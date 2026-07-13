Румен Петков: Време е за радикална административна реформа – България може да се управлява с шест области

Вълна от идеи за промяна разтърси политическия живот у нас, след като Румен Петков, лидер на ПП АБВ, излезе с категорично предложение за дълбока административно-териториална реформа.
Според него, България може да бъде управлявана далеч по-ефективно, ако сегашните 28 области бъдат сведени до пет или шест. Това стана ясно по време на пресконференция на „БСП – Обединена левица“ в Плевен.
Митове и реалност: Кой всъщност е държавен служител?
Петков обърна внимание на често срещаната заблуда в публичното пространство относно броя на държавните служители.
Той подчерта, че в статистиките неправилно се включват музейни работници и служители от други обществени сфери, което изкривява реалната картина и води до погрешни изводи за нуждата от съкращения.
Административното деление – източник на излишни разходи
„Днешната структура с 28 области поддържа армия от областни управители, заместници, секретари, шофьори и цели паралелни администрации“, заяви Петков.
По думите му, това води до разхищение на човешки и финансови ресурси, които биха могли да бъдат насочени към по-важни обществени нужди.
Решението: по-малко области, по-голяма ефективност
Според Петков, намаляването на броя на областите и преструктурирането на администрацията ще позволи по-гъвкаво и рационално управление.
Той е категоричен, че подобна реформа, ако бъде добре обмислена и обществено обсъдена, ще помогне за ограничаване на бюджетния дефицит и ще подобри качеството на държавното управление.
Демографската криза и обезлюдяването – предизвикателства пред общините
Лидерът на АБВ не пропусна да засегне и темата за общините, които вече не отговарят на законовите изисквания за минимален брой жители.
„В България има между 60 и 70 общини, които са далеч под необходимия демографски праг, а стотици населени места са напълно обезлюдени“, алармира Петков.
Той настоя институциите да осъзнаят мащаба на демографската катастрофа и да предприемат адекватни мерки.
Пътят напред: обществен дебат и структурни промени
„БСП – Обединена левица“ ще стартира широка публична дискусия за необходимите промени в административно-териториалното устройство на страната.
Петков подчерта, че са нужни реални, но поносими структурни промени, които да защитят обществения интерес и да гарантират ефективното използване на ресурсите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Марш във фонтана
Коментиран от #3, #35
16:12 13.07.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
16:14 13.07.2026
3 Само това прочетох и се ужасих
До коментар #1 от "Марш във фонтана":А по надолу са подробностите-
Името на Румен Петков често е свързвано с финансово-криминалната афера „Акрам“ в качеството му на бивш кмет на Плевен (1995–1999 г.) и дългогодишен функционер на БСП. Смята се, че той е бил сред местните политически фигури, запознати с дейността на палестинския бизнесмен Джамал Акрам, чиито структури източват десетки милиони от български банки през 90-те години.
16:14 13.07.2026
4 🍌🗽🚽
16:22 13.07.2026
5 1111
Демографска криза не се решава чрез съкращаване, обединяване, окрупняване, оптимизация, рационализация, трансформация и други ФОРМИ НА ЗАЛИЧАВАНЕ!
НЕ ПИПАЙТЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКТУРА, ЗА ДА НЕ ВИ ОТВЕЕ ПОЛИТИЧЕСКО ТОРНАДО!
16:23 13.07.2026
6 СВО 1 600 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #18
16:23 13.07.2026
7 Верно
Коментиран от #14
16:25 13.07.2026
8 Колю лудия -
16:28 13.07.2026
9 Стига!
Коментиран от #11, #12
16:30 13.07.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #39
16:33 13.07.2026
11 Това беше забавно!
До коментар #9 от "Стига!":Козметичката и шофьорът ли са "шпионите" от висока класа?
16:34 13.07.2026
12 Иди на плаж
До коментар #9 от "Стига!":Или се хвърли от 8я етаж в панелката ,в която паразитираш от Тилово време
16:34 13.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хмм
До коментар #7 от "Верно":"...но паднаха под теб с пречупен кръст,
че беше малка ти, но беше тежка."
16:38 13.07.2026
15 55 от Козлодуй
неща .
Коментиран от #19
16:40 13.07.2026
16 Дай Боже по-скоро...
До коментар #13 от "оня с коня":А ти ще се оправиш само когато те ритне коня!
16:40 13.07.2026
17 Стига глупости
16:41 13.07.2026
18 миме
До коментар #6 от "СВО 1 600 дни РЕЗИЛ":педуханците от пп и дб требе за бъдат набутани у белене
16:42 13.07.2026
19 Тези започват да става много нахални
До коментар #15 от "55 от Козлодуй":Време е за истински протест пред фонтана...
16:42 13.07.2026
20 12 - и кремълски лакей
16:43 13.07.2026
21 Гечко
16:44 13.07.2026
22 ЕДГАР КЕЙСИ
16:46 13.07.2026
23 Радев
Коментиран от #25
16:47 13.07.2026
24 Исторически парк
16:47 13.07.2026
25 Лас Кетчуп
До коментар #23 от "Радев":Ела го кажи на площада! Ще си носим по една щайга червени домати.🍅🍅🍅
Коментиран от #27
16:52 13.07.2026
26 Без Софийска област
16:53 13.07.2026
27 Радев
До коментар #25 от "Лас Кетчуп":Ще дойда бе пепейка с 50 хиляди жандарма ще дойда и ще ви счупя меките китки 😏
Коментиран от #30, #32
16:54 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 11 - и "умник"
16:56 13.07.2026
30 Така ли? Много се уплаших!😆
До коментар #27 от "Радев":А ние ще ти счупим аеропланя, шофьорче на самолет!
Вече ще летиш само на въртележката!😎
16:59 13.07.2026
31 Дръта чанта
17:00 13.07.2026
32 И още веднъж
До коментар #27 от "Радев":Гледай да не забравиш да дойдеш! Защото винаги се криеш, когато стане напечено!
Коментиран от #36
17:01 13.07.2026
33 време е да си ходиш
17:03 13.07.2026
34 Иванчо+Марийка
17:03 13.07.2026
35 Овчар
До коментар #1 от "Марш във фонтана":Тоз чобан не е добър чобан но в случая е прав...! 6 овчарника стигат , обаче простите овце трябва да бъдат отделно да не заразят другите...!
Коментиран от #38
17:13 13.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 пеекащата
17:16 13.07.2026
38 Скрий се,
До коментар #35 от "Овчар":Лъжливо овчарче! Защото се е появила нова форма на "овчи грип"! Овцете полудяват и си изяждат овчарите от него. Вече има съобщения за такива случаи...
17:17 13.07.2026
39 довечера
До коментар #10 от "Сатана Z":пак шти анексират калната вена
17:18 13.07.2026
40 Онзи
17:18 13.07.2026
41 Царския офицер
Коментиран от #42
17:21 13.07.2026
42 между другото
До коментар #41 от "Царския офицер":Някои от т.нар. русофили си крия руския произход.
Погледни им фейса и ще разбереш, че не са българи!
17:25 13.07.2026
43 Динко Харсъзина
17:25 13.07.2026
44 Как е Бах
17:26 13.07.2026
45 Ами
Подобно е териториалното деление на Австрия.
Например : Северни - Варна, Русе, Плевен и Враца.
Южни - Бургас, Стара Загора, Пловдив и Благоевград.
Население на община минимум 20 000 души.
Всяко населено място си избира кмет.
Коментиран от #47, #48
17:28 13.07.2026
46 Гост
17:31 13.07.2026
47 Добре смяташ!
До коментар #45 от "Ами":Сигурно си търговец...
17:31 13.07.2026
48 хе хе
До коментар #45 от "Ами":Много бързо си поправи коментара! Аз защо не мога да си редактирам постовете?
Коментиран от #50
17:33 13.07.2026
49 Време
17:38 13.07.2026
50 Ха ха
До коментар #48 от "хе хе":Помисли малко и ще се сетиш.
17:44 13.07.2026
51 Румене
17:59 13.07.2026