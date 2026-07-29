Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Атанас Пеканов: Щяхме да загубим 800 млн. евро от ЕК заради ГЕРБ

Атанас Пеканов: Щяхме да загубим 800 млн. евро от ЕК заради ГЕРБ

29 Юли, 2026 12:52 1 790 19

  • атанас пеканов-
  • герб-
  • корупция-
  • евросредства-
  • пуп

Правителството прие план за спасяване на средствата по Програма „Развитие на регионите“, а спорна процедура за 127 млн. евро ще бъде проведена отново с нови критерии

Атанас Пеканов: Щяхме да загубим 800 млн. евро от ЕК заради ГЕРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие план за ускоряване на работата по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. и Фонда за справедлив преход. Целта е да бъде предотвратена загубата на европейски средства за над 3 млрд. евро, съобщи на брифинг Атанас Пеканов.

По думите му през последните години изпълнението на програмата е било силно забавено заради липса на последователна политика и достатъчно действия от предишните правителства. За пет години са договорени едва около 50% от средствата, а реално изплатените суми са само 10%.

„Пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен“, предупреди Пеканов.

До края на 2026 г. България трябва да заяви пред Европейската комисия извършени разходи за приблизително 800 млн. евро. Според него без приетия от правителството план тази сума е била поставена под непосредствен риск.

Спира се спорната процедура за 127 млн. евро

Като една от ключовите стъпки Пеканов посочи прекратяването на процедура за 127 млн. евро, предназначена за подпомагане на малките и средните предприятия в област Стара Загора.

Той заяви, че конкурсът е бил подготвен при кабинета „Желязков“, а критериите за оценяване на проектите са били манипулирани. Според Пеканов процедурата е била създадена така, че средствата да достигнат до фирми, близки до предишната власт.

Още през първите дни на настоящото правителство Европейската комисия е предупредила, че няма да финансира нито един проект по тази процедура. Направеният впоследствие вътрешен одит също е установил проблеми при определянето на критериите, обясни Пеканов.

Разговорите с представители на бизнеса допълнително са потвърдили необходимостта процедурата да бъде прекратена. По думите му част от предприемачите също са били наясно с начина, по който е бил организиран подборът.

Ще има нов конкурс с обективни критерии

Средствата няма да бъдат загубени, увери Пеканов. Предстои да бъде открита нова процедура, при която проектите ще се оценяват по прозрачни и обективни правила.

Действията за прекратяване на досегашния конкурс са били предприети през последните седмици съвместно с министър Шишков. Според Пеканов това ще позволи парите да останат на разположение на България и действително да бъдат насочени към развитието на малкия и средния бизнес в региона.

Новият план на правителството трябва да ускори договарянето и изплащането на европейските средства, така че страната да покрие поставените от Европейската комисия срокове и да избегне загубата на стотици милиони евро още в края на тази година.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ццц

    28 10 Отговор
    Пеканчо - обикновена брюкселска марионетка. Не се откриват следи от собствено мислене.

    12:54 29.07.2026

  • 2 Хаха

    25 16 Отговор
    Заради вашите некадърни упраеления още не сме усвоили парите. Ако беше ГЕРБ досега щяхме да сме ги усвоили отдавна.

    Коментиран от #8

    12:55 29.07.2026

  • 3 Що , бе

    17 4 Отговор
    не от Москва , а от "лошите капиталисти" , дете на активни шумкари срещу тях ?

    12:56 29.07.2026

  • 4 Опа

    21 4 Отговор
    Нали лумпените от Боташ и Петрохан преработвахте плана за възстановяване през последните 5 години?

    12:56 29.07.2026

  • 5 боко шишев радев

    15 3 Отговор
    ще осъдим някой олигарх на кукуво лято,единствено фбр и ми-6 могат да ни развалят рахата!

    12:57 29.07.2026

  • 6 Този

    28 7 Отговор
    е едно надъхано л@-но.

    12:57 29.07.2026

  • 7 а бе

    23 2 Отговор
    аз и други като мен работещи за заплата, плащащи осигуровките си, тока, данъците... какво ще разберем ние от тези осемстотин милиона?

    Коментиран от #12

    12:58 29.07.2026

  • 8 Грешка няма

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Всичко щеше да е "усвоено" в личните банкови сметки.

    13:01 29.07.2026

  • 9 бою циганина

    4 6 Отговор
    щяхме да загубим с шишиту...

    13:04 29.07.2026

  • 10 Янко

    14 1 Отговор
    Само приказки и тинтири минтири.Защо виновните никой не ги наказва.

    13:07 29.07.2026

  • 11 Народа така или иначе

    16 1 Отговор
    нищо не вижда от тия пари

    13:14 29.07.2026

  • 12 така е

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "а бе":

    Ама онези, които работят в мините в района и въглишните централи сигурно ще си загубят работата и доходите! Това се изисква от нас по тези планове на ЕС! А това, че "ще се стимулират малки и средни предприятия в региона" е замазване на очите. Щели да им осигуряват алтернативна заетост, като например да "рекултивират" региона, нещо за което фирмите на Шиши са били готови да "усвоят" парите! Та с тези "проекти" Пеканов ще иска да вземе трохите от ЕС и да затрие собствената индустрия за милиарди!

    13:21 29.07.2026

  • 13 Как

    15 2 Отговор
    Пеканов и да дойдат тези пари народа няма нищо да види от тях.Ще ги откраднат тези които са на власт Пеканов що не си в университета във Виена,а си на сладка служба министър.,напомняш ни на юпитата на царя Н.Василев и М.Велчев,които излезнаха от власта милионери.

    13:22 29.07.2026

  • 14 Боко цирея

    5 6 Отговор
    И аз сега какво ще казвам на булката от Барселона, обещах и къща?!

    14:00 29.07.2026

  • 15 ха, ха, ха...

    11 2 Отговор
    А сега колко ще загубим? Не, че ГЕРБ са за хвалене, но да се сравняваш с тях и да се хвалиш с по големи загуби от тях си е тъжна картина.

    14:02 29.07.2026

  • 16 Е,бравос

    8 2 Отговор
    И как разбра че "ЩЯХМЕ ДА ЗАГУБИМ ПАРИТЕ"? Бъдещето не е предопределено,за да се говори така безотговорно! А през тези 5 години г-н Пеканов май също беше министър, а? Що не ги усвои тогава?

    14:11 29.07.2026

  • 17 Все заради някого

    8 3 Отговор
    нещо ви се бърка. Откакто сте на власт станахте за смях навсякъде. Не те ли е срам да су прилепяш към дъртия некадърник? Медиите ви ловят думите като снежинки още във въздуха. Отразяват ви глупостите. Няма хигиена на списване

    14:14 29.07.2026

  • 18 ежко

    6 1 Отговор
    Вие какво сте щели да загубите, малко ме интересува! На мен брюкселски пари не ми трябват! Които се чувства просяк да ходи да целува....сещате се какво.

    14:39 29.07.2026

  • 19 Запеканка

    6 0 Отговор
    недопечена. Льольо

    14:59 29.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове