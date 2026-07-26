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Доц. Милен Любенов: Опозицията закъснява с обявяването на кандидат за президент

Доц. Милен Любенов: Опозицията закъснява с обявяването на кандидат за президент

26 Юли, 2026 14:15 470 18

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"Президентските избори ще покажат и ще дадат реална оценка за управлението на правителството на Румен Радев и при победа на Илияна Йотова - това още повече ще консолидира управлението в следващите 4 години", коментира полигологът

Доц. Милен Любенов: Опозицията закъснява с обявяването на кандидат за президент - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Опозицията много закъснява и ще пропусне възможността да представи адекватна алтернатива на предстоящите президентски избори.

Това каза пред БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов, като сподели, че е имал очакване в днешното участие в "Неделя 150" Андрей Гюров да обяви своята кандидатура за президент, особено след обявената вече номинация на Илияна Йотова:

"Ако вотът е в края на октомври, това означава, че предизборната кампания ще започне в края на септември. Така че опозицията, особено в лицето на ПП и ДБ, изключително много закъснява с обявяването на кандидат".

Той подчерта важността на изборите за президент на България:

"Те ще покажат и ще дадат реална оценка за управлението на правителството на Румен Радев и при победа на Илияна Йотова - това още повече ще консолидира управлението в следващите 4 години".

По думите на доц. Любенов "Прогресивна България" все още няма управленска програма, което е голям проблем:

"Все още не е ясна основната цел на това управление. Предизборните послания на ПБ бяха много ясни, свързани най-вече с разграждане на олигархичния модел на управление, а вече повече от два месеца видяхме много малко или почти нищо в тази посока, дори напротив - доста спорни назначения на фигури, които по един или друг начин можем да свържем именно с предишния модел на управление".

Не виждам сериозен риск за генерална преориентация на страната във външнополитически план, заяви политологът и уточни:

"Забелязват се обаче определени действия на правителството, които показват някакво отдалечаване от общата европейска политика. ... Противоречивите стъпки и действия водят до ситуация, при която България се разглежда като непредсказуем партньор".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 2 Отговор
    "Нема ора!"😎

    14:15 26.07.2026

  • 2 Последният Софиянец

    5 1 Отговор
    Дискусията във всички социални мрежи и форумите на новинарски сайтове е кой е откраднал повече - Бойко Борисов и приближените му или Румен Радев с кликата и олигархията си!?
    Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
    Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо

    Коментиран от #7

    14:16 26.07.2026

  • 3 Последният Софиянец

    6 1 Отговор
    Та според вас кой открадна повече? Бойко Борисов или Румен Радев. Ааа да не забравим и Иван Демерджиев? Притежаващ 411 имота и поръчково Порше което вписал че закупил за 1950 лв. Има много снимки на имотите му които са на обща стойност 265 млн.евро ( над половин милиард лева) и влогове за 26 млн.евро. Демерджиев заяви че е адвокат с 25 години стаж и е логично да има много имоти. В България има десетки хиляди адвокати но повечето имат по 3-4 имота а не над 400

    Коментиран от #9

    14:17 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цвете

    3 0 Отговор
    КОЙ КАЗА, ЧЕ ЙОТОВА ЩЕ СПЕЧЕЛИ? " ПАНОРАМА " ЩЕ ПОКАНИ ЛИ И ДРУГИТЕ, КОИТО ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ ? ПО ОТРАНО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ, НО ЗАЩО ЗАКЪСНЯВАТ ?

    14:20 26.07.2026

  • 6 ивайла мирчева

    3 1 Отговор
    а аз съм умна и красива 🌈😋🌈

    14:21 26.07.2026

  • 7 Гeйлоpд Kокорчо, финансов фокусник

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последният Софиянец":

    Колкото и милиарди да са откраднали тия дъртите, ое мен има още много да учат - сгънах 9 милиарда само за 5 работни дни!

    14:22 26.07.2026

  • 8 кокор спецова

    3 2 Отговор
    ние с киру гласуваме в канада но сме подали за български документи

    14:22 26.07.2026

  • 9 Първия Перничанин

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последният Софиянец":

    Не знам кой е откраднал повече милиарди от народа, софиянецо, но знам, че ако бяхме нещо като държава, тия крадци щяха да чукат камъни в кариерите доживот, а не да ни определят пак живота!

    14:23 26.07.2026

  • 10 домус блеефски

    1 2 Отговор
    нашите кандидати са мюмюн мюмюн и асан асан, истински българи като бою циганина и ибанкостоф циганина

    14:25 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    3 0 Отговор
    ДО НОМЕР 2 И 3. БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ЧУДЕСНАТА ИНФОРМАЦИЯ. ТОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ГО ПРОЧЕТЕ ВСЕКИ БЪЛГАРИН. ДО КЪДЕ НИ ДОКАРАХА ТЕЗИ МИЗЕРНИЦИ ?! ЧЕТА И СЕ ЧУДЯ НА ТАЗИ ЛАКОМИЯ И НЯМА НАСИЩАНЕ.ИСТИНСКИ СЪМ ОТЧАЯНА .ДА КРАДЕШ С ШЕПИ И ДА НЯМА ОСЪДЕНИ? ЗАТОВА БАВЯТ ПРОКУРАТУРАТА ,ДА СИ ИЗНЕСАТ БОГАТСТВАТА.🚔🤦‍♂️🚔

    14:29 26.07.2026

  • 13 Специалист

    3 0 Отговор
    Радев се бави с разграждане на модела.Да не му изиграе лоша шега.Неподготвен не излизай на сцената.Народа те наблюдава и ще си даде оценката скоро.Няма кой да излезе срещу Йотова.Само с лаене не става

    14:31 26.07.2026

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЙ КАЗА, ЧЕ ЙОТОВА ЩЕ СПЕЧЕЛИ? " ПАНОРАМА " ЩЕ ПОКАНИ ЛИ И ДРУГИТЕ, КОИТО ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ ? ПО ОТРАНО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ, НО ЗАЩО ЗАКЪСНЯВАТ ?

    14:31 26.07.2026

  • 15 Веселяка

    3 0 Отговор
    Аз много обичам избори 🤪 да гласувам за разни шемети 😆 ей така само за майтапа 😂 иначе ми е все тая 🤣

    14:33 26.07.2026

  • 16 Ти Си Само !

    1 0 Отговор
    До Цент !

    Какви Претенции ?

    Имаш ?

    14:33 26.07.2026

  • 17 Коя е опозицията.

    1 0 Отговор
    А ми то няма такава бе.

    14:35 26.07.2026

  • 18 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Нашият кандидат за президент е Росен Миленов.

    14:37 26.07.2026

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