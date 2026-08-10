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Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на гр. Кресна СНИМКИ

Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на гр. Кресна СНИМКИ

10 Август, 2026 16:44 1 613 8

  • апи-
  • тунели-
  • виадукти-
  • мостове-
  • обходен път

Изграждането на обходния път се изпълнява по график, като строителните дейности са съобразени с натоварения трафик по направлението от София към Кулата

Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на гр. Кресна СНИМКИ - 1
Снимка: АПИ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокопана е над 50% от дължината на двата тунела част от обходния път на град Кресна. В тунел „Кресна 1“ са изкопани 210 м от общо 359 м, а в тунел „Кресна 2“ - 130 м от 231 м. Изграждането на обходния път се изпълнява по график, като строителните дейности са съобразени с натоварения трафик по направлението от София към Кулата.

Това съобщиха от АПИ.

Освен по двата тунела в момента се работи по насипите на трасето и по изграждането на три виадукта на обходния път. На двата моста над река Струма, които са с дължина 298 м и 296 м и на моста над река Влахинска, който е 203 м, са изпълнени всички пилотни фундаменти.

Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на гр. Кресна СНИМКИ
Снимка: АПИ

Единият от мостовете над р. Струма е най-сложното съоръжение на обходния път на Кресна, тъй като преминава едновременно над реката, над път I-1/E-79 София – Кулата, както и над жп линията по направлението за Гърция. На него в момента се работи по долното строителство, изградени са 7 от 11 фундамента. На другия мост над р. Струма са монтирани 25 греди с дължина 30 м и 5 греди с дължина 25 м, а на съоръжението над р. Влахинска са монтирани 20 бр. греди с дължина 30 м.

Строителни дейности се извършват и на селскостопанските пресичания, изградени са и част от водостоците, които ще изпълняват функциите на „проходи за влечуги“.

Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на гр. Кресна СНИМКИ
Снимка: АПИ

Обходът на гр. Кресна е с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите двеста метра от него съвпадат с път I-1, след което продължава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата, както и над р. Влахинска. В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. Площадката ще е с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение, има възможност да се разположат и търговски обекти.

Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на гр. Кресна СНИМКИ
Снимка: АПИ

Строителството на трасето стартира на 27 ноември м. г. Отсечката ще е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаххахахаа

    8 2 Отговор
    "има възможност да се разположат и търговски обекти" по важно е кой ще ги стопанисва.

    16:49 10.08.2026

  • 2 Красимир Петров

    23 1 Отговор
    Обходят път отдавна можеше да е готов,но зелените милионери не искаха.

    Коментиран от #5

    16:54 10.08.2026

  • 3 Зевс

    15 1 Отговор
    Това китайците щяха да го построят за един уикенд, разбира се с почивките за по една оризова ракия.

    17:30 10.08.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    За 9 месеца 210 метра си е направо постижение.🤣 Тук, на Телевизионната кула, един тротоар също го правят от миналата година.

    17:58 10.08.2026

  • 5 Севрозападнал

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    А какво ще кажеш за тунела под Петрохан?
    Ако го бяха направили преди 20години сега Северозапада щеше да е съвсем нормално място за живеене,а не обезлюден кенеф

    18:03 10.08.2026

  • 6 хаха

    4 0 Отговор
    В Гърция ето само един участък, който е в няколко магистрали и е построен за 4.4 милиарда евро за 9 години(2008-2017) с няколко рестарта:
    Общите сборове за инженерните съоръжения по целия маршрут от Патра до Солун са:1. Тунели (Сумарна статистика)Общ брой тунели (с две тръби): По цялото направление има общо 37 големи тунелни комплекса.Сумарна дължина: Общата дължина на тунелното преминаване в една посока е приблизително 48 – 50 километра (ако се броят двете тръби поотделно, дължината на изкопаните тунелни тръби надхвърля 95 км)
    Общ брой големи мостове и виадукти: Над 160 големи съоръжения (с дължина над 50 метра). Ако се добавят по-малките пътни надлези и подлези за локален трафик, бройката скача на над 450 съоръжения.Сумарна дължина: Големите мостови конструкции и планински виадукти покриват общо около 14 – 16 километра от линейното трасе на магистралата.

    Ние планираме до 2029 с 5г само чисто строителство(от 2025) за 280 милиона евро пълна дължина към 10км път. С тоя темп:

    Ако проектираме настоящото темпо и цени от Кресна (Лот 3.2.2) върху мащаба на гръцката магистрала от Патра до Солун (490 км), числата стават астрономически.Магистрала с такава дължина и сложност, изградена изцяло по "модела Кресна", би струвала над 15.4 милиарда евро и би отнела точно 200 години за завършване, ако се строи последователно със сегашната скорост.

    В Гърция: За средна цена от 25–30 милиона евро на километър в тежките участъци (като Темпе и Отрис), те изградиха 6-к

    Коментиран от #8

    18:23 10.08.2026

  • 7 Фройд

    3 0 Отговор
    Тия копаят като по тошово време. Толкова ли няма тунелопробиващи машини ?!
    Да , скъпи са, но имаме и много тунели да се правят. А сега какво, пробиване и взривяване скална маса...

    19:15 10.08.2026

  • 8 Тиквата

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Чекай малко ти сакаш унуците гладни ли да одат?
    Ееех, пуста завист.

    21:50 10.08.2026

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