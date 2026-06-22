Министър Шишков: Започваме мисия по спасяване на Витоша със законови промени и нов план за управление

Първа стъпка към цялостно решение на дългогодишните проблеми на Природен парк „Витоша“ беше направена на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в която участваха трима министри, председателят на Народното събрание и представители на институции и граждански организации. Това обяви регионалният министър Иван Шишков след проведените разговори за на природния парк, съобщават от Нова телевизия.

По думите на Шишков темата за Витоша е била сред основните ангажименти, поети по време на предизборната кампания, а решението на натрупаните проблеми не може да бъде постигнато чрез задкулисни договорки и частични действия.

„Поехме ангажимент този проблем да бъде решен. Но това няма да стане с договорки и задкулисни игри. Нагледахме се на подобни практики и те повече не трябва да се случват – нито за Витоша, нито за който и да е друг обществен проблем“, заяви Шишков.

Министърът подчерта, че срещата е организирана именно в Министерството на регионалното развитие, тъй като институцията е в позиция да координира диалога между различните ведомства, ангажирани с управлението на планината.

Според него казусът е комплексен и включва въпроси от компетенциите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, регионалното министерство и Народното събрание, което трябва да осигури необходимите законодателни промени.

„Най-важното е, че има политическа воля необходимите законови промени да бъдат направени. Целта е Витоша да стане съвременна европейска планина, като едновременно с това бъде съхранена нейната природа“, посочи регионалният министър.

Шишков припомни, че първите разговори по темата са започнали още по време на служебното правителство, назначено от Румен Радев, но впоследствие процесът е бил замразен. „Тогава започнахме да обсъждаме проблемите на Витоша, но след това времето сякаш спря. Днес вече то отново тръгна напред и започваме реална работа по всички натрупани въпроси“, каза той.

По думите му проведената среща е само началото на по-широк процес, в който ще бъдат включени още институции, експерти и представители на заинтересованите страни.

Министърът определи разговора като конструктивен и заяви, че за първи път от години е усетил реална надежда за решаване на проблемите около развитието на планината. „Днес чухме гласа на хората, които най-добре познават проблемите на Витоша. Това са хората, които години наред са живели с тези трудности и са чакали решения“, подчерта Шишков.

Той очерта две основни направления, по които институциите ще работят през следващите месеци.

Първата задача е подготовката на законодателни промени, които да създадат модерна нормативна рамка за развитието на природния парк и туристическата инфраструктура в него.

Втората е възможно най-бързото възлагане на изработването на нов План за управление на Витоша – документ, без който според министъра не могат да бъдат реализирани никакви съществени промени.

„Нито законовите промени сами по себе си са достатъчни, нито новият план за управление може да реши проблемите без необходимите нормативни промени. Тези два процеса трябва да вървят паралелно“, обясни той.

Шишков определи инициативата като начало на „мисията по спасяването на Витоша“.

„Витоша вече има нужда от спасение. Всъщност не спасяваме само планината, а и мечтите на няколко поколения хора, които помнят какво е било и искат отново да могат пълноценно да използват тази планина“, заяви министърът.

Според него един от най-сериозните проблеми е липсата на модерна транспортна свързаност, която да осигури достъп до планината без допълнително натоварване на природната среда.

„Не можем да приемем за нормално през 2026 година основният достъп до Витоша да бъде с автомобили. Вместо да развиваме лифтове и екологичен транспорт, ние натоварваме планината с автомобилен трафик и така вредим на природата“, каза още Иван Шишков.

По думите му именно намирането на баланс между опазването на природата и осигуряването на съвременна туристическа инфраструктура ще бъде основната цел на бъдещите промени, свързани с развитието на Витоша.

Росица Карамфилова: Витоша трябва да се превърне в достъпна четирисезонна планина без компромис с природата

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова определи бъдещето на Природен парк „Витоша“ като национална кауза и призова за изработването на дългосрочна визия за развитието на планината, която да съчетава опазването на природата с по-добър достъп за гражданите.

По време на срещата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, посветена на бъдещето на Витоша, тя подчерта, че през последните години проблемите около планината са били разглеждани откъслечно и без цялостен подход.

„Витоша дълго време беше оставена на заден план. Вместо да се решават проблемите системно, се търсеха частични решения на отделни инфраструктурни въпроси. В действителност обаче става дума за проблем на управлението“, заяви Карамфилова.

Според нея резултатът е парадоксална ситуация - непосредствено до град с над милион жители се намира планина с огромен потенциал, която става все по-трудно достъпна за хората, а инфраструктурата в нея продължава да се амортизира.

Министърът подчерта, че досегашният модел на работа не е дал резултат и затова е необходима нова стратегия, основана на широк обществен дебат и експертен консенсус.

„За нас Витоша трябва да бъде едновременно опазена, достъпна и управлявана като обществено значима планина. Тя трябва да осигурява целогодишен достъп до природа, спорт, образование и туризъм, без компромиси с природозащитните цели“, посочи тя.

По думите ѝ бъдещата визия за развитие на парка трябва да се основава на три равностойни принципа - опазване на природата, обществен достъп и качество на живот, както и икономическа устойчивост, подкрепена от модерна инфраструктура.

Карамфилова очерта и конкретните направления, в които трябва да се развива планината през следващите години. Сред тях са възстановяването на лифтовата система, развитието на Витоша като четирисезонна туристическа дестинация, насърчаването на пешеходния туризъм, зимните спортове и обучението по ски.

Тя постави акцент и върху необходимостта от обновяване на туристическата база и хижите в планината, както и въвеждането на съвременни дигитални решения за управление на природния парк.

„Трябва да изградим модерен модел за управление на Витоша, който да отговаря на съвременните изисквания и очаквания на обществото“, каза министърът.

Според нея ключовата цел е постигането на баланс между всички заинтересовани страни.

„Гражданите трябва да имат лесен достъп и качествена инфраструктура. Обществото трябва да получи гаранции за опазването на този безценен природен ресурс. Държавата трябва да осигури ефективно управление, а бизнесът - предвидима среда и ясни правила за инвестиции“, обясни Карамфилова.

Тя подчерта, че туристическите организации също трябва да получат условия за възстановяване на туристическата инфраструктура, но при екологосъобразен модел на достъп до планината.

„Решението не е в увеличаването на автомобилния трафик. Достъпът до Витоша трябва да бъде организиран по устойчив и щадящ природата начин“, заяви министърът.

Карамфилова обърна внимание и на необходимостта от изработване на нов План за управление на Природен парк „Витоша“. Тя припомни, че действащият документ е приет преди повече от две десетилетия и вече не отговаря на съвременните реалности.

По думите ѝ в края на април е било прекратено административното производство по изработването на предишния проект за актуализация на плана, което отваря възможност за стартиране на нов процес.

„Пътят напред минава през възлагането на нов план за управление, изготвен на базата на научни експертизи, широк обществен дебат и балансиране на всички интереси. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения с дългосрочен хоризонт“, подчерта тя.