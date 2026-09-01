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Всички вноски за втора пенсия са гарантирани на 100%

Всички вноски за втора пенсия са гарантирани на 100%

1 Септември, 2026 12:11 440 18

  • евро-
  • вноски-
  • пенсия-
  • втора пенсия

Лицата, които имат до три години до пенсиониране, задължително попадат в консервативен подфонд

Всички вноски за втора пенсия са гарантирани на 100% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички брутни вноски на осигурените лица са гарантирани на сто процента от пенсионноосигурителните дружества.

Това отбеляза пред БНР Владимир Нечев, член на УС на Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване.

От днес до 30-и ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за т.нар. втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на т.нар. мултифондове от 1-и януари 2027-а година.

Всеки осигурен може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай, ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му.

"Динамичен означава, че по-голям процент от активите могат да бъдат в инструменти с променлив доход. Той се характеризира с по-дълъг период на инвестиционен хоризонт. Подходящ е за лицата, които имат по-дълъг период до пенсиониране.

При балансирания нормативното ограничение е до 55% от активите да бъдат в инструменти с променлив доход.

Лицата, които имат до три години до пенсиониране, задължително попадат в консервативен подфонд".

Важен аспект е, че тази партида се наследява, обясни още той в предаването "Преди всички".

Асоциацията и пенсионните фондове се опитват да предоставят цялата необходима информация за предимствата и промените, които ще настъпят от първи януари, каза Нечев.

Всички, които не знаят в кой пенсионен фонд са, могат да се обадят на телефон на НАП - 0700 18 700, разясни той.

"Могат да следят сайтовете на пенсионноосигурителните дружества и на Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване. Комисията за финансов надзор също публикува актуална информация за всичко, което е важно за избора пред осигурените лица".

Нечев разясни, че първият стълб работи на т.нар. разходопокривен принцип.

"Вноските на всички осигурени издържат настоящите пенсионери. При втория стълб осигуряването е на капиталов принцип. Много е важно лицата да се осигуряват на реалните си доходи и да имат редовни вноски".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    НЯМА ВТОРА ПЕНСИЯ, НЯ-МА❗

    12:12 01.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    НЕ ЛЪЖЕТЕ ХОРАТА❗
    Става дума за едни пари които НОИ са вземали, но няма да дадат на родените след 01.01.1960-та❗

    12:14 01.09.2026

  • 3 Жбръц

    9 0 Отговор
    Вървяла лиса след коча! И точела лиги,как ще му паднат топките,за да заблажи!Махайте се, докато този картел не е променил закона,за отказ.

    12:15 01.09.2026

  • 4 джаба блеефски

    4 0 Отговор
    далл богг гаранции и пачки за мен

    12:15 01.09.2026

  • 5 Голям зор

    2 0 Отговор
    Ако кажат че не са гарантирани всичко ще се опразни

    12:16 01.09.2026

  • 6 Гарантирани са докато

    3 1 Отговор
    докато Урсула не ги поиска...

    12:17 01.09.2026

  • 7 промени през семица и все по-зле

    5 0 Отговор
    Само идиот може да се осигурява за пенсия в такава държава...

    12:18 01.09.2026

  • 8 Те Вноските Са Гарантирани !

    4 0 Отговор
    Въпроса Е !

    В резултата !

    12:21 01.09.2026

  • 9 Един трудов човек

    3 2 Отговор
    ЛЪЖА И ИЗМАМА.На 61г.съм и ме излъгаха,че ще се пенсионирам на 59втора категория като условие беше да прехвърля в общия кюб всички втори,професионални пенсии и след 4месеца казаха,че имам 40г.2месеца но нямам възраст 65г пенция ЙОК.И сега е невъзможно да си върна всичко това.

    12:21 01.09.2026

  • 10 Даа!

    2 0 Отговор
    Ти ми дай да въртя/ залагам,инвестирам, играя на борсите 34 милиарда лева/ днес са над 16,4 милиарда евро с десетки години,а от печалбата да плащам трохи на няколко хиляди пенсионирали се,след това дори да фалирам,дреме ми.Аз съм си прибрал своето.А ти, защото си доброволен играч,ще духаш таратора- да изстине.Така много по могъщи фондове са фалирали за един час,не един ден- а час.Със ресурси 250-350 милиарда долара.И други офф,се( зад локвата) са правили скок от мостове или покриви на сгради.

    12:21 01.09.2026

  • 11 Айляк

    1 0 Отговор
    Мда, гарантирани са.
    Бърни Медоф и той така викаше...

    12:23 01.09.2026

  • 12 40 години "реформи"

    3 0 Отговор
    и накрая мизерни пенсии!

    12:27 01.09.2026

  • 13 Всичко В тая Държава Е Загубено !

    1 0 Отговор
    И Направеноо Така !

    Че да Нямаш ! Право !

    12:28 01.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 0 Отговор
    и пенсиите окради тоз чорап смотан

    ама що ме изтрихтеИ6аннахте

    12:39 01.09.2026

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