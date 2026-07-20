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Куче нападна 4-годишно дете от Сливен

Куче нападна 4-годишно дете от Сливен

20 Юли, 2026 14:18 598 6

  • куче-
  • върбица-
  • сливен

Пострадалото дете е откарано в шуменската болница

Куче нападна 4-годишно дете от Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за ухапано от куче дете до къща за гости край Върбица е подаден до полицията в ранните следобедни часове на 17 юли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалото 4-годишно дете, което е от Сливен, е откарано в шуменската болница. След извършения преглед е освободено без травматични увреждания.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Преди дни шуменски полицаи отведоха в общинския приют за животни три кучета, които изскачали пред автомобили на автомагистрала „Хемус“.

Миналата година от Дружеството за защита на животните в Шумен поискаха служител на общинската администрация в града, който специално да отговаря за кучетата и котките, както и за контрола от страна на администрацията върху нерегламентираното развъждане на животни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деций

    4 0 Отговор
    Значи ухапано без травматични увреждания ?Май нещо ,А?Пистелката!

    14:25 20.07.2026

  • 2 кучетата не харесват

    2 1 Отговор
    по природа бразилците.

    14:27 20.07.2026

  • 3 кучкар европеец и атлантик

    2 2 Отговор
    Детето го е предизвикало. Детето е виновно.

    14:36 20.07.2026

  • 4 кучкарка с два питбула

    3 0 Отговор
    Детето защо не е на повод!? Родителите са виновни.

    14:37 20.07.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    ЕВТАНАЗИЯ БЕ ИДИОТИ!!!
    И зверски 4 цифрени данъци за тия които искат да влачат кучета и котки!

    Вече не може да минеш и 5 метра без да ти се спусне куче, било то бездомна или нечия торба с бълхи! Е В Т А Н А З И Я !!! и щом не взимат от дума - затвор и за общинари и за собственици И ЗА ЗАЩИТНИЦИ!!!

    Коментиран от #6

    14:45 20.07.2026

  • 6 Браво!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Само така ще настане ред и спокоен живот!

    15:09 20.07.2026

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