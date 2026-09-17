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„Възраждане“ предлага намаляване на ДДС върху горивата

„Възраждане“ предлага намаляване на ДДС върху горивата

17 Септември, 2026 13:37 499 15

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • бензин-
  • дизел-
  • цени на горивата-
  • поскъпване

Костадин Костадинов настоява и за отмяна на санкциите върху вноса на петрол от Русия

„Възраждане“ предлага намаляване на ДДС върху горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска от парламентарната трибуна днес Министерският съвет да отмени санкциите за внос на руски петрол или временно да намали данък добавена стойност за горивата.

„Преди две седмици ние, от „Възраждане“, предложихме проект на решение, с което Народното събрание да задължи Министерски съвет да оттегли санкциите срещу Руската федерация за вноса на петрол и петролни деривати в нашата страна“, припомни Костадинов. Той посочи, че целта е била превантивно задържане или спад на цените, но предложението е било отхвърлено от управляващите от „Прогресивна България“ и техните партньори от ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

По думите му, очакваното поскъпване вече е факт поради външнополитическата обстановка, като цената на дизела надхвърля 2 евро за литър, а само за нощ цената на едро се е увеличила с още 1 евроцент.

Прогнози за нов скок

Според Костадинов експерти от петролния бранш очакват до края на октомври дизелът да доближи 2,55 евро, а масовият бензин да надмине 2 евро за литър. „И това няма да се случи догодина, няма да се случи след половин година, ще стане в рамките на следващите 45 дни“, заяви той, аргументирайки се с конфликтите в Близкия изток, Украйна и напрежението между Йемен и Саудитска Арабия.

От „Възраждане“ смятат за логично санкциите да отпаднат, тъй като вместо текущите цени от 124 долара за барел, при ново договаряне би могла да се постигне цена от 68-70 долара.

Алтернатива чрез ДДС

Тъй като лидерът на партията очаква парламентът да не допусне внос на руски петрол, като алтернатива той предлага частично и временно намаляване на ДДС. По негови изчисления при цена от 2 евро на литър държавата прибира близо 41 евроцента като данък, а само заради последното поскъпване приходите са скочили с 8 евроцента на литър. За последните няколко месеца преизпълнението на бюджета по това перо възлиза на над 37 милиона евро.

Костадинов призова правителството на „Прогресивна България“ с министър-председател Румен Радев незабавно да намали ДДС-то.

„Установихме съвсем наскоро, пак по данни от Министерски съвет – доста занижени според мен – че бройката на хората, които са под прага на бедността, е 20%. Само че тези, които са с една стъпка над прага на бедността и са на 2,50 – 5,10 евро над минимума, са още 25%“, заяви лидерът на „Възраждане“, подчертавайки, че почти половината от населението едва оцелява. Според него мярката е експертно обоснована и може да бъде реализирана в рамките на седмица.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тате Гумен

    6 6 Отговор
    не е съгласен

    Коментиран от #4, #7, #9

    13:38 17.09.2026

  • 2 Трол

    3 6 Отговор
    По-добре е да се намали ДДС върху електрическите тротинетки.

    13:39 17.09.2026

  • 3 Украинските дронове

    0 8 Отговор
    Не пропускат танкер в Черно море няма как да стане макар че е добре

    13:39 17.09.2026

  • 4 Тате

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "тате Гумен":

    Гумен е на евро каишка рулира падащия самолет

    13:40 17.09.2026

  • 5 За един приятел питам

    7 9 Отговор
    Този демагог с отпаднала необходимост наистина ли не знае, че в Русия има забрана за износ на дизел ?

    13:40 17.09.2026

  • 6 Робот

    10 3 Отговор
    В България има 3.159 професора и 8.000доцента това са факти обявени официално..,! Студентите намаляват а измислените учени се увеличават и като няма къде влизат във властта..! Една ревизия на измамните учени ще отнеме 20 мин.с подходящия интелект.; Изчистете мършата преди да правите закони..!

    13:42 17.09.2026

  • 7 Хохо Бохо

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "тате Гумен":

    ЕС съгласен ли е бе ка пут педрохански? Там някви договорки нямаше ли? Или си плюем по поръчка? Гейове т ъп и сте пепейските ДБили

    13:42 17.09.2026

  • 8 Ние

    4 5 Отговор
    Води ни вожде, Путине.
    А левовете кога? Искаме си ги!!!! Цини в лв. !

    13:42 17.09.2026

  • 9 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "тате Гумен":

    Няма да свалят нито ддс-то, нито акциза.... А високите цени са изгодни да правителството, защото влизат повече пари в бюджета.... Всеки го знае това.... Но иначе цените на горивата станаха бая високи, а оттам и храните.... Правителство не направи нищо за укротяване на цените на храните и си измисли кошница, която не достигна до народа..... Само аз ли смятам, че Възраждане закъсняват с обявяване на кандидат президентската двойка или пък е някаква тяхна не разбираема тактика....

    13:52 17.09.2026

  • 10 Православен ходжа

    4 2 Отговор
    Каква отмяна на санкциите върху вноса на петрол от Русия бе, Коста? Много мек си станал напоследък. Излизане от ЕС, присъединяване към Руската федерация и бензинът става около 100 рубли. 😀

    13:53 17.09.2026

  • 11 И тоя!!!

    3 2 Отговор
    Се продаде за жълти стотинки!!!!!

    13:54 17.09.2026

  • 12 Дзак

    3 0 Отговор
    Вероятно по-лесно е намаляване на акциза! Иначе бензиностанциите трябва да работят с две ставки ДДС за различни продукти.

    13:57 17.09.2026

  • 13 Мнение

    1 1 Отговор
    В нормални страни , като Франция, на храните ДДС също е низко и като толкова говорят за намаляване на цените на хранителните стоки би трябвало да се намали ДДС. А така се говори за намаляване, а цените растат

    14:02 17.09.2026

  • 14 Прогноза

    0 0 Отговор
    Първо са скъпи после има лимит на колонка и....накрая въобще липсват горива на пазара само за линейки и полиция останалите сте в енергиен локдаун и се редите на опашки да си изтеглете спестяванията от банките които вкарахте да ви се превалутиране автоматично..😂 това програмата до края на 2026

    14:09 17.09.2026

  • 15 Фори

    0 0 Отговор
    Възраждане са руска партия и са хулигани до един.Само гледат да се сбият с някого и да счупят нещо.Коцето ни плашеше с дигиталното евро , а шефа му - Путин въведе дигиталната рубла без да го пита.Каквото е казал до сега , нищо не е излязло вярно!

    14:20 17.09.2026

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