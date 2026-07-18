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Трафик и извънредни мерки в България днес

Трафик и извънредни мерки в България днес

18 Юли, 2026 07:40, обновена 18 Юли, 2026 07:45 1 154 11

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  • катастрофи

Ключова сводка за пътната обстановка, границите, пожарите и условията в планините към 7:40 часа на 18 юли 2026 г.

Трафик и извънредни мерки в България днес - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, но летният уикенд започва с интензивно движение и засилен контрол.

Според официалните данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на вътрешните работи, трафикът в сутрешните часове бързо се уплътнява.

Пътна обстановка и мерки на АПИ

Пътищата се подготвят за пиков ваканционен поток. АПИ въвежда специфични ограничения, за да облекчи движението:

  • Ограничения за камиони: В петък и неделя в следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле.
  • Текущи ремонти: Завършени са частичните ремонти на настилката на Северната скоростна тангента при 8-ми км. От 20 юли започва нов авариен ремонт на фуги на мост по път II-56 в района на Пловдив.
  • Промени по АМ „Струма“: През следващата седмица се въвежда временна организация в област Кюстендил поради премахване на крайпътна растителност.

Трафик по границите: Къде се чака?

Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита засилен натиск по граничните пунктове:

  • Сърбия и Турция: Интензивно е движението на вход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“. На границата с Турция трафикът е натоварен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Малко Търново“ на влизане в страната.
  • Гърция и РСМ: Преминаването през ГКПП „Кулата“ и останалите пунктове към Гърция и Северна Македония към момента се осъществява нормално.
  • Румъния (Блокаж по Дунав): Движението по Дунав мост при Русе е възстановено в двете платна след ремонт. Въпреки това, поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботната връзка на ГКПП „Оряхово – Бекет“ остава изцяло преустановена.

Сводка от тел. 112: Катастрофи и пожари в цифри

Единният европейски номер за спешни повиквания буквално прегря през последното денонощие. Дирекция „Национална система 112“ отчита общо 5729 регламентирани сигнала за 24 часа:

  • Пожари: Огнеборците са реагирали на 351 сигнала за пожари в страната.
  • Катастрофи: Регистрирани са 288 повиквания за транспортни произшествия.
  • Спешна медицинска помощ: Центровете за спешна помощ са поели 1977 повиквания, като е реализирана и 1 мисия за спешна медицинска помощ по въздуха (хеликоптер).
  • Други: Подадени са 52 сигнала за изгубени или бедстващи хора и 13 за рисково шофиране и гонки.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба предава, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са добри до обяд.

  • Метеорологична обстановка: Времето в момента е предимно слънчево със слаб вятър. Във високите части на Стара планина обаче има гъста мъгла, а в района на връх Ботев духа умерен до силен вятър.
  • Предупреждение за следобеда: ПСС съветва туристите да приключат с преходите рано, тъй като в следобедните часове се очакват локални превалявания и рязка промяна на времето. Преди часове планинските спасители успешно локализираха двама 18-годишни младежи, изгубили се в района на село Чифлик, Троянско.


България
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  • 1 Перо

    1 5 Отговор
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    Коментиран от #7

    07:59 18.07.2026

  • 2 сбруя

    6 0 Отговор
    Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, НЯМА СНЕЖНИ ПРЕСПИ,НАЛИ?!

    08:20 18.07.2026

  • 3 в кратце

    0 1 Отговор
    График и извънредни сверки ще има в България днес.

    08:23 18.07.2026

  • 4 таквизи ми работи

    2 1 Отговор
    А гонитба и състезания със скорост от по 200 километра в час ще има ли?!

    08:26 18.07.2026

  • 5 ннннннннн

    0 1 Отговор
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    08:27 18.07.2026

  • 6 Механик

    3 2 Отговор
    Лично аз ако съм на търговците на петролни продукти, за нищо на света няма да сваля цената на горивата в БГ. Даже барела да стане 3 долара, аз ще направя нафтата по 30 долара за литър. И бас държа, че подобни сводки за усилен трафик в България няма да изчезнат.
    Шилето реве че му е скъпо и изнемогва, но то е решило, че ще пътува 9 часа до Гърция, за да изпие едно узо набързо и да пътува още 9 часа обратно. А като се върне тука ще реве колко му е било скъпо и колко е несправедлив света с него.

    08:30 18.07.2026

  • 7 Българин

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  • 9 Дзак

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    08:51 18.07.2026

  • 10 Защо пък

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    само днес?

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  • 11 Полицай

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    И се забиваш в някое дърво/стълб 💩

    09:03 18.07.2026

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