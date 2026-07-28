Илияна Йотова ще се срещне с "Продължаваме промяната" във връзка с петицията им за вето на бюджета за 2026 г.

Президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ (ПП) от 16:00 ч. по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Лидерът на ПП Асен Василев и председателят на ПГ на ПП акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на ПП.
В подкрепа на искането на „Продължаваме Промяната“ за президентско вето са се подписали вече над 32 000 български граждани от страната и чужбина, заявиха от ПП.
На 24 юли ПП поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията, каза Илияна Йотова в петък, когато обяви, че е разписала бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
На 24 юли парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10,1 млрд. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Посаденият президент
07:25 28.07.2026
2 И Тая Пача !
07:26 28.07.2026
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4 Овчар
07:27 28.07.2026
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6 Българин
07:29 28.07.2026
7 Мдаа!🤔
Ще си побъбрят, как да отровят животът на българите, ще се попазарят за изборите, ще хапнат, ще пийнат и ще попеят песни на Васко кръпката!
07:30 28.07.2026
8 Пълен смях
07:32 28.07.2026
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13 ПЕТРОХАНЦИТЕ ДА ВНИМАВАТ
07:34 28.07.2026
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32 Гост
Нали бяха на власт? Какво направиха? Ааа! Отрязаха би евтините горива, защото не било демократично да караме за евро и десет на литър.
07:42 28.07.2026
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34 Дзак
07:42 28.07.2026
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39 1488
после ще пукаме чушки на балкона за зарзават
07:48 28.07.2026
40 1488
после ще пукаме чушки на балкона за зарзават
07:48 28.07.2026