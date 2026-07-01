Румен Радев: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Той генерира корупция

Както обещахме, военните самолети и цистерни напуснаха Летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. Това заяви в началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Румен Радев, цитиран от dariknews.bg.
Радев коментира, че на проведената вчера среща е постигнато критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. „В края на миналата година „Литаско“ наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, бързо износване на инсталациите и постави пред риск самото бъдеще на „Лукойл Нефтохим Бургас“, разясни премиерът.
Той припомни, че след вчерашната среща този запор вече е вдигнат и рафинерията вече ще може да оперира нормално.
„Продължаваме усилена работа за повишаване на икономическия ръст, но не със стимулиране само на вътрешното потребление със заеми, а с агресивно привличане на инвестиции и стимулиране на експорта с подкрепа на българския бизнес, подобряване на инвестиционната среда, повишаване на конкурентността и производителността на българската икономика“, съобщи още Радев.
В тази връзка той коментира, че вчера са провели първото заседание на инвестиционния съвет и на централното координационно бюро към правителството. „Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс и отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното бъдеще“, каза Румен Радев.
Поради тази причина министър-председателят заяви, че ще предложат съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частния капитал. „Това ще доведе до значително намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да даде ресурсите в стратегически области - образование и наука, спорт, здравеопазване, култура и сигурност“, коментира още премиерът.
И допълни, че очаква Министерство на регионалното развитие и благоустройството да прави щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища. „От днес спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за некачествено извършени дейности“, каза Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
10:32 01.07.2026
2 Последния Софиянец
10:33 01.07.2026
3 Оня под Коня
10:34 01.07.2026
4 АГАТ а Кристи
/нямам в предвид никого, камо ли отрочето на товариш Решетников, другарят Боташов /...
10:36 01.07.2026
5 и тоя
Коментиран от #21
10:37 01.07.2026
6 оня с коня
10:37 01.07.2026
7 юмручето
10:37 01.07.2026
8 важен е закона . що не осъждат краденето
10:38 01.07.2026
9 Фатмака
10:38 01.07.2026
10 Костенурката
10:38 01.07.2026
11 1234
Коментиран от #35
10:39 01.07.2026
12 хаха
ХАХАХА
Тези кроманьонци обитаващи Блатото между Румъния и Гърция дали ще открият топлата вода все пак?
10:40 01.07.2026
13 "десятъка"
До коментар #1 от "Последния Софиянец":комуняго според вас е бил непосилен данък за българите.
Но сегашните 40% печалба, или 20% ДДС, които ВИЕ въведохте са - "ухапване от бълха"
10:41 01.07.2026
14 Цървул
10:41 01.07.2026
15 Цвете
10:42 01.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Махни министърчето
10:44 01.07.2026
18 Цвете
10:44 01.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Горкият борец. против олигархията!
10:44 01.07.2026
21 провинциалист
До коментар #5 от "и тоя":Я сега обясни и как, ако не спрем Путин в Украйна, той ще прегази цяла Европа и ние ще сме първите!
Коментиран от #32
10:44 01.07.2026
22 Само
10:45 01.07.2026
23 Вихрогон
10:46 01.07.2026
24 Плешивия умник па се изока..
10:46 01.07.2026
25 БОЦ - ко
От съседа Ердоган...!!!
10:47 01.07.2026
26 Георги Димитров
знаеш колко генерира и как тази корупция е проблем само на фирмите участници в строителството ,както и на Вашите чиновници назначавани последните 10 години не без твое участие! Сега пееш нова песен защото искаш Ердоган да те представи на Тръмп тези дни в Анкара ! А срещу тази политическа подкрепа си готов да загърбиш нормите на поведение в Европа и да дадеш на Турски инвеститори концесии за строителство на платени пътища в България ! Парите по ПВУ не те интересуват щото те генерират корупция ,но парите от Турция създават централизиран комфорт на теб лично в сметки далеч от погледите на ЕС ! Оман или ОАЕ ще ти бъдат банкова тайна ,а Десито с БСП почти се изчерпа и вече требва да гледате себе си! Това не е корупция ,това направо си е узурпация на власт!
10:48 01.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тоест
10:52 01.07.2026
29 На баба ви хурката
10:52 01.07.2026
30 КОГА ЩЕ
10:54 01.07.2026
31 Хммм
10:56 01.07.2026
32 Елементарно е
До коментар #21 от "провинциалист":Това го знаят всички нормално мислещи български патриоти.
10:56 01.07.2026
33 Позор
10:57 01.07.2026
34 Браво мунчо!
10:58 01.07.2026
35 Дуньо простия
До коментар #11 от "1234":Като мине през новия модел на инфраструктуриране, за известно време ще е драма, а по-нататък.... комедия.
11:00 01.07.2026
36 смях в залата
11:01 01.07.2026