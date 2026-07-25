ИПБ: Повечето полицейски акции и повечето служители на пътя не водят до по-малко жертви

Данните за първите седем месеца на 2026 г. показват тревожна и устойчива тенденция – с увеличаването на трафика през пролетта и лятото интервалът между смъртните случаи по българските пътища непрекъснато се скъсява. Това означава, че въпреки безпрецедентната мобилизация на контролните органи, рискът не само не намалява, а се увеличава. Анализът е направен от екипа на Института за пътна безопасност. Ето и още от данните на експертите:
Черната математика на пътя
Януари: 1 загинал на всеки 20 ч. и 07 мин.
Февруари: 1 загинал на всеки 26 ч. и 53 мин.
Март: 1 загинал на всеки 27 ч. и 33 мин.
Април: 1 загинал на всеки 20 ч. и 34 мин.
Май: 1 загинал на всеки 16 ч. и 55 мин.
Юни: 1 загинал на всеки 15 часа.
Юли (до 24 юли): 1 загинал на всеки 14 ч. и 46 мин.
Само за четири месеца интервалът между два смъртни случая се е съкратил от близо 28 часа до под 15 часа. Това не е статистическо отклонение, а показател за задълбочаващ се системен проблем.
Какво показват данните?
1. Лятото увеличава риска, а системата не се адаптира
През май, юни и юли трафикът достига най-високите си стойности заради отпуските, туристическия сезон и международния транзит. При такава динамика рискът трябва да бъде управляван предварително. Вместо това институциите продължават да реагират едва след настъпването на тежките инциденти.
2. Физическият контрол достигна своя предел
В момента МВР използва максимален ресурс – екипи на „Пътна полиция“, „Охранителна полиция“ и Жандармерия работят денонощно. Въпреки това броят на загиналите не намалява.
Причината е очевидна – няма как с физическо присъствие да бъде ефективно контролирана пътна мрежа от над 60 000 километра. Колкото и полицейски екипи да бъдат изпратени на терен, те не могат да бъдат навсякъде и по всяко време.
3. Липсва управление на риска
Институтът за пътна безопасност изготви национална карта на риска, базирана на реални данни за превишенията на скоростта и поведението на водачите. Анализът показва, че държавата разполага с възможност да прогнозира къде вероятността от тежки катастрофи е най-висока, но не използва подобен подход.
Вместо да управляват риска, институциите продължават единствено да управляват последствията от него.
Днешните изявления потвърдиха системния провал
Публичните изявления на представители на институциите днес дадоха още доказателства за липсата на ефективно управление на риска.
Представените от проф. Олег Асенов данни показаха сериозни пропуски при контрола на транзитния трафик и измерването на средната скорост. На практика чуждестранни водачи извършват нарушения по българските пътища, без да бъдат ефективно санкционирани при напускане на страната. Най-голяма концентрация на нарушенията е отчетена по участъка Харманли – Любимец. Това показва, че и през тази година държавата не успява да осигури ефективен контрол върху един от най-натоварените международни транспортни коридори.
В същото време председателят на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата не посочи публично кои институции не изпълняват Националната стратегия за безопасност на движението. Вместо ясна отговорност обществото получава административни обяснения. Докато страхът от поемане на отговорност е по-силен от желанието за решаване на проблема, пътната безопасност ще продължи да бъде управлявана на хартия, а не в реалността.
Време е за промяна на курса
Досегашният модел е изчерпан. Повече полицейски акции и повече служители на пътя не водят до по-малко жертви. Данните го показват категорично.
Пътната безопасност трябва да премине от реактивен към превантивен модел, основан на анализ на риска и управление на ресурсите там, където вероятността за тежки катастрофи е най-висока.
Институтът за пътна безопасност вече разработи и представи такъв модел. Оттук нататък изборът е на правителството – дали ще продължи да управлява последствията от пътнотранспортните произшествия, или ще започне да управлява риска, преди те да се случат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ушев
12:07 25.07.2026
2 Частна Република България
12:08 25.07.2026
3 Николова , София
Коментиран от #7
12:10 25.07.2026
4 закон на мърфи
12:15 25.07.2026
5 Линда
Коментиран от #8
12:16 25.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Реално
До коментар #3 от "Николова , София":Правят политика и други дейности, полицията не е това което изглежда,дори убиват за пари!
Коментиран от #13
12:26 25.07.2026
8 Зловещо
До коментар #5 от "Линда":Не няма полиция това са бандити!
Коментиран от #12
12:27 25.07.2026
9 Оги
Коментиран от #25
12:27 25.07.2026
10 Черната пантера
12:32 25.07.2026
11 МПС
12:36 25.07.2026
12 Линда
До коментар #8 от "Зловещо":Да и аз не съм виждала , има некви светулки по пътищата.
12:38 25.07.2026
13 Мнение
До коментар #7 от "Реално":Някои от тях участват и в наркоразпространение и охрана на мафията!
Помните ли оня татуирания който отне живота на момичета на спирка в София (Бог да ги прости)?!
Даваха го засвяткан с кю 7цата, която по някакъв начин успя да раздели на 2?!
Какво стана после?
"Полицайката" го прибра, а той "героят" (който се смята за безсмъртен) се качи със стълба у тях ("ни лук ял ни мирисал"?!
А случаят с "бивши" кадри на нсо, които охраняваха бившите сараи на Доган?!
НАРОДЪТ НИ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНЯВА, ДА СЪЗДАДЕ СВОИ АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ И СЛУЖБИ, А ТЕКУЩИТЕ ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ПОД ЛУПА!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ!
12:49 25.07.2026
14 знаещ
12:51 25.07.2026
15 Трябва...
Коментиран от #24, #30
12:52 25.07.2026
16 ИЗВОДЪТ Е,
12:53 25.07.2026
17 Ами те
12:55 25.07.2026
18 Мич
12:56 25.07.2026
19 Левски
Коментиран от #22, #23
13:00 25.07.2026
20 Анонимен
13:01 25.07.2026
21 Катаджия
13:02 25.07.2026
22 МПС
До коментар #19 от "Левски":Значи ти е време да връщаш книжката защото си дърт и изкуфял и представляваш опасност за дугите водачи
13:04 25.07.2026
23 аре бе
До коментар #19 от "Левски":Златен талон няма отдавна, дядка
13:07 25.07.2026
24 ГУМЕН КРАДЕВ
До коментар #15 от "Трябва...":Трябват ти две ленти за камИлите и ограничение 110 км.ч. ???
13:13 25.07.2026
25 Уфи
До коментар #9 от "Оги":Как преди милиционерите и Милицията се справяше с бандюгите без камери, легнали и клекнали полицаи?
13:18 25.07.2026
26 Борис
с 50%,че на есен и хора ще чистят!
13:27 25.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 дядо дръмпир
13:35 25.07.2026
30 И всеки кой се е родил в бегето
До коментар #15 от "Трябва...":Или да се самоубие или да бъде обесен по избор
13:42 25.07.2026
31 Система от неща
14:03 25.07.2026
32 Левски
14:04 25.07.2026
33 Гост
14:17 25.07.2026
34 МВР не върши никаква работа
14:21 25.07.2026
35 Луд
14:26 25.07.2026