Атанас Пеканов: Щяхме да загубим 800 млн. евро от ЕК заради ГЕРБ

Министерският съвет прие план за ускоряване на работата по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. и Фонда за справедлив преход. Целта е да бъде предотвратена загубата на европейски средства за над 3 млрд. евро, съобщи на брифинг Атанас Пеканов.

По думите му през последните години изпълнението на програмата е било силно забавено заради липса на последователна политика и достатъчно действия от предишните правителства. За пет години са договорени едва около 50% от средствата, а реално изплатените суми са само 10%.

„Пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен“, предупреди Пеканов.

До края на 2026 г. България трябва да заяви пред Европейската комисия извършени разходи за приблизително 800 млн. евро. Според него без приетия от правителството план тази сума е била поставена под непосредствен риск.

Спира се спорната процедура за 127 млн. евро

Като една от ключовите стъпки Пеканов посочи прекратяването на процедура за 127 млн. евро, предназначена за подпомагане на малките и средните предприятия в област Стара Загора.

Той заяви, че конкурсът е бил подготвен при кабинета „Желязков“, а критериите за оценяване на проектите са били манипулирани. Според Пеканов процедурата е била създадена така, че средствата да достигнат до фирми, близки до предишната власт.

Още през първите дни на настоящото правителство Европейската комисия е предупредила, че няма да финансира нито един проект по тази процедура. Направеният впоследствие вътрешен одит също е установил проблеми при определянето на критериите, обясни Пеканов.

Разговорите с представители на бизнеса допълнително са потвърдили необходимостта процедурата да бъде прекратена. По думите му част от предприемачите също са били наясно с начина, по който е бил организиран подборът.

Ще има нов конкурс с обективни критерии

Средствата няма да бъдат загубени, увери Пеканов. Предстои да бъде открита нова процедура, при която проектите ще се оценяват по прозрачни и обективни правила.

Действията за прекратяване на досегашния конкурс са били предприети през последните седмици съвместно с министър Шишков. Според Пеканов това ще позволи парите да останат на разположение на България и действително да бъдат насочени към развитието на малкия и средния бизнес в региона.

Новият план на правителството трябва да ускори договарянето и изплащането на европейските средства, така че страната да покрие поставените от Европейската комисия срокове и да избегне загубата на стотици милиони евро още в края на тази година.