Габриел Вълков: Към Бузлуджа тръгваме с надежда и стимул за борба

„Към Бузлуджа винаги тръгваме с надежда и стимул за борба с неравенствата и с несправедливостите. А в България те са навсякъде.“ Това заяви председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков пред БНР.
По неговите думи посланието е за обединение и промяна: „Да се съберем всички хора вляво, които искаме да променим България през призмата на една лява партия. Включително да направим и по-дълбока промяна в партията, за да покажем една истинска алтернативност.“
Според него много хора в България са останали без парламентарно представителство. „Младите искаме да живеем в една по-справедлива, по-нормална държава, а в момента не виждаме да има друга партия, която да отстоява тези наши ценности“, посочи Вълков.
„Тези, които са решили да останат в БСП, виждат алтернативен вариант. Вярвам, че тази наша алтернатива отново ще бъде в парламента, защото държавата няма как да остане без лява партия.", категоричен бе Габриел Вълков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бсп/бкп
16:35 30.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
Коментиран от #5
16:37 30.07.2026
4 Симона
Коментиран от #7, #12
16:37 30.07.2026
5 и това на снимката
До коментар #3 от "Овчар":е от вампирите!
16:38 30.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БКП
16:40 30.07.2026
9 Цвете
16:40 30.07.2026
10 Янко
16:41 30.07.2026
11 Там и
16:46 30.07.2026
12 повече ще му отива
До коментар #4 от "Симона":за луксозен кендзсеф на Тръмп!
16:47 30.07.2026
13 Товарете се на чинията
16:47 30.07.2026
14 Комунистче идиотче
16:47 30.07.2026
15 Иван Пловдивски
Коментиран от #25
16:47 30.07.2026
16 Козарев
16:54 30.07.2026
17 Кат Не Ви Стига Акъла !
Дали И Зад Бузлуджа !
Ще Ви Стигне !
16:56 30.07.2026
18 С джипките
17:04 30.07.2026
19 СТИМУЛ ЗА "БОРБА"
17:04 30.07.2026
20 На тия в кухите
17:09 30.07.2026
21 Зключвайте
17:23 30.07.2026
22 Хмм
17:27 30.07.2026
23 Нексус
17:28 30.07.2026
24 Кажи от къде тръгваш
17:38 30.07.2026
25 Нексус
До коментар #15 от "Иван Пловдивски":За жалост БСП не е извън държавната трапеза.
Дъртите комуняги преляха кой в Подмяната, кой в Мунчова България.
Няма отърване.
Да не говорим, че при всички големи фирми директорските постове се наследяват от соц.отрочета.
17:40 30.07.2026