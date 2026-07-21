Трафик и извънредни мерки по пътищата

Летният сезон е в своя пик, което предизвиква интензивно движение, засилени проверки и усложнена ситуация в цялата страна.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работят в засилен режим за овладяване на трафика и инцидентите.

Пътна обстановка и извънредни мерки на АПИ

Пътната обстановка по основните направления в страната остава натоварена, но републиканската мрежа е проходима. Поради извършване на аварийни и планови ремонти, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. Извънредните мерки на АПИ включват реорганизация на движението в критичните зони и временни ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона в определени интервали с цел облекчаване на трафика.

Интензивен трафик по границите (ГКПП)

Според последните данни от „Гранична полиция“ – МВР, трафикът е силно интензивен на следните гранични пунктове:

ГКПП „Калотина“: Огромен натиск на входа за леки автомобили от Сърбия.

Огромен натиск на входа за леки автомобили от Сърбия. ГКПП „Капитан Андреево“: Натоварено движение на изхода за Турция, като на моменти се отчита рекорден трафик от над 10 000 превозни средства за денонощие.

Натоварено движение на изхода за Турция, като на моменти се отчита рекорден трафик от над 10 000 превозни средства за денонощие. ГКПП „Малко Търново“: Засилен поток на леки коли в двете посоки

Засилен поток на леки коли в двете посоки Границата с Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе е възстановено в двете платна след ремонт Поради ниското ниво на река Дунав обаче, фериботна връзка Оряхово – Бекет остава временно спряна.

Преминаването по Дунав мост при Русе е възстановено в двете платна след ремонт Поради ниското ниво на река Дунав обаче, фериботна връзка Оряхово – Бекет остава временно спряна. Границата с Гърция и РСМ: Трафикът се провежда нормално на всички пунктове.

Сводка за пожари и катастрофи: Черна статистика

През последните денонощия единният номер 112 е приел над 6 400 повиквания. МВР и пожарната отчитат следните конкретни цифри:

Катастрофи: Регистрирани са 10 тежки ПТП-та за изминалото денонощие, при които 1 човек е загинал, а 13 са ранени.

Регистрирани са 10 тежки ПТП-та за изминалото денонощие, при които 1 човек е загинал, а 13 са ранени. Пожари: Огнеборците в страната са реагирали на множество критични огнища, усложнени от летните горещини. Локализирани са пожари в Логодаж и Белица без пострадали сгради, но общият брой овладени инциденти за денонощие надхвърля 97 случая на територията на страната.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че в сутрешните часове условията за планински туризъм са добри. Времето е предимно слънчево със слаб вятър, като температурите варират между 15 и 20 градуса. В района на връх Ботев се наблюдава преминаваща мъгла. Спасeтелите обаче предупреждават, че в следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност и превалявания в Югозападна и Източна България. За изминалите часове няма регистрирани инциденти с туристи.