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Румен Петков: Време е за радикална административна реформа – България може да се управлява с шест области

Румен Петков: Време е за радикална административна реформа – България може да се управлява с шест области

13 Юли, 2026 16:11 2 172 51

  • административна реформа-
  • румен петков-
  • области-
  • държавна администрация-
  • бюджетен дефицит-
  • демографска криза-
  • българия-
  • ефективно управление-
  • териториално устройство-
  • бсп – обединена левица

Нов поглед към държавното управление: по-малко области, повече ефективност

Румен Петков: Време е за радикална административна реформа – България може да се управлява с шест области - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вълна от идеи за промяна разтърси политическия живот у нас, след като Румен Петков, лидер на ПП АБВ, излезе с категорично предложение за дълбока административно-териториална реформа.

Според него, България може да бъде управлявана далеч по-ефективно, ако сегашните 28 области бъдат сведени до пет или шест. Това стана ясно по време на пресконференция на „БСП – Обединена левица“ в Плевен.

Митове и реалност: Кой всъщност е държавен служител?

Петков обърна внимание на често срещаната заблуда в публичното пространство относно броя на държавните служители.

Той подчерта, че в статистиките неправилно се включват музейни работници и служители от други обществени сфери, което изкривява реалната картина и води до погрешни изводи за нуждата от съкращения.

Административното деление – източник на излишни разходи

„Днешната структура с 28 области поддържа армия от областни управители, заместници, секретари, шофьори и цели паралелни администрации“, заяви Петков.

По думите му, това води до разхищение на човешки и финансови ресурси, които биха могли да бъдат насочени към по-важни обществени нужди.

Решението: по-малко области, по-голяма ефективност

Според Петков, намаляването на броя на областите и преструктурирането на администрацията ще позволи по-гъвкаво и рационално управление.

Той е категоричен, че подобна реформа, ако бъде добре обмислена и обществено обсъдена, ще помогне за ограничаване на бюджетния дефицит и ще подобри качеството на държавното управление.

Демографската криза и обезлюдяването – предизвикателства пред общините

Лидерът на АБВ не пропусна да засегне и темата за общините, които вече не отговарят на законовите изисквания за минимален брой жители.

„В България има между 60 и 70 общини, които са далеч под необходимия демографски праг, а стотици населени места са напълно обезлюдени“, алармира Петков.

Той настоя институциите да осъзнаят мащаба на демографската катастрофа и да предприемат адекватни мерки.

Пътят напред: обществен дебат и структурни промени

„БСП – Обединена левица“ ще стартира широка публична дискусия за необходимите промени в административно-териториалното устройство на страната.

Петков подчерта, че са нужни реални, но поносими структурни промени, които да защитят обществения интерес и да гарантират ефективното използване на ресурсите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марш във фонтана

    30 3 Отговор
    Луканов измамник и крадец. Напишете в Гугъл - Румен Петков и аферата Акрам

    Коментиран от #3, #35

    16:12 13.07.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    8 1 Отговор
    преди седмица бяха 5

    16:14 13.07.2026

  • 3 Само това прочетох и се ужасих

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Марш във фонтана":

    А по надолу са подробностите-

    Името на Румен Петков често е свързвано с финансово-криминалната афера „Акрам“ в качеството му на бивш кмет на Плевен (1995–1999 г.) и дългогодишен функционер на БСП. Смята се, че той е бил сред местните политически фигури, запознати с дейността на палестинския бизнесмен Джамал Акрам, чиито структури източват десетки милиони от български банки през 90-те години.

    16:14 13.07.2026

  • 4 🍌🗽🚽

    12 4 Отговор
    Това означава двойно по-малко дyпети на държавна софра 🖕

    16:22 13.07.2026

  • 5 1111

    11 15 Отговор
    Червената секта пак се опитва да насажда своите ереси!
    Демографска криза не се решава чрез съкращаване, обединяване, окрупняване, оптимизация, рационализация, трансформация и други ФОРМИ НА ЗАЛИЧАВАНЕ!
    НЕ ПИПАЙТЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКТУРА, ЗА ДА НЕ ВИ ОТВЕЕ ПОЛИТИЧЕСКО ТОРНАДО!

    16:23 13.07.2026

  • 6 СВО 1 600 дни РЕЗИЛ

    29 1 Отговор
    България може едиствено да се управлява рационално и кадърно, само когато бившите номенклатурни кадри на БКП и техните наследници останат максимално далеч от властта.

    Коментиран от #18

    16:23 13.07.2026

  • 7 Верно

    2 7 Отговор
    Страна, като една човешка длан.

