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Симеон Дянков даде съвет: Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация

Симеон Дянков даде съвет: Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация

16 Юни, 2026 11:06 2 190 65

  • симеон дянков-
  • бюджетен дефицит-
  • бюджет-
  • хазна-
  • дефицит-
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  • мерки-
  • реформи-
  • пенсионери-
  • държавна администрация

ББР трябва да бъде ликвидирана като дружество – тя носи единствено корупция

Симеон Дянков даде съвет: Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков предлага радикални мерки за овладяване на бюджетния дефицит, включително закриване на Българската банка за развитие (ББР) и освобождаване на всички пенсионери от държавния сектор. Бившият финансов министър очерта в сутрешния блок на БНТ мрачна картина за държавната хазна и отчете дупка от близо 6% от брутния вътрешен продукт за миналата година.

Според Дянков новото правителство се възползва от процедурата за свръхдефицит, която му дава толеранс за бавни корекции. Той обаче е скептичен относно капацитета на кабинета да проведе нужните реформи.

„Консервативно изчислено, дефицитът ще достигне между 2,2 млрд. евро и 3,4 млрд. евро, което означава общ дефицит от около 5,5 – 6% от БВП за 2025 г.“, заявява финансистът. По думите му, екипът на власт е съставен от бивши министри и заместник-министри, които носят пряка отговорност за създадените бюджети.

Една от най-категоричните мерки, които председателят на Фискалния съвет предлага, е свързана с държавната банка.

ББР трябва да бъде ликвидирана като дружество – тя носи единствено корупция. Към момента Българската банка за развитие разполага с капитал от 2,27 млрд. евро. Този капитал веднага се връща в държавния бюджет“, категоричен е Дянков.

За да се изравни тежестта между частния и публичния сектор, финансистът настоява държавните служители сами да плащат социалните си осигуровки. Според изчисленията му, ако това се въведе от средата на годината, хазната ще спести около 620 млн. евро.

Най-голям финансов ефект обаче би имало изчистването на административния апарат от лица в пенсионна възраст.

Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация. Това трябва да стане доброволно, като бъдат премахнати 20-те заплати при напускане. Само с тази мярка спестяванията ще достигнат около 1,18 млрд. евро и България ще излезе от процедурата по свръхдефицит“, пресмята Симеон Дянков.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 42 Отговор
    Пенсионерите крепят цялата икономика на България.

    11:08 16.06.2026

  • 2 Симеон Дянков

    32 7 Отговор
    За всички пенсионери по една постна пица.хи хи хи

    11:09 16.06.2026

  • 3 Парашутистите на ГЕРБ и Сглобкаджиите

    58 2 Отговор
    Също и веднага да бъдат съкратени по взаимно съгласие.

    Коментиран от #8

    11:10 16.06.2026

  • 4 честен ционист

    6 25 Отговор
    Всички пенсионери трябваше да се разболеят от Ковид, за да не е постна пицата днес.

    Коментиран от #56

    11:11 16.06.2026

  • 5 Те са напуснали временно

    34 4 Отговор
    Сега са на море в Гърция с бонусите и заплатите от заемите за сметка на народа.

    11:11 16.06.2026

  • 6 Хасковски каунь

    42 5 Отговор
    Абе май е прав. Пък и кокала се лесно не дава

    11:12 16.06.2026

  • 7 Дориана

    61 8 Отговор
    Разбира се това трябваше отдавна да стане , но Борисов и Пеевски от страх да не загубят властта си не го правеха. Не правеха никакви реформи умишлено, знаейки , че водят България към катастрофа..За тях политическото оцеляване беше по- важно от България.

    Коментиран от #14, #29

    11:12 16.06.2026

  • 8 честен ционист

    11 28 Отговор

    До коментар #3 от "Парашутистите на ГЕРБ и Сглобкаджиите":

    За жалост, или за радост, днес админстрацията с най-голям опит и компетенция са именно гербаджийските калинки.

    11:12 16.06.2026

  • 9 Кат си решил Да крепиш Държавата

    3 3 Отговор
    Кат си решил Да крепиш Държавата На Пенсионерите !

    Става Ясно !

    Че тая !

    Няма Да Я !

    Бъде !

    11:14 16.06.2026

  • 10 НЕЧИСТОКРЪВЕН

    15 2 Отговор
    Този полуеврей пак ли ни е началник??

    11:14 16.06.2026

  • 11 Мурка

    4 0 Отговор
    И ОТ МЕН ЕДИН СЪВЕТ----БРЪЖЕ У ВИЕТНАМСКАТА дЖУНГЛА ДА ЦУНКАМЕ ДЖИ ДЖИ

    11:15 16.06.2026

  • 12 Колко е Бюджета ?

    14 0 Отговор
    на НЗОК ?

    -------------------

    И Половината са им Много !

    Смени си Лекарите !

    11:15 16.06.2026

  • 13 пенсионер от Варна

    14 0 Отговор
    БРАВО, Шимоне !

    11:16 16.06.2026

  • 14 име

    25 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    По твоята логика, кирчо и асанчо също можеше да ги съкратят щото бяха два пъти в управление. Ама вместо от тях започна вдигането на заплати без нищо насреща. Оке август 2023 вдигнаха на полицаите заплатите с 10 щото били послушни и пребили добре протестиращите зад колоните на МС.

    11:16 16.06.2026

  • 15 Димо

    31 2 Отговор
    Държавен служител пенсионер плаща ли осигуровки? Щото ако и той не плаща евала на простотията, който я е измислил.

    11:16 16.06.2026

  • 16 Банцко

    15 1 Отговор
    Тоя постна пица ако може да обясни с какво пенсионерите ощетяват бюджета нима новоназначените ще бъдат без осигуровки и други данъци

    11:20 16.06.2026

  • 17 щом експерта казва е така . беше сгрешил

    12 1 Отговор
    за бюджета . но не е бюджетист . престарели хора има навсякъде . по улици, трамваи, магазини , пазари, молове, градини , болници, училища . това е нормално . работят си . презастаряла нация сме . младежта прави золуми в шофирането, хулиганствата, убийствата, побоищата , спорта . а старците бачкат щото с тея цени не се живее нашироко и уютно . събират се по любов и на 80 г . а и тая работа младежите не са кфалифицирани да я свършат . ни в полицията, ни в магазините . некадърни излизат от училищата .

    11:21 16.06.2026

  • 18 Точно той ли трябва

    8 0 Отговор
    да преценя капацитета на правителството?

    11:22 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ОСТАВКА на ПБ, ГЕРБ, ДПС триглавата Ламя

    11 2 Отговор
    Още 6500 кв.клм. ще бъдат осеяни с ВЕИ-та, Гюров вклч. София, и ние плащаме, вместо да строи Белене. Увеличи ток с 3% общо 2025 ГЕРБ и ПБ 15% за година 2025-2026, вода 20%, парно и подгряване вода обща 11%, само 2025-2026. Доматите ставащи за ядене са 7.80 лв. във веригите, без ПРОМОЦИЯ. и 9.80 в кварталните магазинчета. Мин. вода с 137% няма намерение да я връща към нормални цени. Депутатите в Територията с най-високи заплати като съотношение минимална спрямо депутатска и увеличение на всеки 3 месеца в ЕС- увеличиха си заплатите до 20 000 лв. и ги замразиха, в Унгария си плащат мобилните и 40% намаление. Държавните фирми продължават да въоръжават. Оставка, да си взима любимата еврошит копейка, която 8 г. защитаваше, и накрая ни набута Референдум, в който нямаше запазване на лЪв.
    ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    За десерт още 8 милиарда лева ЗАЕМИ, а ЕЦБ вдига лихвите. Не пипа печалби на вериги по 450 млн. на година и банки, не пипа и чудовищните цени на лекарства и мобилни.
    ОСТАВКА! Референдум на Дойран и запазване на КЕШ в Конституцията, последно Швейцария го направи преди месец. Връщане лЪв, ВБ и резерви в злато. ОСТАВКАА на всички комисии, депутати, органи, министри и зам. министри на ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС и БКП, фалирали Територията от 2020 Умишлено. ОСТАВКА.

    11:23 16.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пешо z

    19 4 Отговор
    Махаш пенсионерите,остават младите малоумници.Пак лошо.

    11:24 16.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 българка

    25 3 Отговор
    А за МВР, МО и съдебната система - тия хрантутници и корумпета? Те да си стоят, значи и след пенсия, а и 20-те заплати да не им се пипат, така ли?

    Коментиран от #49

    11:25 16.06.2026

  • 26 Правилно, до 6 заплати

    26 3 Отговор
    Прав е за заплатите при пенсиониране . До 6 заплати за всички, какви са тия 12 заплати на учители, 20 заплати на полицай и армия, а по агенции и служби никой не ги знае какъв брой са... Толкова средства изтичат от бюджета за хранениците на народа. Това трябва да се спре. Голямо неравенство създава между работещите.

    11:28 16.06.2026

  • 27 Ми то

    11 3 Отговор
    И Радко е пенсиониран льотчик

    Идеята не е лоша

    11:29 16.06.2026

  • 28 12...34

    8 1 Отговор
    Не така с лошо там са си добре,хем нищо не произвеждат,пари и дават и гласуват за когото и кажат

    11:29 16.06.2026

  • 29 Десо,

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Радев и Димитър Стоянов, ми другите?

    Те трябва да си гледат пенсиите

    Или не?

    11:30 16.06.2026

  • 30 Зизу

    14 3 Отговор
    Ако тоя беше още министър с ГЕРБ, средната пенсия вероятно нямаше да е по-висока 229 Евро. Не постна пица, а пърленка щяха да ядат.

    11:31 16.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Защо изтриване коментара..
    .."право куме в очи", истината боли

    11:34 16.06.2026

  • 33 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки.....

    5 1 Отговор
    това е Утопия.Децата ,трябва да уволнят родителите си ,които са ги намърдали на държавни постове...Просто е невъзможно да се осъществи.по реално е да се закрие тази банкаББР и малко трудно ,но да накарат част от държавните ....слуги да започнат сами да плащат осигуровките си и да подават данъчни декларации в края на всяка финансова година!

    11:34 16.06.2026

  • 34 Полукапацитета Дянков

    11 4 Отговор
    Акцията с работещите пенсионери няма да реши катастрофалните проблеми, породени от плоския данък и аферата Боташ. Въведете прогресивния данък и прекратете Боташа.

    11:34 16.06.2026

  • 35 нннн

    6 2 Отговор
    Тоя откри топлата вода.
    И като започнат стари муцуни авторитетно да да говорят стари, очевадни истини...

    11:35 16.06.2026

  • 36 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Двете най-големи приходни агенции се ръководят от новоназначени пенсионери..
    .

    11:36 16.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Роки

    6 4 Отговор
    Може и още по-прогресивно решение от партията на чичо Румен Боташков: ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ! Така ще има пари за депутати, любовници, олигарси и други мошеници!

    11:42 16.06.2026

  • 39 Цената

    16 4 Отговор
    Ами,пенсионер съм,но смятам,че тук е прав и тези пенсионери трябва да напуснат,а и държавните служители трябва да си плащат осигуровките,както всички работници.Те да не би да са с по две уста и глави,че ще са привилегировани.От де накъде....

    11:44 16.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Цани

    7 3 Отговор
    Махайте го тоя, всички занем колко може.

    11:47 16.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Доколкото

    8 0 Отговор
    Си спомням големия протест започна когато в предложения бюджет искаха да свържат фискалните бележки с НАП. Май там е голямата дупка - сивата икономика

    Коментиран от #47

    11:48 16.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Даката

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Доколкото":

    Касовите апарати са си свързани с НАП

    11:52 16.06.2026

  • 48 Косто

    6 0 Отговор
    То хубаво, но в (най-)малките населени места няма кой компетентно да работи. Пенсионерите работят затова в общините. За Полицаите и др. - не знам как да се развърже възелът.

    11:55 16.06.2026

  • 49 излизай на магистралата

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "българка":

    вместо да блееш

    11:56 16.06.2026

  • 50 Д-р Марин Белчев

    17 0 Отговор
    Дянков е прав по темата. Всички МО и МВР пенсионери трябва да напуснат администрацията, защото мнозинството от тях вземат 2 810 – 3 320 Евро - Заплата + Клас + Добавки + Пенсия.
    Но това не важи за обикновените, редови държавни служители в другите министерства, агенции и общини, които вземат по 1000-1500 Евро заплати.
    Освен това е мит, че обикновените, редови държавни служители вземат по 20 заплати при напускане. Това отнова важи за МО и МВР, но не за цивилните министерства.

    Коментиран от #53

    11:56 16.06.2026

  • 51 мишок смешен

    8 2 Отговор
    а що не кажеш
    Всички общ поръчкари трябва да бъдат разследвани в държавната администрация
    и при кражби в затвора и откраднатото в хазната
    и така няма да има съкращения

    бил фин министър кат много други некадърни връмвари

    11:56 16.06.2026

  • 52 Вижда се

    5 1 Отговор
    Този Пъпчасалия се прави на Брад Пит с Zip Cardigan за 425 левро . Интересно как данъкоплатците му плащат пре-скъпите дрешки

    11:56 16.06.2026

  • 53 докторе май ти си преглед

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Д-р Марин Белчев":

    2 810 – 3 320 Евро

    къде вземат пенционери тез ИТ заплатки в администрацията?

    Коментиран от #59

    11:59 16.06.2026

  • 54 0гнян

    6 1 Отговор
    За ББР е абсолютно прав. Таково чудо няма никъде по света. За пенсионерите не съм съгласен. Следва да останат но при условие, че де откажат да вземат пенсия и заплата както е в ЕС. Повечето от младите са калинки така че е необходим баланс, но действително да се взема пенсия и заплата не е нормално. Или едното или другото.

    12:08 16.06.2026

  • 55 ПОУКА !

    2 1 Отговор
    Каквото и да кажеш повече не ти вярвам !

    12:09 16.06.2026

  • 56 Ти да видиш

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ама Бойко взе, че създаде НОЩ (Национален Оперативен Щаб) и успяха да запазят хиляди животи.
    Беше некомфортно за всички, но успяха. Браво на целия щаб.

    12:09 16.06.2026

  • 57 1 Айше

    5 0 Отговор
    Браво! Напълно съм съгласна с Дянков.

    12:10 16.06.2026

  • 58 Падение

    3 3 Отговор
    Няма как доказано пропаднали наглеци като този циник да решават съдбата на хората и да заемат отговорни постове в държавата и да очакваме промяна.

    12:10 16.06.2026

  • 59 Д-р Марин Белчев

    9 0 Отговор

    До коментар #53 от "докторе май ти си преглед":

    Ето ти реален пример. Имаш пенсиониран полковник, който работи като държавен експерт в МО. Пенсията му е 1200 Евро нето, макар, че може и да е по-висока. Заплатата му е 1800 Евро нето. Колко се получава?
    Отбележи, това са реални, леко занижени стойности.
    Може да е подполковник, може да е бригаден генерал, стойностите варират, но е факт, че вземат пенсия и заплата и месечният им доход е двойно по-висок от този на един главен експерт в МОН, например.

    12:13 16.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами...

    2 3 Отговор
    Дали по-голямата част от "дефицита" не се дължи на авансовото разплащане на проектите по ПВУ и на "Супердоговора Боташ". А тези "проекти" дали не са на на "нашите олигарси", срещу които Руменчо хвърчилков се "бори"?
    Така че.... Гълъбчо като гледа бюджета "перо по перо" да гледа по-внимателно и експертно, а не популистки да се обяснява колко са виновни "предишните", че и той доста стаж натрупа при тях, барабар с Мунчо. ;)

    12:15 16.06.2026

  • 62 защо мълчиш

    8 0 Отговор
    Дянков, нещо да кажеш за докторите-шефове в болниците, вземащи по 13 000 евро месечна заплата и по 200 - 300 000 годишна - от държавния бюджет. Нещо да кажеш, че софийски шеф на болница е дал милиони на фирма на жена си, уж да пере чаршафите. Както и че това е масова практика на източване на бюджета през иначе фалираните болници - едни крадат, а държавата плаща. Нещо да кажеш за това, че у нас прокурори, съдии и следователи са най-много на глава от населението с едни от най-големите заплати в Европа с нулев резултат; нещо да кажеш за обществените поръчки, от които годишно се крадат десетки милиарди; нещо да кажеш за директорите по министерствата с по 8-9 000 евро заплати; нещо да кажеш за директорите на училища, които не дават полагащото се на учителите, но станаха милионери от делегираните бюджети. Ама за това все си мълчите - нали сте едни и същи "наши" хора. Та стигнахте да се борите с реално работещите хора на длъжности, където по година не можеш да намериш човек и с дванадесетте заплати, давани при пенсиониране.

    12:16 16.06.2026

  • 63 Дед

    2 0 Отговор
    По отношение на работещите пенсионери и навършилите пенсионна възраст, но работещи първото което трябва да се направи е да си плащат всички осигуровки! Това са една малка армия от хора, които се водят държавни служители все още, но не плащат осигуровки. Това не е нормално.

    12:35 16.06.2026

  • 64 Григор

    3 0 Отговор
    "Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация"
    Така е! Много отдавна трябваше да стане. Защо не стана? Защо пенсионерите си седят, а администрацията е една от най-раздутите в Европа? Питайте бате Бойко. Това са неговите "калинки"; ударния отряд с който печелеше изборите. Пенсионерите трябва да напуснат и МВР/ става дума за 1098души/, а така също и армията. НЯМА ЛОШО, АКО ПЕНСИОНЕРЪТ Е В КОНДИЦИЯ И ИСКА ДА ПОРАБОТИ ОЩЕ. НЕКА ТОВА ДА СТАВА ОБАЧЕ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР, А НЕ ДА ВИСЯТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ!

    12:35 16.06.2026

  • 65 И иии

    0 0 Отговор
    От Общинската администрация също.
    Че там е дадръстено пък заплатите се финансират от държавния бюджет.
    Да се забрани пенсионери да се кандидатират за кметове и общински съветници
    Само дремят да им минава времуто

    12:59 16.06.2026

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