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ИПБ: Повечето полицейски акции и повечето служители на пътя не водят до по-малко жертви

ИПБ: Повечето полицейски акции и повечето служители на пътя не водят до по-малко жертви

25 Юли, 2026 12:05 995 35

  • институт за пътна безопасност-
  • жертви-
  • акции-
  • служители

Само за четири месеца интервалът между два смъртни случая се е съкратил от близо 28 часа до под 15 часа. Това не е статистическо отклонение, а показател за задълбочаващ се системен проблем.

ИПБ: Повечето полицейски акции и повечето служители на пътя не водят до по-малко жертви - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Данните за първите седем месеца на 2026 г. показват тревожна и устойчива тенденция – с увеличаването на трафика през пролетта и лятото интервалът между смъртните случаи по българските пътища непрекъснато се скъсява. Това означава, че въпреки безпрецедентната мобилизация на контролните органи, рискът не само не намалява, а се увеличава. Анализът е направен от екипа на Института за пътна безопасност. Ето и още от данните на експертите:

Черната математика на пътя
Януари: 1 загинал на всеки 20 ч. и 07 мин.
Февруари: 1 загинал на всеки 26 ч. и 53 мин.
Март: 1 загинал на всеки 27 ч. и 33 мин.
Април: 1 загинал на всеки 20 ч. и 34 мин.
Май: 1 загинал на всеки 16 ч. и 55 мин.
Юни: 1 загинал на всеки 15 часа.
Юли (до 24 юли): 1 загинал на всеки 14 ч. и 46 мин.
Само за четири месеца интервалът между два смъртни случая се е съкратил от близо 28 часа до под 15 часа. Това не е статистическо отклонение, а показател за задълбочаващ се системен проблем.

Какво показват данните?
1. Лятото увеличава риска, а системата не се адаптира
През май, юни и юли трафикът достига най-високите си стойности заради отпуските, туристическия сезон и международния транзит. При такава динамика рискът трябва да бъде управляван предварително. Вместо това институциите продължават да реагират едва след настъпването на тежките инциденти.

2. Физическият контрол достигна своя предел
В момента МВР използва максимален ресурс – екипи на „Пътна полиция“, „Охранителна полиция“ и Жандармерия работят денонощно. Въпреки това броят на загиналите не намалява.

Причината е очевидна – няма как с физическо присъствие да бъде ефективно контролирана пътна мрежа от над 60 000 километра. Колкото и полицейски екипи да бъдат изпратени на терен, те не могат да бъдат навсякъде и по всяко време.

3. Липсва управление на риска
Институтът за пътна безопасност изготви национална карта на риска, базирана на реални данни за превишенията на скоростта и поведението на водачите. Анализът показва, че държавата разполага с възможност да прогнозира къде вероятността от тежки катастрофи е най-висока, но не използва подобен подход.

Вместо да управляват риска, институциите продължават единствено да управляват последствията от него.

Днешните изявления потвърдиха системния провал
Публичните изявления на представители на институциите днес дадоха още доказателства за липсата на ефективно управление на риска.

Представените от проф. Олег Асенов данни показаха сериозни пропуски при контрола на транзитния трафик и измерването на средната скорост. На практика чуждестранни водачи извършват нарушения по българските пътища, без да бъдат ефективно санкционирани при напускане на страната. Най-голяма концентрация на нарушенията е отчетена по участъка Харманли – Любимец. Това показва, че и през тази година държавата не успява да осигури ефективен контрол върху един от най-натоварените международни транспортни коридори.

В същото време председателят на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата не посочи публично кои институции не изпълняват Националната стратегия за безопасност на движението. Вместо ясна отговорност обществото получава административни обяснения. Докато страхът от поемане на отговорност е по-силен от желанието за решаване на проблема, пътната безопасност ще продължи да бъде управлявана на хартия, а не в реалността.

Време е за промяна на курса
Досегашният модел е изчерпан. Повече полицейски акции и повече служители на пътя не водят до по-малко жертви. Данните го показват категорично.

Пътната безопасност трябва да премине от реактивен към превантивен модел, основан на анализ на риска и управление на ресурсите там, където вероятността за тежки катастрофи е най-висока.