    Коментиран от #14

    16:25 13.07.2026

  • 8 Колю лудия -

    19 1 Отговор
    руменчо,кат си рекъл "А" - кажи и "Б" и "В"... - освен областите - да намалим и деПУТАтите наполовина,може да закрием КАТ и да изкараме армията да следи за контрола по пътищата,може и да спрем парите от НЗОК на частните болници - те да си направят частно здравно застраховане и да ги видим ще крадат ли...нали бат руменчо..

    16:28 13.07.2026

  • 9 Стига!

    14 6 Отговор
    Стига сте издевателствали над нас, като всеки ден ни показвате тази толкова мръсна, долна, нечистоплътна, грозна, пъпчива мутра на червеното и в червата нищожество, дето като кмет на Плревен открадна стотици милиони и извърши чудовищни престъпления, ама корумпираната и прогизнала от зависимости Прокуратура и цяла "съдебна система" остана с широко затворени очи и не му потърси сметка! Стига сте ни натрапвали тоиз мазен и слузест като червей кремълски лакей и подлога на чудовището Путин! Този червен наглец с грозните брадавици на мутрата имаше потресаващата наглост да протестира, че държавата ни не е "защитила" онези свирепи кремълски лакеи и шпиони от най-висока класа, дето бяха осъдени в Лондон за шпионаж в полза на кремълския злодей и масов убиец! Двама от тези национални предатели и ваксаджии на КГБ-ейските ботуши на кремълското чудовище бяха върнати в България! Ами, Пишкаещият във фонтаните да си ги прибере у тях и да ги пази от нов арест! Че като нищо и това може да стане! Само че, повече да ги пази от руските им господари, които ги употребиха и ги пуснаха в тоалетната чиния!

    Коментиран от #11, #12

    16:30 13.07.2026

  • 10 Сатана Z

    6 7 Отговор
    Две области са достатъчни,като едно време.Княжесто България и анексираната Източна Румелия

    Коментиран от #39

    16:33 13.07.2026

  • 11 Това беше забавно!

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Стига!":

    Козметичката и шофьорът ли са "шпионите" от висока класа?

    16:34 13.07.2026

  • 12 Иди на плаж

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Стига!":

    Или се хвърли от 8я етаж в панелката ,в която паразитираш от Тилово време

    16:34 13.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Верно":

    "...но паднаха под теб с пречупен кръст,
    че беше малка ти, но беше тежка."

    16:38 13.07.2026

  • 15 55 от Козлодуй

    14 2 Отговор
    Руменчо, да пълниш фонтани и да управляваш държава , са различни
    неща .

    Коментиран от #19

    16:40 13.07.2026

  • 16 Дай Боже по-скоро...

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    А ти ще се оправиш само когато те ритне коня!

    16:40 13.07.2026

  • 17 Стига глупости

    3 5 Отговор
    Станем ли 6 области , Турция веднага ще вземе Кърджалийско, защото ще стане много голяма област.

    16:41 13.07.2026

  • 18 миме

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "СВО 1 600 дни РЕЗИЛ":

    педуханците от пп и дб требе за бъдат набутани у белене

    16:42 13.07.2026

  • 19 Тези започват да става много нахални

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "55 от Козлодуй":

    Време е за истински протест пред фонтана...

    16:42 13.07.2026

  • 20 12 - и кремълски лакей

    4 1 Отговор
    А ти ,брато, вземи едно роло тоалетна хартия и бягай да поизбършеш пъпчивата мутрана плевенския червен и в червата Пикаещ във фонтаните! Избърши му и зад--каи после избърши и собствената си мутра!

    16:43 13.07.2026

  • 21 Гечко

    7 0 Отговор
    Червен б о клук! Сложете ръка на всичко и еднолично да управлявате! Върна се тоталитаризма!

    16:44 13.07.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 0 Отговор
    НА СНИМКАТА ..................... ВТОРИ РУМЕН, ВТОРИ МУНЧО ..................... ВСЕ ОТ КОТИЛОТО ....................... ФАКТ !

    16:46 13.07.2026

  • 23 Радев

    2 5 Отговор
    ПОДКРЕПЯМ!

    Коментиран от #25

    16:47 13.07.2026

  • 24 Исторически парк

    5 1 Отговор
    Така 100 хиляди цирея ще останат без работа 🔥

    16:47 13.07.2026

  • 25 Лас Кетчуп

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Радев":

    Ела го кажи на площада! Ще си носим по една щайга червени домати.🍅🍅🍅

    Коментиран от #27

    16:52 13.07.2026

  • 26 Без Софийска област

    5 0 Отговор
    колко ще останат?

    16:53 13.07.2026

  • 27 Радев

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Лас Кетчуп":

    Ще дойда бе пепейка с 50 хиляди жандарма ще дойда и ще ви счупя меките китки 😏

    Коментиран от #30, #32

    16:54 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 11 - и "умник"

    4 1 Отговор
    Ама ти си бил много тъп бе, барто! Впрочем, всички кремълски подлоги и национални предатели са от твоя десен! Язък, дето КГБ и ДС хвърляха толкова много пари да ги учат и да ги "образоват", ама си останаха тъпаци! Направиха безброй золуми по света, непрекъснато ги разкриваха и ги съдеха, после ги заменяха с чужди шпиони, арестувани от ДС у нас! Ти обиждаш Обединеното кралство бе, наглец долен и кремълска подлого! Значи, според теб в Ми 6 са толкова тъпи, че са взели за опасни руски шпиони една "козметичка" и един "шофьор"? Понеже си неграмотен, да ти обадя, че Ми 6 са тайните английски служби! Облото ти като стъклена топка мозъче без нито една гънчица, не се ли договежда, че под прикритие се работи с фалшиви професии бе, кремълски ваксаджийо! Що ли не се хвърлиш ти, но не от 8 -я етаж, а от 18 -я, та да е сигурно, че един руски лакей по-малко ще срещаме по улиците!

    16:56 13.07.2026

  • 30 Така ли? Много се уплаших!😆

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    А ние ще ти счупим аеропланя, шофьорче на самолет!
    Вече ще летиш само на въртележката!😎

    16:59 13.07.2026

  • 31 Дръта чанта

    5 0 Отговор
    Аде бегай ве

    17:00 13.07.2026

  • 32 И още веднъж

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    Гледай да не забравиш да дойдеш! Защото винаги се криеш, когато стане напечено!

    Коментиран от #36

    17:01 13.07.2026

  • 33 време е да си ходиш

    6 0 Отговор
    ти и други тумбаци като тебе. колкото по-скоро , по-скоро ще настъпи реформата.

    17:03 13.07.2026

  • 34 Иванчо+Марийка

    7 0 Отговор
    Да вдигнем процента за влизане в парламента от 4 на 7-8% и субсидии да има само за парламентарно представените партии. За да може да не гледаме мутрите на такива като тебе.

    17:03 13.07.2026

  • 35 Овчар

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Марш във фонтана":

    Тоз чобан не е добър чобан но в случая е прав...! 6 овчарника стигат , обаче простите овце трябва да бъдат отделно да не заразят другите...!

    Коментиран от #38

    17:13 13.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 пеекащата

    3 0 Отговор
    кога ше далдиса в шадравана

    17:16 13.07.2026

  • 38 Скрий се,

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Овчар":

    Лъжливо овчарче! Защото се е появила нова форма на "овчи грип"! Овцете полудяват и си изяждат овчарите от него. Вече има съобщения за такива случаи...

    17:17 13.07.2026

  • 39 довечера

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    пак шти анексират калната вена

    17:18 13.07.2026

  • 40 Онзи

    8 0 Отговор
    То може и със стотина "дипутати"а не 240.Нека от там да започнем .

    17:18 13.07.2026

  • 41 Царския офицер

    7 1 Отговор
    Русофилите имат мозък като на врабче,пак ще висят по клоните като преди 44та ,вредни са за държавата

    Коментиран от #42

    17:21 13.07.2026

  • 42 между другото

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Царския офицер":

    Някои от т.нар. русофили си крия руския произход.
    Погледни им фейса и ще разбереш, че не са българи!

    17:25 13.07.2026

  • 43 Динко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Гейгангстер,пикаещ във фонтани

    17:25 13.07.2026

  • 44 Как е Бах

    4 0 Отговор
    Мосю пиш !

    17:26 13.07.2026

  • 45 Ами

    0 2 Отговор
    Осем области плюс София. Демек девет.
    Подобно е териториалното деление на Австрия.
    Например : Северни - Варна, Русе, Плевен и Враца.
    Южни - Бургас, Стара Загора, Пловдив и Благоевград.
    Население на община минимум 20 000 души.
    Всяко населено място си избира кмет.

    Коментиран от #47, #48

    17:28 13.07.2026

  • 46 Гост

    4 0 Отговор
    Има общини с население колкото едно село. Те имат общински кмет, заместници,, общински съвет със съветници, общинска администрация и т.н.

    17:31 13.07.2026

  • 47 Добре смяташ!

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Сигурно си търговец...

    17:31 13.07.2026

  • 48 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Много бързо си поправи коментара! Аз защо не мога да си редактирам постовете?

    Коментиран от #50

    17:33 13.07.2026

  • 49 Време

    6 0 Отговор
    е да ни отървеш от присъствието си по медиите! ПиклЮ

    17:38 13.07.2026

  • 50 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "хе хе":

    Помисли малко и ще се сетиш.

    17:44 13.07.2026

  • 51 Румене

    1 0 Отговор
    Научи ли къде се ходи по малка нужда?

    17:59 13.07.2026

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