относно размера на бюджетния дефицит, така и по повод практиката чрез преходните и заключителните разпоредби на закона да бъдат изменяни действащи нормативни актове. „Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит, както и с измененията и допълненията на действащи закони чрез преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета“, отбеляза тя.
Президентът подчерта, че подобни законодателни промени трябва да се приемат единствено след широко обществено обсъждане и задължителна оценка на въздействието.
„Измененията в законите трябва да се случват след самостоятелно разглеждане, обществено обсъждане и задължителна оценка на риска“, заяви Йотова.
Тя посочи още, че президентската институция принципно подкрепя призивите за по-строга финансова дисциплина и по-отговорно управление на публичните средства. В изявлението си държавният глава припомни обстоятелствата, при които е изготвен бюджетът. По думите ѝ България е работила седем месеца с два пъти удължаван бюджет за 2025 г., изготвен в лева, докато от 1 януари 2026 г. страната вече използва еврото.
Тя обърна внимание и на решението на Съвета на Европейския съюз от 10 юли тази година за откриване на процедура по прекомерен дефицит срещу България. „Препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване през следващите три години“, посочи президентът.
Йотова представи и тревожни данни за състоянието на публичните финанси. По думите ѝ към момента над 3 милиарда евро задължения остават неразплатени, а приблизително още 1 милиард евро няма да постъпят като приходи в бюджета, тъй като вече са били авансово събрани.
„Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото вече са авансово прибрани“, заяви тя.
Президентът поясни, че в тези задължения попадат неизплатени ангажименти, натрупани през предходни години - включително към общини, фирми и компании, които са изпълнили договорите си, но не са получили дължимите средства.
„Настъпи моментът държавата да плати старите сметки“, подчерта Йотова.
Според нея реалното финансово състояние може да се окаже дори по-тежко. „Очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасения, че не всичко се знае все още“, каза още президентът.
Йотова обърна внимание и на сериозните трудности при изпълнението на бюджета, тъй като той влиза в сила със задна дата - от 1 януари 2026 г., въпреки че е приет едва в края на юли.
„Законът за 2026 година влиза в сила с обратно действие - от 1 януари. Приема се в края на седмия месец, когато голяма част от приходите и разходите вече са реализирани, което изключително затруднява планирането“, предупреди тя.
Като основен мотив да не наложи вето президентът изтъкна необходимостта държавата да избегне още по-голяма финансова и институционална нестабилност. „Въпреки забележките към някои параметри на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата“, заяви Йотова.
По думите ѝ България е единствената държава в Европейския съюз, която работи при подобни условия. „Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година“, предупреди държавният глава.
Йотова посочи, че мнозинството от получените становища всъщност са настоявали бюджетът възможно най-бързо да влезе в сила, за да могат държавните институции, общините, фирмите и организациите да планират дейността си до края на годината.
„Многократно повече от негативните становища бяха призивите към президентската институция този частичен бюджет за оставащите пет месеца да влезе в сила час по-скоро, защото нито една система, организация, структура, фирма или компания не може да приеме собствения си бюджет и да направи дори остатъчно планиране“, каза още президентът.
От ПП вече обявиха, че ако не се стигне до вето, ще сезират Конституционния съд. Те вече събраха над 26 000 подписа с този призив нещо. Подобно намерение вече беше изявено и от ГЕРБ-СДС. Евентуалното сезиране на КС няма да спре влизането на фискалната рамка в сила от 1 август. Проблемни биха били само текстовете, които са атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение. А дотогава в сила остават предходните разпоредби.
Оттам обясниха, че причината е заложения дефицит над 3%. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че още преди приемането на бюджета партията е предупредила, че той противоречи на Конституцията именно заради предвидения дефицит.
А на 24 юли Илияна Йотова заяви, че е разписала бюджетите на НЗОК и ДОО. Тогава тя посочи, че в президентството са получени 25 становища за малките бюджети, като нито едно от тях не призовава за вето на президента. Йотова посочи, че текстовете са разгледани подробно и мнението е, че двата малки бюджета - за НЗОК и ДОО, нямат проблеми нито фискално, нито конституционно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха
15:15 29.07.2026
2 Симбиоза
15:16 29.07.2026
3 Отец Дионисий
15:16 29.07.2026
4 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
Коментиран от #22
15:17 29.07.2026
5 Рижавата
15:17 29.07.2026
6 Ама
15:17 29.07.2026
7 Пламен
15:18 29.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Логично
По-добре лош бюджет за 2026 г. в края на юли, отколкото стария бюджет от 2025 г. да важи и за 2026 г.
