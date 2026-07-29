Новини
България »
ДБ: Разрешаването на проблема с бюджетите е в избор на президент, различен от Йотова

ДБ: Разрешаването на проблема с бюджетите е в избор на президент, различен от Йотова

29 Юли, 2026 18:58 733 59

  • бюджет-
  • президент-
  • вето-
  • илияна йотова-
  • дб

Днес станахме свидетели на това какво се случва в държавата, когато цялата власт е в ръцете на една партия, посочиха от партията

ДБ: Разрешаването на проблема с бюджетите е в избор на президент, различен от Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Визията на "Демократична България" (ДБ) как да се разреши проблемът с бюджетите за 2026 г. и за 2027 г. и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Илияна Йотова. Това каза народният представител от ДБ Йордан Иванов в парламента, след като президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет.

"Днес станахме свидетели на това какво се случва в държавата, когато цялата власт е в ръцете на една партия – президентска власт, законодателна и изпълнителна власт", посочи Иванов.

По думите му е налице пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите.

Конституционните жалби няма да решат проблема с бюджет 2026 г. Той започва да се прилага веднага, а Конституционният съд ще се произнесе в края на годината, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.

"Единственият дългосрочен начин, по който могат да се променят грешни решения, свързани с фискалната политика, е на следващите президентски избори да бъде избран президент, различен от Илияна Йотова, различен от такъв, който осигурява такава концентрация на власт", добави Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фройд

    24 5 Отговор
    Защо тези с отпаднала необходимост, постоянно са в телевизора?!
    Един файтон скандалджии, сега с техните тегоби ли ще ни занимават?

    Мирчев , дали няма да яде шамарите от друг доставчик?!

    Коментиран от #7

    19:05 29.07.2026

  • 2 Сатана Z

    20 5 Отговор
    Ха ха,шепа недоубити Софийски фашета тръгнали да командват генерал Радев и 2 милиона българи,които гласуваха за него.
    Йотова ще е новият стар Президент,шушумиги!

    19:06 29.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор
    Този мач нали го играхме❗

    Шайката (ГЕ•П) предлага,
    Президентът Радев налага вето,
    Шайката прегласува и отменя ветото ❗

    19:06 29.07.2026

  • 4 Газ

    6 18 Отговор
    Прокуратура, съд и затвор за Йотова.

    19:07 29.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 3 Отговор
    Пак ли пици с кристали бе?

    19:07 29.07.2026

  • 6 Така е

    7 16 Отговор
    Петроханци са прави в случая. На есен трябва да се гласува масово срещу Йотова и заления чорап.

    Коментиран от #9, #10, #15

    19:08 29.07.2026

  • 7 Мирчев е глупак на Nта степен

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фройд":

    Идейно подкован нискочел тъпигьоз

    19:08 29.07.2026

  • 8 Лама от Крушари

    4 3 Отговор
    Не искаме Йотова!Предлагаме Бойко за президент!

    19:09 29.07.2026

  • 9 Фройд

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Какво е зАлен ?! Нещо с кисело зеле?

    Коментиран от #29, #33

    19:11 29.07.2026

  • 10 Анонимен

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    И колко да е масово?Даже гербаджиите ще гласуват за Йотова а не за Гюро.

    19:11 29.07.2026

  • 11 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    5 11 Отговор
    Регресистите продължават със своята арогантност и наглост.
    По повод на бюджета, днес в парламента заявили в декларация от трибуната: " Критиците ни са лъжци и манипулатори."
    Хайде да ви питам сега:
    1. Фискалният съвет лъжци и манипулатори ли са?
    За тях вашият бюджет е прокризисен.
    2. БНБ лъжци и манипулатори ли са? Те смятат, че вашият бюджет не решава кризата , а я задълбочава?
    3. Омбудсманът и тя ли е лъжкиня и манипулатор, защото казва, че бюджетът ви е антисоциален?
    4. Европейската комисия и те ли лъжат и манипулират, та ви наложиха процедура на свръхдефицит?
    5. Всички, всички, всички експерти икономисти и финансисти лъжци ли са? Те до един се изказаха против този бюджет.
    Това никога не се е случвало досега.
    Единствено прогресистите и президентът Йотова смятат, че този бюджет е добър.
    Прогресивна България регресира всеки ден.
    Наричаха ни партии с отпаднала необходимост. Статистически грешки. Посочваха с пръст кой журналист да говори.
    Няма да умрат с 2 евро по-малко за пенсионерите. Био-отпадък.
    Майките са маргинални протести.
    И какво ли още не....

