ДБ: Разрешаването на проблема с бюджетите е в избор на президент, различен от Йотова

Визията на "Демократична България" (ДБ) как да се разреши проблемът с бюджетите за 2026 г. и за 2027 г. и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Илияна Йотова. Това каза народният представител от ДБ Йордан Иванов в парламента, след като президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет.

"Днес станахме свидетели на това какво се случва в държавата, когато цялата власт е в ръцете на една партия – президентска власт, законодателна и изпълнителна власт", посочи Иванов.

По думите му е налице пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите.

Конституционните жалби няма да решат проблема с бюджет 2026 г. Той започва да се прилага веднага, а Конституционният съд ще се произнесе в края на годината, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.

"Единственият дългосрочен начин, по който могат да се променят грешни решения, свързани с фискалната политика, е на следващите президентски избори да бъде избран президент, различен от Илияна Йотова, различен от такъв, който осигурява такава концентрация на власт", добави Божанов.