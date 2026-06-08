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8 юни 1946 г. Кирил Дрангов слага край на живота си

8 юни 1946 г. Кирил Дрангов слага край на живота си

8 Юни, 2026 12:39 1 720 41

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  • 9 септември-
  • комунисти-
  • вмро-
  • македония-
  • скопие

В началото на септември 1944г. при оттеглянето на българските войски от Вардарска Македония се завръща в София

8 юни 1946 г. Кирил Дрангов слага край на живота си - 1
Снимка: Един завет
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 8 юни 1946 година, в София, в героично сражение с комунистическа милиция се самоубива, след като убива 6-ма от изпратените да го заловят, 14 милиционери - Кирил Борисов Дрангов. Синът на легендарния български вожд Борис Дрангов, който пък е родом от старопрестолната българска столица Скопие.

Това припомня за "Един завет" Aсен Виденов.

Кирил Дрангов слага край на живота си, за да не попадне жив в ръцете на комунистите. Той е български революционер, майор от Българската армия и национален герой, виден деец на ВМОРО. Известен е с псевдоними като Борисов, Камен, Методи, Страхил. След Деветосептемврийския преврат се укрива в София, издирван от новата власт, която се разправя с членовете на ВМРО. Но през юни 1946 г. къщата на Дрангов на улица „Цар Иван Шишман“ №37 - зад черквата „Свети Седмочисленици“ е обкръжена. Четирийсет и пет годишният мъж решава сам да сложи край на живота си, отколкото да попадне в килията за "разпити".

В една по-сетнешна справка на ДС (от 6.ХII.1962г.) се лансира версията, че „при престрелка с нашите органи е убит“, последното ѝ изречение гласи: „Той обаче убил 6 души от МВР“. Цифрата е потвърдена от донесение на агент Борис Аврамов, който съобщава, че Кирил Дрангов, преди да издъхне бил застрелял шестима от четиринайсетте агенти, изпратени да го арестуват. Гробът му и днес не е известен.

Роден е в 1901г., в семейството на българския офицер Борис Дрангов и Райна Дрангова в Лом, където баща му служи.

Като ученик е доброволец в Първата световна война, в която загива баща му. Завършва Първа софийска мъжка гимназия в 1919 г. и в 1921 г. постъпва в Юридическия факултет на Софийския университет.

Влиза в редовете на ВМРО и е сред основателите на студентското дружество „Вардар“, а по-късно негов председател. Прекъсва на няколко пъти следването си поради болест и революционната си дейност. Посещава лекции в Гренобъл и Инсбрук. Завършва през 1928 г. Във ВМРО, Дрангов става един от най-приближените на Иван Михайлов дейци. След убийството на Тодор Александров участва в разгрома на левицата в така наречените Горноджумайските събития през септември 1924 г., като на 12 септември застрелва Алеко Василев, а в последвалата престрелка са убити още Георги Атанасов и други техни приближени.

На Шестия конгрес на организацията е избран за пунктов началник на София. Дрангов се занимава с международните контакти на организацията и в подготовката на много от терористичните актове. Дрангов ръководи убийството на генерал Александър Протогеров в 1928 г. На Осмия конгрес на ВМРО от 1932 г. е избран за резервен член на Централния комитет. След Деветнадесетомайския преврат в 1934 г. и забраната на ВМРО е въдворен в Лом. Освободен е през 1936г. само за да бъде въдворен отново на следната година в Севлиево, а през октомври 1938 г. в Борисовград.

След освобождението на по-голямата част от Вардарска Македония през април 1941 г. Дрангов се установява със семейството си в родния град на баща му Скопие и упражнява адвокатската си професия. В началото на септември 1944 г. при оттеглянето на българските войски от Вардарска Македония се завръща в София.

Синът му Борис, завършил семинарията в София през 1976 г. е поканен в Торонто от местната емиграция, за да оглави църквата на емиграцията. След падането на комунизма в България през 1989 г. дъщерята на Кирил Дрангов - Райна Дрангова е сред създателите на ВМРО-СМД в София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    24 26 Отговор
    И този предател ли го направихте герой?!?

    12:42 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    12 19 Отговор
    Самоубил се е с права лопата казма.

