Пътна обстановка: Трафик и извънредни мерки у нас

Всички дежурни екипи на АПИ, КАТ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работят в условия на повишена натовареност поради летния сезон и високите температури.
Към 6:45 часа на 4 август обстановката по републиканските пътища, пограничните пунктове и планинските масиви остава динамична.
Спешни мерки на АПИ и актуални ограничения за камиони
Поради очакваните екстремно високи температури над 35°C, Агенция "Пътна инфраструктура" въвежда стриктни ограничения в периода от 4 до 6 август.
- Спиране на тежкотоварни автомобили: Забранява се движението на камиони с общо тегло над 20 тона по магистралите и основните главни пътища. Ограничението е в сила всеки ден в интервала от 13:00 до 21:00 часа с цел предотвратяване на деформации по асфалтовата настилка.
- Ремонтни дейности и почистване: В рамките на днешния ден се въвеждат временни организации на движението. По АМ „Тракия“ в област Пазарджик трафикът поетапно ще се осъществява в една лента поради почистване на отводнителни шахти. Започва и почистване на пътен възел „Даскалово“ (при 19-и км на АМ „Струма“), което ще се извършва в три поредни нощни смени за избягване на задръствания.
- Цени на винетки: Пътната агенция напомня на шофьорите, че от 1 август 2026 г. са в сила актуализирани цени за винетните такси.
Натовареност и трафик по българските граници
Данните на ГД „Гранична полиция“ към МВР сочат за засилен натиск по ключови направления:
- Границата с Турция: Наблюдава се изключително интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“, главно на изход за леки и товарни автомобили, заради транзитно преминаващите гастарбайтери.
- Границата с Гърция: Трафикът на ГКПП „Кулата“ е силно натоварен на изход за леки автомобили. Граничните власти съветват пътуващите да използват алтернативните пунктове „Илинден“, „Златоград“ или „Ивайловград“, през които се пропускат превозни средства до 3,5 тона.
- Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се извършва нормално и в двете платна след приключилия ремонт. Въпреки това, фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават изцяло преустановени поради критично ниските нива на река Дунав.
- Границите със Сърбия и Северна Македония: Трафикът е предимно нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.
Черна сводка на КАТ и ПБЗН: Пожари и катастрофи в цифри
От пресцентъра на МВР и ГДПБЗН изнесоха официални денонощни статистически данни за инцидентите в страната:
- Мащаб на пожарите: Огнеборците в страната са реагирали на 168 сигнала за произшествия в рамките на последното денонощие. Ликвидирани са общо 120 пожара. От тях 18 са причинили директни материални щети (включително три в жилищни сгради и четири в селското стопанство).
- Пожари в природата: Останалите 102 пожара са регистрирани без материални щети, като 54 от тях са в сухи треви, храсти и горска постеля. От пожарната напомнят, че 96% от горските пожари са породени от човешка небрежност.
- Жертви и пострадали при пожари: При пожарите през изминалото денонощие са пострадали двама души.
- Катастрофи (ПТП): Станали са 22 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 25 души са ранени. Към сутрешните часове временно остава ограничено движението в активната и аварийната лента при 12-и км на АМ „Струма“ в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие. Трафикът там се пропуска само в изпреварващата лента под надзора на „Пътна полиция“.
Условия за планински туризъм от ПСС
Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст определя условията за туризъм в българските планини като добри към ранните часове на деня.
Времето е предимно ясно и слънчево, без регистрирани сериозни инциденти на Витоша, Рила, Пирин и Стара планина през изминалата нощ. Спасителите обаче изрично предупреждават за опасност от топлинни удари и силно слънце в следобедните часове, когато температурите на височина до 1200 метра ще достигнат високи стойности. От ПСС съветват туристите задължително да носят големи количества вода, шапки, слънцезащитни кремове и да планират преходите си в по-ранните часове.
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