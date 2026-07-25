Д-р Александър Симидчиев: Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат за президент

Ще бъдем единни в подкрепата за общ кандидат за президентските избори с „Продължаваме промяната“, заедно с Форума за демократично действие, както и други извънпарламентарни десни формации. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България д-р Александър Симидчиев от "Демократична България".

Той сподели мнението на Асен Василев и Иван Костов, че Андрей Гюров би могъл да бъде този общ за демократичната общност кандидат, но посочи, че Гюров все още не е потвърдил своето желание да участва в президентската надпревара.

Симидчиев посочи, че разликата в мненията на премиера Румен Радев по отношение на разполагането на американски самолети в страната ни, е интересна:

Преди няколко месеца, още като президент тогава, Радев казваше колко опасно било, че тези самолети са в София, въпреки че нотата, с която те бяха тук, беше за учение, а нотата сега е за участие във военните действия. Ако има някакъв риск, той е в промяната на нотата. При миналия им престой в София нямаше никаква реакция от страна на Иран, а сега има.

По думите на д-р Александър Симидчиев ние сме в НАТО и поради това рискът за жителите в района на „Безмер“ е много нисък.

Той обясни гласуването на "Демократична България" в Народното събрание по отношение на разполагането на самолетите с това, че на депутатите не е била представена никаква информация за това какво пише в нотата, какви ангажименти се поемат, както и срещу какво се поемат тези ангажименти.

По думите му е интересен фактът, че не се посочва от управляващите какво е договорено и какви преговори са се водили с американската страна, а парламентът взима решения „на тъмно“.