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Костадинов: Румен Радев излъга ли патриарх Даниил?

Костадинов: Румен Радев излъга ли патриарх Даниил?

2 Юли, 2026 13:43 2 081 51

  • костадин костадинов-
  • румен радев-
  • патриарх даниил-
  • христянство

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази недоумението си пред медиите в парламента от отказа на депутатите от „Прогресивна България“ да подкрепят законопроекта за въвеждането на религиозно образование в училище, при положение че преди седмица премиерът Румен Радев лично увери българския Патриарх Даниил, че такъв предмет ще има. „За нас от „Възраждане“ остава необяснимо защо вчера най-голямата съпротива срещу въвеждането на такъв предмет в българското училище дойде от представителите на „Прогресивна България“, каза пред репортери Костадинов. „Просто не можем да разберем какво се случи между срещата на Румен Радев с патриарх Даниил миналата седмица и вчерашното гласуване, защото съпротивата от ПП и ДБ е ясна, тъй като те са настроени срещу вероучението и християнството като цяло, но не можем да разберем що за лицемерие проявиха представителите на „Прогресивна България“, коментира лидерът на партията. Патриарх Даниил одобри намерението на Румен Радев за отмяна на санкциите срещу патриарх Кирил Патриарх Даниил одобри намерението на Румен Радев за отмяна на санкциите срещу патриарх Кирил Според него или Румен Радев е излъгал българския патриарх, или премиерът не знае какво се случва в собствената му група. „А ако я контролира и тя на свой ред е гласувала „против“, това означава, че миналата седмица Румен Радев е излъгал не кой да е, а Негово Светейшество българския патриарх...“, добави Костадинов. Патриархът: Много е важно да се въведе предметът "Религия и православие" в училищата Патриархът: Много е важно да се въведе предметът "Религия и православие" в училищата Той подчерта, че от „Възраждане“ няма да се откажат от тази идея и след изтичане на законовия срок – отново ще внесат законопроекта, и ще настояват за лична среща с българския патриарх по темата. „Смятаме, че предметът „Добродетели и религия“ е едно от малкото добри нововъведения, които могат да се случат в българското образование и затова ние ще предложим отново този законопроект, щом изтече необходимия законов срок“, обясни Костадинов.

Костадинов: Румен Радев излъга ли патриарх Даниил? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази недоумението си пред медиите в парламента от отказа на депутатите от „Прогресивна България“ да подкрепят законопроекта за въвеждането на религиозно образование в училище, при положение че преди седмица премиерът Румен Радев лично увери българския Патриарх Даниил, че такъв предмет ще има.

„За нас от „Възраждане“ остава необяснимо защо вчера най-голямата съпротива срещу въвеждането на такъв предмет в българското училище дойде от представителите на „Прогресивна България“, каза пред репортери Костадинов.

„Просто не можем да разберем какво се случи между срещата на Румен Радев с патриарх Даниил миналата седмица и вчерашното гласуване, защото съпротивата от ПП и ДБ е ясна, тъй като те са настроени срещу вероучението и християнството като цяло, но не можем да разберем що за лицемерие проявиха представителите на „Прогресивна България“, коментира лидерът на партията.

Според него или Румен Радев е излъгал българския патриарх, или премиерът не знае какво се случва в собствената му група.

„А ако я контролира и тя на свой ред е гласувала „против“, това означава, че миналата седмица Румен Радев е излъгал не кой да е, а Негово Светейшество българския патриарх...“, добави Костадинов.

Той подчерта, че от „Възраждане“ няма да се откажат от тази идея и след изтичане на законовия срок – отново ще внесат законопроекта, и ще настояват за лична среща с българския патриарх по темата.

„Смятаме, че предметът „Добродетели и религия“ е едно от малкото добри нововъведения, които могат да се случат в българското образование и затова ние ще предложим отново този законопроект, щом изтече необходимия законов срок“, обясни Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    37 41 Отговор
    ПИСНА НИ ОТ ТУЙ РУСКО МЕКЕРЕ РУМЕН
    Тука Не Е Москва !!!

    13:48 02.07.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    33 3 Отговор
    а що подзаглавието е по дьлго от статията

    Коментиран от #31

    13:48 02.07.2026

  • 3 Има ли Някой ?

    36 6 Отговор
    Който да не е излъгал Този ?

    Освен Олигархията !

    13:55 02.07.2026

  • 4 Боздуган

    36 21 Отговор
    Късоплидник, по кое вероизповедание ще се преподава. В районите с мюсюлмани източно православие ли ще се преподава. Смесените групи?
    Католиците? Мюсулманите на шиити и соунини ли ще ги делите. Някой нещо мисли ли преди да ланка глупости.

    Коментиран от #16

    13:56 02.07.2026

  • 5 Вярата Е Индивидуален Проблем !

    21 15 Отговор
    И Всеки решава този си проблем !

    Според Неговите си Виждания !

    И Не може Да Бъде Задължителен !

