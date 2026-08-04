Пътна обстановка: Трафик и извънредни мерки у нас

Всички дежурни екипи на АПИ, КАТ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работят в условия на повишена натовареност поради летния сезон и високите температури.

Към 6:45 часа на 4 август обстановката по републиканските пътища, пограничните пунктове и планинските масиви остава динамична.

Спешни мерки на АПИ и актуални ограничения за камиони

Поради очакваните екстремно високи температури над 35°C, Агенция "Пътна инфраструктура" въвежда стриктни ограничения в периода от 4 до 6 август.

Спиране на тежкотоварни автомобили: Забранява се движението на камиони с общо тегло над 20 тона по магистралите и основните главни пътища. Ограничението е в сила всеки ден в интервала от 13:00 до 21:00 часа с цел предотвратяване на деформации по асфалтовата настилка.

Забранява се движението на камиони с общо тегло над 20 тона по магистралите и основните главни пътища. Ограничението е в сила всеки ден в интервала от 13:00 до 21:00 часа с цел предотвратяване на деформации по асфалтовата настилка. Ремонтни дейности и почистване: В рамките на днешния ден се въвеждат временни организации на движението. По АМ „Тракия“ в област Пазарджик трафикът поетапно ще се осъществява в една лента поради почистване на отводнителни шахти. Започва и почистване на пътен възел „Даскалово“ (при 19-и км на АМ „Струма“), което ще се извършва в три поредни нощни смени за избягване на задръствания.

В рамките на днешния ден се въвеждат временни организации на движението. По АМ „Тракия“ в област Пазарджик трафикът поетапно ще се осъществява в една лента поради почистване на отводнителни шахти. Започва и почистване на пътен възел „Даскалово“ (при 19-и км на АМ „Струма“), което ще се извършва в три поредни нощни смени за избягване на задръствания. Цени на винетки: Пътната агенция напомня на шофьорите, че от 1 август 2026 г. са в сила актуализирани цени за винетните такси.

Натовареност и трафик по българските граници

Данните на ГД „Гранична полиция“ към МВР сочат за засилен натиск по ключови направления:

Границата с Турция: Наблюдава се изключително интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“, главно на изход за леки и товарни автомобили, заради транзитно преминаващите гастарбайтери.

Наблюдава се изключително интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“, главно на изход за леки и товарни автомобили, заради транзитно преминаващите гастарбайтери. Границата с Гърция: Трафикът на ГКПП „Кулата“ е силно натоварен на изход за леки автомобили. Граничните власти съветват пътуващите да използват алтернативните пунктове „Илинден“, „Златоград“ или „Ивайловград“, през които се пропускат превозни средства до 3,5 тона.

Трафикът на ГКПП „Кулата“ е силно натоварен на изход за леки автомобили. Граничните власти съветват пътуващите да използват алтернативните пунктове „Илинден“, „Златоград“ или „Ивайловград“, през които се пропускат превозни средства до 3,5 тона. Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се извършва нормално и в двете платна след приключилия ремонт. Въпреки това, фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават изцяло преустановени поради критично ниските нива на река Дунав.

Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се извършва нормално и в двете платна след приключилия ремонт. Въпреки това, фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават изцяло преустановени поради критично ниските нива на река Дунав. Границите със Сърбия и Северна Македония: Трафикът е предимно нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

Черна сводка на КАТ и ПБЗН: Пожари и катастрофи в цифри

От пресцентъра на МВР и ГДПБЗН изнесоха официални денонощни статистически данни за инцидентите в страната:

Мащаб на пожарите: Огнеборците в страната са реагирали на 168 сигнала за произшествия в рамките на последното денонощие. Ликвидирани са общо 120 пожара. От тях 18 са причинили директни материални щети (включително три в жилищни сгради и четири в селското стопанство).

Огнеборците в страната са реагирали на 168 сигнала за произшествия в рамките на последното денонощие. Ликвидирани са общо 120 пожара. От тях 18 са причинили директни материални щети (включително три в жилищни сгради и четири в селското стопанство). Пожари в природата: Останалите 102 пожара са регистрирани без материални щети, като 54 от тях са в сухи треви, храсти и горска постеля. От пожарната напомнят, че 96% от горските пожари са породени от човешка небрежност.

Останалите 102 пожара са регистрирани без материални щети, като 54 от тях са в сухи треви, храсти и горска постеля. От пожарната напомнят, че 96% от горските пожари са породени от човешка небрежност. Жертви и пострадали при пожари: При пожарите през изминалото денонощие са пострадали двама души.

При пожарите през изминалото денонощие са пострадали двама души. Катастрофи (ПТП): Станали са 22 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 25 души са ранени. Към сутрешните часове временно остава ограничено движението в активната и аварийната лента при 12-и км на АМ „Струма“ в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие. Трафикът там се пропуска само в изпреварващата лента под надзора на „Пътна полиция“.

Условия за планински туризъм от ПСС

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст определя условията за туризъм в българските планини като добри към ранните часове на деня.

Времето е предимно ясно и слънчево, без регистрирани сериозни инциденти на Витоша, Рила, Пирин и Стара планина през изминалата нощ. Спасителите обаче изрично предупреждават за опасност от топлинни удари и силно слънце в следобедните часове, когато температурите на височина до 1200 метра ще достигнат високи стойности. От ПСС съветват туристите задължително да носят големи количества вода, шапки, слънцезащитни кремове и да планират преходите си в по-ранните часове.