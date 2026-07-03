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Регионалното министерство инвестира 14 млн. евро за развитие на пограничните райони

Регионалното министерство инвестира 14 млн. евро за развитие на пограничните райони

3 Юли, 2026 16:40 612 8

  • регионално министерство-
  • инвестиране-
  • договори-
  • развитие-
  • погранични райони

Подписани са 24 договора с бенефициенти от България, Сърбия и Република Северна Македония

Регионалното министерство инвестира 14 млн. евро за развитие на пограничните райони - 1
Снимка: Shutterstock
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

14 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на бизнеса, общините и неправителствения сектор в пограничните населени места на България със Сърбия и Република Северна Македония.
Средствата са осигурени по управляваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програми за трансгранично сътрудничество Интеррег между България и двете съседни страни., съобщават от пресцентъра на МРРБ., цитирани от Нова телевизия.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева подписа 24 договора с бенефициенти от трите държави, които ще изпълнят важни проекти за местните общности. Мерките ще обхванат разнообразни сектори.
По програмата със Сърбия договорените проекти са 13 на стойност 8,1 млн. евро и ще въведат ново поколение обществени услуги в трансграничния регион.

С 5,8 млн. евро от програмата България - Северна Македония са подкрепени 11 съвместни проекта на предприятия в областта на хранително-вкусовата промишленост, мебелното производство, опаковките, металните и пластмасовите изделия, хотелиерството, винопроизводството и енергетиката.

„С тези договори инвестираме целия финансов ресурс на Интеррег програмите, за които страната ни е управляващ орган – България - Сърбия, България - Северна Македония и България - Турция. Бенефициентите имат в наше лице надежден партньор в процеса на изпълнение, като наши общи цели са повишаването на жизнения стандарт и подкрепа за конкурентоспособността в граничните региони“, подчерта заместник-министър Георгиева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    6 0 Отговор
    " Баба Алино " прогресира в бабини деветини ".

    Коментиран от #7

    16:42 03.07.2026

  • 2 Боташите продължават да изливат милиарди

    3 0 Отговор
    в каца без дъно, а под кацата са "нашите фирми" с управители от "добрата олигархия".

    16:44 03.07.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Какво са 14 милиона!!! Тва да изметеш пътищата не стига! Каква инвестиция е това!
    Разбирам да кажат програма за 14 милиарда... плъни глупости1

    17:30 03.07.2026

  • 4 За косена

    6 0 Отговор
    ...на трева по асфалта 140 мил за инвестиции по граничните райони 14 мил....дали скоро ще видим картинката от Непал. Всички пътища ни водят до тези мили хора от Непал и ни показаха, как се действа

    17:33 03.07.2026

  • 5 След подписването ,

    2 0 Отговор
    Трябва поп да ги опеей мъните 👋

    17:56 03.07.2026

  • 6 Тъй ли

    1 0 Отговор
    Пак ли проект Странджа-Сакар? Пак ли претоплена манджа от едно време?

    18:13 03.07.2026

  • 7 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Няма баба Алино.
    Местността се казва Светецът.

    18:14 03.07.2026

  • 8 Трафикант

    0 0 Отговор
    Ние с колегите доста стабилно инвестираме в пограничните райони.

    18:16 03.07.2026

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