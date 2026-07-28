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Илияна Йотова ще се срещне с "Продължаваме промяната" във връзка с петицията им за вето на бюджета за 2026 г.

Илияна Йотова ще се срещне с "Продължаваме промяната" във връзка с петицията им за вето на бюджета за 2026 г.

28 Юли, 2026 07:15 427 40

  • илияна йотова-
  • вето-
  • бюджет 2026-
  • продължаваме промяната-
  • българия

Ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията, каза президентът

Илияна Йотова ще се срещне с "Продължаваме промяната" във връзка с петицията им за вето на бюджета за 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ (ПП) от 16:00 ч. по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Лидерът на ПП Асен Василев и председателят на ПГ на ПП акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на ПП.

В подкрепа на искането на „Продължаваме Промяната“ за президентско вето са се подписали вече над 32 000 български граждани от страната и чужбина, заявиха от ПП.

На 24 юли ПП поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията, каза Илияна Йотова в петък, когато обяви, че е разписала бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

На 24 юли парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10,1 млрд. евро.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Посаденият президент

    4 1 Отговор
    Идийотова ще се срещне с Продажна България!

    07:25 28.07.2026

  • 2 И Тая Пача !

    6 0 Отговор
    Е Президент ?

    07:26 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    6 0 Отговор
    По добре да иде да целува ръка на султана в иранското посолство и да моли за МИЛОСТ..!

    07:27 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    0 0 Отговор
    ПП или ПБ това е въпроса ?

    07:29 28.07.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    3 1 Отговор
    Среща между стари соросоидни другари!
    Ще си побъбрят, как да отровят животът на българите, ще се попазарят за изборите, ще хапнат, ще пийнат и ще попеят песни на Васко кръпката!

    07:30 28.07.2026

  • 8 Пълен смях

    1 1 Отговор
    Нали те помогнаха за сегашното НС 😂

    07:32 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПЕТРОХАНЦИТЕ ДА ВНИМАВАТ

    1 0 Отговор
    Тази носи меч. Нали е главната тамплиерка.

    07:34 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 32 Гост

    1 1 Отговор
    Защо един доказан публичен Провал ще се меси в политиката?
    Нали бяха на власт? Какво направиха? Ааа! Отрязаха би евтините горива, защото не било демократично да караме за евро и десет на литър.

    07:42 28.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дзак

    1 0 Отговор
    Би трябвало да придвижи петицията. Да остане старият бюджет. Когато свършат парите за пенсии, добавки, заплати, да ги искат от предходните. И ще дойде време за реформи.

    07:42 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 39 1488

    0 0 Отговор
    на 9септемвриОбесвам еШофьораНаСамолет за ушите
    после ще пукаме чушки на балкона за зарзават

    07:48 28.07.2026

  • 40 1488

    0 0 Отговор
    на 9септемвриОбесвам еШофьораНаСамолет за ушите
    после ще пукаме чушки на балкона за зарзават

    07:48 28.07.2026

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