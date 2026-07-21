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Трафик и извънредни мерки по пътищата

Трафик и извънредни мерки по пътищата

21 Юли, 2026 06:40, обновена 21 Юли, 2026 06:47 732 2

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Актуална пътна обстановка, пожари, катастрофи и условия в планините към 06:40 ч. на 21 юли 2026 г.

Трафик и извънредни мерки по пътищата - 1
Снимка:АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летният сезон е в своя пик, което предизвиква интензивно движение, засилени проверки и усложнена ситуация в цялата страна.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работят в засилен режим за овладяване на трафика и инцидентите.

Пътна обстановка и извънредни мерки на АПИ

Пътната обстановка по основните направления в страната остава натоварена, но републиканската мрежа е проходима. Поради извършване на аварийни и планови ремонти, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. Извънредните мерки на АПИ включват реорганизация на движението в критичните зони и временни ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона в определени интервали с цел облекчаване на трафика.

Интензивен трафик по границите (ГКПП)

Според последните данни от „Гранична полиция“ – МВР, трафикът е силно интензивен на следните гранични пунктове:

  • ГКПП „Калотина“: Огромен натиск на входа за леки автомобили от Сърбия.
  • ГКПП „Капитан Андреево“: Натоварено движение на изхода за Турция, като на моменти се отчита рекорден трафик от над 10 000 превозни средства за денонощие.
  • ГКПП „Малко Търново“: Засилен поток на леки коли в двете посоки
  • Границата с Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе е възстановено в двете платна след ремонт Поради ниското ниво на река Дунав обаче, фериботна връзка Оряхово – Бекет остава временно спряна.
  • Границата с Гърция и РСМ: Трафикът се провежда нормално на всички пунктове.

Сводка за пожари и катастрофи: Черна статистика

През последните денонощия единният номер 112 е приел над 6 400 повиквания. МВР и пожарната отчитат следните конкретни цифри:

  • Катастрофи: Регистрирани са 10 тежки ПТП-та за изминалото денонощие, при които 1 човек е загинал, а 13 са ранени.
  • Пожари: Огнеборците в страната са реагирали на множество критични огнища, усложнени от летните горещини. Локализирани са пожари в Логодаж и Белица без пострадали сгради, но общият брой овладени инциденти за денонощие надхвърля 97 случая на територията на страната.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че в сутрешните часове условията за планински туризъм са добри. Времето е предимно слънчево със слаб вятър, като температурите варират между 15 и 20 градуса. В района на връх Ботев се наблюдава преминаваща мъгла. Спасeтелите обаче предупреждават, че в следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност и превалявания в Югозападна и Източна България. За изминалите часове няма регистрирани инциденти с туристи.


България
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