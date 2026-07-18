Трафик и извънредни мерки в България днес

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Републиканската пътна мрежа в страната е проходима, но летният уикенд започва с интензивно движение и засилен контрол.

Според официалните данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на вътрешните работи, трафикът в сутрешните часове бързо се уплътнява.

Пътна обстановка и мерки на АПИ

Пътищата се подготвят за пиков ваканционен поток. АПИ въвежда специфични ограничения, за да облекчи движението:

Ограничения за камиони: В петък и неделя в следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по АМ „Тракия“ , АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле.

В петък и неделя в следобедните часове се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по , и през Кресненското дефиле. Текущи ремонти: Завършени са частичните ремонти на настилката на Северната скоростна тангента при 8-ми км. От 20 юли започва нов авариен ремонт на фуги на мост по път II-56 в района на Пловдив.

Завършени са частичните ремонти на настилката на Северната скоростна тангента при 8-ми км. От 20 юли започва нов авариен ремонт на фуги на мост по път II-56 в района на Пловдив. Промени по АМ „Струма“: През следващата седмица се въвежда временна организация в област Кюстендил поради премахване на крайпътна растителност.

Трафик по границите: Къде се чака?

Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита засилен натиск по граничните пунктове:

Сърбия и Турция: Интензивно е движението на вход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ . На границата с Турция трафикът е натоварен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Малко Търново“ на влизане в страната.

Интензивно е движението на вход за леки автомобили на ГКПП . На границата с Турция трафикът е натоварен на ГКПП и ГКПП на влизане в страната. Гърция и РСМ: Преминаването през ГКПП „Кулата“ и останалите пунктове към Гърция и Северна Македония към момента се осъществява нормално.

Преминаването през ГКПП „Кулата“ и останалите пунктове към Гърция и Северна Македония към момента се осъществява нормално. Румъния (Блокаж по Дунав): Движението по Дунав мост при Русе е възстановено в двете платна след ремонт. Въпреки това, поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботната връзка на ГКПП „Оряхово – Бекет“ остава изцяло преустановена.

Сводка от тел. 112: Катастрофи и пожари в цифри

Единният европейски номер за спешни повиквания буквално прегря през последното денонощие. Дирекция „Национална система 112“ отчита общо 5729 регламентирани сигнала за 24 часа:

Пожари: Огнеборците са реагирали на 351 сигнала за пожари в страната.

Огнеборците са реагирали на за пожари в страната. Катастрофи: Регистрирани са 288 повиквания за транспортни произшествия.

Регистрирани са за транспортни произшествия. Спешна медицинска помощ: Центровете за спешна помощ са поели 1977 повиквания, като е реализирана и 1 мисия за спешна медицинска помощ по въздуха (хеликоптер).

Центровете за спешна помощ са поели 1977 повиквания, като е реализирана и 1 мисия за спешна медицинска помощ по въздуха (хеликоптер). Други: Подадени са 52 сигнала за изгубени или бедстващи хора и 13 за рисково шофиране и гонки.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба предава, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са добри до обяд.

Метеорологична обстановка: Времето в момента е предимно слънчево със слаб вятър. Във високите части на Стара планина обаче има гъста мъгла, а в района на връх Ботев духа умерен до силен вятър.

Времето в момента е предимно слънчево със слаб вятър. Във високите части на обаче има гъста мъгла, а в района на връх Ботев духа умерен до силен вятър. Предупреждение за следобеда: ПСС съветва туристите да приключат с преходите рано, тъй като в следобедните часове се очакват локални превалявания и рязка промяна на времето. Преди часове планинските спасители успешно локализираха двама 18-годишни младежи, изгубили се в района на село Чифлик, Троянско.