Д-р Александър Симидчиев: Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат за президент

Ще бъдем единни в подкрепата за общ кандидат за президентските избори с „Продължаваме промяната“, заедно с Форума за демократично действие, както и други извънпарламентарни десни формации. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България д-р Александър Симидчиев от "Демократична България".
Той сподели мнението на Асен Василев и Иван Костов, че Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат, но посочи, че Гюров все още не е потвърдил своето желание да участва в президентската надпревара.
Симидчиев посочи, че разликата в мненията на премиера Румен Радев по отношение на разполагането на американски самолети в страната ни, е интересна:
Преди няколко месеца, още като президент тогава, Радев казваше колко опасно било, че тези самолети са в София, въпреки че нотата, с която те бяха тук, беше за учение, а нотата сега е за участие във военните действия. Ако има някакъв риск, той е в промяната на нотата. При миналия им престой в София нямаше никаква реакция от страна на Иран, а сега има.
По думите на д-р Александър Симидчиев ние сме в НАТО и поради това рискът за жителите в района на „Безмер“ е много нисък.
Той обясни гласуването на "Демократична България" в Народното събрание по отношение на разполагането на самолетите с това, че на депутатите не е била представена никаква информация за това какво пише в нотата, какви ангажименти се поемат, както и срещу какво се поемат тези ангажименти.
По думите му е интересен фактът, че не се посочва от управляващите какво е договорено и какви преговори са се водили с американската страна, а парламентът взима решения „на тъмно“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мик
13:55 25.07.2026
2 октефр
13:55 25.07.2026
3 Оня под Коня
13:55 25.07.2026
4 Последния Софиянец
13:57 25.07.2026
5 нннн
13:59 25.07.2026
6 Би могъл
14:01 25.07.2026
7 Лост
14:02 25.07.2026
8 Предложение за президент
14:03 25.07.2026
9 Фифи
14:04 25.07.2026
10 Гюров
А те не са никаква опозиция. Те докараха Радев на власт.
14:04 25.07.2026
11 Ако иска да докаже че е евроатлантик
14:07 25.07.2026
12 Демократична опозиция
Има проруска опозиция - Нинова и Костадинов.
Демократичната опозиция тепърва трябва да се създаде!
Сега има само ментета- ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС и т.н.
14:07 25.07.2026
13 🦁ЩЩД🦁
14:09 25.07.2026
14 000
14:09 25.07.2026
15 Аз ще гласувам
Поне са доказана опозиция на Радев.
Не като Боко и Кокора
14:10 25.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Доктор
14:13 25.07.2026
18 Перфектен кандидат
14:15 25.07.2026
19 Анонимен
14:16 25.07.2026
20 Пълни глупости
14:23 25.07.2026
21 Лама Гюро
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