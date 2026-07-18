Пожар пламна в района на Баритна мина в Стара Загора

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора. Горят изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти, бие тревога nova.bg.
Огънят е обхванал голяма площ.
На място са изпратени шест екипа на пожарната, които работят за овладяване на стихията. По първоначална информация пожарът е в близост до черешова градина и околовръстния път на града.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гларус
Има 5-6 пожарни
16:52 18.07.2026
2 Тук Май !
Ще Горят !
16:56 18.07.2026