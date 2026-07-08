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Белгия и Нидерландия ни пращат седем кораба за противоминна борба

Белгия и Нидерландия ни пращат седем кораба за противоминна борба

8 Юли, 2026 11:31 731 11

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Сигурността в Черно море има огромно отражение върху евроатлантическата сигурност, каза министър Стоянов

Белгия и Нидерландия ни пращат седем кораба за противоминна борба - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба. Документът беше подписан също от министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия - Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус. Церемонията се проведе в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО в Анкара, Република Турция.

„Сигурността в Черно море има огромно отражение върху евроатлантическата сигурност и България се стреми да бъде надежден съюзник като допринася към общите усилия за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО“, каза министър Стоянов в обръщението си. Той благодари за предоставената възможност, с придобиването на седем кораба за противоминна борба от военноморските сили на Белгия и Нидерландия, България да увеличи своите способности за морска отбрана.

„Корабите за противоминна борба ще осигурят нашия справедлив дял и приноса ни към Противоминната военноморска група в Черно море и към цялостния отбранителен потенциал на Алианса на източния фланг“, заяви министърът на отбраната.

По-рано министър Димитър Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция – Раду Мируца и Яшар Гюлер, подписаха изменение на Меморандума за разбирателство между България, Румъния и Турция за създаване на Противоминната военноморска група в Черно море. С промените се добавя нова задача за групата, свързана с наблюдение и разузнаване в подкрепа на защитата на критичната подводна инфраструктура. „Наред със сигурността на корабоплаването, защитата на критичната подводна инфраструктура е сред най-важните предизвикателства пред морската сигурност днес. Разширяването на задачите на Противоминната военноморска група е навременен отговор на променящата се среда за сигурност и ще допринесе за по-ефективната защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море“, подчерта министър Димитър Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    Стотици милиони за бракувани железа.

    Коментиран от #3, #4

    11:39 08.07.2026

  • 2 искат присъствие в Черно море !!!

    13 7 Отговор
    Това е недообмислено искане от наша страна да не кажа поредната предателска акция. Куче което не знае да лае само праща вълка в кошарата. Всичко това е насочено срещу Русия но и срещу нас самите. Чужди кораби които пущаме сами в нашите води ?

    11:42 08.07.2026

  • 3 Не са железа

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Военни кораби са които няма да пазят нас а Одеса. Ние сме жалка примамка. Пуснаха ни въдица и ние се хванахме.

    11:44 08.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 колибри

    7 2 Отговор
    С нашите ръце да вадят бомбите от Украйна.

    Коментиран от #9

    11:49 08.07.2026

  • 6 Хамзис

    2 1 Отговор
    Повече калкан ще има ли на пазара при матрапазите ?

    12:12 08.07.2026

  • 7 Критична подводна инфраструктура

    2 1 Отговор
    има Турция - газопроводите "Син поток" и "Турски поток".

    Добро.

    12:12 08.07.2026

  • 8 Перо

    5 0 Отговор
    Коя ръка са новия внос, какъв остатъчен ресурс имат и колко плащаме за антиките? Няма и една дума за това!

    Коментиран от #10

    12:24 08.07.2026

  • 9 Обаче

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "колибри":

    Мините са руски

    Коментиран от #11

    12:28 08.07.2026

  • 10 Това е без значение

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Важното е, че по този начин агресивното нАТО (Белгия, Холандия) влиза в Черно море, като заобикаля конвенцията от Монтрьо от 1936 г., която ограничава по тонаж и престои военните кораби на държави, които нямат излаз на Черно море.

    12:31 08.07.2026

  • 11 По-точно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обаче":

    - окраински досега.

    12:33 08.07.2026

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