Институтът за пътна безопасност вече разработи и представи такъв модел. Оттук нататък изборът е на правителството – дали ще продължи да управлява последствията от пътнотранспортните произшествия, или ще започне да управлява риска, преди те да се случат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ушев

    16 3 Отговор
    Всичко е пункта мара, акции акции, всичко е парлама, прах в очите на стадото

    12:07 25.07.2026

  • 2 Частна Република България

    26 1 Отговор
    Кой е казал ,че повечето акции и патрули ,ще намалят жертвите. Те просто събират повече глоби. Изобщо не са там за превенция. Важно е фишове и актове да има,за нови коли.

    12:08 25.07.2026

  • 3 Николова , София

    13 0 Отговор
    Предполагам че 10 Хил полицай са на терен със смените , има данс,други служби ,пожарна ,жандарма 15 000 -20 000 да са барабар с дежурните и къде са другите до 60 000 заплатаджии, от къде и защо тази държава подържа това

    Коментиран от #7

    12:10 25.07.2026

  • 4 закон на мърфи

    12 0 Отговор
    количествените натрупвания на глупост,води до повишаване на качеството на глупостта!

    12:15 25.07.2026

  • 5 Линда

    13 1 Отговор
    А в България има ли полиция ?

    Коментиран от #8

    12:16 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Реално

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Николова , София":

    Правят политика и други дейности, полицията не е това което изглежда,дори убиват за пари!

    Коментиран от #13

    12:26 25.07.2026

  • 8 Зловещо

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Линда":

    Не няма полиция това са бандити!

    Коментиран от #12

    12:27 25.07.2026

  • 9 Оги

    4 2 Отговор
    Повече камери и легнали полицай водят. На запад е така, на входа и изхода на всяко село има камера. В Италия, Германия, Гърция това е положението. Даже и вътре в градовете е пълно.

    Коментиран от #25

    12:27 25.07.2026

  • 10 Черната пантера

    9 0 Отговор
    От сегашния модел печелят всички, от АПИ и КАТ, до застрахователи и адвокати. Вярно че новините приличат на военни сводки и по извънградските пътища има паметници като на гробищата, но пък "пътищата са проходими".

    12:32 25.07.2026

  • 11 МПС

    10 2 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    12:36 25.07.2026

  • 12 Линда

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зловещо":

    Да и аз не съм виждала , има некви светулки по пътищата.

    12:38 25.07.2026

  • 13 Мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реално":

    Някои от тях участват и в наркоразпространение и охрана на мафията!

    Помните ли оня татуирания който отне живота на момичета на спирка в София (Бог да ги прости)?!
    Даваха го засвяткан с кю 7цата, която по някакъв начин успя да раздели на 2?!
    Какво стана после?
    "Полицайката" го прибра, а той "героят" (който се смята за безсмъртен) се качи със стълба у тях ("ни лук ял ни мирисал"?!

    А случаят с "бивши" кадри на нсо, които охраняваха бившите сараи на Доган?!

    НАРОДЪТ НИ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЕДИНЯВА, ДА СЪЗДАДЕ СВОИ АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ И СЛУЖБИ, А ТЕКУЩИТЕ ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ПОД ЛУПА!!!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ!

    12:49 25.07.2026

  • 14 знаещ

    3 6 Отговор
    че полицията търпи много критики търпи но и тези "всезнайковци " от ИПБ освен да плюят по всеки и всичко друга песен не знаят Нали поканиха госпожата Русинова да заеме висок пост и да даде пример ама не и хареса

    12:51 25.07.2026

  • 15 Трябва...

    2 6 Отговор
    ...да се отделят тировете и камионите от леките коли на магистралата! За това трябва да се премахне аварийната лента и да се затвори заедно с тираджиската най-дясна ленти с бетонна ограда дебела три метра! Отделно за камините тези две ленти да се ограничи скоростта максимално на 110 км/х! Всеки километър отгоре да се наказва с 10 години затвор! Плюс зверски проверки за претовареност на камионите! Всичко над 30 тона с по 10 години затвор за шофьорът! Отделно двете останали най-леви ленти за леките коли да се намали скоростта на 110 км/х максимум. Километър надвишаване да се наказва със затвор от 5 години! Катастрофите да се наказват със затвор от по минимум 10 години затвор за виновния, споделената вина също!

    Коментиран от #24, #30

    12:52 25.07.2026

  • 16 ИЗВОДЪТ Е,

    9 0 Отговор
    ЧЕ НЯМА НУЖДА ОТ ТОЛКОВА МНОГО МИЛИЦИОНЕРИ.