    12:42 08.06.2026

  • 3 По заповед на руснаците

    31 31 Отговор
    в България без съд и присъда са избити 30 000 българи!
    Елита на нацията е унищожен!
    Затова днес ни управляват селяндури!

    Коментиран от #10, #17, #27, #38

    12:43 08.06.2026

  • 4 И сега какво да направим?

    14 9 Отговор
    Масово да го последваме ли?

    12:43 08.06.2026

  • 5 пак ще трябва...

    22 12 Отговор
    Жалко за останалите оцелели фашисти които потомци ни унищожиха държавата сега.

    12:44 08.06.2026

  • 6 Душа дават

    17 21 Отговор
    Така постъпват с националните герои на България...комунстите..
    И сега биха постъпили така.
    Само ,че сега са капиталисти патриоти!

    12:45 08.06.2026

  • 7 Исторически факти

    18 9 Отговор
    Занимава с международните контакти на организацията ВМРО и в подготовката на много от терористичните актове. Просто терорист....

    12:49 08.06.2026

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    17 16 Отговор
    Истински БЪЛГАРИН !!!
    Не е като npocтите комуняги, които и до днес ни управляват чрез техните деца и внуци .

    12:49 08.06.2026

  • 9 някой

    16 12 Отговор
    Терорист и убиец!

    12:51 08.06.2026

  • 10 Чепо

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "По заповед на руснаците":

    Тези днес са по зле от силяндурите

    12:52 08.06.2026

  • 11 Истинските Хора !

    8 8 Отговор
    Винаги са Имали Проблем !

    С Официалната Власт !

    ТУК !

    12:52 08.06.2026

  • 12 Еводебил

    12 7 Отговор
    През 1976 семинария в София няма.Тя е на гара "черепиш".Ум не ми го побира,как в тия смутни времена в който аз до село не можех да си отида,сина на този ВМРО главорез бил поканен в Канада?Проблема не е в това,че комунистите са го очистили,а че никой не го е ликвидирал 10-20 години по рано.Много човешки животи щяха да бъдат спасени.Куршум или въже за всеки възхваляващ ВМРО индивид.

    Коментиран от #14

    12:52 08.06.2026

  • 13 Долу БКП

    10 15 Отговор
    Поробители на България

    12:53 08.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев

    5 12 Отговор
    Ей тези български титани бяха сменени с правешкия циганин и родата му партизани и доносници.после питат що сме зле?как да сме като още са модерни правешките римляни.на дрангов не се знае гроба а ма живков паметника в правец стои.

    13:06 08.06.2026

  • 16 Някой

    14 2 Отговор
    Идва ми млко в повече да чета подобни глупости... Като стигнах да изявлението, че Скопие била старопрестолната столица на България, спрях да чета. Леко ми се догади, също така.

    13:06 08.06.2026

  • 17 Някой

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "По заповед на руснаците":

    "Елита" на България е подкрепял Хитлер и нацистка Германия. Нали Хитлер е лош? Значи и подкрепящите го са такива. А такива чистки са правени във всички страни, участвали на страната на Хитлер във ВСВ. Ама ние тук си ревем за някакъв си цвят... Ами този "цвят" какви престъпления е извършил срещу народа си? Колко избити без съд и присъда? Десетки хиляди. Че и деца са убивали.

    Коментиран от #21, #26, #31, #35

    13:09 08.06.2026

  • 18 Това леке

    7 3 Отговор
    ако баща му не е бил загинал в ПСВ сигурно щеше лично да го отрепе

    Коментиран от #20, #23

    13:13 08.06.2026

  • 19 Мръсници наредени

    6 2 Отговор
    На няколко колена
    Последната стигнала върха
    Заради такива страда организацията

    13:15 08.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Я ми разкажи как кирил дрангов е подкрепял хитлер? Много интересен въпрос.как един адвокат в скопие е виновен за хитлеровите действия?и защо кимон георгиев дето наистина подкрепяше хитлер като политик и бе отговорен за убииството на стотици комунисти 1923-25 не бе подведен под отговорност?

