Доц. Милен Любенов: Опозицията закъснява с обявяването на кандидат за президент

Опозицията много закъснява и ще пропусне възможността да представи адекватна алтернатива на предстоящите президентски избори.
Това каза пред БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов, като сподели, че е имал очакване в днешното участие в "Неделя 150" Андрей Гюров да обяви своята кандидатура за президент, особено след обявената вече номинация на Илияна Йотова:
"Ако вотът е в края на октомври, това означава, че предизборната кампания ще започне в края на септември. Така че опозицията, особено в лицето на ПП и ДБ, изключително много закъснява с обявяването на кандидат".
Той подчерта важността на изборите за президент на България:
"Те ще покажат и ще дадат реална оценка за управлението на правителството на Румен Радев и при победа на Илияна Йотова - това още повече ще консолидира управлението в следващите 4 години".
По думите на доц. Любенов "Прогресивна България" все още няма управленска програма, което е голям проблем:
"Все още не е ясна основната цел на това управление. Предизборните послания на ПБ бяха много ясни, свързани най-вече с разграждане на олигархичния модел на управление, а вече повече от два месеца видяхме много малко или почти нищо в тази посока, дори напротив - доста спорни назначения на фигури, които по един или друг начин можем да свържем именно с предишния модел на управление".
Не виждам сериозен риск за генерална преориентация на страната във външнополитически план, заяви политологът и уточни:
"Забелязват се обаче определени действия на правителството, които показват някакво отдалечаване от общата европейска политика. ... Противоречивите стъпки и действия водят до ситуация, при която България се разглежда като непредсказуем партньор".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
14:15 26.07.2026
2 Последният Софиянец
Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо
Коментиран от #7
14:16 26.07.2026
3 Последният Софиянец
Коментиран от #9
14:17 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Цвете
14:20 26.07.2026
6 ивайла мирчева
14:21 26.07.2026
7 Гeйлоpд Kокорчо, финансов фокусник
До коментар #2 от "Последният Софиянец":Колкото и милиарди да са откраднали тия дъртите, ое мен има още много да учат - сгънах 9 милиарда само за 5 работни дни!
14:22 26.07.2026
8 кокор спецова
14:22 26.07.2026
9 Първия Перничанин
До коментар #3 от "Последният Софиянец":Не знам кой е откраднал повече милиарди от народа, софиянецо, но знам, че ако бяхме нещо като държава, тия крадци щяха да чукат камъни в кариерите доживот, а не да ни определят пак живота!
14:23 26.07.2026
10 домус блеефски
14:25 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цвете
14:29 26.07.2026
13 Специалист
14:31 26.07.2026
14 Цвете
14:31 26.07.2026
15 Веселяка
14:33 26.07.2026
16 Ти Си Само !
Какви Претенции ?
Имаш ?
14:33 26.07.2026
17 Коя е опозицията.
14:35 26.07.2026
18 Последния Софиянец
14:37 26.07.2026