Габриел Вълков: Към Бузлуджа тръгваме с надежда и стимул за борба

„Към Бузлуджа винаги тръгваме с надежда и стимул за борба с неравенствата и с несправедливостите. А в България те са навсякъде.“ Това заяви председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков пред БНР.

По неговите думи посланието е за обединение и промяна: „Да се съберем всички хора вляво, които искаме да променим България през призмата на една лява партия. Включително да направим и по-дълбока промяна в партията, за да покажем една истинска алтернативност.“

Според него много хора в България са останали без парламентарно представителство. „Младите искаме да живеем в една по-справедлива, по-нормална държава, а в момента не виждаме да има друга партия, която да отстоява тези наши ценности“, посочи Вълков.

„Тези, които са решили да останат в БСП, виждат алтернативен вариант. Вярвам, че тази наша алтернатива отново ще бъде в парламента, защото държавата няма как да остане без лява партия.", категоричен бе Габриел Вълков.