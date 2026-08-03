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Ивайло Мирчев: Преди да "обединява дясното", Борисов да даде отговорите - или да се оттегли

Ивайло Мирчев: Преди да "обединява дясното", Борисов да даде отговорите - или да се оттегли

3 Август, 2026 15:50 1 826 58

  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов-
  • обединение на дясното-
  • отговори-
  • оттегляне

Позицията на Мирчев в социалната мрежа фейсбук е във връзка с публикация на разследващия сайт BIRD, която цитира документ на американската служба OFAC пред Федералния съд на окръг Колумбия по делото, заведено от Васил Божков.

Ивайло Мирчев: Преди да "обединява дясното", Борисов да даде отговорите - или да се оттегли - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, преди да „обединява дясното“, да даде отговорите - без театър, без клетви и без отклоняване на разговора. А ако не може или не иска - да остави политиката и обществото на мира и да се оттегли.“

Позицията на Мирчев в социалната мрежа фейсбук е във връзка с публикация на разследващия сайт BIRD, която цитира документ на американската служба OFAC пред Федералния съд на окръг Колумбия по делото, заведено от Васил Божков. В документа, внесен в електронното досие на 31 юли 2026 г., се заявява, че „OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да проявят преференциално отношение към неговите стопански интереси. Това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп.“

„Това е официална позиция на американска държавна институция, представена пред съдебна инстанция. Тя не може да бъде заметена с театрални номера, клетви в деца, внуци и близки или с поредното „не коментирам части от документи“. Бойко Борисов е бил министър-председател три пъти - човек, управлявал държавата толкова дълго, не може да се измъква от подобни въпроси с монолози, отклоняване на темата и политически спектакли,“ заяви Мирчев.

Според народния представител, ако Борисов твърди, че написаното от OFAC е невярно и очерня името му, логичната реакция би била самият той публично да поиска от американската институция обяснение въз основа на какви данни са направени тези твърдения и защо името му фигурира в документ, представен пред съда. Според него Борисов би трябвало да настоява за изясняване на случая, а не да се сърди на журналистите, които задават очевидните въпроси.

„Не може всичко да приключва с клетви. Нужни са отговори по същество: Какви доказателства стоят зад позицията на OFAC? Българската прокуратура вече разследва твърденията на Божков, но прекрати производството през декември 2023 г., без да се стигне до обвинение. Сега, когато има нов официален документ от OFAC, мълчанието не е приемлив отговор“, категоричен е Мирчев, който отправя въпроси и към прокуратурата:

Ще изиска ли прокуратурата новите документи и доказателствата, представени пред американските институции? Ще се заинтересуват ли от тях и останалите компетентни български органи? Или отново ще се престорят, че темата не съществува?

„Ако за ГЕРБ това не е тема - това е техен проблем. Ако за партията санкциите, съмненията и подобни официални констатации не са пречка някой да заема висши позиции или да води листи - пак е техен проблем. Но не е работа на цялото общество всеки ден да слуша поредните монолози на Борисов за бъдещето на България,“ заяви Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 9 Отговор
    Гюро ще трябва да цуне ръка, ако иска благословията за общ кандидат.

    Коментиран от #10

    15:55 03.08.2026

  • 2 Банкянски джамбаз

    36 8 Отговор
    Подкуп? Кой е Подкуп? Не го познавам.

    15:55 03.08.2026

  • 3 Зеления

    29 12 Отговор
    Напълно нормална е формата "ниско чело" - от постоянно плющене на главата в асфалта в знак на подчинение пред Ламата ето това става

    15:56 03.08.2026

  • 4 д-р Бръкнигъзов

    37 11 Отговор
    Бокото ще играе театър, за пореден път....

    Коментиран от #17, #20

    15:56 03.08.2026

  • 5 ДъБили

    30 15 Отговор
    Лама Мирчев пак реди мантри до вечерната консумация на петрохански наденици!

    15:56 03.08.2026

  • 6 Вие

    18 13 Отговор
    Разединявате дясното но това си е ваша работа.

