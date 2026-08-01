Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на Дунав

Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на река Дунав заради ниското ниво. Само край Русе заседналите кораби са повече от 10, предаде БТА.
За последното денонощие няма нови плавателни съдове, които да са заседнали.
"Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива", съобщи ръководителят на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе Ивелин Занев.
Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.
Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни – заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ "Козлодуй", съобщи Нова тв.
Инж. Тони Тодоров, директор на дирекция "Речен надзор" - Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води.
От Тимок до Лом има още два заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият - без. Работи се за изваждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен.
Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 - около Свищов.
Фериботът в Оряхово също спря работа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 добре
09:24 01.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
само по фикции беге
09:24 01.08.2026
3 Овчар
09:31 01.08.2026
4 в кратце
Коментиран от #9, #14
09:40 01.08.2026
5 Направете
09:46 01.08.2026
6 българските майцепродавци
Коментиран от #8
09:49 01.08.2026
7 Абе
09:51 01.08.2026
8 Малкошапчест големонос
До коментар #6 от "българските майцепродавци":...на евреите.
09:51 01.08.2026
9 Ъ788
До коментар #4 от "в кратце":АЕЦ-а не ползва вода за охлаждане от Дунав. Навремето хората са помислили за тези неща. При сегашните мисловния процес им причинява болка.
Коментиран от #12, #15
10:09 01.08.2026
10 Корабите
10:14 01.08.2026
11 ....
10:18 01.08.2026
12 ....
До коментар #9 от "Ъ788":АЕЦ Козлодуй ползва вода за охлаждане точно от Дунав и точно заради Дунав е построен в Козлодуй и точно заради Дунав и АЕЦ Белене е проектирана там! Има резервни източници, колкото да поемат някаква кратка криза, но за безпроблемната работа се разчита основно и единствено на река Дунав. В България няма друг подходящ водоизточник, който да обезпечи охлаждането на реактори от този тип.
Коментиран от #13
10:26 01.08.2026
13 не се прави на умен
До коментар #12 от "....":в беге гетото никой нищо не разбира и нищо не може и за нищо не става само животинско лъжене и краднене до откат..
10:28 01.08.2026
14 !!!?
До коментар #4 от "в кратце":Копейките ще носят с туби вода от "Камчия" да охлаждат АЕЦа...!
10:31 01.08.2026
15 ъъъ
До коментар #9 от "Ъ788":Даже и в гугъл мапс съвсем ясно се вижда канала и от къде ползва вода за охлаждане АЕЦ Козлодуй. ...Па да не ти обяснявам каква веселба ще настане в България и Румъния, ако някое заблудено дронче от новите, или някоя иранска ракета вземе, че го нацели и разруши...
10:38 01.08.2026
16 Молете се На Господа !
11:31 01.08.2026
17 Такава суша по Дунава
Кораб с натоварен метал за индустрията в България пристигна след месец и половина макар, че пътуваше надолу по течението.
Преносът на товари по вода не е много скъп, но е много несигурен.
13:25 01.08.2026