Извеждат хора от районите в близост до пожара, възникнал след взрива във военен завод в с. Белица

Предприети са мерки за извеждане на хора от районите в близост до пожара, възникнал след взривовете в складовата база на „ЕМКО“ край Трявна. Това съобщи пред журналисти кметът на община Трявна Денчо Минев, цитиран от БТА.

Всички кметски наместници в засегнатия район са активирани и са установени хората, които са с постоянен адрес там. Предприети са мерки те да бъдат изведени на безопасно място, каза кметът. По думите на Минев на места хора са отказвали да напуснат, но със съдействието на кметските наместници те са били евакуирани.

В момента екипите на пожарната действат по план и локализират пожара, възникнал вследствие на инцидента в завода. Активирано е и доброволното формирование на Община Трявна, което оказва съдействие на пожарникарите след получени инструкции.

На терен са началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Трявна и ръководители на пожарните екипи, които познават района и заедно с местни хора предприемат действия за локализиране на пожара, обясни Минев. Той посочи, че районът около обекта е слабо населен, което ограничава риска за голям брой хора. Всички жители в близост до пожара са предупредени и институциите следят постоянно развитието на ситуацията.

„Със съдействието на всички - на местната власт и на централните органи, на държавата, правим необходимото тези хора да бъдат в безопасност и ще продължаваме да го правим, докато опасността отмине“, каза кметът.

По думите му теренът е труднодостъпен, което затруднява работата на екипите, но е създадена необходимата организация. Пожарът се наблюдава постоянно и към момента няма повод за безпокойство, увери Минев.

Относно качеството на въздуха кметът на Трявна съобщи, че пожарната е извършила измервания в Трявна и Плачковци, при които не са установени отклонения от нормите. Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново пътува към Плачковци, където са били получени сигнали от местни жители. По думите на кмета не са установени токсични материали, които да представляват опасност за населението. Той призова хората да запазят спокойствие, като увери, че институциите са на място и са предприети необходимите мерки.

Към момента няма данни за хора, потърсили медицинска помощ във връзка с инцидента. Местната болница и Спешна помощ са информирани и са в готовност да окажат помощ при необходимост, заяви той.

Минев уточни, че е засегната постройка в района на Руевите къщи, в землището на Станчов хан. Там няма постоянно живеещи хора. Въпреки туристическия сезон и наличието на посетители в района, кметските наместници са предприели необходимите действия за тяхната безопасност, увери още Минев.

БТА припомня, че пожарът в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ ООД край село Белица, община Трявна, възникна на 10 август, последван от взривове в част от складовете.

Първоначално бе съобщено за пожар в камион и последвали взривове. Районът бе отцепен, активирана бе системата BG-ALERT, бяха предприети и превантивни действия за евакуация на населението в близост до обекта.

Няма жертви и пострадали. След взривовете възникна горски пожар, който се разпространи извън района на предприятието. От „ЕМКО“ заявиха, че изключват човешка грешка като причина за инцидента. По-късно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че към момента няма данни за външна намеса. Окръжна прокуратура – Габрово ръководи досъдебното производство за изясняване на причините за пожара и размера на щетите.