    Коментиран от #47

    15:57 03.08.2026

  • 7 бай мишок

    24 5 Отговор
    пак извъртате а не право куме в очите
    къде са откраднатите милиарди

    питайте
    нямате топки да задавате въпроси които вълнуват целия народ
    като кражби инфлация корупция оправдателни или никакви присъди
    некадърност безхаберие тлъсти заплати

    само плямпате колкото да не заспите
    и кви са тез хорица дет ви ядоха попарата и пак ви преизбраха

    15:59 03.08.2026

  • 8 Хохо Бохо

    26 15 Отговор
    Задругата на престъпниците. Радев ще ви оправи, Йотова президент и след година никой няма да ви помни, след две ще сте по затворите и намагнитени

    Коментиран от #24

    16:00 03.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хохо Бохо

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Гюру ще цуне на шиши хоята

    16:01 03.08.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    26 7 Отговор
    ИВО, ПРЕДИ ДА ВИ ДАДЕ ОТГОВОР ................... ВИЕ СЕ ОТЕГЛЕТЕ - ПЕТРОХАНЦИ И КОМУНОПИТЕЦИ ДОЛНИ ...................

    16:01 03.08.2026

  • 12 Соломон

    11 13 Отговор
    Така наречения документ са показания на Черепа Божков и неговите адвокати.С което се надява от САЩ да го махнат от списъка Магнитски.Като знаем как става вкарването в списъка то за изкарването ще трябва да се дадът много повече пари на правилните хора в америка

    16:02 03.08.2026

  • 13 хехе

    13 10 Отговор
    Сглобката се разглоби и сега се чудят как да се сглобят отново.

    16:03 03.08.2026

  • 14 баи ставри

    13 10 Отговор
    кои каза това комунистическото отроче от село крушаре ех българиьо българиьо комунистите като тоя надигат глава от комунист не се става демократ

    16:04 03.08.2026

  • 15 Блонди

    4 14 Отговор
    Обединявайки се с Борисов, давате му празни надежди за бъдещото му политическо присъствие!

    16:09 03.08.2026

  • 16 Берлускони

    20 7 Отговор
    Ти няма ли да се скриеш вече бе M@Hг@Л

    16:10 03.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    14 6 Отговор
    Представяте ли си Къconишkoв да пита борисов за разследването на OFAK ?
    И аз не си го представям.

    16:11 03.08.2026

  • 19 Корнелия

    19 6 Отговор
    Никой няма да гласува за този и Гюров .

    16:12 03.08.2026

  • 20 ПРИПОМНЯНЕ

    11 25 Отговор

    До коментар #4 от "д-р Бръкнигъзов":

    Всичко което се построи в България през 21 век е построено при правителствата на ГЕРБ! В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    Коментиран от #21, #36

    16:12 03.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 У джугарата и з ру ду мр ъсен🐂

    4 3 Отговор
    Го ве фооооооо. Гове. Денцеее. Говед 😯хорааааасс, хааа , хорааааа. Го вед 😯🐂

    16:15 03.08.2026

  • 23 Чума

    10 13 Отговор
    Божковата работа е храни домашен любимец да те лае! Горанов му разрешил без знанието на Борисов да върти бизнес при преференциални условия, да мачка конкуренцията и сега виждате как се отплаща този Божков!? Няма неказано добро!

    16:16 03.08.2026

  • 24 Радев ще ви оправи

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    да ама не
    тиквите ще си останат безнаказани и ще си харчат от чекмеджетата
    и наивните им преизбиратели ще им изплащат надутите общ поръчки

    16:16 03.08.2026

  • 25 Виж сега,

    16 6 Отговор
    Ищецът бил признал. Много си тъп,Мирчев. И аз признавам,че ти дадох един милион евро и сега чакам да ми ги върнеш. Вярно ли е?

    16:20 03.08.2026

  • 26 Фют

    3 2 Отговор
    OFAC звучи като интересна организация.
    Обаче кой кого?
    Трябват си отговори.

    16:24 03.08.2026

  • 27 бай плъх

    4 5 Отговор
    пак извъртате а не право куме в очите
    къде са откраднатите милиарди

    питайте
    нямате топки да задавате въпроси които вълнуват целия народ
    като кражби инфлация корупция оправдателни или никакви присъди
    некадърност безхаберие тлъсти заплати

    само плямпате колкото да не заспите
    и кви са тез хорица дет ви ядоха попарата и пак ви преизбраха

    16:25 03.08.2026

  • 28 ТИКИ

    8 3 Отговор
    Глово не доставя до господин Иво Мирчев от жк Лозенец и село Крушари по технически причини. Благодаря за вниманието,

    16:26 03.08.2026

  • 29 Тоя шматарок още не е разбрал

    7 6 Отговор
    Че Радев е тоя който ще обединява дясното

    Коментиран от #31, #35

    16:26 03.08.2026

  • 30 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "за нищо не ставате":

    Обвиняваш Борисов че е изтонил 1,5 млн Българи на Запад,но явно го жалиш щото не казваш колко пък е изгонил на Изток!

