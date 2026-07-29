ДБ: Разрешаването на проблема с бюджетите е в избор на президент, различен от Йотова

Визията на "Демократична България" (ДБ) как да се разреши проблемът с бюджетите за 2026 г. и за 2027 г. и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Илияна Йотова. Това каза народният представител от ДБ Йордан Иванов в парламента, след като президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет.
"Днес станахме свидетели на това какво се случва в държавата, когато цялата власт е в ръцете на една партия – президентска власт, законодателна и изпълнителна власт", посочи Иванов.
По думите му е налице пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите.
Конституционните жалби няма да решат проблема с бюджет 2026 г. Той започва да се прилага веднага, а Конституционният съд ще се произнесе в края на годината, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
"Единственият дългосрочен начин, по който могат да се променят грешни решения, свързани с фискалната политика, е на следващите президентски избори да бъде избран президент, различен от Илияна Йотова, различен от такъв, който осигурява такава концентрация на власт", добави Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фройд
Един файтон скандалджии, сега с техните тегоби ли ще ни занимават?
Мирчев , дали няма да яде шамарите от друг доставчик?!
Коментиран от #7
19:05 29.07.2026
2 Сатана Z
Йотова ще е новият стар Президент,шушумиги!
19:06 29.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Шайката (ГЕ•П) предлага,
Президентът Радев налага вето,
Шайката прегласува и отменя ветото ❗
19:06 29.07.2026
4 Газ
19:07 29.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:07 29.07.2026
6 Така е
Коментиран от #9, #10, #15
19:08 29.07.2026
7 Мирчев е глупак на Nта степен
До коментар #1 от "Фройд":Идейно подкован нискочел тъпигьоз
19:08 29.07.2026
8 Лама от Крушари
19:09 29.07.2026
9 Фройд
До коментар #6 от "Така е":Какво е зАлен ?! Нещо с кисело зеле?
Коментиран от #29, #33
19:11 29.07.2026
10 Анонимен
До коментар #6 от "Така е":И колко да е масово?Даже гербаджиите ще гласуват за Йотова а не за Гюро.
19:11 29.07.2026
11 Гyмен кРадев БОгаТАШа
По повод на бюджета, днес в парламента заявили в декларация от трибуната: " Критиците ни са лъжци и манипулатори."
Хайде да ви питам сега:
1. Фискалният съвет лъжци и манипулатори ли са?
За тях вашият бюджет е прокризисен.
2. БНБ лъжци и манипулатори ли са? Те смятат, че вашият бюджет не решава кризата , а я задълбочава?
3. Омбудсманът и тя ли е лъжкиня и манипулатор, защото казва, че бюджетът ви е антисоциален?
4. Европейската комисия и те ли лъжат и манипулират, та ви наложиха процедура на свръхдефицит?
5. Всички, всички, всички експерти икономисти и финансисти лъжци ли са? Те до един се изказаха против този бюджет.
Това никога не се е случвало досега.
Единствено прогресистите и президентът Йотова смятат, че този бюджет е добър.
Прогресивна България регресира всеки ден.
Наричаха ни партии с отпаднала необходимост. Статистически грешки. Посочваха с пръст кой журналист да говори.
Няма да умрат с 2 евро по-малко за пенсионерите. Био-отпадък.
Майките са маргинални протести.
И какво ли още не....
Коментиран от #58
19:11 29.07.2026
12 🦁ЩЩД🦁
19:12 29.07.2026
13 Хмм
Коментиран от #17
19:12 29.07.2026
14 Помнещ
19:13 29.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Така е":НЕ Е ТАКА❗ Радев никога не е носил зЕлени, още по-малко зАлени чорапи❗
Коментиран от #22
19:14 29.07.2026
16 Реалист
Коментиран от #24
19:14 29.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Хмм":Ами издигай безДара или Титка 🤔❗
19:15 29.07.2026
18 Даа...
19:15 29.07.2026
19 Глупости
19:17 29.07.2026
20 За това че
На следващите избори няма да са в парламента.Ще се правят на циркаджий още малко.
19:18 29.07.2026
21 Каменов
19:19 29.07.2026
22 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти трябва да си прислугата грижеща се за хигиената на фатмашките крака и чорапите.
Коментиран от #28, #39, #42, #44, #46
19:19 29.07.2026
23 ГРАД КОЗЛОДУЙ 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #27
19:22 29.07.2026
24 Знаещ
До коментар #16 от "Реалист":Затова пък народа се връзва на лъжите на Радев.
