Доц. Милен Любенов: Опозицията закъснява с обявяването на кандидат за президент

Опозицията много закъснява и ще пропусне възможността да представи адекватна алтернатива на предстоящите президентски избори.

Това каза пред БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов, като сподели, че е имал очакване в днешното участие в "Неделя 150" Андрей Гюров да обяви своята кандидатура за президент, особено след обявената вече номинация на Илияна Йотова:

"Ако вотът е в края на октомври, това означава, че предизборната кампания ще започне в края на септември. Така че опозицията, особено в лицето на ПП и ДБ, изключително много закъснява с обявяването на кандидат".

Той подчерта важността на изборите за президент на България:

"Те ще покажат и ще дадат реална оценка за управлението на правителството на Румен Радев и при победа на Илияна Йотова - това още повече ще консолидира управлението в следващите 4 години".

По думите на доц. Любенов "Прогресивна България" все още няма управленска програма, което е голям проблем:

"Все още не е ясна основната цел на това управление. Предизборните послания на ПБ бяха много ясни, свързани най-вече с разграждане на олигархичния модел на управление, а вече повече от два месеца видяхме много малко или почти нищо в тази посока, дори напротив - доста спорни назначения на фигури, които по един или друг начин можем да свържем именно с предишния модел на управление".

Не виждам сериозен риск за генерална преориентация на страната във външнополитически план, заяви политологът и уточни:

"Забелязват се обаче определени действия на правителството, които показват някакво отдалечаване от общата европейска политика. ... Противоречивите стъпки и действия водят до ситуация, при която България се разглежда като непредсказуем партньор".