    16:33 03.08.2026

  • 31 Напушена копейка 🤪🤡

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Тоя шматарок още не е разбрал":

    Радев обединителя ...🤣🤣🤣🤣

    16:33 03.08.2026

  • 32 И тоя ПЕЗЕВЕНК

    8 4 Отговор
    Е водач на партийно образование с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен и жълтопаветен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.

    16:34 03.08.2026

  • 33 Горски

    4 2 Отговор
    Сега Мирчев ще отиде в стаята на ГЕРБ и ще ошамари Бойко Борисов. Както опита да направи с Делян Пеевски и за малко не го преби пред депутатите от ДПС. А наскоро пък скочи срещу доставчика на храни и за малко се размина на последния един як пердах от Мирчев и евентуално постъпване в интензивното отделение в Пирогов на снабдителя. Който щеше да бъде закаран там с линейка и целият посинен и потрошен от монстера Мирчев. Този Мирчев не осъзнава, че с присъствието си прогони много от избирателите на партията си.
    Уж да се борят срещу мутрите, а той самия се изживява и проявява като мутра. Такива синове на дърти комунисти обикновено осребряват своето политическо положение. В тази посока са моите предположения, пък всеки сам да си решава дали този начин на мислене може да се съотнесе към такова поведение на Мирчев. За мен си е направо очебийно.

    16:35 03.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тоя шматарок още не е разбрал":

    ЧОРАПА ЩЕ ОБЕДИНЯВА ДЯСНОТО ...................С "ГЛУПАВИЯ" ЧЕРВЕН ЕЛЕКТОРАТ ..................... ФАКТ !

    16:38 03.08.2026

  • 36 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Няма политик от България, който да е обслужвал повече монголята от московията от комуниста бойко борисов. Само правешкото roвеgo БайТошУ, неговия учител, е проявил по голямо раболепие пред московския тиранин .

    16:39 03.08.2026

  • 37 Чорлу

    4 2 Отговор
    не се Доверявайте на наследник на БКП

    16:40 03.08.2026

  • 38 Мирчев

    5 1 Отговор
    Радев ще те обедини кардинално

    16:42 03.08.2026

  • 39 Добруджанец

    5 0 Отговор
    Тоя двупръстов челник да ходи на село и да вика на тейко си - бивш секретар на ОК на БКП в тогавашния ,,град" Толбухин : ,,БКП...БКП"...,,НАЧКО е с нас" вместо да ходи да тероризира разносвачи на пици и всички нас...задоволен след пиенето на кафе в скута на дебелото момче- ,,ФЕНОМЕН"...

    16:43 03.08.2026

  • 40 грийн сок

    5 2 Отговор
    Видяхте ли?
    Мисирчев е "мой чорап"!

    16:45 03.08.2026

  • 41 А тъй

    4 4 Отговор
    ищецът Божков призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов които са го рекетирали и заплашвали човека

    Коментиран от #43, #53

    16:45 03.08.2026

  • 42 Шарлатани , така каза един фигурант !

    6 3 Отговор
    Няма документ който уличава Бойко а има документ в който Божков твърди за подкуп 😀😃🙂🙃 Трябва да има храна за оФцете

    16:45 03.08.2026

  • 43 А пък Борисов призна

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "А тъй":

    Че една част от парите е давал на Ивайло Мирчев

    16:47 03.08.2026

  • 44 Мазно турско кафе пихте а?

    3 1 Отговор
    И се отърквахте в скута на Шиши ? А вашите общински съветници в Бургас се злюбиха и даже омъжиха за депесарите

    16:50 03.08.2026

  • 45 Под дясно

    2 0 Отговор
    Аз разбирам партии защитаващи финансовите интереси на богатите.

    16:51 03.08.2026

  • 46 Ивайло Мирчев е

    2 3 Отговор
    жената на Владислав Горанов

    16:52 03.08.2026

  • 47 безпартиен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вие":

    Как стана дясно от членове на леви партии!???А може би от децата и внуците на управлявали БКП, служители и секретни сътрудници на ДС?А най точно роднинство с АБПФК? Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка! Сегашните независимо от коя партия искат да управляват,са взели писалката като наследници на тези взели властта с оръжие!

