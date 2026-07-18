Трафик и извънредни мерки в България днес

Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, но летният уикенд започва с интензивно движение и засилен контрол.
Според официалните данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на вътрешните работи, трафикът в сутрешните часове бързо се уплътнява.
Пътна обстановка и мерки на АПИ
Пътищата се подготвят за пиков ваканционен поток. АПИ въвежда специфични ограничения, за да облекчи движението:
- Ограничения за камиони: В петък и неделя в следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле.
- Текущи ремонти: Завършени са частичните ремонти на настилката на Северната скоростна тангента при 8-ми км. От 20 юли започва нов авариен ремонт на фуги на мост по път II-56 в района на Пловдив.
- Промени по АМ „Струма“: През следващата седмица се въвежда временна организация в област Кюстендил поради премахване на крайпътна растителност.
Трафик по границите: Къде се чака?
Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита засилен натиск по граничните пунктове:
- Сърбия и Турция: Интензивно е движението на вход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“. На границата с Турция трафикът е натоварен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Малко Търново“ на влизане в страната.
- Гърция и РСМ: Преминаването през ГКПП „Кулата“ и останалите пунктове към Гърция и Северна Македония към момента се осъществява нормално.
- Румъния (Блокаж по Дунав): Движението по Дунав мост при Русе е възстановено в двете платна след ремонт. Въпреки това, поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботната връзка на ГКПП „Оряхово – Бекет“ остава изцяло преустановена.
Сводка от тел. 112: Катастрофи и пожари в цифри
Единният европейски номер за спешни повиквания буквално прегря през последното денонощие. Дирекция „Национална система 112“ отчита общо 5729 регламентирани сигнала за 24 часа:
- Пожари: Огнеборците са реагирали на 351 сигнала за пожари в страната.
- Катастрофи: Регистрирани са 288 повиквания за транспортни произшествия.
- Спешна медицинска помощ: Центровете за спешна помощ са поели 1977 повиквания, като е реализирана и 1 мисия за спешна медицинска помощ по въздуха (хеликоптер).
- Други: Подадени са 52 сигнала за изгубени или бедстващи хора и 13 за рисково шофиране и гонки.
Условия за туризъм в планините
Планинската спасителна служба предава, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са добри до обяд.
- Метеорологична обстановка: Времето в момента е предимно слънчево със слаб вятър. Във високите части на Стара планина обаче има гъста мъгла, а в района на връх Ботев духа умерен до силен вятър.
- Предупреждение за следобеда: ПСС съветва туристите да приключат с преходите рано, тъй като в следобедните часове се очакват локални превалявания и рязка промяна на времето. Преди часове планинските спасители успешно локализираха двама 18-годишни младежи, изгубили се в района на село Чифлик, Троянско.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
Коментиран от #7
07:59 18.07.2026
2 сбруя
08:20 18.07.2026
3 в кратце
08:23 18.07.2026
4 таквизи ми работи
08:26 18.07.2026
5 ннннннннн
08:27 18.07.2026
6 Механик
Шилето реве че му е скъпо и изнемогва, но то е решило, че ще пътува 9 часа до Гърция, за да изпие едно узо набързо и да пътува още 9 часа обратно. А като се върне тука ще реве колко му е било скъпо и колко е несправедлив света с него.
08:30 18.07.2026
7 Българин
До коментар #1 от "Перо":СЛАВА ПУТИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!
08:41 18.07.2026
8 рейсър пестин коня
Коментиран от #11
08:50 18.07.2026
9 Дзак
08:51 18.07.2026
10 Защо пък
09:01 18.07.2026
11 Полицай
До коментар #8 от "рейсър пестин коня":И се забиваш в някое дърво/стълб 💩
09:03 18.07.2026