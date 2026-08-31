Преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 8.7% през 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2025 г. възлизат на 36,839 млрд. евро по текущи цени, което е с 8.7 % повече в сравнение с 2024 година. Това сочат данните на НСИ.
Оттам посочват, че в структурата по сектори сравнение с предходната година не е приложимо, поради влизане в сила на новата Класификация на икономическите дейности КИД - 2025, уточни БТА.
Иначе към 31 декември 2025 г. най-голям е обемът на преките чуждестранни инвестиции в сектор "Преработваща промишленост" - 11, 273 млрд. евро, следван от сектор "Търговия" - 7, 583 млрд. евро и сектор "Телекомуникации, компютърно програмиране, консултантски дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги" - 4, 367 млрд. евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Абе как ги измисляте тия числа? Събирате всички числа изтеглени от тотото и квот се получи?!!!
Коментиран от #2
14:18 31.08.2026
2 провинциалист
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Това е някакъв вид показател основно за нивото на инфлация.
14:23 31.08.2026
3 Гошо
Коментиран от #7
14:26 31.08.2026
4 Хохо Бохо
14:38 31.08.2026
5 Преработваща промишленост
14:40 31.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Румбурак Боташки
До коментар #3 от "Гошо":В кухи "чужди" фирми, през които с Шиши перем откраденото в чужди офшорки.
15:06 31.08.2026
8 Не се Увеличават !
Сега !
Не се Знае !
Колко Са !
15:27 31.08.2026
9 българина
15:49 31.08.2026