19:23 29.07.2026
25 Милен
19:23 29.07.2026
26 Реалност
Този капан, метафорично казано, се състои в това, че в съд с тесен отвор има нещо особено привлекателно за маймуната.
Тя пъхва ръката си, сграбчва го, но вече не може да извади свития си юмрук през тесния отвор.
Като патологичен рашист, РР вижда на дъното на премиерския си съд това, което го привлича най-много - ролята в ЕС на нов Орбан - момче за нечисти поръчки на Путин, наглеещ провокатор и разрушител на европейското единство.
Но стискайки примамката в същия този юмрук, на който се вързаха куп продемократи у нас, той е вече в маймунския капан.
Лошото е, че ще продължава да позори България.
Хубавото е, че няма да е задълго.
Така ще се свлече на дъното на презрението, че свят ще му се завие.
Ще стане нарицателно за политическа глупост.
И за национална безотговорност и предателство.
19:23 29.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Драги ми Смехурко
До коментар #9 от "Фройд":Ти си идеален,не се случва да сгрешиш някоя дума?
Коментиран от #47
19:27 29.07.2026
30 Град Козлодуй
До коментар #27 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Всякакви партии се изредиха в парламента. ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!
Коментиран от #36
19:29 29.07.2026
31 Женераль Гном
19:30 29.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да кажа и аз
До коментар #9 от "Фройд":Я прочети повечко пишещи тук и да видиш колко много грешки има.Примерно номер 7 написал тъпигьоз,мисли че думата произлиза от тъп.Но като питаш чичко Гугъл излиза друго.А оня когото плюеш просто е натиснал друга буква.
Коментиран от #35
19:33 29.07.2026
34 Рефер
19:35 29.07.2026
35 Анонимен
До коментар #33 от "Да кажа и аз":Не сЪ обяснявай бе смехурко
19:35 29.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Прогресивни съветски шарлатани !
19:42 29.07.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Клети КЕ ЛЕШИ, казарма не видели❗
Коментиран от #49
19:44 29.07.2026
40 Лама Гюро
19:44 29.07.2026
41 Мдаа!🤔
Коментиран от #50
19:46 29.07.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Аз съм бил войник, когато имаше зелени чорапи и зелени потници, и партенки❗
19:46 29.07.2026
43 Аз ще гласувам за
Не искам и да чуя за ГЕРБ, СДС, ДПС И ППДБ!
19:46 29.07.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Ама вие виете, без да знаете какво е партенки,
без да знаете откога няма зелени потници и чорапи ❗
19:47 29.07.2026
45 ИМПЕРИАЛИСТ
19:47 29.07.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":За вас хигиената се свежда до това да си издухате нослето❗
Дори не си миете п...ето и да..ето❗
Коментиран от #48
19:49 29.07.2026
47 Фройд
До коментар #29 от "Драги ми Смехурко":... Затова пиша бавно, драги ми Смехурко...
Е , поне е ясно че си интелигентен .
Но защо е таз омраза , към зеления чорап
В бели гуменки на плаца
скачах аз в захлас
чаках гарнизонка в петък
да се наплющим с Танас
славни времена си бяха
с мешка , с верния апап
към уволнението свидно
се промъквахме ехидно
Да живей зеления чорап !
19:50 29.07.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дори не си миете п...ето и д..ето❗
19:50 29.07.2026
49 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Лakeй, продължавай да лижеш краката на лъжеца и крадеца радев, и да му сменяш чорапите.
Коментиран от #52
19:51 29.07.2026
50 Лама от ПП
До коментар #41 от "Мдаа!🤔":Тъй като Лама Калуш си направи дупка в главата,предлагам да изберем друг педофил за президент
Коментиран от #56
20:06 29.07.2026
51 Цял ден тия боклуци
20:06 29.07.2026
52 Трол
До коментар #49 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":1000%
20:07 29.07.2026
53 Фейк - либераст
20:07 29.07.2026
54 Патриот
Отивайте да списвате под статиите за правещата кълбета пред полковник Гундяев, Хаяско, Радьев, Копейкин и вся остальная...
Марш!!!
20:11 29.07.2026
55 жоро
20:12 29.07.2026
56 Лама от ПБ
До коментар #50 от "Лама от ПП":Копейкин, достоен педофил, рашибозук и крадец. Одобрявам!
20:13 29.07.2026
57 Хасковски каунь
Сън в лятна нощ.
И с тая мила мамо,
демократична немощ.
/ и каунь съм, и поет съм/
20:45 29.07.2026
58 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #11 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
20:49 29.07.2026
59 Оги
20:53 29.07.2026