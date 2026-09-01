Всички вноски за втора пенсия са гарантирани на 100%

Всички брутни вноски на осигурените лица са гарантирани на сто процента от пенсионноосигурителните дружества.

Това отбеляза пред БНР Владимир Нечев, член на УС на Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване.

От днес до 30-и ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за т.нар. втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на т.нар. мултифондове от 1-и януари 2027-а година.

Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му.

"Динамичен означава, че по-голям процент от активите могат да бъдат в инструменти с променлив доход. Той се характеризира с по-дълъг период на инвестиционен хоризонт. Подходящ е за лицата, които имат по-дълъг период до пенсиониране.

При балансирания нормативното ограничение е до 55% от активите да бъдат в инструменти с променлив доход.

Лицата, които имат до три години до пенсиониране, задължително попадат в консервативен подфонд".

Важен аспект е, че тази партида се наследява, обясни още той в предаването "Преди всички".

Асоциацията и пенсионните фондове се опитват да предоставят цялата необходима информация за предимствата и промените, които ще настъпят от първи януари, каза Нечев.

Всички, които не знаят в кой пенсионен фонд са, могат да се обадят на телефон на НАП - 0700 18 700, разясни той.

"Могат да следят сайтовете на пенсионноосигурителните дружества и на Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване. Комисията за финансов надзор също публикува актуална информация за всичко, което е важно за избора пред осигурените лица".

Нечев разясни, че първият стълб работи на т.нар. разходопокривен принцип.

"Вноските на всички осигурени издържат настоящите пенсионери. При втория стълб осигуряването е на капиталов принцип. Много е важно лицата да се осигуряват на реалните си доходи и да имат редовни вноски".