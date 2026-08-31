Преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 8.7% през 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2025 г. възлизат на 36,839 млрд. евро по текущи цени, което е с 8.7 % повече в сравнение с 2024 година. Това сочат данните на НСИ.

Оттам посочват, че в структурата по сектори сравнение с предходната година не е приложимо, поради влизане в сила на новата Класификация на икономическите дейности КИД - 2025, уточни БТА.

Иначе към 31 декември 2025 г. най-голям е обемът на преките чуждестранни инвестиции в сектор "Преработваща промишленост" - 11, 273 млрд. евро, следван от сектор "Търговия" - 7, 583 млрд. евро и сектор "Телекомуникации, компютърно програмиране, консултантски дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги" - 4, 367 млрд. евро.