Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на гр. Кресна СНИМКИ

Прокопана е над 50% от дължината на двата тунела част от обходния път на град Кресна. В тунел „Кресна 1“ са изкопани 210 м от общо 359 м, а в тунел „Кресна 2“ - 130 м от 231 м. Изграждането на обходния път се изпълнява по график, като строителните дейности са съобразени с натоварения трафик по направлението от София към Кулата.
Това съобщиха от АПИ.
Освен по двата тунела в момента се работи по насипите на трасето и по изграждането на три виадукта на обходния път. На двата моста над река Струма, които са с дължина 298 м и 296 м и на моста над река Влахинска, който е 203 м, са изпълнени всички пилотни фундаменти.
Единият от мостовете над р. Струма е най-сложното съоръжение на обходния път на Кресна, тъй като преминава едновременно над реката, над път I-1/E-79 София – Кулата, както и над жп линията по направлението за Гърция. На него в момента се работи по долното строителство, изградени са 7 от 11 фундамента. На другия мост над р. Струма са монтирани 25 греди с дължина 30 м и 5 греди с дължина 25 м, а на съоръжението над р. Влахинска са монтирани 20 бр. греди с дължина 30 м.
Строителни дейности се извършват и на селскостопанските пресичания, изградени са и част от водостоците, които ще изпълняват функциите на „проходи за влечуги“.
Обходът на гр. Кресна е с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите двеста метра от него съвпадат с път I-1, след което продължава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата, както и над р. Влахинска. В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. Площадката ще е с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение, има възможност да се разположат и търговски обекти.
Строителството на трасето стартира на 27 ноември м. г. Отсечката ще е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахахаххахахаа
16:49 10.08.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #5
16:54 10.08.2026
3 Зевс
17:30 10.08.2026
4 Евгени от Алфапласт
17:58 10.08.2026
5 Севрозападнал
До коментар #2 от "Красимир Петров":А какво ще кажеш за тунела под Петрохан?
Ако го бяха направили преди 20години сега Северозапада щеше да е съвсем нормално място за живеене,а не обезлюден кенеф
18:03 10.08.2026
6 хаха
Общите сборове за инженерните съоръжения по целия маршрут от Патра до Солун са:1. Тунели (Сумарна статистика)Общ брой тунели (с две тръби): По цялото направление има общо 37 големи тунелни комплекса.Сумарна дължина: Общата дължина на тунелното преминаване в една посока е приблизително 48 – 50 километра (ако се броят двете тръби поотделно, дължината на изкопаните тунелни тръби надхвърля 95 км)
Общ брой големи мостове и виадукти: Над 160 големи съоръжения (с дължина над 50 метра). Ако се добавят по-малките пътни надлези и подлези за локален трафик, бройката скача на над 450 съоръжения.Сумарна дължина: Големите мостови конструкции и планински виадукти покриват общо около 14 – 16 километра от линейното трасе на магистралата.
Ние планираме до 2029 с 5г само чисто строителство(от 2025) за 280 милиона евро пълна дължина към 10км път. С тоя темп:
Ако проектираме настоящото темпо и цени от Кресна (Лот 3.2.2) върху мащаба на гръцката магистрала от Патра до Солун (490 км), числата стават астрономически.Магистрала с такава дължина и сложност, изградена изцяло по "модела Кресна", би струвала над 15.4 милиарда евро и би отнела точно 200 години за завършване, ако се строи последователно със сегашната скорост.
В Гърция: За средна цена от 25–30 милиона евро на километър в тежките участъци (като Темпе и Отрис), те изградиха 6-к
Коментиран от #8
18:23 10.08.2026
7 Фройд
Да , скъпи са, но имаме и много тунели да се правят. А сега какво, пробиване и взривяване скална маса...
19:15 10.08.2026
8 Тиквата
До коментар #6 от "хаха":Чекай малко ти сакаш унуците гладни ли да одат?
Ееех, пуста завист.
21:50 10.08.2026