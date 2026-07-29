Атанас Мерджанов за Бузлуджа: Събираме се, за да се върнем към своите корени

„На 1 август традиционно на Бузлуджа ще си дадат среща социалистите от България, представители на различни поколения, на различни леви партии и движения. Митингът ще бъде предшестван от множество дискусии и сериозна кръгла маса, на която са поканени множество изявени лица в левия сектор – политици, изследователи, научни работници. Тя ще бъде посветена на Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век.“. Това заяви в ефира на Nova News зам.-председателят на НС на БСП Атанас Мерджанов.

Според него БСП трябва да се върне към своите корени и идеология, осъзнавайки предизвикателствата в днешния модерен свят, както и тези пред самото ляво. По думите му не става въпрос само за социалните права на работещите, а и за предизвикателствата, произлизащи от дигиталния свят, технологиите, защитата на всички производителни сили, страдащи от отношението на капитала.

Помолен да коментира очакваните на „Безмер“ самолети, социалистът от Ямбол заяви: „Решението на правителството е непремерено. БСП не приема България да заема страна в този военен конфликт.“.

Атанас Мерджанов наблегна, че въпреки добрите ни отношения до момента с Иран, трябва да си даваме сметка, че съвременният свят е много рисков, а страната ни е с ключово географско разположение. „Това трябва да имат предвид всички представители на управлението на България, които се грижат за сигурността и отбраната на страната ни. Поради тази причина не приемаме разполагането на цистерните не само на военното летище „Безмер“, такава беше позицията ни и по отношение на разполагането им на гражданското летище „Васил Левски“. Социалистът заяви, че позицията на левицата е в защита на мира и в този дух е била и подкрепата на председателя ѝ Зарков към испанския премиер Педро Санчес при началото на конфликта.

Мерджанов коментира, че на територията на Ямбол има напрежение и притеснения, за които свидетелстват и протестите там. „Хората искат повече отношение, сигурност и защита.“, каза още той.

Зам.-председателят на БСП подчерта и че няма автоматично прехвърляне на ангажимент за разположението на самолетите от споразумение през 2006 г. иначе не би имало нужда от внасяне от Министерския съвет на този въпрос в Народното събрание за решение.

По темата за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори Мерджанов каза: „Тя за нас е един от най-високопоставените социалисти държавници и се гордеем с нейното поведение.“. Нямаме никакви колебания в подкрепата за нея.“. Той подчерта, че в централата на БСП от страната се получават много декларации от социалисти в подкрепа на Йотова и на 29 август на заседание на Националния съвет на партията ще се вземе решение за формулата за явяване на изборите.

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