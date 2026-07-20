Куче нападна 4-годишно дете от Сливен

Сигнал за ухапано от куче дете до къща за гости край Върбица е подаден до полицията в ранните следобедни часове на 17 юли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.
Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалото 4-годишно дете, което е от Сливен, е откарано в шуменската болница. След извършения преглед е освободено без травматични увреждания.
По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.
Преди дни шуменски полицаи отведоха в общинския приют за животни три кучета, които изскачали пред автомобили на автомагистрала „Хемус“.
Миналата година от Дружеството за защита на животните в Шумен поискаха служител на общинската администрация в града, който специално да отговаря за кучетата и котките, както и за контрола от страна на администрацията върху нерегламентираното развъждане на животни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деций
14:25 20.07.2026
2 кучетата не харесват
14:27 20.07.2026
3 кучкар европеец и атлантик
14:36 20.07.2026
4 кучкарка с два питбула
14:37 20.07.2026
5 ДрайвингПлежър
И зверски 4 цифрени данъци за тия които искат да влачат кучета и котки!
Вече не може да минеш и 5 метра без да ти се спусне куче, било то бездомна или нечия торба с бълхи! Е В Т А Н А З И Я !!! и щом не взимат от дума - затвор и за общинари и за собственици И ЗА ЗАЩИТНИЦИ!!!
Коментиран от #6
14:45 20.07.2026
6 Браво!
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Само така ще настане ред и спокоен живот!
15:09 20.07.2026