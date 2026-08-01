Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на Дунав

Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на река Дунав заради ниското ниво. Само край Русе заседналите кораби са повече от 10, предаде БТА.

За последното денонощие няма нови плавателни съдове, които да са заседнали.

"Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива", съобщи ръководителят на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе Ивелин Занев.

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни – заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ "Козлодуй", съобщи Нова тв.

Инж. Тони Тодоров, директор на дирекция "Речен надзор" - Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води.

От Тимок до Лом има още два заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият - без. Работи се за изваждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен.

Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 - около Свищов.

Фериботът в Оряхово също спря работа.