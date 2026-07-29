Атанас Мерджанов за Бузлуджа: Събираме се, за да се върнем към своите корени

„На 1 август традиционно на Бузлуджа ще си дадат среща социалистите от България, представители на различни поколения, на различни леви партии и движения. Митингът ще бъде предшестван от множество дискусии и сериозна кръгла маса, на която са поканени множество изявени лица в левия сектор – политици, изследователи, научни работници. Тя ще бъде посветена на Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век.“. Това заяви в ефира на Nova News зам.-председателят на НС на БСП Атанас Мерджанов.
Според него БСП трябва да се върне към своите корени и идеология, осъзнавайки предизвикателствата в днешния модерен свят, както и тези пред самото ляво. По думите му не става въпрос само за социалните права на работещите, а и за предизвикателствата, произлизащи от дигиталния свят, технологиите, защитата на всички производителни сили, страдащи от отношението на капитала.
Помолен да коментира очакваните на „Безмер“ самолети, социалистът от Ямбол заяви: „Решението на правителството е непремерено. БСП не приема България да заема страна в този военен конфликт.“.
Атанас Мерджанов наблегна, че въпреки добрите ни отношения до момента с Иран, трябва да си даваме сметка, че съвременният свят е много рисков, а страната ни е с ключово географско разположение. „Това трябва да имат предвид всички представители на управлението на България, които се грижат за сигурността и отбраната на страната ни. Поради тази причина не приемаме разполагането на цистерните не само на военното летище „Безмер“, такава беше позицията ни и по отношение на разполагането им на гражданското летище „Васил Левски“. Социалистът заяви, че позицията на левицата е в защита на мира и в този дух е била и подкрепата на председателя ѝ Зарков към испанския премиер Педро Санчес при началото на конфликта.
Мерджанов коментира, че на територията на Ямбол има напрежение и притеснения, за които свидетелстват и протестите там. „Хората искат повече отношение, сигурност и защита.“, каза още той.
Зам.-председателят на БСП подчерта и че няма автоматично прехвърляне на ангажимент за разположението на самолетите от споразумение през 2006 г. иначе не би имало нужда от внасяне от Министерския съвет на този въпрос в Народното събрание за решение.
По темата за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори Мерджанов каза: „Тя за нас е един от най-високопоставените социалисти държавници и се гордеем с нейното поведение.“. Нямаме никакви колебания в подкрепата за нея.“. Той подчерта, че в централата на БСП от страната се получават много декларации от социалисти в подкрепа на Йотова и на 29 август на заседание на Националния съвет на партията ще се вземе решение за формулата за явяване на изборите.
Атанас Мерджанов за Бузлуджа: Събираме се, за да се върнем към своите корени
29 Юли, 2026 08:20 752 21
България не трябва да взима страна в чужди военни конфликти, каза още зам.-председателят на НС на БСП
„На 1 август традиционно на Бузлуджа ще си дадат среща социалистите от България, представители на различни поколения, на различни леви партии и движения. Митингът ще бъде предшестван от множество дискусии и сериозна кръгла маса, на която са поканени множество изявени лица в левия сектор – политици, изследователи, научни работници. Тя ще бъде посветена на Манифеста на левите сили „Социализмът на нашия век.“. Това заяви в ефира на Nova News зам.-председателят на НС на БСП Атанас Мерджанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
08:23 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 kоkорчо 💋🍌
ако не открадне или излъже не става
08:28 29.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не само партийци и симпатизанти
Коментиран от #18
08:32 29.07.2026
6 Да припомня на червените бабички за БСП
За 36 години БСП активно участва и подпомага всички антибългарски политики.
Коментиран от #8
08:33 29.07.2026
7 Перо
08:34 29.07.2026
8 Перо
До коментар #6 от "Да припомня на червените бабички за БСП":Даже Станишев се извини от името на българите за турското робство! Той въведе плоския данък за печалба на олигарсите!
08:36 29.07.2026
9 Не се разбра
08:41 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гочето
Извикайте и Корнела, щото и тя е в безизходица и ходи да хленчи по телевизийте с надежда някой да я осинови!
08:45 29.07.2026
12 Боруна Лом
08:48 29.07.2026
13 Мюмюн
08:49 29.07.2026
14 Кой допусна това безобразие
2. Бузлуджа звучи по турско и от мусала. И двете трябваше да бъдат преименувани отдавна!!! какъв неможачески възродителен процес са правили другарите а се оставили такива очевидни пропуски⚠️⚠️⚠️
09:01 29.07.2026
15 Още ли
09:13 29.07.2026
16 безпартиен
09:17 29.07.2026
17 Жан Бойко
Никога не изпитвали лишения , побутвани от мама и тати в кариера , образование .... корени , вие сте башибозук , без начение как се нарича
09:17 29.07.2026
18 Разбира се и
До коментар #5 от "Не само партийци и симпатизанти":В.гр.ще се яви от скука в сф и чужд транспорт
Използвачка
Хабер си няма защо но да ползва сеира
09:28 29.07.2026
19 Павел Пенев
09:31 29.07.2026
20 КОРЕНИТЕ
09:35 29.07.2026
21 Баба Гошка
09:43 29.07.2026