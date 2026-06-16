Симеон Дянков даде съвет: Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация

Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков предлага радикални мерки за овладяване на бюджетния дефицит, включително закриване на Българската банка за развитие (ББР) и освобождаване на всички пенсионери от държавния сектор. Бившият финансов министър очерта в сутрешния блок на БНТ мрачна картина за държавната хазна и отчете дупка от близо 6% от брутния вътрешен продукт за миналата година.
Според Дянков новото правителство се възползва от процедурата за свръхдефицит, която му дава толеранс за бавни корекции. Той обаче е скептичен относно капацитета на кабинета да проведе нужните реформи.
„Консервативно изчислено, дефицитът ще достигне между 2,2 млрд. евро и 3,4 млрд. евро, което означава общ дефицит от около 5,5 – 6% от БВП за 2025 г.“, заявява финансистът. По думите му, екипът на власт е съставен от бивши министри и заместник-министри, които носят пряка отговорност за създадените бюджети.
Една от най-категоричните мерки, които председателят на Фискалния съвет предлага, е свързана с държавната банка.
„ББР трябва да бъде ликвидирана като дружество – тя носи единствено корупция. Към момента Българската банка за развитие разполага с капитал от 2,27 млрд. евро. Този капитал веднага се връща в държавния бюджет“, категоричен е Дянков.
За да се изравни тежестта между частния и публичния сектор, финансистът настоява държавните служители сами да плащат социалните си осигуровки. Според изчисленията му, ако това се въведе от средата на годината, хазната ще спести около 620 млн. евро.
Най-голям финансов ефект обаче би имало изчистването на административния апарат от лица в пенсионна възраст.
„Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация. Това трябва да стане доброволно, като бъдат премахнати 20-те заплати при напускане. Само с тази мярка спестяванията ще достигнат около 1,18 млрд. евро и България ще излезе от процедурата по свръхдефицит“, пресмята Симеон Дянков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:08 16.06.2026
2 Симеон Дянков
11:09 16.06.2026
3 Парашутистите на ГЕРБ и Сглобкаджиите
Коментиран от #8
11:10 16.06.2026
4 честен ционист
Коментиран от #56
11:11 16.06.2026
5 Те са напуснали временно
11:11 16.06.2026
6 Хасковски каунь
11:12 16.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #14, #29
11:12 16.06.2026
8 честен ционист
До коментар #3 от "Парашутистите на ГЕРБ и Сглобкаджиите":За жалост, или за радост, днес админстрацията с най-голям опит и компетенция са именно гербаджийските калинки.
11:12 16.06.2026
9 Кат си решил Да крепиш Държавата
Става Ясно !
Че тая !
Няма Да Я !
Бъде !
11:14 16.06.2026
10 НЕЧИСТОКРЪВЕН
11:14 16.06.2026
11 Мурка
11:15 16.06.2026
12 Колко е Бюджета ?
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И Половината са им Много !
Смени си Лекарите !
11:15 16.06.2026
13 пенсионер от Варна
11:16 16.06.2026
14 име
До коментар #7 от "Дориана":По твоята логика, кирчо и асанчо също можеше да ги съкратят щото бяха два пъти в управление. Ама вместо от тях започна вдигането на заплати без нищо насреща. Оке август 2023 вдигнаха на полицаите заплатите с 10 щото били послушни и пребили добре протестиращите зад колоните на МС.
11:16 16.06.2026
15 Димо
11:16 16.06.2026
16 Банцко
11:20 16.06.2026
17 щом експерта казва е така . беше сгрешил
11:21 16.06.2026
18 Точно той ли трябва
11:22 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ОСТАВКА на ПБ, ГЕРБ, ДПС триглавата Ламя
ОСТАВКА на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
За десерт още 8 милиарда лева ЗАЕМИ, а ЕЦБ вдига лихвите. Не пипа печалби на вериги по 450 млн. на година и банки, не пипа и чудовищните цени на лекарства и мобилни.
ОСТАВКА! Референдум на Дойран и запазване на КЕШ в Конституцията, последно Швейцария го направи преди месец. Връщане лЪв, ВБ и резерви в злато. ОСТАВКАА на всички комисии, депутати, органи, министри и зам. министри на ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС и БКП, фалирали Територията от 2020 Умишлено. ОСТАВКА.
11:23 16.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пешо z
11:24 16.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 българка
Коментиран от #49
11:25 16.06.2026
26 Правилно, до 6 заплати
11:28 16.06.2026
27 Ми то
Идеята не е лоша
11:29 16.06.2026
28 12...34
11:29 16.06.2026
29 Десо,
До коментар #7 от "Дориана":Радев и Димитър Стоянов, ми другите?
Те трябва да си гледат пенсиите
Или не?
11:30 16.06.2026
30 Зизу
11:31 16.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Наблюдател
.."право куме в очи", истината боли
11:34 16.06.2026
33 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки.....
11:34 16.06.2026
34 Полукапацитета Дянков
11:34 16.06.2026
35 нннн
И като започнат стари муцуни авторитетно да да говорят стари, очевадни истини...
11:35 16.06.2026
36 Наблюдател
.
11:36 16.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Роки
11:42 16.06.2026
39 Цената
11:44 16.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Цани
11:47 16.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Доколкото
Коментиран от #47
11:48 16.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Даката
До коментар #43 от "Доколкото":Касовите апарати са си свързани с НАП
11:52 16.06.2026
48 Косто
11:55 16.06.2026
49 излизай на магистралата
До коментар #25 от "българка":вместо да блееш
11:56 16.06.2026
50 Д-р Марин Белчев
Но това не важи за обикновените, редови държавни служители в другите министерства, агенции и общини, които вземат по 1000-1500 Евро заплати.
Освен това е мит, че обикновените, редови държавни служители вземат по 20 заплати при напускане. Това отнова важи за МО и МВР, но не за цивилните министерства.
Коментиран от #53
11:56 16.06.2026
51 мишок смешен
Всички общ поръчкари трябва да бъдат разследвани в държавната администрация
и при кражби в затвора и откраднатото в хазната
и така няма да има съкращения
бил фин министър кат много други некадърни връмвари
11:56 16.06.2026
52 Вижда се
11:56 16.06.2026
53 докторе май ти си преглед
До коментар #50 от "Д-р Марин Белчев":2 810 – 3 320 Евро
къде вземат пенционери тез ИТ заплатки в администрацията?
Коментиран от #59
11:59 16.06.2026
54 0гнян
12:08 16.06.2026
55 ПОУКА !
12:09 16.06.2026
56 Ти да видиш
До коментар #4 от "честен ционист":Ама Бойко взе, че създаде НОЩ (Национален Оперативен Щаб) и успяха да запазят хиляди животи.
Беше некомфортно за всички, но успяха. Браво на целия щаб.
12:09 16.06.2026
57 1 Айше
12:10 16.06.2026
58 Падение
12:10 16.06.2026
59 Д-р Марин Белчев
До коментар #53 от "докторе май ти си преглед":Ето ти реален пример. Имаш пенсиониран полковник, който работи като държавен експерт в МО. Пенсията му е 1200 Евро нето, макар, че може и да е по-висока. Заплатата му е 1800 Евро нето. Колко се получава?
Отбележи, това са реални, леко занижени стойности.
Може да е подполковник, може да е бригаден генерал, стойностите варират, но е факт, че вземат пенсия и заплата и месечният им доход е двойно по-висок от този на един главен експерт в МОН, например.
12:13 16.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами...
Така че.... Гълъбчо като гледа бюджета "перо по перо" да гледа по-внимателно и експертно, а не популистки да се обяснява колко са виновни "предишните", че и той доста стаж натрупа при тях, барабар с Мунчо. ;)
12:15 16.06.2026
62 защо мълчиш
12:16 16.06.2026
63 Дед
12:35 16.06.2026
64 Григор
Така е! Много отдавна трябваше да стане. Защо не стана? Защо пенсионерите си седят, а администрацията е една от най-раздутите в Европа? Питайте бате Бойко. Това са неговите "калинки"; ударния отряд с който печелеше изборите. Пенсионерите трябва да напуснат и МВР/ става дума за 1098души/, а така също и армията. НЯМА ЛОШО, АКО ПЕНСИОНЕРЪТ Е В КОНДИЦИЯ И ИСКА ДА ПОРАБОТИ ОЩЕ. НЕКА ТОВА ДА СТАВА ОБАЧЕ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР, А НЕ ДА ВИСЯТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ!
12:35 16.06.2026
65 И иии
Че там е дадръстено пък заплатите се финансират от държавния бюджет.
Да се забрани пенсионери да се кандидатират за кметове и общински съветници
Само дремят да им минава времуто
12:59 16.06.2026