    12:53 25.07.2026

  • 17 Ами те

    7 1 Отговор
    Се крият за да праеят актове,а не стоят видими,че хората да ги видят и да не карат яко.Ако ги виждат ченгетата,хората по-бавно ще карат

    12:55 25.07.2026

  • 18 Мич

    3 4 Отговор
    Айде, бе, а защо нашите пишман шофьори , като отидат в Гърция, са примерни.

    12:56 25.07.2026

  • 19 Левски

    2 5 Отговор
    До коментар МПС, всички катастрофи стават от превишена скорост на хубави пътища. Имам ш. книжка от 1986г. и съм със златен талон. Като почнете да спазвате ЗДП, няма да има катастрофи. Ама на Ганьо не му харесва това.

    Коментиран от #22, #23

    13:00 25.07.2026

  • 20 Анонимен

    3 3 Отговор
    Проблемът е че много шофьори станаха недосегаеми! Глобите и наказанията трябва да са много сурови. С връзки се уреждат и им се разминава!

    13:01 25.07.2026

  • 21 Катаджия

    9 0 Отговор
    Ако всички са със стикери на пожарогасителите,катастрофите ще намалеят!

    13:02 25.07.2026

  • 22 МПС

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Левски":

    Значи ти е време да връщаш книжката защото си дърт и изкуфял и представляваш опасност за дугите водачи

    13:04 25.07.2026

  • 23 аре бе

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Левски":

    Златен талон няма отдавна, дядка

    13:07 25.07.2026

  • 24 ГУМЕН КРАДЕВ

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Трябва...":

    Трябват ти две ленти за камИлите и ограничение 110 км.ч. ???

    13:13 25.07.2026

  • 25 Уфи

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оги":

    Как преди милиционерите и Милицията се справяше с бандюгите без камери, легнали и клекнали полицаи?

    13:18 25.07.2026

  • 26 Борис

    4 0 Отговор
    Да им увеличат заплатите от 1 август пак
    с 50%,че на есен и хора ще чистят!

    13:27 25.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дядо дръмпир

    3 1 Отговор
    около 30пъти ви писах как ще си решите проблема ,но за жалост не мога да го наложа ...Написаното от мен със закон.Въведете шахмата като задължителен предмет от 1ви клас и за има няма 12години ще имате най малката смъртност в света!

    13:35 25.07.2026

  • 30 И всеки кой се е родил в бегето

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Трябва...":

    Или да се самоубие или да бъде обесен по избор

    13:42 25.07.2026

  • 31 Система от неща

    2 0 Отговор
    Не разбрахте ли тъпи милиционери, ако стоите на пътя и не се криете зад храстите, резултатът ще е много по-добър. Също така да се спре покровителството над момчетии с “БНВ”- та, дришльовци на мама и тати. Да се оправят пътищата. Да не се раздават книжки на “нашите” без умения. Да се следят изкъсо товарните автомобили за техническа изрядност и най-вече тези с турски и румънски регистрации.

    14:03 25.07.2026

  • 32 Левски

    2 1 Отговор
    Дядка ще викаш на баща ти. Ако ми паднеш, ще видиш звезди посред бял ден, келеш. Заради такива, като теб, стават катастрофи.

    14:04 25.07.2026

  • 33 Гост

    1 0 Отговор
    Е то с тоя манталитет дето го имаме … няма спасение …

    14:17 25.07.2026

  • 34 МВР не върши никаква работа

    0 0 Отговор
    Само се возят или дремят в чисто новите си автомобили и срещу това получават даром колкото двама работещи българи , половината водачи изобщо не спазват правилата за движение по пътищата но само МВР не го вижда и не го санкционира , как няма да има катастрофи и жертви

    14:21 25.07.2026

  • 35 Луд

    0 0 Отговор
    Браво Ани добра статия.реалноста е друга,Полицаите не са олигофрени те са със вързани ръце.Точно повече полицаи на пътя и повече контрол ще решат проблема,Чак тогава може и със по малко персонал.Цялата работа е във законодателството.ЗДП Трябва да се промени във Часта си ,,НАКАЗАНИЯ,,Докато не се осъзнае че че печката е топла ще има връзкари ако изгорят и министри тогава неправилно изпреварване ще стане история. Челните катастрофи също и още куп други.Те законотворците неразбират от пътища във София си спират колите на платното за движение а във провинцията те глобяват за слизане и качване.Парадокс е и училището почти няма площадки със светофари и пешеходни пътеки да учат първокласниците Много са нещата но без закон става беззаконие и анархия.

    14:26 25.07.2026

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