    Коментиран от #58

    19:11 29.07.2026

  • 12 🦁ЩЩД🦁

    4 2 Отговор
    Оди се Пери,бе милиционерски келеш !

    19:12 29.07.2026

  • 13 Хмм

    5 9 Отговор
    На България не й трябва бабичка за президент.

    Коментиран от #17

    19:12 29.07.2026

  • 14 Помнещ

    6 10 Отговор
    За 10 години Илиана Йотова не е казала нищо смислено. Тотал щета.

    19:13 29.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    НЕ Е ТАКА❗ Радев никога не е носил зЕлени, още по-малко зАлени чорапи❗

    Коментиран от #22

    19:14 29.07.2026

  • 16 Реалист

    12 3 Отговор
    Абе ДБ . Толкова сте жалки и смешни . Народа отдавна е спрял да ви се връзва на приказките . Някой и друг пишман жълтопаветник . Отпаднала необходимост .

    Коментиран от #24

    19:14 29.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Ами издигай безДара или Титка 🤔❗

    19:15 29.07.2026

  • 18 Даа...

    3 9 Отговор
    кРадев надмина по лъжи, по нагли лъжи, даже бойко борисов и патерицата му къстадин копейкин взети заедно.

    19:15 29.07.2026

  • 19 Глупости

    8 2 Отговор
    Тия хептем слънчасаха

    19:17 29.07.2026

  • 20 За това че

    2 5 Отговор
    пп дб помогнаха на муню да узурпира власта
    На следващите избори няма да са в парламента.Ще се правят на циркаджий още малко.

    19:18 29.07.2026

  • 21 Каменов

    5 2 Отговор
    Кои бяхте вие ?

    19:19 29.07.2026

  • 22 Клети съветски Zoмбита 🤪

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти трябва да си прислугата грижеща се за хигиената на фатмашките крака и чорапите.

    Коментиран от #28, #39, #42, #44, #46

    19:19 29.07.2026

  • 23 ГРАД КОЗЛОДУЙ 🇷🇺🇧🇬

    1 6 Отговор
    САМО, ВЪЗРАЖДАНЕ, ЩЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ!🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #27

    19:22 29.07.2026

  • 24 Знаещ

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Затова пък народа се връзва на лъжите на Радев.

    19:23 29.07.2026

  • 25 Милен

    5 2 Отговор
    Е па тия ,,другари" от ДБ нали рязаха правомощията на ,, президентът" сега що му се молят да налага вето?

    19:23 29.07.2026

  • 26 Реалност

    4 5 Отговор
    Бързото сгромолясване на РР (трудно е да си спомня толкова бездарно започващ премиер след 10 ноември), прилича на т.нар. "Класически капан за маймуни".
    Този капан, метафорично казано, се състои в това, че в съд с тесен отвор има нещо особено привлекателно за маймуната.
    Тя пъхва ръката си, сграбчва го, но вече не може да извади свития си юмрук през тесния отвор.
    Като патологичен рашист, РР вижда на дъното на премиерския си съд това, което го привлича най-много - ролята в ЕС на нов Орбан - момче за нечисти поръчки на Путин, наглеещ провокатор и разрушител на европейското единство.
    Но стискайки примамката в същия този юмрук, на който се вързаха куп продемократи у нас, той е вече в маймунския капан.
    Лошото е, че ще продължава да позори България.
    Хубавото е, че няма да е задълго.
    Така ще се свлече на дъното на презрението, че свят ще му се завие.
    Ще стане нарицателно за политическа глупост.
    И за национална безотговорност и предателство.

    19:23 29.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фройд":

    Ти си идеален,не се случва да сгрешиш някоя дума?

    Коментиран от #47

    19:27 29.07.2026

  • 30 Град Козлодуй

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Всякакви партии се изредиха в парламента. ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!

    Коментиран от #36

    19:29 29.07.2026

  • 31 Женераль Гном

    1 2 Отговор
    Искам да съм президент

    19:30 29.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да кажа и аз

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фройд":

    Я прочети повечко пишещи тук и да видиш колко много грешки има.Примерно номер 7 написал тъпигьоз,мисли че думата произлиза от тъп.Но като питаш чичко Гугъл излиза друго.А оня когото плюеш просто е натиснал друга буква.

    Коментиран от #35

    19:33 29.07.2026

  • 34 Рефер

    1 1 Отговор
    Мислете преди да гласувате....ама с акъл ,ако го имате!!!

    19:35 29.07.2026

  • 35 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да кажа и аз":

    Не сЪ обяснявай бе смехурко

    19:35 29.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Прогресивни съветски шарлатани !

    3 3 Отговор
    БКП->БСП-> Москва-> Йотова Радев = ВНЛ 🤣

    19:42 29.07.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Клети КЕ ЛЕШИ, казарма не видели❗

    Коментиран от #49

    19:44 29.07.2026

  • 40 Лама Гюро

    3 2 Отговор
    Гладна проскубана кокошка....просо сънува

    19:44 29.07.2026

  • 41 Мдаа!🤔

    1 2 Отговор
    Петроханските педофили, техният кандидат президент Лама Калушев безвреме ги напусна! Нищо, иван костов- патриарха ще им измисли нов!

    Коментиран от #50

    19:46 29.07.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Аз съм бил войник, когато имаше зелени чорапи и зелени потници, и партенки❗

    19:46 29.07.2026

  • 43 Аз ще гласувам за

    0 2 Отговор
    Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

    Не искам и да чуя за ГЕРБ, СДС, ДПС И ППДБ!

    19:46 29.07.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Ама вие виете, без да знаете какво е партенки,
    без да знаете откога няма зелени потници и чорапи ❗

    19:47 29.07.2026

  • 45 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Умна идея, но кой?

    19:47 29.07.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    За вас хигиената се свежда до това да си издухате нослето❗
    Дори не си миете п...ето и да..ето❗

    Коментиран от #48

    19:49 29.07.2026

  • 47 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Драги ми Смехурко":

    ... Затова пиша бавно, драги ми Смехурко...
    Е , поне е ясно че си интелигентен .
    Но защо е таз омраза , към зеления чорап
    В бели гуменки на плаца
    скачах аз в захлас
    чаках гарнизонка в петък
    да се наплющим с Танас
    славни времена си бяха
    с мешка , с верния апап
    към уволнението свидно
    се промъквахме ехидно

    Да живей зеления чорап !

    19:50 29.07.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дори не си миете п...ето и д..ето❗

    19:50 29.07.2026

  • 49 Клети съветски Zoмбита 🤪

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Лakeй, продължавай да лижеш краката на лъжеца и крадеца радев, и да му сменяш чорапите.

    Коментиран от #52

    19:51 29.07.2026

  • 50 Лама от ПП

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мдаа!🤔":

    Тъй като Лама Калуш си направи дупка в главата,предлагам да изберем друг педофил за президент

    Коментиран от #56

    20:06 29.07.2026

  • 51 Цял ден тия боклуци

    3 2 Отговор
    са по медиите с лъжите си.

    20:06 29.07.2026

  • 52 Трол

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    1000%

    20:07 29.07.2026

  • 53 Фейк - либераст

    3 2 Отговор
    На снимката: Тримата ДеБили!

    20:07 29.07.2026

  • 54 Патриот

    2 2 Отговор
    Петолъчниците пак налазиха сайта.
    Отивайте да списвате под статиите за правещата кълбета пред полковник Гундяев, Хаяско, Радьев, Копейкин и вся остальная...
    Марш!!!

    20:11 29.07.2026

  • 55 жоро

    3 3 Отговор
    Иска им се на Петроханците, ама ядец.

    20:12 29.07.2026

  • 56 Лама от ПБ

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Лама от ПП":

    Копейкин, достоен педофил, рашибозук и крадец. Одобрявам!

    20:13 29.07.2026

  • 57 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Сън сънувах мила мамо.
    Сън в лятна нощ.
    И с тая мила мамо,
    демократична немощ.
    / и каунь съм, и поет съм/

    20:45 29.07.2026

  • 58 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":

    Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    20:49 29.07.2026

  • 59 Оги

    1 0 Отговор
    И кво като наложи вето? Прегласуват го и готово. Тия май още не се схванали, че Радев има абсолютно мнозинство. Никой не може да го спре. Само хората на улицата.

    20:53 29.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове