Румен Петков: Време е за радикална административна реформа – България може да се управлява с шест области

Вълна от идеи за промяна разтърси политическия живот у нас, след като Румен Петков, лидер на ПП АБВ, излезе с категорично предложение за дълбока административно-териториална реформа.

Според него, България може да бъде управлявана далеч по-ефективно, ако сегашните 28 области бъдат сведени до пет или шест. Това стана ясно по време на пресконференция на „БСП – Обединена левица“ в Плевен.

Митове и реалност: Кой всъщност е държавен служител?

Петков обърна внимание на често срещаната заблуда в публичното пространство относно броя на държавните служители.

Той подчерта, че в статистиките неправилно се включват музейни работници и служители от други обществени сфери, което изкривява реалната картина и води до погрешни изводи за нуждата от съкращения.

Административното деление – източник на излишни разходи

„Днешната структура с 28 области поддържа армия от областни управители, заместници, секретари, шофьори и цели паралелни администрации“, заяви Петков.

По думите му, това води до разхищение на човешки и финансови ресурси, които биха могли да бъдат насочени към по-важни обществени нужди.

Решението: по-малко области, по-голяма ефективност

Според Петков, намаляването на броя на областите и преструктурирането на администрацията ще позволи по-гъвкаво и рационално управление.

Той е категоричен, че подобна реформа, ако бъде добре обмислена и обществено обсъдена, ще помогне за ограничаване на бюджетния дефицит и ще подобри качеството на държавното управление.

Демографската криза и обезлюдяването – предизвикателства пред общините

Лидерът на АБВ не пропусна да засегне и темата за общините, които вече не отговарят на законовите изисквания за минимален брой жители.

„В България има между 60 и 70 общини, които са далеч под необходимия демографски праг, а стотици населени места са напълно обезлюдени“, алармира Петков.

Той настоя институциите да осъзнаят мащаба на демографската катастрофа и да предприемат адекватни мерки.

Пътят напред: обществен дебат и структурни промени

„БСП – Обединена левица“ ще стартира широка публична дискусия за необходимите промени в административно-териториалното устройство на страната.

Петков подчерта, че са нужни реални, но поносими структурни промени, които да защитят обществения интерес и да гарантират ефективното използване на ресурсите.