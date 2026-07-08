Белгия и Нидерландия ни пращат седем кораба за противоминна борба

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба. Документът беше подписан също от министрите на отбраната на Белгия и Нидерландия - Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус. Церемонията се проведе в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО в Анкара, Република Турция.
„Сигурността в Черно море има огромно отражение върху евроатлантическата сигурност и България се стреми да бъде надежден съюзник като допринася към общите усилия за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО“, каза министър Стоянов в обръщението си. Той благодари за предоставената възможност, с придобиването на седем кораба за противоминна борба от военноморските сили на Белгия и Нидерландия, България да увеличи своите способности за морска отбрана.
„Корабите за противоминна борба ще осигурят нашия справедлив дял и приноса ни към Противоминната военноморска група в Черно море и към цялостния отбранителен потенциал на Алианса на източния фланг“, заяви министърът на отбраната.
По-рано министър Димитър Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция – Раду Мируца и Яшар Гюлер, подписаха изменение на Меморандума за разбирателство между България, Румъния и Турция за създаване на Противоминната военноморска група в Черно море. С промените се добавя нова задача за групата, свързана с наблюдение и разузнаване в подкрепа на защитата на критичната подводна инфраструктура. „Наред със сигурността на корабоплаването, защитата на критичната подводна инфраструктура е сред най-важните предизвикателства пред морската сигурност днес. Разширяването на задачите на Противоминната военноморска група е навременен отговор на променящата се среда за сигурност и ще допринесе за по-ефективната защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море“, подчерта министър Димитър Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4
11:39 08.07.2026
2 искат присъствие в Черно море !!!
11:42 08.07.2026
3 Не са железа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Военни кораби са които няма да пазят нас а Одеса. Ние сме жалка примамка. Пуснаха ни въдица и ние се хванахме.
11:44 08.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 колибри
Коментиран от #9
11:49 08.07.2026
6 Хамзис
12:12 08.07.2026
7 Критична подводна инфраструктура
Добро.
12:12 08.07.2026
8 Перо
Коментиран от #10
12:24 08.07.2026
9 Обаче
До коментар #5 от "колибри":Мините са руски
Коментиран от #11
12:28 08.07.2026
10 Това е без значение
До коментар #8 от "Перо":Важното е, че по този начин агресивното нАТО (Белгия, Холандия) влиза в Черно море, като заобикаля конвенцията от Монтрьо от 1936 г., която ограничава по тонаж и престои военните кораби на държави, които нямат излаз на Черно море.
12:31 08.07.2026
11 По-точно
До коментар #9 от "Обаче":- окраински досега.
12:33 08.07.2026