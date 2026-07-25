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След решението на КС: От ПБ са внесли промяна в закона за особения управител на "Лукойл"

След решението на КС: От ПБ са внесли промяна в закона за особения управител на "Лукойл"

25 Юли, 2026 14:36 904 8

  • конституционен съд-
  • прогресивна българия-
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  • промяна-
  • закон-
  • особен управител

Промяната има за цел да осигури възможност държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност и по отношение на търговски дружества, когато именно чрез тях се осъществява реализацията и снабдяването на пазара.

След решението на КС: От ПБ са внесли промяна в закона за особения управител на "Лукойл" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутати от „Прогресивна България“ (ПБ) са внесли законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с решението на Конституционния съд (КС) от тази седмица, с което бяха обявени за противоконституционни разпоредби на закона, свързани с особения управител в обекти от критичната инфраструктура. Законопроектът е внесен вчера в деловодството на парламента от Даниел Парушев, Слави Василев, Иван Ангелов, Николай Косев, Стефан Белчев и Иван Мавродиев от ПБ, според информация на сайта на Народното събрание, цитирана от БТА.

Промяната има за цел да осигури възможност държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност и по отношение на търговски дружества, когато именно чрез тях се осъществява реализацията и снабдяването на пазара.

Според действащата разпоредба на чл. 25а обектите на критична инфраструктура, представляващи стратегически обекти от значение за националната сигурност в сектор енергетика, предназначени за производство, преработка, обработка, съхраняване и пренос на нефт, в т. ч. по тръбопроводи, и на енергийни продукти, подлежат на надзор от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В тази редакция не са включени и стратегическите обекти от значение за националната сигурност, от които се осъществява и дейност търговия. Тази празнота би довела до невъзможност държавата да осъществи надзор над такива обекти, респективно лицата, които осъществяват такива дейности, като напр. търговията с горива за авиацията и корабоплаването, тъй като не позволява ефективно обезпечаване на обществения интерес в случаите, когато дейността по реализацията на нефт и нефтопродукти се осъществява чрез отделно търговско дружество, което не извършва преработване или съхраняване, а единствено търговия, какъвто е случаят с дружествата „Лукойл - България Бункер“ ЕООД и „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД, посочват вносителите. Затова с промените се предлага включването на дейността „търговия“ в приложното поле на чл. 25а от закона.

В мотивите на закопроекта се посочва, че след влизането в сила на решението на Конституционния съд от 21 юли 2026 г. по отношение на дружествата „Лукойл Ейвиейшън България“ ЕООД и „Лукойл - България Бункер“ ЕООД няма да съществува законова възможност за назначаване на особен търговски управител, доколкото двете дружества извършват само търговия с енергийни продукти, и собственикът ПАО „Лукойл“, чрез дъщерното си дружество „Лукойл Интернешънъл“, ще има право да поеме управлението им.

От „Прогресивна България“ отбелязват, че понастоящем „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България Бункер“ попадат под дерогациите, дадени от OFSI (Обединеното кралство) и ОFАС (САЩ) за българските дружества от групата „Лукойл“. В случай че двете дружества преминат под управление на едноличния собственик на капитала и в случай че не бъдат включени в лицензите за групата компании „Лукойл“ в България или бъдат „извадени“ от тях преди изтичане на срока, на практика би означавало, че дейността им ще бъда блокирана, тъй като ще затрудни платежните операции и въобще операциите на двете дружества.

В мотивите изрично се посочва, че „Лукойл Ейвиейшън България“ има 85,71 % пазарен дял като оператор на наземно обслужване на летище „Васил Левски“, а на летище Бургас този дял е 90 %. Аналогична е ситуацията и по отношение на „Лукойл - България Бункер“, което е основно при бункероването (зареждането с корабно гориво на плавателни съдове) в България, с национално покритие както в Черно море - пристанищата в Бургас и Варна, така и по р. Дунав - Русе, Видин, Лом и б1-ва миля на р. Дунав.

Според вносителите предложеното изменение на закона гарантира пълнота и последователност на правната уредба, като поставя всички основни дейности по веригата на доставка и реализация на нефт и нефтопродукти при еднакъв правен режим, когато това е необходимо за защита на националната сигурност, енергийната сигурност и непрекъсваемостта на снабдяването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦦🦫🦥

    4 5 Отговор
    Само с назначения се занимават тези некадърници, никога няма да се оправи тази територия.

    14:41 25.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Робот

    6 4 Отговор
    Когато народа реши да ви линчува тогава ще има някакъв напредък ...

    Коментиран от #5

    14:43 25.07.2026

  • 4 Тия

    7 4 Отговор
    най - добре да спрат с всичко , което правят , което е един тотален хаос , никаква продуктивност , постоянни лъжи и грозни изненади ! Не могат да направят нищо положително за хората и страната , само мизерия след мизерия !

    14:45 25.07.2026

  • 5 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Сещам се за друго
    Русия неприятелска
    Сега и персите покрай тези летища.
    Абе все сме от женската страна

    14:50 25.07.2026

  • 6 Въй

    2 2 Отговор
    Елисавета Белобрадова Чернокосова. Иван Белосутиенов Чернобикинев.

    14:53 25.07.2026

  • 7 А ТИКВАТА И ШИШИ КОГА

    6 0 Отговор
    Ще ги разследвате за милиардните кражби ?

    Коментиран от #8

    15:11 25.07.2026

  • 8 шизо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А ТИКВАТА И ШИШИ КОГА":

    когато и другите....никога

    15:37 25.07.2026

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