Новини
България »
Всички градове »
Румен Радев: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Той генерира корупция

Румен Радев: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Той генерира корупция

1 Юли, 2026 10:31 782 36

  • румен радев-
  • модел-
  • развитие-
  • инфраструктура-
  • изчерпване

Както обещахме, военните самолети и цистерни напуснаха Летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица, допълни премиерът преди началото на днешното заседание на МС

Румен Радев: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Той генерира корупция - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Както обещахме, военните самолети и цистерни напуснаха Летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. Това заяви в началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Румен Радев, цитиран от dariknews.bg.

Радев коментира, че на проведената вчера среща е постигнато критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. „В края на миналата година „Литаско“ наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, бързо износване на инсталациите и постави пред риск самото бъдеще на „Лукойл Нефтохим Бургас“, разясни премиерът.

Той припомни, че след вчерашната среща този запор вече е вдигнат и рафинерията вече ще може да оперира нормално.

„Продължаваме усилена работа за повишаване на икономическия ръст, но не със стимулиране само на вътрешното потребление със заеми, а с агресивно привличане на инвестиции и стимулиране на експорта с подкрепа на българския бизнес, подобряване на инвестиционната среда, повишаване на конкурентността и производителността на българската икономика“, съобщи още Радев.

В тази връзка той коментира, че вчера са провели първото заседание на инвестиционния съвет и на централното координационно бюро към правителството. „Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс и отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното бъдеще“, каза Румен Радев.

Поради тази причина министър-председателят заяви, че ще предложат съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частния капитал. „Това ще доведе до значително намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да даде ресурсите в стратегически области - образование и наука, спорт, здравеопазване, култура и сигурност“, коментира още премиерът.

И допълни, че очаква Министерство на регионалното развитие и благоустройството да прави щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища. „От днес спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за некачествено извършени дейности“, каза Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Ще подари пътищата на Турция.Ще плащаме десятък на Ердоган.

    Коментиран от #13

    10:32 01.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Тези милиарди по ПВУ вместо да ги давате на Бойко и Шиши ги ползвайте за магистрали.

    10:33 01.07.2026

  • 3 Оня под Коня

    3 8 Отговор
    НАглед Адекватни решения, но Корнелия не е доволна!!! Ще Ви удари теслата...

    10:34 01.07.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    15 8 Отговор
    Вечният Тодор Колев пееше една песен "Аз съм фалшив герой"...
    /нямам в предвид никого, камо ли отрочето на товариш Решетников, другарят Боташов /...

    10:36 01.07.2026

  • 5 и тоя

    13 9 Отговор
    ми бил главнокомандващ ,генерал или просто фатмак...АБЕ ТИ ОТ КОЙ ОЧАКВАШ АТАКИ ПО САМОЛЕТИТЕ ИЛИ ЛЕТИЩЕТО НА СОФИЯ ТА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ ДА ТИ СЕ СМЕЯТ И КОКОШКИТЕ НА СЕЛО...я ми назови страна способна да го направи че и повод

    Коментиран от #21

    10:37 01.07.2026

  • 6 оня с коня

    6 5 Отговор
    така е румене затова нека вече даГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:37 01.07.2026

  • 7 юмручето

    15 8 Отговор
    Мунчо е част от проблема, не е решението

    10:37 01.07.2026

  • 8 важен е закона . що не осъждат краденето

    11 1 Отговор
    може да няма доказателство . реално ако асфалта е нужно да е 20 см дебел . а е само 12 см . означава че е окраден материал . 40 проценти от стойността е заграбена . ако е струвал 2 милиона значи 800 000 има липса . ето годно доказателство за кражбата . но за 30 г остава това само като думи . и не се прекратява корупцията .

    10:38 01.07.2026

  • 9 Фатмака

    12 8 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    10:38 01.07.2026

  • 10 Костенурката

    11 4 Отговор
    установи, е и! Оставка недоразумения!

    10:38 01.07.2026

  • 11 1234

    7 2 Отговор
    Пътят Тополовград Харманли е пълна трагедия...

    Коментиран от #35

    10:39 01.07.2026

  • 12 хаха

    7 2 Отговор
    Безнаказаност и корумпирани "магистрати" обикновено имат такъв ефект бе байганьовец ориенталски.
    ХАХАХА

    Тези кроманьонци обитаващи Блатото между Румъния и Гърция дали ще открият топлата вода все пак?

    10:40 01.07.2026

  • 13 "десятъка"

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    комуняго според вас е бил непосилен данък за българите.
    Но сегашните 40% печалба, или 20% ДДС, които ВИЕ въведохте са - "ухапване от бълха"

    10:41 01.07.2026

  • 14 Цървул

    4 7 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    10:41 01.07.2026

  • 15 Цвете

    9 3 Отговор
    ТИ ПРЕДИ ДА СЕ ПОЯВИШ НА ХОРИЗОНТА, КАТО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЧЕ ГЕНЕРИРА ЯКА КОРУПЦИЯ С " БОТАШ "?! НАЛИ СИ ЗАПОЗНАТ, ЧЕ 6, 5 МИЛИАРДА ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ОТ БЪЛГАРИТЕ? И НОВИЯТ, КОЙТО ТЕГЛИТЕ, КОЛКО СТАВАТ, СМЯТАЙ .НАГУШИ СЕ ОЩЕ КАТО ЗАЕМАШЕ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ. КОПРИНКОВ ЯВНО Е ДОБЪР " ПРИЯТЕЛ " ? СХЕМАТА Е ЯСНА, НО ПАРИТЕ СА ЗАГРОБВАЩИ РАДЕВ. 🤦‍♂️🤔🤷‍♀️🤔🐷✈️🎃

    10:42 01.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Махни министърчето

    4 1 Отговор
    Той е като Роналдо в португалския национален отбор и сваля рейтинга на цялото правителство

    10:44 01.07.2026

  • 18 Цвете

    6 1 Отговор
    ТИ ПРЕДИ ДА СЕ ПОЯВИШ НА ХОРИЗОНТА, КАТО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЧЕ ГЕНЕРИРА ЯКА КОРУПЦИЯ С " БОТАШ "?! НАЛИ СИ ЗАПОЗНАТ, ЧЕ 6, 5 МИЛИАРДА ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ОТ БЪЛГАРИТЕ? И НОВИЯТ, КОЙТО ТЕГЛИТЕ, КОЛКО СТАВАТ, СМЯТАЙ .НАГУШИ СЕ ОЩЕ КАТО ЗАЕМАШЕ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ. КОПРИНКОВ ЯВНО Е ДОБЪР " ПРИЯТЕЛ " ? СХЕМАТА Е ЯСНА, НО ПАРИТЕ СА ЗАГРОБВАЩИ РАДЕВ. 🤦‍♂️🤔🤷‍♀️🤔🐷✈️🎃

    10:44 01.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Горкият борец. против олигархията!

    5 1 Отговор
    Размекнал се като баба. Не хленчи, а действай или напускай.

    10:44 01.07.2026

  • 21 провинциалист

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "и тоя":

    Я сега обясни и как, ако не спрем Путин в Украйна, той ще прегази цяла Европа и ние ще сме първите!

    Коментиран от #32

    10:44 01.07.2026

  • 22 Само

    4 1 Отговор
    концесиите, пардон, "инвестициите" от Ердоган не гарантират корупция!

    10:45 01.07.2026

  • 23 Вихрогон

    6 1 Отговор
    Рундьо,договора с Боташ.не е ли инвестиция? Да,лично твоя инвестиция!Е,сега умуваш,с какво да дариш Турция за преразглеждането на Боташ?Дари България,честно,справедливо и заслужено!Кой ще инвестира в държава на мафията,кой?

    10:46 01.07.2026

  • 24 Плешивия умник па се изока..

    7 1 Отговор
    свършило ти е мозъчето и е напълно изчерпано!

    10:46 01.07.2026

  • 25 БОЦ - ко

    1 1 Отговор
    Тоз другар през плета е е....н,
    От съседа Ердоган...!!!

    10:47 01.07.2026

  • 26 Георги Димитров

    5 0 Отговор
    Г-Н Решильо,Румене ,
    знаеш колко генерира и как тази корупция е проблем само на фирмите участници в строителството ,както и на Вашите чиновници назначавани последните 10 години не без твое участие! Сега пееш нова песен защото искаш Ердоган да те представи на Тръмп тези дни в Анкара ! А срещу тази политическа подкрепа си готов да загърбиш нормите на поведение в Европа и да дадеш на Турски инвеститори концесии за строителство на платени пътища в България ! Парите по ПВУ не те интересуват щото те генерират корупция ,но парите от Турция създават централизиран комфорт на теб лично в сметки далеч от погледите на ЕС ! Оман или ОАЕ ще ти бъдат банкова тайна ,а Десито с БСП почти се изчерпа и вече требва да гледате себе си! Това не е корупция ,това направо си е узурпация на власт!

    10:48 01.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тоест

    3 0 Отговор
    Румбата ще купува нефт от русия. Очаквайте украински и американски санкции.

    10:52 01.07.2026

  • 29 На баба ви хурката

    6 1 Отговор
    Да бе, ще позволим да ни осъдят, ще платим 3 милиарда и проблема с Лукойл е решен. Както стана с реакторите. Важно е Русия да прибира парсата. България да върви на ... Патриотизма не е русофилство, руски боклуци такива.

    10:52 01.07.2026

  • 30 КОГА ЩЕ

    2 0 Отговор
    СПАСЯВАМЕ ГУНДЯЕВ?

    10:54 01.07.2026

  • 31 Хммм

    2 0 Отговор
    Ко речи???

    10:56 01.07.2026

  • 32 Елементарно е

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "провинциалист":

    Това го знаят всички нормално мислещи български патриоти.

    10:56 01.07.2026

  • 33 Позор

    1 0 Отговор
    Президента ще раздаде пътищата на концесия, като Костов.

    10:57 01.07.2026

  • 34 Браво мунчо!

    3 0 Отговор
    щом си отвориш лъжливата и крадлива устичка и ставаш ясен даже и на твоите платени с нашите пари.

    10:58 01.07.2026

  • 35 Дуньо простия

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "1234":

    Като мине през новия модел на инфраструктуриране, за известно време ще е драма, а по-нататък.... комедия.

    11:00 01.07.2026

  • 36 смях в залата

    0 0 Отговор
    Гледайте как Демерджиев и Шишков ще пуснат зеления чорап по пързалката

    11:01 01.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол