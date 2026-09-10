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Костадинов: До няколко дни "Възраждане" ще реши за участието си в президентските избори

Костадинов: До няколко дни "Възраждане" ще реши за участието си в президентските избори

10 Септември, 2026 09:33 478 19

  • костадин костадинов-
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  • възраждане

"Не мога да разбера това с инициативните комитети, честно ви казвам. Не мога да разбера защо някои хора се срамуват от политическата си, от идеологическата си, от партийната си принадлежност", коментира още лидерът на формацията

Костадинов: До няколко дни "Възраждане" ще реши за участието си в президентските избори - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

До няколко дни "Възраждане" ще реши за участието си в президентските избори. Това стана ясно от думите на лидерът на партията Костадин Костадинов в сутрешния блок на БНТ "Денят започва". Попитан дали самият той ще се кандидатира за президент, Костадинов отговори:

"Решението за това тепърва предстои да бъде взето, вероятно до края на тази седмица или началото на следващата седмица ще приключи вътрешната анкета.
БНТ: Защо толкова се бавите с вашето решение?
- Ами, защото питаме хиляди хора. Защото смятаме, че когато подходим към избори за държавен глава, трябва да подходим изключително сериозно. Това не е просто едно участие заради самото участие. „Възраждане“ е алтернатива на сегашната политическа система в страната. И ние се опитваме да дадем възможно най-добрия различен избор, който може да получат българите. За това трябва да подходим не само отговорно. Питаме не само нашите членове, но и симпатизанти включително. Питаме хора, които не гласуват за „Възраждане“ изрично. За да разберем защо не гласуват за нас, какво не харесват. Създават се фокус групи, питат се хората имат ли предпочитания към „Възраждане“. Ако искаш да спечелиш доверието не просто на една част от българския народ, но на огромното мнозинство, трябва преди всичко да се вгледаш в себе си, в собствените си недъзи и недостатъци. Защото никой не е съвършен, всички правим грешки."

Костадинов коментира избора на кандидати за президент да бъдат издигнати от инициативни комитети.

"Не мога да разбера това с инициативните комитети, честно ви казвам. Не мога да разбера защо някои хора се срамуват от политическата си, от идеологическата си, от партийната си принадлежност. Аз се гордея с това, че съм член на „Възраждане“, гордея се с това, че имам тази идеология, която ние защитаваме — суверенистката идеология, идеологията на България над всичко, на българския национален интерес над всичко, на българския национален идеал, колкото и да звучи, може би в наше време, леко, как да кажа, не на място. Защото това са думи, които не се употребяват в официалното политическо пространство. Смятам, че кандидатурата на който и да било кандидат за президент трябва да бъде такава, която да е ясно очертана. Защото опитите да се разгръща голямо ветрило - да вземем и оттук, да вземем и оттам, пък на този да кажем това, което иска, пък на другия да кажем това, което иска, всъщност са еманация на политическото лицемерие."

Той коментира отлива на избиратели от "Възраждане" и насочването им към "Прогресивна България":

„Прогресивна България“ по време на кампанията на практика повториха до голяма степен това, което ние говорим от години насам. И тъй като социолозите им даваха много по-голям шанс заради това, че за тях стоеше фигурата на доскоро действащия президент, за който 9 години работеше огромна пропагандна машина в държавата, те просто решиха, че така или иначе „Възраждане“ влиза в парламента, затова да дадат възможност на „Прогресивна България“ да свърши това, което ние не можем да свършим, въпреки че искаме. Обаче три месеца по-късно, сто дни по-късно, се оказа, че всъщност програмата на „Прогресивна България“ отиде много бързо в кошницата с лъжи. И съответно оттам насетне хората се разочароваха.

На въпрос дали е готов да влезе в битката за поста на държавен глава, Костадинов отговори:

"Аз ви казах, че на такива въпроси ние не отговаряме в момента. Все още продължаваме да получаваме такива анкети. Ако аз сега в момента кажа каквото и да е в тази посока, означава да по някакъв начин изкривя нагласите сред хората, с които ние разговаряме и които ние питаме. Няма нищо секретно, напротив. Просто не ги споменаваме в момента, защото все още не сме приключили с обработването на данните."

Костадинов съобщи, че вътрешната анкета на партията пита за избор между пет имена, но не спомена кои са те.

"Пет са имената, които бяха в началото доста повече. Питахте ме какъв трябва да бъде профилът на кандидата за президент. Това, което всички искат, независимо дали са наши избиратели, симпатизанти, членове или хора, които не гласуват и не ни харесват. Всички искат да имаме независим президент. Такъв, който да не се командва от никой друг и да зависи само единствено от своите избиратели. Президент, с когото да се гордеят, когато застане навън, защото президентът е лицето на нацията. Това искат всички."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    11 12 Отговор
    Има ли още заблудени които вярват на този измамник..ЧОВЕКЪТ С ДВЕТЕ ЛИЦА..!

    Коментиран от #16

    09:38 10.09.2026

  • 2 хехе

    7 12 Отговор
    Копейкин никога няма да преглътне факта, че Радев му отмъкна по-голямата част от избирателите. На президентските избори го чака същото, но тогава ще плюе по Йотова.

    Коментиран от #8

    09:39 10.09.2026

  • 3 надарена кака

    0 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #4

    09:40 10.09.2026

  • 4 надарен батко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Аз да ти ги тура на главата.

    09:41 10.09.2026

  • 5 Ами решавайте де!

    3 1 Отговор
    Беше за края на август, сега идва средата на септември!🤥

    09:43 10.09.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    12 4 Отговор
    Добре го пише в Труд. Страхливецът Гюров от 1995 до 2008 се крил , за да не служи войник 6 месеца. Мерзавецът сега иска да става президент и главнокомандващ армията. Той затова отишъл на бригада в САЩ и остал нелегален имигрант. Умните и красивите залагат на куц кон. Кой мъж ще гласува за такава мижитурка.

    Коментиран от #10

    09:44 10.09.2026

  • 7 Тц, тц, тц!

    8 2 Отговор
    Абе Костадине, докато се наканите, той Кандев ще се научи да говори!🤔

    Коментиран от #9

    09:47 10.09.2026

  • 8 Хехехе

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    А пък Президента на Народа ще вземе повече гласове от двамата ви комици!😂

    09:50 10.09.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тц, тц, тц!":

    Няма шанс Кандев да се научи да говори. Речта е израз на мисловната дейност. Такава дейност липсва в главата на най-простия милиционер раждал се в България.

    Коментиран от #15

    09:51 10.09.2026

  • 10 Ганю- простия

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Баце, объркал си се, тук става дума за бате Костя, нашия бъдеш президент, дето ще ни върне левчето.

    Коментиран от #13

    09:53 10.09.2026

  • 11 нннн

    4 4 Отговор
    На 26-ти октомври ли ще решите? Можехте да започнете допитването по- рано. Отношението ви към избирателите е несериозно.

    09:53 10.09.2026

  • 12 Преди 3 дни беше

    3 2 Отговор
    До 3 дни. Сега пък "До няколко дни" . Не е сериозно Костадинов ! Излагате се

    09:54 10.09.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ганю- простия":

    То левчето така или иначе ще се върне един ден. ЕС е със затихващи функции и сам ще се загроби. Повлече ли Германия крак , края му ще е скоропостижен.

    09:57 10.09.2026

  • 14 Елементарно е Костадинов

    2 0 Отговор
    това с "инициативните комитети" са списаци със желаещи за назначение на държавна службичка. Я посланник, я консул, я нещо друго.. Там където и подписа на президента е нужен ... Кое не ти е ясно я сега кажи и за кой че да ти обясним ?

    09:58 10.09.2026

  • 15 Тц, тц, тц!👍👍👍

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Изключително уместна забележка!😂👍

    ....последният милиционер, над Омир слънчево ридае!

    09:59 10.09.2026

  • 16 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Как му се ще на този с тънките ръчички и краченца да стане президент?! Костя обича долари, евра, копейки и всичко което е на далавера. Ученик е на Пеевски и Тиквата.

    10:03 10.09.2026

  • 17 Г-н Костадинов

    1 0 Отговор
    Па играйте с няколко кандидата. Анти Атлантици в България има бол. Какъв е проблема? Няма да е хич лошо впрочем и русофила Николай Младенов също да привлечете за каузата като надпартийна кандидатура

    10:06 10.09.2026

  • 18 Всички от така наречените

    0 0 Отговор
    "инициативните комитети" реално са безработни ! Хората си търсят службичка. Кое не е ясно не разбирам в случая?

    10:08 10.09.2026

  • 19 Ние от затворите пък

    1 0 Отговор
    Ще гласуваме за бившият затворник от Бургас Ивайло Дражев. Щял човека 300 кила шкембе за шкембе чорба да ни даде. Само да не ни излъже че после като пак дойде жална му майка тогава

    10:11 10.09.2026

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