Ивайло Мирчев: Преди да "обединява дясното", Борисов да даде отговорите - или да се оттегли

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, преди да „обединява дясното“, да даде отговорите - без театър, без клетви и без отклоняване на разговора. А ако не може или не иска - да остави политиката и обществото на мира и да се оттегли.“
Позицията на Мирчев в социалната мрежа фейсбук е във връзка с публикация на разследващия сайт BIRD, която цитира документ на американската служба OFAC пред Федералния съд на окръг Колумбия по делото, заведено от Васил Божков. В документа, внесен в електронното досие на 31 юли 2026 г., се заявява, че „OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да проявят преференциално отношение към неговите стопански интереси. Това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп.“
„Това е официална позиция на американска държавна институция, представена пред съдебна инстанция. Тя не може да бъде заметена с театрални номера, клетви в деца, внуци и близки или с поредното „не коментирам части от документи“. Бойко Борисов е бил министър-председател три пъти - човек, управлявал държавата толкова дълго, не може да се измъква от подобни въпроси с монолози, отклоняване на темата и политически спектакли,“ заяви Мирчев.
Според народния представител, ако Борисов твърди, че написаното от OFAC е невярно и очерня името му, логичната реакция би била самият той публично да поиска от американската институция обяснение въз основа на какви данни са направени тези твърдения и защо името му фигурира в документ, представен пред съда. Според него Борисов би трябвало да настоява за изясняване на случая, а не да се сърди на журналистите, които задават очевидните въпроси.
„Не може всичко да приключва с клетви. Нужни са отговори по същество: Какви доказателства стоят зад позицията на OFAC? Българската прокуратура вече разследва твърденията на Божков, но прекрати производството през декември 2023 г., без да се стигне до обвинение. Сега, когато има нов официален документ от OFAC, мълчанието не е приемлив отговор“, категоричен е Мирчев, който отправя въпроси и към прокуратурата:
Ще изиска ли прокуратурата новите документи и доказателствата, представени пред американските институции? Ще се заинтересуват ли от тях и останалите компетентни български органи? Или отново ще се престорят, че темата не съществува?
„Ако за ГЕРБ това не е тема - това е техен проблем. Ако за партията санкциите, съмненията и подобни официални констатации не са пречка някой да заема висши позиции или да води листи - пак е техен проблем. Но не е работа на цялото общество всеки ден да слуша поредните монолози на Борисов за бъдещето на България,“ заяви Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10
15:55 03.08.2026
2 Банкянски джамбаз
15:55 03.08.2026
3 Зеления
15:56 03.08.2026
4 д-р Бръкнигъзов
Коментиран от #17, #20
15:56 03.08.2026
5 ДъБили
15:56 03.08.2026
6 Вие
Коментиран от #47
15:57 03.08.2026
7 бай мишок
къде са откраднатите милиарди
питайте
нямате топки да задавате въпроси които вълнуват целия народ
като кражби инфлация корупция оправдателни или никакви присъди
некадърност безхаберие тлъсти заплати
само плямпате колкото да не заспите
и кви са тез хорица дет ви ядоха попарата и пак ви преизбраха
15:59 03.08.2026
8 Хохо Бохо
Коментиран от #24
16:00 03.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хохо Бохо
До коментар #1 от "честен ционист":Гюру ще цуне на шиши хоята
16:01 03.08.2026
11 ЕДГАР КЕЙСИ
16:01 03.08.2026
12 Соломон
16:02 03.08.2026
13 хехе
16:03 03.08.2026
14 баи ставри
16:04 03.08.2026
15 Блонди
16:09 03.08.2026
16 Берлускони
16:10 03.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
И аз не си го представям.
16:11 03.08.2026
19 Корнелия
16:12 03.08.2026
20 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #4 от "д-р Бръкнигъзов":Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ! В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
Коментиран от #21, #36
16:12 03.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 У джугарата и з ру ду мр ъсен🐂
16:15 03.08.2026
23 Чума
16:16 03.08.2026
24 Радев ще ви оправи
До коментар #8 от "Хохо Бохо":да ама не
тиквите ще си останат безнаказани и ще си харчат от чекмеджетата
и наивните им преизбиратели ще им изплащат надутите общ поръчки
16:16 03.08.2026
25 Виж сега,
16:20 03.08.2026
26 Фют
Обаче кой кого?
