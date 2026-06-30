Важните новини във ФАКТИ на 30.06.2026 г.

ГЕРБ: Ще съдим Иван Демерджиев

Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който стана вътрешен министър, трябва да говори с факти и доказателства. Имаше и други министри, които правеха същото като него и резултатът е нулев. Това каза депутатът на ГЕРБ Тома Биков пред журналисти по повод изнесената от Иван Демерджиев информация, че се изяснява дали двете дружества, които доставят мантинели за българските пътища, имат връзка с Бойко Борисов.

Д-р Иван Маджаров: Бюджетът за здраве е закъснял. Ще формализира направените разходи досега през годината

Не можем да очакваме бюджет, който се приема почти в края на годината, да заложи нови основи на реформа. Това заяви в предаването „Денят на живо” по Nova News заместник-председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, в коментар за бюджета за здраве. По думите му бюджетът е толкова закъснял, че по-скоро ще формализира направените разходи досега през годината.

„Ние очакваме в бюджета да бъдат заложени механизми, които да повишат обективния контрол върху разходваните средства”, посочи той и подчерта, че е необходимо изсветляване на процесите, за да може да се твърди, че съществува реален дефицит. „Когато установим, че има реален дефицит в българското здравеопазване, тогава с лекота ще можем да признаем пред обществото, че парите са недостатъчни”, каза Маджаров.

„Всеки ден работят хиляди медицински сестри и лекари, на които заплатите са ниски и те непрекъснато чуват, че парите са достатъчни. А от друга страна не е ясно как ще станат по-големи възнагражденията им, ако парите са достатъчни. Това е някакъв порочен кръг. От една страна казваме, че трябва да се вдигнат заплатите на работещите в здравеопазването, от друга страна казваме, че има пари, но трябва да се направи реформа”, коментира още той.

Любомир Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част

Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част. Това коментира в „Още от деня“ по БНТ членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански, който анализира предложените параметри на държавния бюджет.

Пламен Абровски: Установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там

Земеделието е приоритет за нас, защото то е част от националната сигурност. За съжаление установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там. Това се е случвало години назад. Целта е била да се усвояват едни европейски средства без да се мисли какво генерират тези средства и какво може да произвеждаме с тези пари. Проблемът е много по-голям, защото той има връзка с европейската политика в сектора.

Шестима пострадаха при инцидент в нерегистрирана водна база в Ахелой, трима са в болница

Шест души пострадаха днес при инцидент с надуваемо водно съоръжение тип „банан“ на нерегистрирана водна база край гр. Ахелой, съобщават от Министерството на транспорта. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми.

Инспектори от Дирекция „Морска администрация“ – Бургас и екип на полицията незабавно извършиха проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност.

Румен Радев, АИКБ: Бихме могли да търсим край на тази година с дефицит от порядъка на около 4%

Председателят на УС на АИКБ Румен Радев коментира в ефира на bTV проекта на държавния бюджет и необходимостта от структурни реформи, като подчерта, че към момента става дума за проект, който тепърва предстои да бъде разгледан и променян.

Официално: Транспондерът на "отвлечения" самолет е излъчил грешен сигнал

Полет на полската авиокомпания LOT по маршрут Варшава – Тел Авив, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания „Електра Еъруейз“, кацна извънредно на летище Бургас. Това съобщават от министерството на транспорта и съобщенията.

Причина за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.

Ивайло Мирчев: Това правителство няма политика, няма управленска програма. И реформи няма

„Искаме правителството да оттегли бюджета, защото той не е релевантен на това, което се случва в страната. Очевидно е, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с дефицит 5,7%, единственото, до което може да доведе, са проблеми и влизане в дългова спирала“, каза в „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Заради „незаконна намеса на борда”: Изтребител ескортира пътнически самолет, прелетял над България

Български изтребител МиГ-29 прехвана и ескортира пътнически самолет Airbus A320 при прелитането над страната ни. Причината - екипажът на машината подал специален код (7500) на транспондера си, обозначаващ „незаконна намеса на борда”. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от Нова телевизия.

РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата

Регионалната здравна инспекция в Бургас е изследвала качеството на водите за къпане в морето, като резултатите от проверките са отлични. Това съобщи заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова, цитирана от БНТ.

„Нямаме някакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите“, допълни Кофинова.

Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура срещу Демерджиев

Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура за действия на Иван Демерджиев. Това съобщи самият той в личния си профил във фейсбук, цитиран от "Фокус".

Николай Неделков: От утре влиза в сила новият оперативен план за почистването в „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“

„Вече не сме в позиция някой да ни извива ръцете – София има план и ресурс да защити интереса на софиянци,“ категоричен е столичният заместник-кмет по екология инж. Николай Неделков. Той съобщи, че от утре, 1 юли, влиза в сила нов оперативен план за почистване в Зона 3, с който Столичната община не само гарантира редовното извозване на отпадъците, но и „завръщането“ на ключови услуги по чистотата, които бяха силно ограничени през последните месеци.

