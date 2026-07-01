Бюджет 2026: Управляващите отделят милиарди за общини, отбрана и „Евровизия“

Финансовият министър Гълъб Донев представи подробна разбивка на част от допълнителните разходи, заложени в проекта за държавен бюджет за 2026 г., като подчерта, че голяма част от средствата са предназначени за вече поети ангажименти и натрупани задължения.

По думите му 48,5 млн. евро са предвидени за домакинството на България на колоездачната обиколка Giro d’Italia, а 20 млн. евро - за подготовката на бъдещо домакинство на конкурса „Евровизия“, съобщават от Нова телевизия.

Сред заложените разходи са и 139,5 млн. евро за неразплатени задължения от предходни години за текущ ремонт и поддръжка по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Министърът уточни, че сумата покрива само част от разходите, произтичащи от извънсъдебни споразумения, сключени през 2024 и 2025 г. за уреждане на спорове, свързани със забавени плащания по договори след 2021 г. Само лихвите и съдебните разноски по тези казуси за 2026 г. възлизат на около 160 млн. евро.

В бюджета е предвидено и увеличение на средствата за общините в размер на 96,9 млн. евро, свързано с разходи, реализирани чрез собствени приходи и преходни остатъци.

Допълнително 2,5 млн. евро ще бъдат насочени към общините за компенсиране на превозвачите, които извършват ученически транспорт, заради увеличените цени на горивата. Още 8,1 млн. евро са предвидени за компенсации на родители на деца, които не са приети в детски градини и ясли.

Проектобюджетът включва и 30 млн. евро за коледни добавки за пенсионерите, предвидени като нова социална помощ по Закона за социалното подпомагане.

По отношение на отбраната финансовият министър съобщи, че разходите ще бъдат увеличени с 80,9 млн. евро. Сред мотивите са ангажиментите на България към НАТО за достигане на разходи за отбрана в размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт, както и поскъпването на горивата след кризата в Иран.

В подкрепа на земеделския сектор са предвидени 170 млн. евро за компенсации заради по-високите цени на горивата, а още 55 млн. евро ще бъдат предоставени като държавна помощ за транспортния сектор във връзка с увеличените разходи след въвеждането на европейската директива за вредните емисии и повишаването на тол таксите.

„Предходните две правителства не предприеха действия за увеличение на тол таксата. Предстоеше наказателна процедура от Европейската комисия. Единствено е бил поет ангажимент за предоставяне на държавна помощ на превозвачите“, заяви Донев.

Финансовият министър представи и параметрите на капиталовата програма за 2026 г. По думите му капиталовите разходи нарастват с 2,487 млрд. евро спрямо бюджета за 2025 г. От тях 1,856 млрд. евро са по европейски програми, а 631 млн. евро са средства от националния бюджет.

Особен акцент беше поставен върху инвестициите за общините. За тях са предвидени общо 2,13 млрд. евро, което представлява увеличение с над 1 млрд. евро спрямо действащия бюджет.

Донев отбеляза, че при сравненията с предишни варианти на бюджета трябва да се има предвид, че в разчетите от декември 2025 г. изобщо не са били заложени средства за общинската инвестиционна програма. „Там размерът на средствата беше нула. С настоящия закон за първи път се залагат реалистично 1,1 млрд. евро“, посочи финансовият министър.

В тази сума са включени близо изцяло разплатените средства по удължителния закон за бюджета в размер на 460,2 млн. евро, както и допълнителни 600 млн. евро, които ще бъдат разплатени чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството до края на годината.

Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че една от основните причини за натрупаните финансови проблеми е недофинансирането на общинската инвестиционна програма през последните две години. По думите му през 2024 и 2025 г. програмата не е била финансово обезпечена, а разплащанията по нея са били минимални, което е довело до натрупване на изпълнени, но неплатени проекти в цялата страна.

Донев посочи, че по националния бюджет е постигнато нетно намаление на капиталовите разходи с 381,8 млн. евро при министерствата и ведомствата. Според него това се дължи на отпадането на индексации по договори за капиталови разходи, основно в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Български държавни железници, както и на мерки за оптимизация в почти всички държавни администрации.

Основното увеличение на капиталовите разходи е предвидено за сектор „Отбрана“, където са заложени допълнителни 158 млн. евро. Общият размер на планираните капиталови разходи на министерствата и ведомствата за 2026 г. е 2,015 млрд. евро, което е близко до нивата от предходната година.

По централния бюджет средствата за капиталови разходи са намалени до 227,6 млн. евро, като почти изцяло ще бъдат използвани за погасяване на стари задължения, натрупани през 2025 г.

Министърът отчете, че капиталовите разходи с европейско финансиране възлизат на общо 5,332 млрд. евро. От тях 3,329 млрд. евро са по Плана за възстановяване и устойчивост, а 1,426 млрд. евро - по оперативните програми.

„Ако не усвоим средствата по Плана за възстановяване и устойчивост в срок, съществува риск проектите да бъдат довършени за сметка на държавния бюджет, а при неизпълнение на заложените цели да се наложи връщане на европейски средства“, предупреди Донев. Той призова за пълна мобилизация на институциите за изпълнение на проектите до 31 август.

По думите му сериозен принос за ръста на разходите имат решения на кабинетите „Желязков“ и „Гюров“, приети по време на действието на удължителния закон за бюджета. Общият размер на допълнителните разходи, одобрени тогава, надхвърля 1,1 млрд. евро.

Донев коментира и увеличението на разходите за издръжка на Министерския съвет, които нарастват с 8,5 млн. евро спрямо предходната година. Той уточни, че по-голямата част от сумата – над 8,2 млн. евро - е свързана с изплащане на присъдени суми по решение на Върховния касационен съд. Други 270 хил. евро са предвидени за охрана и обезопасяване на демонтираните елементи от Паметника на Съветската армия в София, а 12 хил. евро - за честванията по повод 150 години от Априлското въстание във Враца.

„Това са така наречените разходи на Министерския съвет за кафе, коли и тоалетна хартия. Ръст от 58%“, коментира иронично финансовият министър, отговаряйки на критики в социалните мрежи.

По отношение на предстоящия протест на майки Донев заяви, че в бюджета за 2026 г. са заложени средства за разширяване на кръга на правоимащите по Закона за семейните помощи за деца, както и увеличение на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания.

Финансовият министър защити и промените в бюджетната политика, като подчерта, че правителството прекратява практиката разходи да бъдат отлагани за следващи години или прикривани чрез различни финансови механизми.

„Показваме реалната картина в държавата, без да крием нищо“, заяви Донев.

Като пример той посочи общинската инвестиционна програма, за която през 2026 г. са предвидени 1,1 млрд. евро. По думите му до 2025 г. по нея са били изплатени едва около 50 млн. евро, въпреки че са били изпълнени значително повече проекти. „Това е моделът, който променяме“, подчерта финансовият министър.