Кашата забъркана от ГЕРБсдс+ДПС+БСП+ИТН, със съдействието на жълтопаветните протестъри на ППДБ, които направиха така, че да няма бюджет за 2026 г., ще трябва да я изсърбаме всичките вкупом.
Коментиран от #29
15:21 29.07.2026
10 Горски
15:22 29.07.2026
11 ДрайвингПлежър
Коментиран от #14, #19
15:22 29.07.2026
12 Епа оно требе да си ногу наивен
15:22 29.07.2026
13 Пача,
15:24 29.07.2026
14 Ще ги уплашиш
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Те мадуровките вече са заредени с правилния софтуер.
Коментиран от #24
15:24 29.07.2026
15 Всичко ще лъсне скоро
Причината явно е другаде.Ако остане стария бюджет, в закона е записано 1/12 от стария бюджет и има министри за бай ставри.Ама правителството на Радев за 100 дни явно е откраднало минимум 9 милиарда или се кани да откраде до декември.
15:26 29.07.2026
16 !!!?
15:27 29.07.2026
17 бай Иван
Коментиран от #23
15:27 29.07.2026
18 Цвете
15:28 29.07.2026
19 бай Иван
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Ма ти сериозно ли си мислил да го "фъргаш" за тази?
Коментиран от #36
15:29 29.07.2026
20 хехе
15:29 29.07.2026
21 Цвете
15:30 29.07.2026
22 Така е
До коментар #4 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":Балъците оставиха антикомунистите да съборят НР България, в която никой не можеше законно да е масон и тамплиер; да ги окрадат до шушка приватизаторите - новите капиталисти, които откраднаха труда на нашите родители и прародители, а сега реват срещу масонската/тамплиерска мафия, ръководена от юдео-ционистите и сатанистите в Израел и в любимия им колективен запад.
Ревете, неразумнии юроди!
Коментиран от #30
15:32 29.07.2026
23 Още когато нарече ,,претенции,,
До коментар #17 от "бай Иван":Аргументите на опозицията, беше ясно, че вето няма да има
15:37 29.07.2026
24 Да се знае
До коментар #14 от "Ще ги уплашиш":Мадуровките окончателно превръщат във фарс идеята за каквато и да е буржоазна демокрация и доказват, че буржоазната демокрация е лицемерна и фактически - по-лоша и от робовладелческата цинична демокрация в древна Елада и в древния Рим, където робите не са имали никакъв шанс за свобода, камо ли право на глас.
15:39 29.07.2026
25 С желанието на милиони българи
15:40 29.07.2026
26 !!!?
Едно съзаклятие от двама комунистически ветерани които тласкат държавата в дългова спирала и българския народ на мизерия, за да плаща неимоверната лакомия на олигархията на Мистър Кеш !!!?
15:41 29.07.2026
27 Ей ти 9 мимларда изтегл- кредити
6 милиарда от бюджета за бОТАШ.
„3 МИЛИАРДА за Лукойл....
15:42 29.07.2026
28 Въпорс
15:42 29.07.2026
29 Един
До коментар #9 от "Логично":смислен и трезв коментар, (1/20) на фона на останалите късогледи такива.
15:43 29.07.2026
30 колев
До коментар #22 от "Така е":оправи си чакрите,самите комунисти разбиха нр българия,самите комунисти я грабят вече 36г,самите комунисти станаха капиталисти!
Коментиран от #32
15:43 29.07.2026
31 непротестиращ
15:44 29.07.2026
32 Я, умник!
До коментар #30 от "колев":Значи комунистите са капиталисти, а капиталистите са комунисти!
Това ли казваш, умнико?
Коментиран от #33
15:46 29.07.2026
33 колев
До коментар #32 от "Я, умник!":хубаво ли е да живееш в саксия?
15:48 29.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И добре прави
15:49 29.07.2026
36 ДрайвингПлежър
До коментар #19 от "бай Иван":Не и на първи тур... но пред възможността да е някой като ГюрУ, по добре пачата... макар че съм вече на прага да плюя на избори и да спра и аз да ходя! А не съм пропускал такъв от 97ма насам
15:50 29.07.2026
37 Бинбо
15:50 29.07.2026
38 мдааааа
15:50 29.07.2026
39 мдаа
15:50 29.07.2026