Илияна Йотова ще се срещне с "Продължаваме промяната" във връзка с петицията им за вето на бюджета за 2026 г.

Президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ (ПП) от 16:00 ч. по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Лидерът на ПП Асен Василев и председателят на ПГ на ПП акад. Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петицията, с която се призовава да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на ПП.

В подкрепа на искането на „Продължаваме Промяната“ за президентско вето са се подписали вече над 32 000 български граждани от страната и чужбина, заявиха от ПП.

На 24 юли ПП поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията, каза Илияна Йотова в петък, когато обяви, че е разписала бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

На 24 юли парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10,1 млрд. евро.