    13:58 02.07.2026

  • 6 дали ама надали

    10 10 Отговор
    Възможно е да е оценил въздействието върху образованието и да е разбрал, че след като раздели обществото, не бива и да разделя и противопоставя децата по религиозна принадлежност едни групи ученици срещу други групи. Насилието по нарколиния и без това е значимо, че да се добавя и етнорелигиозно.

    14:01 02.07.2026

  • 7 Този

    20 12 Отговор
    Копейкин пак търси да изкара някой дивидент от това че да не изхвърчи от парламента при следващите избори. Да го питаме Копейкин, колко пъти е ходил на църква през годината и неговите деца също така?

    Коментиран от #27

    14:05 02.07.2026

  • 8 Набили са му яко обръчите ...

    21 11 Отговор
    на Коцето Костадинов ,
    върти- суче. уж историк се пише, а все на "КГБ" заръките изпълнява?!

    Де го чукаш , де се пука , та дори "Бате Румен " и Н.С. Патриарх Данаил вкара в "режим на обяснение" !!!

    14:06 02.07.2026

  • 9 Чума

    6 11 Отговор
    Ей, хан татар! Ако считаш, че Крим е руски, подкрепи президента, а не рипай срещу него, като не много латентна метреса на Герб! Жарко, че не падна под 1%, да не хрупаш народни евра!

    14:11 02.07.2026

  • 10 Този

    18 8 Отговор
    Другарю Копейкин, Нямаме бюджет за тази година за допълните преподаватели по вероизповедание в училищата. А също така нямаме е достатъчно подготвени кадри (попове) да преподават. Стига се излага.

    14:12 02.07.2026

  • 11 костя копейкин

    11 6 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ!

    14:12 02.07.2026

  • 12 Ахааа

    5 9 Отговор
    Подобен предмет ще има, но няма да е по предложение на Възраждане , от Прогресивна България имат свой вариант и ще го внесат, когато е готов! Възраждане се опитват да си изкарате дивиденти....

    14:13 02.07.2026

  • 13 провинциалист

    7 8 Отговор
    Вчера Румен Радев кихнал. Няколко парламентарни групи разпознаха руско влияние и поискаха вот на недоверие.

    14:14 02.07.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    2 4 Отговор
    Вовазели с държавата нема никой право да си прави!

    14:15 02.07.2026

  • 15 асенчо

    9 1 Отговор
    С или без "религиозно образование" все ще си шмъркаме, щом моруците ни таквиз "верващи" лицемери.

    14:16 02.07.2026

  • 16 Сила

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "Боздуган":

    Точно това щях да напиша , не осъзнават ли патрЕотЕто "православни християни" , че болшинството ученици ще изучават Корана а не Библията , защото такова е съотношението вече на Територията !!!

    Коментиран от #32

    14:17 02.07.2026

  • 17 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    20 4 Отговор
    Коцето може да е прав, но зависи. Много е забавно когато осъзнати и заклети атеисти (задължително за членовете на бившата БКП), забравяйки какво са правили и говорили изведнъж стават най-набожните християни и тръгват да налагат челния християнски опит на "братушките" в образованието.

    В руските училища от 2012 г. се преподава задължителният предмет „Основи на религиозните култури и светската етика“. От новата учебна година вече в училищния учебен план ще се замени с „Духовна и морална култура на Русия“. За неговата реализация според министърът на образованието Кравцов ще бъдат заснети документални филми за 83 „герои“, сред които и участници във войната в Украйна.

    Къде са религиозните култури и къде е руската духовност за да се заменят. Това навярно го знаят само бившите колеги от КГБ, защото подобни неща няма как да станат без тяхна благословия, но явно християнството се приравнява с руския морал.

    Българският Патриарх естествено е съгласен с руския си колега понеже ДС е била филиал на КГБ.

    Коментиран от #34

    14:18 02.07.2026

  • 18 Отец Нафърфории

    8 8 Отговор
    Да излъжеш патриарх е грях, генерале. А камо ли Данаил. Ще те вика Кирил на килимчето

    14:18 02.07.2026

  • 19 костадинов

    8 6 Отговор
    да си признае че окраде субсидията след като обеща на лумпе ааа избирателите си че няма да вземе и стотинка и за палатите на брега на морето и тогава да казва другите какви са!

    14:22 02.07.2026

  • 20 Гуру Гарабед

    11 8 Отговор
    Света троица путлероиди-максудата копейка,сатанаил и зеления чорап.

    14:24 02.07.2026

  • 21 Сатанас Единотнас

    13 6 Отговор
    Максудата копейка е слуга на просия и лична ку.чка на медведев. Доказан лъжец,продажник и измамник

    14:24 02.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 смях в залата

    16 5 Отговор
    Трябва да си малоумен за да оставиш детето си да му пълнят главата с глупости.

    Коментиран от #30, #36

    14:29 02.07.2026

  • 25 Температурен Темерут

    12 4 Отговор
    Кой е тоя бе ,никой не го помни тоя анонимник.никой вече не го бръсне за слива . Очаквайте скоро-копейката при славе чалгаро.

