Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на Дунав

Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на Дунав

1 Август, 2026 09:20 1 404 17

  • река дунав-
  • кораби-
  • речен надзор

Рекордно ниски нива на реката, няколко кораба са заседнали

Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на река Дунав заради ниското ниво. Само край Русе заседналите кораби са повече от 10, предаде БТА.

За последното денонощие няма нови плавателни съдове, които да са заседнали.

"Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива", съобщи ръководителят на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе Ивелин Занев.

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни – заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ "Козлодуй", съобщи Нова тв.

Инж. Тони Тодоров, директор на дирекция "Речен надзор" - Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води.

От Тимок до Лом има още два заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият - без. Работи се за изваждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен.

Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 - около Свищов.

Фериботът в Оряхово също спря работа.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добре

    13 0 Отговор
    че не е гранична с мароко

    09:24 01.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    10 1 Отговор
    както си плавали и водата изсьхнала и заседнали заради глобалното затопляне

    само по фикции беге

    09:24 01.08.2026

  • 3 Овчар

    11 0 Отговор
    Пак казвам...! Измамници политици с фирми на брачеди грабят пясък и чакъл от 4 - те големи реки на България..!! Този грабеж е от много години и сигнала на учените е игнориран.. Наводненията ще стават все по зловещи..!!

    09:31 01.08.2026

  • 4 в кратце

    7 2 Отговор
    АЕЦ "Козлонадуй",ако няма достатъчно хашдвео ще трябва да спре работа. Мъ-хъ!

    Коментиран от #9, #14

    09:40 01.08.2026

  • 5 Направете

    11 0 Отговор
    веднага поредната 1439-та проверка на Павел Стоименов, може той пак да полива реколтата.

    09:46 01.08.2026

  • 6 българските майцепродавци

    12 1 Отговор
    разпродадоха и реките...

    Коментиран от #8

    09:49 01.08.2026

  • 7 Абе

    17 1 Отговор
    Еми да, ама па почнаа да намират мамути.

    09:51 01.08.2026

  • 8 Малкошапчест големонос

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "българските майцепродавци":

    ...на евреите.

    09:51 01.08.2026

  • 9 Ъ788

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    АЕЦ-а не ползва вода за охлаждане от Дунав. Навремето хората са помислили за тези неща. При сегашните мисловния процес им причинява болка.

    Коментиран от #12, #15

    10:09 01.08.2026

  • 10 Корабите

    7 0 Отговор
    спряха , рибите измряха .

    10:14 01.08.2026

  • 11 ....

    3 4 Отговор
    Дунав пресъхва за сдващите няколко хилядолетия.Мислете къде ще заравяте адрените отпадъци от Козлодуй, с период на полуразпад 700 000 000 години. Освен хранилището, пригответе и по една минимална заплата на пазвантите за този период (минимум трима на брой) и сметнете колко сте на далавера от ядрената енергия! Грубо, това е числото за заплатите само на охраната, без да се актуализира във времето, без цената на хранилището и без нищо друго: 1 323 000 000 000 Евро.

    10:18 01.08.2026

  • 12 ....

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъ788":

    АЕЦ Козлодуй ползва вода за охлаждане точно от Дунав и точно заради Дунав е построен в Козлодуй и точно заради Дунав и АЕЦ Белене е проектирана там! Има резервни източници, колкото да поемат някаква кратка криза, но за безпроблемната работа се разчита основно и единствено на река Дунав. В България няма друг подходящ водоизточник, който да обезпечи охлаждането на реактори от този тип.

    Коментиран от #13

    10:26 01.08.2026

  • 13 не се прави на умен

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "....":

    в беге гетото никой нищо не разбира и нищо не може и за нищо не става само животинско лъжене и краднене до откат..

    10:28 01.08.2026

  • 14 !!!?

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    Копейките ще носят с туби вода от "Камчия" да охлаждат АЕЦа...!

    10:31 01.08.2026

  • 15 ъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ъ788":

    Даже и в гугъл мапс съвсем ясно се вижда канала и от къде ползва вода за охлаждане АЕЦ Козлодуй. ...Па да не ти обяснявам каква веселба ще настане в България и Румъния, ако някое заблудено дронче от новите, или някоя иранска ракета вземе, че го нацели и разруши...

    10:38 01.08.2026

  • 16 Молете се На Господа !

    3 0 Отговор
    Да Пусне Дъжд !

    11:31 01.08.2026

  • 17 Такава суша по Дунава

    0 0 Отговор
    беше и през 2003, а 2005 беше наводнена от високи води администрацията на корабоплаването в Русе.
    Кораб с натоварен метал за индустрията в България пристигна след месец и половина макар, че пътуваше надолу по течението.
    Преносът на товари по вода не е много скъп, но е много несигурен.

    13:25 01.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове