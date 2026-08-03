През първата сесия на Народното събрание са зададени 21 въпроса към премиера и вицепремиерите по време на блицконтрола

През първата сесия на Народното събрание (НС) народни представители от всички парламентарни групи са задали 21 въпроса към министър-председателя и вицепремиерите по време на блицконтрола, показва справка на парламентарния пресцентър. Според чл. 105 от правилника на парламента блицконтролът е всеки първи петък от месеца, пише БТА.

Според информацията преди лятната ваканция са зададени 765 въпроса и са отправени 10 питания. Петъчен парламентарен контрол е провеждан в 10 пленарни заседания, блицконтрол в рамките на две пленарни заседания, а в четири е имало изслушвания.

Парламентарното време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание през първата сесия е било 37 часа и 56 минути. В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и питания, изслушвания и блицконтрол.

От зададените въпроси с писмен отговор са 602, а 163 – с устен. Отговорено е на 546 въпроса, а 64 са били оттеглени. Били са отправени 10 питания с устен отговор, като на шест от тях е отговорено в рамките на сесията.

През първата сесия депутатите са приели 28 закона и 89 решения, съобщава още пресцентърът на НС.

От 30 април до 31 юли парламентът е заседавал 39 пъти.

В 52-рото НС са постъпили общо 163 законопроекта, като 114 от тях са внесени от народни представители. По време на първата сесия са внесени и 137 проекторешения, от които 98 от депутати, както и два проекта за обръщения и декларации.

Сред приетите закони са за държавния бюджет за 2026 г., бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване за тази година. Беше гласуван и Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Парламентът прие изменения в Изборния кодекс, в Закона за съдебната власт, в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за държавния дълг, в Закона за защита на конкуренцията, допълнение в Закона за защита на потребителите и др.

Народното събрание избра Министерски съвет с министър-председател Румен Радев, както и председатели на Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и подуправител на НЗОК, се казва също в информацията. Със свои решения парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“, в Министерството на финансите на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. и на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на Държавното обществено осигуряване в НОИ за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

Парламентът насрочи изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., прие и процедурните правила за условията и реда за издигане на кандидати и избор на членове за съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, се припомня в съобщението.

Народното събрание реши да бъде открит филиал в структурата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич.

От 5 до 23 август депутатите са в лятна ваканция. Първото заседание от новата пленарна сесия ще е на 26 август.