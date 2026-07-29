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Атанас Мерджанов за Бузлуджа: Събираме се, за да се върнем към своите корени

Атанас Мерджанов за Бузлуджа: Събираме се, за да се върнем към своите корени

29 Юли, 2026 08:20 752 21

  • атанас мерджанов-
  • бузлуджа-
  • събиране-
  • корени

България не трябва да взима страна в чужди военни конфликти, каза още зам.-председателят на НС на БСП

Атанас Мерджанов за Бузлуджа: Събираме се, за да се върнем към своите корени - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„На 1 август традиционно на Бузлуджа ще си дадат среща социалистите от България, представители на различни поколения, на различни леви партии и движения. Митингът ще бъде предшестван от множество дискусии и сериозна кръгла маса, на която са поканени множество изявени лица в левия сектор – политици, изследователи, научни работници. Тя ще бъде посветена на Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век.“. Това заяви в ефира на Nova News зам.-председателят на НС на БСП Атанас Мерджанов.
Според него БСП трябва да се върне към своите корени и идеология, осъзнавайки предизвикателствата в днешния модерен свят, както и тези пред самото ляво. По думите му не става въпрос само за социалните права на работещите, а и за предизвикателствата, произлизащи от дигиталния свят, технологиите, защитата на всички производителни сили, страдащи от отношението на капитала.
Помолен да коментира очакваните на „Безмер“ самолети, социалистът от Ямбол заяви: „Решението на правителството е непремерено. БСП не приема България да заема страна в този военен конфликт.“.
Атанас Мерджанов наблегна, че въпреки добрите ни отношения до момента с Иран, трябва да си даваме сметка, че съвременният свят е много рисков, а страната ни е с ключово географско разположение. „Това трябва да имат предвид всички представители на управлението на България, които се грижат за сигурността и отбраната на страната ни. Поради тази причина не приемаме разполагането на цистерните не само на военното летище „Безмер“, такава беше позицията ни и по отношение на разполагането им на гражданското летище „Васил Левски“. Социалистът заяви, че позицията на левицата е в защита на мира и в този дух е била и подкрепата на председателя ѝ Зарков към испанския премиер Педро Санчес при началото на конфликта.
Мерджанов коментира, че на територията на Ямбол има напрежение и притеснения, за които свидетелстват и протестите там. „Хората искат повече отношение, сигурност и защита.“, каза още той.
Зам.-председателят на БСП подчерта и че няма автоматично прехвърляне на ангажимент за разположението на самолетите от споразумение през 2006 г. иначе не би имало нужда от внасяне от Министерския съвет на този въпрос в Народното събрание за решение.
По темата за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори Мерджанов каза: „Тя за нас е един от най-високопоставените социалисти държавници и се гордеем с нейното поведение.“. Нямаме никакви колебания в подкрепата за нея.“. Той подчерта, че в централата на БСП от страната се получават много декларации от социалисти в подкрепа на Йотова и на 29 август на заседание на Националния съвет на партията ще се вземе решение за формулата за явяване на изборите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    15 3 Отговор
    Лъже, събират се на хапка-пивка.

    08:23 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    10 1 Отговор
    от бай ганьо и господ е дигнал ръце.
    ако не открадне или излъже не става

    08:28 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не само партийци и симпатизанти

    7 2 Отговор
    Традиционно там отиват и хора, които нямат пари за курорт или за туристически пътешествия в чужбина. Затова използват безплатния превоз, осигурен от БСП и отиват там на теферич за един ден, да хапнат порция безплатни кебапчета и да чуят изпълнителите, които ще участват в празничния концерт. Ако не беше тази възможност за еднодневна екскурзия на аванта, посещението на Бузлуджа на 1 август щеше да е като поднасянето на венци пред паметника на Съветската армия в София - в първите години след промените докарваха с автобуси от цяла България де що има член на БКП/БСП и създаваха впечатлението, че десетки хиляди софиянци отиват там да се поклонят. С годините редиците на компартията оредяваха и при последнато поднасяне на венци присъстваха няколко десетки човека.

    Коментиран от #18

    08:32 29.07.2026

  • 6 Да припомня на червените бабички за БСП

    8 1 Отговор
    Украинският евреин СтаниШеФ ни набутa в НАТО, в ЕС и даде на САЩ военните бази, а бургашкият циганин по-известен като Фритюрника ни натpеcе в €зоната. Остава само Кацамунчето да подкрепи еднополовите бракове.

    За 36 години БСП активно участва и подпомага всички антибългарски политики.

