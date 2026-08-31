Новини
България »
Преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 8.7% през 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 8.7% през 2025 г.

31 Август, 2026 14:09 498 9

  • инвестиции-
  • евро-
  • българия

Към 31 декември 2025 г. най-голям е обемът на преките чуждестранни инвестиции в сектор "Преработваща промишленост"

Преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 8.7% през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2025 г. възлизат на 36,839 млрд. евро по текущи цени, което е с 8.7 % повече в сравнение с 2024 година. Това сочат данните на НСИ.

Оттам посочват, че в структурата по сектори сравнение с предходната година не е приложимо, поради влизане в сила на новата Класификация на икономическите дейности КИД - 2025, уточни БТА.

Иначе към 31 декември 2025 г. най-голям е обемът на преките чуждестранни инвестиции в сектор "Преработваща промишленост" - 11, 273 млрд. евро, следван от сектор "Търговия" - 7, 583 млрд. евро и сектор "Телекомуникации, компютърно програмиране, консултантски дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги" - 4, 367 млрд. евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Моля?!!! Искате да ми кажете, че в държавата са влезли 35 милиарда лева само за година?
    Абе как ги измисляте тия числа? Събирате всички числа изтеглени от тотото и квот се получи?!!!

    Коментиран от #2

    14:18 31.08.2026

  • 2 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Това е някакъв вид показател основно за нивото на инфлация.

    14:23 31.08.2026

  • 3 Гошо

    4 2 Отговор
    А кажете конкретно къде са направени тия "преки инвестиции"?

    Коментиран от #7

    14:26 31.08.2026

  • 4 Хохо Бохо

    0 6 Отговор
    Прочетохте ли бе тикви и петроханци? Радев знае как за разлика от вас. За първа година инвестициите се завръщат

    14:38 31.08.2026

  • 5 Преработваща промишленост

    5 2 Отговор
    Ама дръжки инвестиции за 11, 273 млрд. евро. Украинската мафия изпра милиарди през слънчогледа и се правят сега на улави от НСИ и перачите-банки които са деректно за прокуратура и съд

    14:40 31.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Румбурак Боташки

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    В кухи "чужди" фирми, през които с Шиши перем откраденото в чужди офшорки.

    15:06 31.08.2026

  • 8 Не се Увеличават !

    1 0 Отговор
    А Се Увеличиха !

    Сега !

    Не се Знае !

    Колко Са !

    15:27 31.08.2026

  • 9 българина

    0 0 Отговор
    както винаги печалбата изкарана от родния пазар, нонот чужди компании, след като се обложи и се изхарчи я за нов магазин терен или услуги, се води чужда и вестиция! а когато същото го прави бг фирма се води точно нишо

    15:49 31.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове