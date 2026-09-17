„Възраждане“ предлага намаляване на ДДС върху горивата

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска от парламентарната трибуна днес Министерският съвет да отмени санкциите за внос на руски петрол или временно да намали данък добавена стойност за горивата.

„Преди две седмици ние, от „Възраждане“, предложихме проект на решение, с което Народното събрание да задължи Министерски съвет да оттегли санкциите срещу Руската федерация за вноса на петрол и петролни деривати в нашата страна“, припомни Костадинов. Той посочи, че целта е била превантивно задържане или спад на цените, но предложението е било отхвърлено от управляващите от „Прогресивна България“ и техните партньори от ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

По думите му, очакваното поскъпване вече е факт поради външнополитическата обстановка, като цената на дизела надхвърля 2 евро за литър, а само за нощ цената на едро се е увеличила с още 1 евроцент.

Прогнози за нов скок

Според Костадинов експерти от петролния бранш очакват до края на октомври дизелът да доближи 2,55 евро, а масовият бензин да надмине 2 евро за литър. „И това няма да се случи догодина, няма да се случи след половин година, ще стане в рамките на следващите 45 дни“, заяви той, аргументирайки се с конфликтите в Близкия изток, Украйна и напрежението между Йемен и Саудитска Арабия.

От „Възраждане“ смятат за логично санкциите да отпаднат, тъй като вместо текущите цени от 124 долара за барел, при ново договаряне би могла да се постигне цена от 68-70 долара.

Алтернатива чрез ДДС

Тъй като лидерът на партията очаква парламентът да не допусне внос на руски петрол, като алтернатива той предлага частично и временно намаляване на ДДС. По негови изчисления при цена от 2 евро на литър държавата прибира близо 41 евроцента като данък, а само заради последното поскъпване приходите са скочили с 8 евроцента на литър. За последните няколко месеца преизпълнението на бюджета по това перо възлиза на над 37 милиона евро.

Костадинов призова правителството на „Прогресивна България“ с министър-председател Румен Радев незабавно да намали ДДС-то.

„Установихме съвсем наскоро, пак по данни от Министерски съвет – доста занижени според мен – че бройката на хората, които са под прага на бедността, е 20%. Само че тези, които са с една стъпка над прага на бедността и са на 2,50 – 5,10 евро над минимума, са още 25%“, заяви лидерът на „Възраждане“, подчертавайки, че почти половината от населението едва оцелява. Според него мярката е експертно обоснована и може да бъде реализирана в рамките на седмица.