Административният съд- Варна назначи експертизи по делото за оградите в местността "Баба Алино"

Административният съд във Варна даде ход на делото, свързано с огражденията около девет имота в местността "Баба Алино", като разпореди изготвянето на няколко експертизи. Това съобщиха от пресслужбата на съда, цитирани от БНР.

Управляващите възложиха на Сметната палата три одита

Управляващото мнозинство от "Прогресивна България" прие по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание три проекта на решения за възлагане на Сметната палата за извършване на одит на консолидираната финансова програма на Министерство на финансите, на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Резултатът, който очаква властта от трите одита, е дали ще бъде налице структурен дисбаланс на разходите и дали те изпреварват приходите, информират от news.bg.

Считано от утре: Край на COVID-добавките към пенсиите

Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2026 г. чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително. Това съобщиха от Националния осигурителен институт, цитирани от БНТ. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли.

Кабинетът предлага Пламен Тончев отново да бъде шеф на ДАНС

Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това се посочва в Решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в Портала за обществени консултации, предават от БТА.

Интерактивна карта ще подпомага седмокласниците в столицата при избора на гимназия и кандидатстването

Интерактивна карта ще подпомага седмокласниците в столицата при избора на гимназия и кандидатстването. Новият дигитален инструмент, разработен от Регионалното управление на образованието – София-град, събира на едно място най-важната информация за приема след VII клас и улеснява избора на училище за учебната 2026/2027 година, съобщават от МОН.

В интерактивната карта на училищата в столицата, достъпна чрез Google Maps, с едно натискане върху избрано училище кандидатите и техните родители могат да видят местоположението на училището, линк към официалния му сайт, паралелките, за които се осъществява прием през новата учебна година и начина на балообразуване за всеки профил и професия, включително кои резултати от националното външно оценяване и кои оценки от свидетелството за основно образование участват при формирането на състезателния бал.

За улеснение на кандидат-гимназистите е подготвена и пътна карта на кандидатстването. Тя представя в последователен и лесен за проследяване вид всички основни етапи на приема, сроковете за кандидатстване и класиране, както и правилата за изчисляване на състезателния бал.

На сайта на РУО – София-град е публикувана и подробна Excel справка, в която информацията е организирана по видове училища, профили и професии. Така кандидатите могат лесно да сравняват различните възможности и да направят информиран избор според своите интереси и резултати.

Всички материали са достъпни в раздел „За учениците“ - „Прием в VIII клас“ на официалния сайт на РУО – София-град.

ДПС иска изслушване на вътрешния министър в парламента заради полицейски натиск върху опозицията

ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщават от пресцентъра на партията.

"Литаско" вдига ограниченията над „Лукойл Нефтохим Бургас"

Българското правителство и базираната в Швейцария компания „Литаско” постигнаха споразумение, което отблокира нормалните доставки на петрол за „Лукойл Нефтохим Бургас”. Компанията оттегля запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева, които сериозно затрудняваха работата на рафинерията, информират от Нова телевизия.

От 1 юли „Лукойл Нефтохим Бургас” ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария, съобщи на брифинг в Министерския съвет новоназначеният особен търговски управител Евгени Симеонов.

По думите му ограниченията към бургаската рафинерия бяха следствие от заем, отпуснат от „Литаско” през 2023 г. Заради него бяха наложени рестрикции „Нефтохим” да купува суровина от други швейцарски дружества.

КЕВР утвърди цена на природния газ за юли

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Пламен Димитров: Трудно ми е да видя какво нередно ще се намери в пенсионната система

Трудно ми е да видя какво ще намерят нередно и неизрядно в пенсионната система, каза президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров пред журналисти относно внесените от „Прогресивна България“ проекти на решение за одит на състоянието на държавните финанси в няколко сфери, сред които и пенсионната.

Жена се хвърли от блок в квартал „Тракия“ в Пловдив

Човешки труп е бил открит пред жилищен блок в пловдивския квартал „Тракия“ във вторник сутрин, твърди регионалният сайт plovdiv24.bg.

Втори фалстарт по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Фалстарт и при втория опит да започне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши да върне делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинителния акт. Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда, съобщи Нова ТВ.

Радев: Започваме агресивно привличане на инвестиции

Министър-председателят Румен Радев анонсира мащабни по замисъл промени в икономическата сфера, с ясната цел у нас да бъде подобрена бизнес средата и да бъдат привлечени колкото се може повече инвестиции.

Демерджиев призова медиите да проверят цените на мантинелите и да ги сравнят с тези в други държави от региона

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по българските пътища, начина на поставянето им и обществените поръчки, свързани с доставката им. Коментарът му дойде след въпрос по повод изявление на регионалния министър Иван Шишков за спорни обществени поръчки, обявени в края на 2025 г. и началото на 2026 г.