Трябват си отговори.
16:24 03.08.2026
27 бай плъх
къде са откраднатите милиарди
питайте
нямате топки да задавате въпроси които вълнуват целия народ
като кражби инфлация корупция оправдателни или никакви присъди
некадърност безхаберие тлъсти заплати
само плямпате колкото да не заспите
и кви са тез хорица дет ви ядоха попарата и пак ви преизбраха
16:25 03.08.2026
28 ТИКИ
16:26 03.08.2026
29 Тоя шматарок още не е разбрал
Коментиран от #31, #35
16:26 03.08.2026
30 оня с коня
До коментар #9 от "за нищо не ставате":Обвиняваш Борисов че е изтонил 1,5 млн Българи на Запад,но явно го жалиш щото не казваш колко пък е изгонил на Изток!
16:33 03.08.2026
31 Напушена копейка 🤪🤡
До коментар #29 от "Тоя шматарок още не е разбрал":Радев обединителя ...🤣🤣🤣🤣
16:33 03.08.2026
32 И тоя ПЕЗЕВЕНК
16:34 03.08.2026
33 Горски
Уж да се борят срещу мутрите, а той самия се изживява и проявява като мутра. Такива синове на дърти комунисти обикновено осребряват своето политическо положение. В тази посока са моите предположения, пък всеки сам да си решава дали този начин на мислене може да се съотнесе към такова поведение на Мирчев. За мен си е направо очебийно.
16:35 03.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #29 от "Тоя шматарок още не е разбрал":ЧОРАПА ЩЕ ОБЕДИНЯВА ДЯСНОТО ...................С "ГЛУПАВИЯ" ЧЕРВЕН ЕЛЕКТОРАТ ..................... ФАКТ !
16:38 03.08.2026
36 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
До коментар #20 от "ПРИПОМНЯНЕ":Няма политик от България, който да е обслужвал повече монголята от московията от комуниста бойко борисов. Само правешкото roвеgo БайТошУ, неговия учител, е проявил по голямо раболепие пред московския тиранин .
16:39 03.08.2026
37 Чорлу
16:40 03.08.2026
38 Мирчев
16:42 03.08.2026
39 Добруджанец
16:43 03.08.2026
40 грийн сок
Мисирчев е "мой чорап"!
16:45 03.08.2026
41 А тъй
Коментиран от #43, #53
16:45 03.08.2026
42 Шарлатани , така каза един фигурант !
16:45 03.08.2026
43 А пък Борисов призна
До коментар #41 от "А тъй":Че една част от парите е давал на Ивайло Мирчев
16:47 03.08.2026
44 Мазно турско кафе пихте а?
16:50 03.08.2026
45 Под дясно
16:51 03.08.2026
46 Ивайло Мирчев е
16:52 03.08.2026
47 безпартиен
До коментар #6 от "Вие":Как стана дясно от членове на леви партии!???А може би от децата и внуците на управлявали БКП, служители и секретни сътрудници на ДС?А най точно роднинство с АБПФК? Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка! Сегашните независимо от коя партия искат да управляват,са взели писалката като наследници на тези взели властта с оръжие!
16:53 03.08.2026
48 Леле-леле 😃
16:55 03.08.2026
49 Бегай бегай
16:55 03.08.2026
50 двойка от другия тротоар
16:56 03.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Така си е
...
Коментиран от #57
16:59 03.08.2026
53 Драго
До коментар #41 от "А тъй":Божков призна , но не можа да го докаже пред българския съд , няма никакви ПРЕКИ доказателства и делото беше прекратено . Божков е толкова злобен и зъл , че това да НЯМА доказателства а само празни приказки означава единствено , че лъже . А разправят , че бил много умен , математик , шахматист . И друго си спомням когато започна сагата , Божков беше в Париж и съобщи че се прибира , ще си оправи нещата ,защото явно има някакво недоразумение . И духна за Дубай да съчинява нападението си .
17:00 03.08.2026
54 Това означава,
17:08 03.08.2026
55 1- и чистач на зайчарника
17:16 03.08.2026
56 5- и СИКаджийски теляк
17:23 03.08.2026
57 Анонимен
До коментар #52 от "Така си е":Божков плаща и за протестите срещу Борисов от 2020 г насам и сам се хвали за това Божков
17:33 03.08.2026
58 53- и Драго
17:35 03.08.2026