    16:53 03.08.2026

  • 48 Леле-леле 😃

    2 2 Отговор
    " Сега, когато има нов официален документ от OFAC, " Няма нов документ ! Чужда , американска служба цитира стари показания . Той , атлантика Ивчо Свирчев отдавна ми е противен . Ама вече прави така , че човек да за харесва рекетьорите Боко и Горски .

    16:55 03.08.2026

  • 49 Бегай бегай

    6 3 Отговор
    Никаква позиция на американска държавна институция не важи в Европа. Нещо съвсем се смахнахте и не знаете къде се намирате пишлемета

    16:55 03.08.2026

  • 50 двойка от другия тротоар

    3 0 Отговор
    Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат обявени като кандидатпрезидентска двойка в края на сезона на отпуските. Предизборната им кампания ще започне официално през септември. Това коментираха неофициално пред "Дневник" участници в подготовката й.

    16:56 03.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Така си е

    0 4 Отговор
    Време е наистина Борисов да остави политиката и обществото на мира и да се оттегли. Като Мерц, като Стармър, като Макрон и т.н
    ...

    Коментиран от #57

    16:59 03.08.2026

  • 53 Драго

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "А тъй":

    Божков призна , но не можа да го докаже пред българския съд , няма никакви ПРЕКИ доказателства и делото беше прекратено . Божков е толкова злобен и зъл , че това да НЯМА доказателства а само празни приказки означава единствено , че лъже . А разправят , че бил много умен , математик , шахматист . И друго си спомням когато започна сагата , Божков беше в Париж и съобщи че се прибира , ще си оправи нещата ,защото явно има някакво недоразумение . И духна за Дубай да съчинява нападението си .

    17:00 03.08.2026

  • 54 Това означава,

    3 2 Отговор
    че арестът на Борисов, Горанов, Арнаудова и Менда Стоянова е бил закономерен. просто прокуратурата не си свърши работата. Толкова нагли, че обвиниха Кирил Петков. Но истината винаги излиза наяве!

    17:08 03.08.2026

  • 55 1- и чистач на зайчарника

    0 1 Отговор
    "Гюро" е баща т,и дето не те е изтървал на черджето! Ясно ли ти е, банкянско нищожество, дето чистиш зайчарника на мутрата от СИК и за благодарност понякога те канят на тарпезата на двора в Банкя! Пък и защо не цункаш мутрата от СИК и свиреп магистрален бандит по задни--а?

    17:16 03.08.2026

  • 56 5- и СИКаджийски теляк

    0 1 Отговор
    Абе, остави, ама много скоро на вашия СИКаджийски главатар и неграмотен селяндур такава "Магнитска" наденица ще му наврат, че свят ще му се завие, ще забрави и Парламент, и избори, и политика! Въпрос на дни е да бъде обявен за опасен корумпиран престъпник от световно ниво и да му бъде забранено да влиза в Щатите! ГЕРБерастите добре да се ослушат, че като нищо и на тях ще зарбанят и тотава Къдравата Митева политическа номадка ще се озъби!

    17:23 03.08.2026

  • 57 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Така си е":

    Божков плаща и за протестите срещу Борисов от 2020 г насам и сам се хвали за това Божков

    17:33 03.08.2026

  • 58 53- и Драго

    0 0 Отговор
    Абе, Драго! Абе, ГЕРБерастко нищожество и теляк на свирепата СИКаджийска мутра, дето ограби, съсипа и срути Бългаиря! Че пък много галям "адвокатин" си се извъдил бе, Драго! Да, всеки нормален българин, всеки нормален човек, запознат с разкритията на OFAC знае, че изнесеното е истина! А ти защо лъжеш бе Драгово нищожество? Защо лъжеш, че доказателствата на Васил Божков не са валидни? Напротив! Даже са много валидин, той показа и SMS- и, и снимки, и други документи, от които се вижда как онази Бокова слугиня Севда приема от него огромни количества пари! Е, и? Според теб на кого ги е дала? На някой дом за проблемни деца, или на Боко Тиквата и на Горановия престъпник, дето толкова отдавна трябваше да гледа небето през решетки, ама прогизналата от зависимости, корупция и простащина бъларска "прокуратура" е се глуха и кьорава, стане ли дума за престъпленията и гарбежите на ГЕРБерастката шайка! Да, ама краят на Мутрата дойде!

    17:35 03.08.2026

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