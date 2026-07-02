Костадинов: Румен Радев излъга ли патриарх Даниил?

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази недоумението си пред медиите в парламента от отказа на депутатите от „Прогресивна България“ да подкрепят законопроекта за въвеждането на религиозно образование в училище, при положение че преди седмица премиерът Румен Радев лично увери българския Патриарх Даниил, че такъв предмет ще има.
„За нас от „Възраждане“ остава необяснимо защо вчера най-голямата съпротива срещу въвеждането на такъв предмет в българското училище дойде от представителите на „Прогресивна България“, каза пред репортери Костадинов.
„Просто не можем да разберем какво се случи между срещата на Румен Радев с патриарх Даниил миналата седмица и вчерашното гласуване, защото съпротивата от ПП и ДБ е ясна, тъй като те са настроени срещу вероучението и християнството като цяло, но не можем да разберем що за лицемерие проявиха представителите на „Прогресивна България“, коментира лидерът на партията.
Според него или Румен Радев е излъгал българския патриарх, или премиерът не знае какво се случва в собствената му група.
„А ако я контролира и тя на свой ред е гласувала „против“, това означава, че миналата седмица Румен Радев е излъгал не кой да е, а Негово Светейшество българския патриарх...“, добави Костадинов.
Той подчерта, че от „Възраждане“ няма да се откажат от тази идея и след изтичане на законовия срок – отново ще внесат законопроекта, и ще настояват за лична среща с българския патриарх по темата.
„Смятаме, че предметът „Добродетели и религия“ е едно от малкото добри нововъведения, които могат да се случат в българското образование и затова ние ще предложим отново този законопроект, щом изтече необходимия законов срок“, обясни Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Тука Не Е Москва !!!
13:48 02.07.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
Коментиран от #31
13:48 02.07.2026
3 Има ли Някой ?
Освен Олигархията !
13:55 02.07.2026
4 Боздуган
Католиците? Мюсулманите на шиити и соунини ли ще ги делите. Някой нещо мисли ли преди да ланка глупости.
Коментиран от #16
13:56 02.07.2026
5 Вярата Е Индивидуален Проблем !
Според Неговите си Виждания !
И Не може Да Бъде Задължителен !
13:58 02.07.2026
6 дали ама надали
14:01 02.07.2026
7 Този
Коментиран от #27
14:05 02.07.2026
8 Набили са му яко обръчите ...
върти- суче. уж историк се пише, а все на "КГБ" заръките изпълнява?!
Де го чукаш , де се пука , та дори "Бате Румен " и Н.С. Патриарх Данаил вкара в "режим на обяснение" !!!
14:06 02.07.2026
9 Чума
14:11 02.07.2026
10 Този
14:12 02.07.2026
11 костя копейкин
14:12 02.07.2026
12 Ахааа
14:13 02.07.2026
13 провинциалист
14:14 02.07.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
14:15 02.07.2026
15 асенчо
14:16 02.07.2026
16 Сила
До коментар #4 от "Боздуган":Точно това щях да напиша , не осъзнават ли патрЕотЕто "православни християни" , че болшинството ученици ще изучават Корана а не Библията , защото такова е съотношението вече на Територията !!!
Коментиран от #32
14:17 02.07.2026
17 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
В руските училища от 2012 г. се преподава задължителният предмет „Основи на религиозните култури и светската етика“. От новата учебна година вече в училищния учебен план ще се замени с „Духовна и морална култура на Русия“. За неговата реализация според министърът на образованието Кравцов ще бъдат заснети документални филми за 83 „герои“, сред които и участници във войната в Украйна.
Къде са религиозните култури и къде е руската духовност за да се заменят. Това навярно го знаят само бившите колеги от КГБ, защото подобни неща няма как да станат без тяхна благословия, но явно християнството се приравнява с руския морал.
Българският Патриарх естествено е съгласен с руския си колега понеже ДС е била филиал на КГБ.
Коментиран от #34
14:18 02.07.2026
18 Отец Нафърфории
14:18 02.07.2026
19 костадинов
14:22 02.07.2026
20 Гуру Гарабед
14:24 02.07.2026
21 Сатанас Единотнас
14:24 02.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 смях в залата
Коментиран от #30, #36
14:29 02.07.2026
25 Температурен Темерут
14:30 02.07.2026
26 Американски Турбогъзар
14:34 02.07.2026
27 тази
До коментар #7 от "Този":Адски си прав Този. Аман от копейкин - досаден, неконцентриран, себелюбив без да има съдържание или харизма! Писна ми от него да се прави на най-праведен! При следващите избори при Радев ще отидат и останалите стотина души във Възраждане.
14:35 02.07.2026
28 Фарфалюлю
14:35 02.07.2026
29 копринчо
14:42 02.07.2026
30 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #24 от "смях в залата":Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
Страничен ефект: Но много философи, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...
Коментиран от #35
14:42 02.07.2026
31 Щото
До коментар #2 от "к0к0рч0 💋🍌":на Марчето сигурно и плащат на знак (буква) и така едно и също става двойно.
14:45 02.07.2026
32 Аз си спомням
До коментар #16 от "Сила":че Патриарха в началото говореше, че учениците ще могат да избират християнство или Копана, според еттическата си принадлежност
14:48 02.07.2026
33 Алтернативен
14:51 02.07.2026
34 миме
До коментар #17 от "СВО 1 589 дни РЕЗИЛ":абе паветен @мбр.€@ж, кво стана с бандерасите, м€к€р€т.0 глишеф освободи ли Язовци-те?
14:52 02.07.2026
35 СВО 1 589 дни РЕЗИЛ
До коментар #30 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Когато родителите и фамилията не са ли вярващи, детето до първи клас няма има понятие от Бог и религия. Дори след това да му набиват разни постулати или догми е все тази, защото след училище то отново попада в семейната среда нямаща нищо общо с християнските или други религиозни ценности. Само губене на учебни часове и средства за преподаватели без доказани качества и религиозни ценности.
14:52 02.07.2026
36 Да бе
До коментар #24 от "смях в залата":Друго си е да му се обяснява как да си смени пола.
Коментиран от #48
14:54 02.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Румен
14:57 02.07.2026
42 56346632899243
14:57 02.07.2026
43 Костя дъ Простя
И да дава идеи на Путин
Не на Радев
14:59 02.07.2026
44 Факти
15:00 02.07.2026
45 копейкин
15:01 02.07.2026
46 Да знаиш.,..
И ако продължаваш да пречиш ще си навлечеш Божия гняв , а ние ще продължим да Ви пращаме нашата любов !
ЛелеГелеБахДъТъ,.......Ъ
15:01 02.07.2026
47 ЧЕРНАТА ЗЛАТКА
ТОЛКОВА НАБОЖНА?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
15:02 02.07.2026
48 смях в залата
До коментар #36 от "Да бе":Ти какво знаеш за живота и нравите по манастирите(мъжки и женски).
15:02 02.07.2026
49 Костадин Костадинов:
България и на българските граждани,
защото ако не беше той щяхме да имаме много повече депутати!
15:19 02.07.2026
50 Румбурак нонстоп се мъчи да лъже всички
15:24 02.07.2026
51 Той Кой Не излъга !
Но Пък На Кой Му трябва !
Богослужение !
На който му трябва !
Да си Го Търси !
От Извора !
Не В Училище !
15:31 02.07.2026