    Коментиран от #8

    08:33 29.07.2026

  • 7 Перо

    11 1 Отговор
    БСП е партия на бившата червена буржоазия /номенклатура/, интересчиите и некадърниците за служба! Те са готови на всякаква сделка с дявола за пари и изгоди, коалиционни партньори и ортаци на всички десни партии! Какво връщане към корените, какви 5 лв? Работниците и бедните, отдавна се отрекоха от тях, още през 90-те!

    08:34 29.07.2026

  • 8 Перо

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да припомня на червените бабички за БСП":

    Даже Станишев се извини от името на българите за турското робство! Той въведе плоския данък за печалба на олигарсите!

    08:36 29.07.2026

  • 9 Не се разбра

    2 0 Отговор
    Така и не се разбра дали Стоилов е откраднал идеята за чинията

    08:41 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гочето

    5 4 Отговор
    Направо хващайте гората!
    Извикайте и Корнела, щото и тя е в безизходица и ходи да хленчи по телевизийте с надежда някой да я осинови!

    08:45 29.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЕЙ УБАВЕЦ,УТЕКОХТЕ , БЕ! ПОЗДРАВИ НА ГЛИГАНА И НА МАЙКА МУ

    08:48 29.07.2026

  • 13 Мюмюн

    4 1 Отговор
    на чинията всички вие и към Марс. ще е комунистически Марс.

    08:49 29.07.2026

  • 14 Кой допусна това безобразие

    3 1 Отговор
    1. Не знам какви естетически нагласи трябва да има човек за да хареса бетонена буца абсолютно неестетически ахармонично бетонена плюнка с заобикалящата перфектна околна среда

    2. Бузлуджа звучи по турско и от мусала. И двете трябваше да бъдат преименувани отдавна!!! какъв неможачески възродителен процес са правили другарите а се оставили такива очевидни пропуски⚠️⚠️⚠️

    09:01 29.07.2026

  • 15 Още ли

    2 0 Отговор
    не сте изкоренени????

    09:13 29.07.2026

  • 16 безпартиен

    2 0 Отговор
    Това с корените значи ли,че ще хващате гората както на времето вашите деди и бащи?Какво мислите за т.нар."въоръжена борба" на дедите Ви преди 9.9.1944!?Дали е освобождение и от кого или си е тероризъм по всички закони включително и сегашните?Оглушителното мълчание по тези въпроси доведоха до това състояние в което сте сега! Първият закон след 9.5.1945 приет от временно управляващия в Германия ген.Айзенхауер е бил закон за отстраняване на членовете на национал-социалистическата партия от законодателната,съдебна и изпълнителна власти!Лустрацията е за определени срокове в зависимост от заеманата преди това длъжност!Законът е наричан на кратко ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!А в България управлявалите до 9.9.1944 отнесоха присъди смърт и доживотен затвор и конфискации на имущества!При нас след 10.11.1989 леко и кротко всичко си остана същото- властта остана в децата и внуците на предишните и като бонус получиха и икономиката вече като честни капиталисти!За фалита на държавата е виновна БКП и никой друг!Все едно тази партия не е съставена от хора носещи вина!Проблемът е между колективната отговорност и персоналната вина!Колективната отговорност покри всичко и за това сме стигнали до тук- държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност,разбито селско стопанство и променен етнически състав на страната!

    09:17 29.07.2026

  • 17 Жан Бойко

    3 0 Отговор
    Каво корени ? Хора не пипали никога работа , обградени с лукс , с многобройни имоти къде ли не .
    Никога не изпитвали лишения , побутвани от мама и тати в кариера , образование .... корени , вие сте башибозук , без начение как се нарича

    09:17 29.07.2026

  • 18 Разбира се и

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не само партийци и симпатизанти":

    В.гр.ще се яви от скука в сф и чужд транспорт
    Използвачка
    Хабер си няма защо но да ползва сеира

    09:28 29.07.2026

  • 19 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Българския народ разбра какво представлява върхушката на БСП и ви набута не при корените а на бунището.

    09:31 29.07.2026

  • 20 КОРЕНИТЕ

    1 0 Отговор
    НА СОЦИАЛИЗМА УМРЯХА, КОГАТО БКП СТАНА БСП! КОГАТО БСП ОТРЕЧЕ МАРКСИСТКИЯ ПОДХОД!

    09:35 29.07.2026

  • 21 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    По гребвайте се там мръссни доллни комму няги. И по едно дърво да се засади отгоре на всеки коммибокклук, понр да има някаква полза от вас като ви няма.

    09:43 29.07.2026

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