    Коментиран от #24

    13:25 08.06.2026

  • 22 Миндич

    5 1 Отговор
    СКОПИЕ,старопресролна българска столица???Майко мила,и пишман македонците в земята ударихме с тази историческо прозрение родено в празната картуна на евроинтегриран.

    Коментиран от #25

    13:25 08.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Това леке":

    Борис дрангов повтаря подвига на баща си децата му продължават делата на родители и дядовци.дано ти имаш подобна фамилия!

    Коментиран от #29

    13:27 08.06.2026

  • 24 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Коментарът ми бе по коментар № 3. Отоговорил съм на написаното там. И в случая няма общо с лицето, за което е предназначена статията.

    13:27 08.06.2026

  • 25 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Миндич":

    Скопие е било българска столица.кое те притеснява ?най жалкото е да нямаш познание по някоя тема и въпреки че не си прав да демонстрираш незнанието си.

    13:28 08.06.2026

  • 26 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Да и отговора ти е жалък.защо е убит дрангов и хиляди като него достойни българи?какви деца е избивал той? Да оправдаваш съветския геноцид над елита на народа си е доста недостойна работа.

    13:30 08.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пак се оляхте!

    6 1 Отговор
    Герой, син на “легендарен вожд” се сражава героично с милиционери!!! Ние индианци ли сме били и ако сега някой бандит застреля полицаите, изпратени да го заловят, той герой ли е???

    Коментиран от #34

    13:31 08.06.2026

  • 29 Нищо общо нямат

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Сигурно баща му е друг

    Коментиран от #32

    13:31 08.06.2026

  • 30 Не става така

    4 1 Отговор
    Не знам защо се пишат подобни статии в прослава на психопати. Сигурно трябва да се впечатлим от убийствата му на "правилни" хора ли, що ли? Такива ли са ни националните герой? Не са...

    Коментиран от #33

    13:31 08.06.2026

  • 31 Те са само

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Цвят кафяв…

    13:33 08.06.2026

  • 32 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Нищо общо нямат":

    И двамата са български офицери и двамата загиват за обединението на България.внучката на борис и дъщеря на кирил работеше за иван михайлов дълги години.както казах дано ти да имаш подобна фамилия.рака да са обвързани три четири поколения след теб .

    13:33 08.06.2026

  • 33 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Не става така":

    Кои "правилни "хора е убил този човек за които ти смяташ че не е трябвало да ги убива?

    Коментиран от #39

    13:35 08.06.2026

  • 34 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "Пак се оляхте!":

    Вие сте индианци щом смятате че милиционера през 1946 е подобен на полицая сега.даже индианец е висока топка по скоро си африканец.

    13:36 08.06.2026

  • 35 ХАХАХА😂

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Че то и СССР има пакт с Хитлер, и те са лоши😂. И досега се правят, че не са се обичали с Хитлер рашките.

    13:39 08.06.2026

  • 36 верно ли

    1 0 Отговор
    Демократите подкрепят ВМРО?! Ми да го кажат ясно и да обяснят защо? Етикети всеки може да слага, примерно комунистите заклаха Стамболийски?

    13:42 08.06.2026

  • 37 Отец Чапаев

    2 0 Отговор
    един фашист по малко,...а колко живота е отнел този гад и терорист

    Коментиран от #41

    13:47 08.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Не бе , само Лев Главинчев е убивал "правилни" хора ...апропо , той е ръководел въпросното "задържане " но когато е станало напечено се скрил зад гърбовете на милиционерите ...

    Коментиран от #40

    13:49 08.06.2026

  • 40 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Сила":

    Лесно може да направиш паралел между главинчев и дрангов.при комунистите главинчев лично убива над 300 човека като преди това убива и доста комунисти както и жена си.освен че ги убива и ги ограбва.той обаче е герой през комунизма.полковник главинчев.мислянче и сега родата му гласува за радев.тиянхира както и другаря с ромски произход смениха хора като дрангов в елита ни.сега се чудите що е така? Как да е?

    13:53 08.06.2026

  • 41 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Отец Чапаев":

    Колко е отнел?той не е бил във властта.повтаряте едно и също без да е вярно.дрангов реално е преследван далеч България преди да влезе в съюз с хитлер.

    13:54 08.06.2026

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