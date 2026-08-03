Ивайло Мирчев: Преди да "обединява дясното", Борисов да даде отговорите - или да се оттегли

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, преди да „обединява дясното“, да даде отговорите - без театър, без клетви и без отклоняване на разговора. А ако не може или не иска - да остави политиката и обществото на мира и да се оттегли.“

Позицията на Мирчев в социалната мрежа фейсбук е във връзка с публикация на разследващия сайт BIRD, която цитира документ на американската служба OFAC пред Федералния съд на окръг Колумбия по делото, заведено от Васил Божков. В документа, внесен в електронното досие на 31 юли 2026 г., се заявява, че „OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да проявят преференциално отношение към неговите стопански интереси. Това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп.“

„Това е официална позиция на американска държавна институция, представена пред съдебна инстанция. Тя не може да бъде заметена с театрални номера, клетви в деца, внуци и близки или с поредното „не коментирам части от документи“. Бойко Борисов е бил министър-председател три пъти - човек, управлявал държавата толкова дълго, не може да се измъква от подобни въпроси с монолози, отклоняване на темата и политически спектакли,“ заяви Мирчев.

Според народния представител, ако Борисов твърди, че написаното от OFAC е невярно и очерня името му, логичната реакция би била самият той публично да поиска от американската институция обяснение въз основа на какви данни са направени тези твърдения и защо името му фигурира в документ, представен пред съда. Според него Борисов би трябвало да настоява за изясняване на случая, а не да се сърди на журналистите, които задават очевидните въпроси.

„Не може всичко да приключва с клетви. Нужни са отговори по същество: Какви доказателства стоят зад позицията на OFAC? Българската прокуратура вече разследва твърденията на Божков, но прекрати производството през декември 2023 г., без да се стигне до обвинение. Сега, когато има нов официален документ от OFAC, мълчанието не е приемлив отговор“, категоричен е Мирчев, който отправя въпроси и към прокуратурата:

Ще изиска ли прокуратурата новите документи и доказателствата, представени пред американските институции? Ще се заинтересуват ли от тях и останалите компетентни български органи? Или отново ще се престорят, че темата не съществува?

„Ако за ГЕРБ това не е тема - това е техен проблем. Ако за партията санкциите, съмненията и подобни официални констатации не са пречка някой да заема висши позиции или да води листи - пак е техен проблем. Но не е работа на цялото общество всеки ден да слуша поредните монолози на Борисов за бъдещето на България,“ заяви Мирчев.