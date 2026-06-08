8 юни 1946 г. Кирил Дрангов слага край на живота си

На 8 юни 1946 година, в София, в героично сражение с комунистическа милиция се самоубива, след като убива 6-ма от изпратените да го заловят, 14 милиционери - Кирил Борисов Дрангов. Синът на легендарния български вожд Борис Дрангов, който пък е родом от старопрестолната българска столица Скопие.
Това припомня за "Един завет" Aсен Виденов.
Кирил Дрангов слага край на живота си, за да не попадне жив в ръцете на комунистите. Той е български революционер, майор от Българската армия и национален герой, виден деец на ВМОРО. Известен е с псевдоними като Борисов, Камен, Методи, Страхил. След Деветосептемврийския преврат се укрива в София, издирван от новата власт, която се разправя с членовете на ВМРО. Но през юни 1946 г. къщата на Дрангов на улица „Цар Иван Шишман“ №37 - зад черквата „Свети Седмочисленици“ е обкръжена. Четирийсет и пет годишният мъж решава сам да сложи край на живота си, отколкото да попадне в килията за "разпити".
В една по-сетнешна справка на ДС (от 6.ХII.1962г.) се лансира версията, че „при престрелка с нашите органи е убит“, последното ѝ изречение гласи: „Той обаче убил 6 души от МВР“. Цифрата е потвърдена от донесение на агент Борис Аврамов, който съобщава, че Кирил Дрангов, преди да издъхне бил застрелял шестима от четиринайсетте агенти, изпратени да го арестуват. Гробът му и днес не е известен.
Роден е в 1901г., в семейството на българския офицер Борис Дрангов и Райна Дрангова в Лом, където баща му служи.
Като ученик е доброволец в Първата световна война, в която загива баща му. Завършва Първа софийска мъжка гимназия в 1919 г. и в 1921 г. постъпва в Юридическия факултет на Софийския университет.
Влиза в редовете на ВМРО и е сред основателите на студентското дружество „Вардар“, а по-късно негов председател. Прекъсва на няколко пъти следването си поради болест и революционната си дейност. Посещава лекции в Гренобъл и Инсбрук. Завършва през 1928 г. Във ВМРО, Дрангов става един от най-приближените на Иван Михайлов дейци. След убийството на Тодор Александров участва в разгрома на левицата в така наречените Горноджумайските събития през септември 1924 г., като на 12 септември застрелва Алеко Василев, а в последвалата престрелка са убити още Георги Атанасов и други техни приближени.
На Шестия конгрес на организацията е избран за пунктов началник на София. Дрангов се занимава с международните контакти на организацията и в подготовката на много от терористичните актове. Дрангов ръководи убийството на генерал Александър Протогеров в 1928 г. На Осмия конгрес на ВМРО от 1932 г. е избран за резервен член на Централния комитет. След Деветнадесетомайския преврат в 1934 г. и забраната на ВМРО е въдворен в Лом. Освободен е през 1936г. само за да бъде въдворен отново на следната година в Севлиево, а през октомври 1938 г. в Борисовград.
След освобождението на по-голямата част от Вардарска Македония през април 1941 г. Дрангов се установява със семейството си в родния град на баща му Скопие и упражнява адвокатската си професия. В началото на септември 1944 г. при оттеглянето на българските войски от Вардарска Македония се завръща в София.
Синът му Борис, завършил семинарията в София през 1976 г. е поканен в Торонто от местната емиграция, за да оглави църквата на емиграцията. След падането на комунизма в България през 1989 г. дъщерята на Кирил Дрангов - Райна Дрангова е сред създателите на ВМРО-СМД в София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
12:42 08.06.2026
2 честен ционист
12:42 08.06.2026
3 По заповед на руснаците
Елита на нацията е унищожен!
Затова днес ни управляват селяндури!
Коментиран от #10, #17, #27, #38
12:43 08.06.2026
4 И сега какво да направим?
12:43 08.06.2026
5 пак ще трябва...
12:44 08.06.2026
6 Душа дават
И сега биха постъпили така.
Само ,че сега са капиталисти патриоти!
12:45 08.06.2026
7 Исторически факти
12:49 08.06.2026
8 Възpожденец 🇧🇬
Не е като npocтите комуняги, които и до днес ни управляват чрез техните деца и внуци .
12:49 08.06.2026
9 някой
12:51 08.06.2026
10 Чепо
До коментар #3 от "По заповед на руснаците":Тези днес са по зле от силяндурите
12:52 08.06.2026
11 Истинските Хора !
С Официалната Власт !
ТУК !
