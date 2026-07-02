Костадинов: Румен Радев излъга ли патриарх Даниил?

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази недоумението си пред медиите в парламента от отказа на депутатите от „Прогресивна България“ да подкрепят законопроекта за въвеждането на религиозно образование в училище, при положение че преди седмица премиерът Румен Радев лично увери българския Патриарх Даниил, че такъв предмет ще има.

„За нас от „Възраждане“ остава необяснимо защо вчера най-голямата съпротива срещу въвеждането на такъв предмет в българското училище дойде от представителите на „Прогресивна България“, каза пред репортери Костадинов.

„Просто не можем да разберем какво се случи между срещата на Румен Радев с патриарх Даниил миналата седмица и вчерашното гласуване, защото съпротивата от ПП и ДБ е ясна, тъй като те са настроени срещу вероучението и християнството като цяло, но не можем да разберем що за лицемерие проявиха представителите на „Прогресивна България“, коментира лидерът на партията.

Според него или Румен Радев е излъгал българския патриарх, или премиерът не знае какво се случва в собствената му група.

„А ако я контролира и тя на свой ред е гласувала „против“, това означава, че миналата седмица Румен Радев е излъгал не кой да е, а Негово Светейшество българския патриарх...“, добави Костадинов.

Той подчерта, че от „Възраждане“ няма да се откажат от тази идея и след изтичане на законовия срок – отново ще внесат законопроекта, и ще настояват за лична среща с българския патриарх по темата.

„Смятаме, че предметът „Добродетели и религия“ е едно от малкото добри нововъведения, които могат да се случат в българското образование и затова ние ще предложим отново този законопроект, щом изтече необходимия законов срок“, обясни Костадинов.