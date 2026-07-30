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Габриел Вълков: Към Бузлуджа тръгваме с надежда и стимул за борба

Габриел Вълков: Към Бузлуджа тръгваме с надежда и стимул за борба

30 Юли, 2026 16:34 597 25

  • габриел вълков-
  • бсп-
  • бузлуджа-
  • политика

Много хора в България са останали без парламентарно представителство

Габриел Вълков: Към Бузлуджа тръгваме с надежда и стимул за борба - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Към Бузлуджа винаги тръгваме с надежда и стимул за борба с неравенствата и с несправедливостите. А в България те са навсякъде.“ Това заяви председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков пред БНР.

По неговите думи посланието е за обединение и промяна: „Да се съберем всички хора вляво, които искаме да променим България през призмата на една лява партия. Включително да направим и по-дълбока промяна в партията, за да покажем една истинска алтернативност.“

Според него много хора в България са останали без парламентарно представителство. „Младите искаме да живеем в една по-справедлива, по-нормална държава, а в момента не виждаме да има друга партия, която да отстоява тези наши ценности“, посочи Вълков.

„Тези, които са решили да останат в БСП, виждат алтернативен вариант. Вярвам, че тази наша алтернатива отново ще бъде в парламента, защото държавата няма как да остане без лява партия.", категоричен бе Габриел Вълков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бсп/бкп

    17 1 Отговор
    Е В КИРЕЧА!

    16:35 30.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    13 1 Отговор
    Поредния лумпер който задава погрешната посока на овцете..! Първо трябва да се изгонят вампирите които ограбват природните ресурси на България и то веднага и после всичко останало..!

    Коментиран от #5

    16:37 30.07.2026

  • 4 Симона

    12 4 Отговор
    Скоро Бузлуджа ще стане частна резиденция на Тръмп с голф игрище !

    Коментиран от #7, #12

    16:37 30.07.2026

  • 5 и това на снимката

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    е от вампирите!

    16:38 30.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БКП

    14 2 Отговор
    Тръгвайте към Бузлуджа и не се връщайте !!!!!

    16:40 30.07.2026

  • 9 Цвете

    13 1 Отговор
    ЗАМИНАВАЙТЕ И СИ ВЗЕМЕТЕ И ПАЛАТКИ ДО СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. НА ДОБЪР ЧАС ДО ЕСЕНТА.

    16:40 30.07.2026

  • 10 Янко

    13 1 Отговор
    Бесепето умря ма батко.Останаха само кебапчетата и кюфтетата

    16:41 30.07.2026

  • 11 Там и

    10 1 Отговор
    да си останете,клЮшари с клЮшари!

    16:46 30.07.2026

  • 12 повече ще му отива

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Симона":

    за луксозен кендзсеф на Тръмп!

    16:47 30.07.2026

  • 13 Товарете се на чинията

    12 2 Отговор
    и хващайте пътя за Мар(к)с

    16:47 30.07.2026

  • 14 Комунистче идиотче

    10 1 Отговор
    Да сдаваме Позитано 20 и да са пренасяме в чинията на Бузлуджа.

    16:47 30.07.2026

  • 15 Иван Пловдивски

    10 2 Отговор
    135 години стигат! Нека приключи тази комунистическо-социалистическа мъка! Народът реши и БСП е вън от държавната трапеза! Сега сигурно още 20-30 години ще работим, за да поправим нанесените на България вреди от тях! Да се се пънат много, че от напъване се оср.ха! Мъките им приключиха!

    Коментиран от #25

    16:47 30.07.2026

  • 16 Козарев

    7 0 Отговор
    Там си останете!

    16:54 30.07.2026

  • 17 Кат Не Ви Стига Акъла !

    7 0 Отговор
    Не Знам !

    Дали И Зад Бузлуджа !

    Ще Ви Стигне !

    16:56 30.07.2026

  • 18 С джипките

    6 0 Отговор
    или пеш?

    17:04 30.07.2026

  • 19 СТИМУЛ ЗА "БОРБА"

    6 0 Отговор
    ...............ПЕХЛИВАНСКА МУ РАБОТА..........

    17:04 30.07.2026

  • 20 На тия в кухите

    6 0 Отговор
    т.. ви е само, борба, бой, щурм, победа, напред и нищо от типа да помислим заедно, да очертаем път, да отчетем грешките и тн. Файтон ги побира всички на предната седалка но те отиват на борба дбл. .те.

    17:09 30.07.2026

  • 21 Зключвайте

    7 0 Отговор
    мандрите покрай Бузлуджа!

    17:23 30.07.2026

  • 22 Хмм

    2 2 Отговор
    а ще покани ли на Бузлуджа безалтернативните си дружки пеевски и борисов, нали това ни обясняваше от телевизия в телевизия цяла година, как без тях България ще пропадне

    17:27 30.07.2026

  • 23 Нексус

    4 0 Отговор
    Хващайте по една мотика и почвайте запустелите ниви, другари, че нямате и 1 ден трудов стаж!

    17:28 30.07.2026

  • 24 Кажи от къде тръгваш

    1 0 Отговор
    В цяла София няма инфо за транспорт организиран

    17:38 30.07.2026

  • 25 Нексус

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иван Пловдивски":

    За жалост БСП не е извън държавната трапеза.
    Дъртите комуняги преляха кой в Подмяната, кой в Мунчова България.
    Няма отърване.
    Да не говорим, че при всички големи фирми директорските постове се наследяват от соц.отрочета.

    17:40 30.07.2026

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