Румен Радев: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Той генерира корупция

Както обещахме, военните самолети и цистерни напуснаха Летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. Това заяви в началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Румен Радев, цитиран от dariknews.bg.

Радев коментира, че на проведената вчера среща е постигнато критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. „В края на миналата година „Литаско“ наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, бързо износване на инсталациите и постави пред риск самото бъдеще на „Лукойл Нефтохим Бургас“, разясни премиерът.

Той припомни, че след вчерашната среща този запор вече е вдигнат и рафинерията вече ще може да оперира нормално.

„Продължаваме усилена работа за повишаване на икономическия ръст, но не със стимулиране само на вътрешното потребление със заеми, а с агресивно привличане на инвестиции и стимулиране на експорта с подкрепа на българския бизнес, подобряване на инвестиционната среда, повишаване на конкурентността и производителността на българската икономика“, съобщи още Радев.

В тази връзка той коментира, че вчера са провели първото заседание на инвестиционния съвет и на централното координационно бюро към правителството. „Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс и отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното бъдеще“, каза Румен Радев.

Поради тази причина министър-председателят заяви, че ще предложат съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частния капитал. „Това ще доведе до значително намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да даде ресурсите в стратегически области - образование и наука, спорт, здравеопазване, култура и сигурност“, коментира още премиерът.

И допълни, че очаква Министерство на регионалното развитие и благоустройството да прави щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища. „От днес спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за некачествено извършени дейности“, каза Радев.