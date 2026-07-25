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Д-р Александър Симидчиев: Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат за президент

Д-р Александър Симидчиев: Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат за президент

25 Юли, 2026 13:47 483 24

  • александър симидчиев-
  • андрей гюров-
  • кандидат-президент-
  • демократична общност

Преди няколко месеца, още като президент тогава, Радев казваше колко опасно било, че тези самолети са в София, въпреки че нотата, с която те бяха тук, беше за учение, а нотата сега е за участие във военните действия.  Ако има някакъв риск, той е в промяната на нотата. При миналия им престой в София нямаше никаква реакция от страна на Иран, а сега има, коментира политикът от ДБ

Д-р Александър Симидчиев: Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат за президент - 1
Снимка: euronews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще бъдем единни в подкрепата за общ кандидат за президентските избори с „Продължаваме промяната“, заедно с Форума за демократично действие, както и други извънпарламентарни десни формации. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България д-р Александър Симидчиев от "Демократична България".

Той сподели мнението на Асен Василев и Иван Костов, че Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат, но посочи, че Гюров все още не е потвърдил своето желание да участва в президентската надпревара.

Симидчиев посочи, че разликата в мненията на премиера Румен Радев по отношение на разполагането на американски самолети в страната ни, е интересна:

Преди няколко месеца, още като президент тогава, Радев казваше колко опасно било, че тези самолети са в София, въпреки че нотата, с която те бяха тук, беше за учение, а нотата сега е за участие във военните действия. Ако има някакъв риск, той е в промяната на нотата. При миналия им престой в София нямаше никаква реакция от страна на Иран, а сега има.

По думите на д-р Александър Симидчиев ние сме в НАТО и поради това рискът за жителите в района на „Безмер“ е много нисък.

Той обясни гласуването на "Демократична България" в Народното събрание по отношение на разполагането на самолетите с това, че на депутатите не е била представена никаква информация за това какво пише в нотата, какви ангажименти се поемат, както и срещу какво се поемат тези ангажименти.

По думите му е интересен фактът, че не се посочва от управляващите какво е договорено и какви преговори са се водили с американската страна, а парламентът взима решения „на тъмно“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мик

    20 2 Отговор
    Каква демократична общност, Симид? Пладнешки обирджии.

    13:55 25.07.2026

  • 2 октефр

    11 2 Отговор
    Ненужник от ПП и ДБ педофили, вашата групичка нещо пак не сте разбрали??? Избори ще има ама в България за президент. Мургавия ПП и ДБ глупак Гюро ще трябва да кандидатства за Украина да е президент. Тука търсим българин а не предател като глупак Гюро. вместо мозък мустаци имаш за това нещо не си разбрал като другите ППи ДБ паразити. Слава на Господ Иисус Христос сега ще ви обясним как с парите на българите храните фашисти. Изборите идват.

    13:55 25.07.2026

  • 3 Оня под Коня

    8 3 Отговор
    Ха ха, даже аз няма да го подкрепя... Тоя Андрушко Гюр. И Роската Жел. бяха пълен провал, апогей на Синята Пародия, еталон за Резил.... По добре Мухата Цеце. Кокорчо, Айван Костаки, Пешо Племпалото са достойни кандидати, които имат реални шансове против Идиола Идиотова...

    13:55 25.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.Идеален президент на Дълбоката държава.

    13:57 25.07.2026

  • 5 нннн

    6 0 Отговор
    Дано на балотажа не се налага да избираме между усойница и пепелянка. Българи, спомнете си кай-какво е казал и направил и мислете, като гласувате!

    13:59 25.07.2026

  • 6 Би могъл

    7 1 Отговор
    но регресивните имат други планове , договорки , зависимости , поръчки и още куп други задължения , които ги спират ! Подмолни действия , не зачитащи ни държавата , нито българските граждани ! Никаква прозрачност , само пъклени дела и планове .

    14:01 25.07.2026

  • 7 Лост

    4 0 Отговор
    Вие сте единни само в разпределянето на симида.Вчера един от вашите разправяше как Радев не си изпъл изпълнявал предизборните обещания и подменяли вота на избирателите.А на предните избори доста доста партии казваха ,никога с ГЕРБ и ДПС,а накрая се присъединя към трапезата със Симида.

    14:02 25.07.2026

  • 8 Предложение за президент

    2 4 Отговор
    Докторе, защо не предложите Г-н Петър Стоянов бе. Ще спечели на първия тур още,за разлика от този скелет който измъкнахте от гардероба преди.

    14:03 25.07.2026

  • 9 Фифи

    3 0 Отговор
    Абсурд.

    14:04 25.07.2026

  • 10 Гюров

    2 1 Отговор
    може да бъде нещо си само на Шарлатаните на Радев.

    А те не са никаква опозиция. Те докараха Радев на власт.

    14:04 25.07.2026

  • 11 Ако иска да докаже че е евроатлантик

    5 1 Отговор
    Да отиде и изкара един месец доброволец на първа линия до киевските си приятели и събратя , чак тогава ще му повярваме , но да се надяваме че бързо ще бъде денацифициран

    14:07 25.07.2026

  • 12 Демократична опозиция

    4 0 Отговор
    на Радев няма.

    Има проруска опозиция - Нинова и Костадинов.

    Демократичната опозиция тепърва трябва да се създаде!
    Сега има само ментета- ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС и т.н.

    14:07 25.07.2026

  • 13 🦁ЩЩД🦁

    7 0 Отговор
    Гюров в числа - 500 000 бройки,не повече.Всичката Мара втасала за един месец,тича е Киев договори да подписва.Защото "така трябвало". Айде бе !

    14:09 25.07.2026

  • 14 000

    7 0 Отговор
    Гюров е слуга на ротшилд. Подходящ е за всичко.

    14:09 25.07.2026

  • 15 Аз ще гласувам

    1 4 Отговор
    за Николай Ненчев- Цвета Кирилова.

    Поне са доказана опозиция на Радев.

    Не като Боко и Кокора

    14:10 25.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Доктор

    2 1 Отговор
    Помияр.

    14:13 25.07.2026

  • 18 Перфектен кандидат

    4 0 Отговор
    за 100% загуба. Супер решение за победа още на първи тур на друг кандидат. ,, Умници ,,.

    14:15 25.07.2026

  • 19 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ще обедини купения и фалшифициран вот. Победа за този е абсолютно невъзможна, даже бившите украинци няма да гласуват за него - и те самите го казват, че даже до балотаж да стигне, ще е абсолютно доказателство за фалшифициране на вота.

    14:16 25.07.2026

  • 20 Пълни глупости

    5 0 Отговор
    Андрей Гюров е просто едно нищожество без харизма и без интелект

    14:23 25.07.2026

  • 21 Лама Гюро

    1 2 Отговор
    Ще взема 10% на изборите

    14:23 25.07.2026

  • 22 Жан Виденов

    2 1 Отговор
    е печалившата кандидатура ! Честен и умен, достоен и принципен

    14:24 25.07.2026

  • 23 Народът ще гласува за Възраждане!

    1 0 Отговор
    Гюрев поредната евроатлантическа подлога!

    14:25 25.07.2026

  • 24 Русофила Малинов -

    0 0 Отговор
    Николай Симеонов Малинов ще отвее всички !!! На 100%

    14:27 25.07.2026

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