    14:30 02.07.2026

  • 26 Американски Турбогъзар

    8 2 Отговор
    Ще изтребя всички копейки и путлероиди оти!!!

    14:34 02.07.2026

  • 27 тази

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Този":

    Адски си прав Този. Аман от копейкин - досаден, неконцентриран, себелюбив без да има съдържание или харизма! Писна ми от него да се прави на най-праведен! При следващите избори при Радев ще отидат и останалите стотина души във Възраждане.

    14:35 02.07.2026

  • 28 Фарфалюлю

    9 1 Отговор
    А бе ма.ксуда,нали пу.тлероидите сте все атеисти по волята на пу.тлер и цецецере бре. Ти кога стана вярващ?по добре кажи на хората ти колко пъти отиде на църква бе ,разведен безп.ишк.овец

    14:35 02.07.2026

  • 29 копринчо

    8 0 Отговор
    Гумен лъже непрекъснато

    14:42 02.07.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "смях в залата":

    Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много философи, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    Коментиран от #35

    14:42 02.07.2026

  • 31 Щото

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "к0к0рч0 💋🍌":

    на Марчето сигурно и плащат на знак (буква) и така едно и също става двойно.

    14:45 02.07.2026

  • 32 Аз си спомням

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    че Патриарха в началото говореше, че учениците ще могат да избират християнство или Копана, според еттическата си принадлежност

    14:48 02.07.2026

  • 33 Алтернативен

    7 0 Отговор
    В училищата няма място за пропаганда - полова, сексуална, политическа, религиозна!!! Живеем в светска държава, децата са там, за да учат. Работа на родителите е да възпитават!

    14:51 02.07.2026

  • 34 миме

    0 9 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":

    абе паветен @мбр.€@ж, кво стана с бандерасите, м€к€р€т.0 глишеф освободи ли Язовци-те?

    14:52 02.07.2026

  • 35 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Когато родителите и фамилията не са ли вярващи, детето до първи клас няма има понятие от Бог и религия. Дори след това да му набиват разни постулати или догми е все тази, защото след училище то отново попада в семейната среда нямаща нищо общо с християнските или други религиозни ценности. Само губене на учебни часове и средства за преподаватели без доказани качества и религиозни ценности.

    14:52 02.07.2026

  • 36 Да бе

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "смях в залата":

    Друго си е да му се обяснява как да си смени пола.

    Коментиран от #48

    14:54 02.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Румен

    3 5 Отговор
    Какви добродетели? Яко колонизация, алкохол,дрога,хазарт и разврат!

    14:57 02.07.2026

  • 42 56346632899243

    4 1 Отговор
    коцепишковия талибан скоро ще задължи всички да носят кръстчета и да казват молитви по 5 пъти на ден

    14:57 02.07.2026

  • 43 Костя дъ Простя

    11 1 Отговор
    Да оди У Руската Кочина
    И да дава идеи на Путин
    Не на Радев

    14:59 02.07.2026

  • 44 Факти

    9 0 Отговор
    Религията е измама и няма място в училищата. Духовното е нещо, до което трябва да достигнеш сам.

    15:00 02.07.2026

  • 45 копейкин

    7 0 Отговор
    не се прави на християнин защото не си се спрял да лъжеш и да крадеш чужди пари!!!

    15:01 02.07.2026

  • 46 Да знаиш.,..

    1 1 Отговор
    ВЯРА , МОРАЛ , ЕТИКА НА АВРАМИЧЕСКИТЕ РЕЛИГИИ ЩЕ ИМА !
    И ако продължаваш да пречиш ще си навлечеш Божия гняв , а ние ще продължим да Ви пращаме нашата любов !
    ЛелеГелеБахДъТъ,.......Ъ

    15:01 02.07.2026

  • 47 ЧЕРНАТА ЗЛАТКА

    4 0 Отговор
    КОГА СТАНА
    ТОЛКОВА НАБОЖНА?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    15:02 02.07.2026

  • 48 смях в залата

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да бе":

    Ти какво знаеш за живота и нравите по манастирите(мъжки и женски).

    15:02 02.07.2026

  • 49 Костадин Костадинов:

    4 1 Отговор
    Бесен съм на Румен Радев дори и да подобри състоянието на
    България и на българските граждани,
    защото ако не беше той щяхме да имаме много повече депутати!

    15:19 02.07.2026

  • 50 Румбурак нонстоп се мъчи да лъже всички

    5 0 Отговор
    Но не е проблемът в Румбурак, а в тъпаците, които му връзват.

    15:24 02.07.2026

  • 51 Той Кой Не излъга !

    1 0 Отговор
    Та Един Поп Да не излъже !

    Но Пък На Кой Му трябва !

    Богослужение !

    На който му трябва !

    Да си Го Търси !

    От Извора !

    Не В Училище !

    15:31 02.07.2026

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