12:52 08.06.2026
12 Еводебил
Коментиран от #14
12:52 08.06.2026
13 Долу БКП
12:53 08.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 стоян георгиев
13:06 08.06.2026
16 Някой
13:06 08.06.2026
17 Някой
До коментар #3 от "По заповед на руснаците":"Елита" на България е подкрепял Хитлер и нацистка Германия. Нали Хитлер е лош? Значи и подкрепящите го са такива. А такива чистки са правени във всички страни, участвали на страната на Хитлер във ВСВ. Ама ние тук си ревем за някакъв си цвят... Ами този "цвят" какви престъпления е извършил срещу народа си? Колко избити без съд и присъда? Десетки хиляди. Че и деца са убивали.
Коментиран от #21, #26, #31, #35
13:09 08.06.2026
18 Това леке
Коментиран от #20, #23
13:13 08.06.2026
19 Мръсници наредени
Последната стигнала върха
Заради такива страда организацията
13:15 08.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян георгиев
До коментар #17 от "Някой":Я ми разкажи как кирил дрангов е подкрепял хитлер? Много интересен въпрос.как един адвокат в скопие е виновен за хитлеровите действия?и защо кимон георгиев дето наистина подкрепяше хитлер като политик и бе отговорен за убииството на стотици комунисти 1923-25 не бе подведен под отговорност?
Коментиран от #24
13:25 08.06.2026
22 Миндич
Коментиран от #25
13:25 08.06.2026
23 стоян георгиев
До коментар #18 от "Това леке":Борис дрангов повтаря подвига на баща си децата му продължават делата на родители и дядовци.дано ти имаш подобна фамилия!
Коментиран от #29
13:27 08.06.2026
24 Някой
До коментар #21 от "стоян георгиев":Коментарът ми бе по коментар № 3. Отоговорил съм на написаното там. И в случая няма общо с лицето, за което е предназначена статията.
13:27 08.06.2026
25 стоян георгиев
До коментар #22 от "Миндич":Скопие е било българска столица.кое те притеснява ?най жалкото е да нямаш познание по някоя тема и въпреки че не си прав да демонстрираш незнанието си.
13:28 08.06.2026
26 стоян георгиев
До коментар #17 от "Някой":Да и отговора ти е жалък.защо е убит дрангов и хиляди като него достойни българи?какви деца е избивал той? Да оправдаваш съветския геноцид над елита на народа си е доста недостойна работа.
13:30 08.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пак се оляхте!
Коментиран от #34
13:31 08.06.2026
29 Нищо общо нямат
До коментар #23 от "стоян георгиев":Сигурно баща му е друг
Коментиран от #32
13:31 08.06.2026
30 Не става така
Коментиран от #33
13:31 08.06.2026
31 Те са само
До коментар #17 от "Някой":Цвят кафяв…
13:33 08.06.2026
32 стоян георгиев
До коментар #29 от "Нищо общо нямат":И двамата са български офицери и двамата загиват за обединението на България.внучката на борис и дъщеря на кирил работеше за иван михайлов дълги години.както казах дано ти да имаш подобна фамилия.рака да са обвързани три четири поколения след теб .
13:33 08.06.2026
33 стоян георгиев
До коментар #30 от "Не става така":Кои "правилни "хора е убил този човек за които ти смяташ че не е трябвало да ги убива?
Коментиран от #39
13:35 08.06.2026
34 стоян георгиев
До коментар #28 от "Пак се оляхте!":Вие сте индианци щом смятате че милиционера през 1946 е подобен на полицая сега.даже индианец е висока топка по скоро си африканец.
13:36 08.06.2026
35 ХАХАХА😂
До коментар #17 от "Някой":Че то и СССР има пакт с Хитлер, и те са лоши😂. И досега се правят, че не са се обичали с Хитлер рашките.
13:39 08.06.2026
36 верно ли
13:42 08.06.2026
37 Отец Чапаев
Коментиран от #41
13:47 08.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сила
До коментар #33 от "стоян георгиев":Не бе , само Лев Главинчев е убивал "правилни" хора ...апропо , той е ръководел въпросното "задържане " но когато е станало напечено се скрил зад гърбовете на милиционерите ...
Коментиран от #40
13:49 08.06.2026
40 стоян георгиев
До коментар #39 от "Сила":Лесно може да направиш паралел между главинчев и дрангов.при комунистите главинчев лично убива над 300 човека като преди това убива и доста комунисти както и жена си.освен че ги убива и ги ограбва.той обаче е герой през комунизма.полковник главинчев.мислянче и сега родата му гласува за радев.тиянхира както и другаря с ромски произход смениха хора като дрангов в елита ни.сега се чудите що е така? Как да е?
13:53 08.06.2026
41 стоян георгиев
До коментар #37 от "Отец Чапаев":Колко е отнел?той не е бил във властта.повтаряте едно и също без да е вярно.дрангов реално е преследван далеч България преди да влезе в съюз с хитлер.
13:54 08.06.2026