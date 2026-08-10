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Извеждат хора от районите в близост до пожара, възникнал след взрива във военен завод в с. Белица

Извеждат хора от районите в близост до пожара, възникнал след взрива във военен завод в с. Белица

10 Август, 2026 18:36 1 670 30

  • трявна-
  • взрив-
  • евакуация-
  • завод за боеприпаси-
  • склад за боеприпаси

Теренът е труднодостъпен, което затруднява работата на екипите, но е създадена необходимата организация, каза кметът на Трявна

Извеждат хора от районите в близост до пожара, възникнал след взрива във военен завод в с. Белица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предприети са мерки за извеждане на хора от районите в близост до пожара, възникнал след взривовете в складовата база на „ЕМКО“ край Трявна. Това съобщи пред журналисти кметът на община Трявна Денчо Минев, цитиран от БТА.

Всички кметски наместници в засегнатия район са активирани и са установени хората, които са с постоянен адрес там. Предприети са мерки те да бъдат изведени на безопасно място, каза кметът. По думите на Минев на места хора са отказвали да напуснат, но със съдействието на кметските наместници те са били евакуирани.

В момента екипите на пожарната действат по план и локализират пожара, възникнал вследствие на инцидента в завода. Активирано е и доброволното формирование на Община Трявна, което оказва съдействие на пожарникарите след получени инструкции.

На терен са началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Трявна и ръководители на пожарните екипи, които познават района и заедно с местни хора предприемат действия за локализиране на пожара, обясни Минев. Той посочи, че районът около обекта е слабо населен, което ограничава риска за голям брой хора. Всички жители в близост до пожара са предупредени и институциите следят постоянно развитието на ситуацията.

„Със съдействието на всички - на местната власт и на централните органи, на държавата, правим необходимото тези хора да бъдат в безопасност и ще продължаваме да го правим, докато опасността отмине“, каза кметът.

По думите му теренът е труднодостъпен, което затруднява работата на екипите, но е създадена необходимата организация. Пожарът се наблюдава постоянно и към момента няма повод за безпокойство, увери Минев.

Относно качеството на въздуха кметът на Трявна съобщи, че пожарната е извършила измервания в Трявна и Плачковци, при които не са установени отклонения от нормите. Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново пътува към Плачковци, където са били получени сигнали от местни жители. По думите на кмета не са установени токсични материали, които да представляват опасност за населението. Той призова хората да запазят спокойствие, като увери, че институциите са на място и са предприети необходимите мерки.

Към момента няма данни за хора, потърсили медицинска помощ във връзка с инцидента. Местната болница и Спешна помощ са информирани и са в готовност да окажат помощ при необходимост, заяви той.

Минев уточни, че е засегната постройка в района на Руевите къщи, в землището на Станчов хан. Там няма постоянно живеещи хора. Въпреки туристическия сезон и наличието на посетители в района, кметските наместници са предприели необходимите действия за тяхната безопасност, увери още Минев.

БТА припомня, че пожарът в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ ООД край село Белица, община Трявна, възникна на 10 август, последван от взривове в част от складовете.

Първоначално бе съобщено за пожар в камион и последвали взривове. Районът бе отцепен, активирана бе системата BG-ALERT, бяха предприети и превантивни действия за евакуация на населението в близост до обекта.

Няма жертви и пострадали. След взривовете възникна горски пожар, който се разпространи извън района на предприятието. От „ЕМКО“ заявиха, че изключват човешка грешка като причина за инцидента. По-късно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че към момента няма данни за външна намеса. Окръжна прокуратура – Габрово ръководи досъдебното производство за изясняване на причините за пожара и размера на щетите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    39 0 Отговор
    Наблизо са видели Петров и Баширов небрежно да пушат и да хвърлят фасовете .

    Коментиран от #25

    18:40 10.08.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    37 0 Отговор
    некой персийски фишек е долетял

    18:41 10.08.2026

  • 3 гърбав

    42 0 Отговор
    Сега започва познатия рефрен . Собственикът не е виновен,а жертва!

    18:44 10.08.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    43 1 Отговор
    Чакаме с нетърпение завода на Рейнметал! По голям, с повече думба-лумба като гръмне!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #8

    18:48 10.08.2026

  • 5 МАХАЙТЕ НЕКАДЪРНИКА ГЕБРЕВ

    35 4 Отговор
    СЕГА СТРОИ ФАБРИКА ЗА БАРУТ В ШУМЕН.И ТАМ ДА ЧАКАМЕ ДА ГРЪМНАТ.ДОКАТО НЕ Е СРИНАЛ ДЪРЖАВАТА ГО ПРАЩАЙТЕ В РУСИЯ ТАМ ДА СЕ РАЗБИРАТ КОЙ КРИВ КОЙ ПРАВ

    18:48 10.08.2026

  • 6 Хаха

    37 0 Отговор
    Няма случайни неща!

    18:50 10.08.2026

  • 7 Споко,

    21 3 Отговор
    няма външна намеса, каза онова точното с парите.

    18:50 10.08.2026

  • 8 ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН

    24 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    ТОВА ЩЕ Е ДЕМОКРАТИЧЕН ГЪРМЕЖ , НЕЩО КАТО ФОЙЕРВЕРК ЗА ПОЗДРАВИ.ДА НЕ СЕ БЪРКА С ПЪКЛЕНИТЕ ГЪРМЕЖИ ДЕТО НИ ГИ ОРГАНИЗИРАТ ОТ ИЗТОК

    18:52 10.08.2026

  • 9 Мдаа

    23 2 Отговор
    ..В склад за боеприпаси в България е възникнала експлозия. Според местни медии, първо камион се е запалил в склада, след което огънят се е разпространил към едно от складовите помещения. Съобщава се за последваща детонация на боеприпаси. Предполага се, че става въпрос за складовете на оръжейната фирма EMКO, разположени в района на Трявна. Компанията е специализирана в производството и износа на оръжия и боеприпаси. Продуктовата гама на EMКO включва артилерийски снаряди 120-152 мм, танкови боеприпаси, стрелково оръжие, патрони и мини. Компанията доставя оръжие на Украйна от 2014 г. и след началото на руската специална военна операция се превръща в един от най-големите доставчици на боеприпаси от съветски калибър за украинските въоръжени сили.

    Мдаа.....

    Коментиран от #10

    18:59 10.08.2026

  • 10 М@Д@

    27 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    ЗАЩО НЕ ГЪРМИ СОПОТ А САМО ГЕБРЕВИТЕ ?

    19:01 10.08.2026

  • 11 Ти да видиш

    37 1 Отговор
    Който произвежда смърт да не очаква цветя насреща!

    19:01 10.08.2026

  • 12 Механик

    29 1 Отговор
    Кво стаа с новия завод за барут? Ша го строим ли?
    Не че нещо. Просто питам. Па който има поне за 2 стотинки акъл, знае защо питам.

    19:11 10.08.2026

  • 13 То няма никаква опасност

    25 0 Отговор
    но евакуираме населението. Що ли?

    19:15 10.08.2026

  • 14 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    6 30 Отговор
    - Русия отказва да изпълни дипломатическите си ангажименти към България и я хвърля в Първа национална катастрофа (1913)
    - Русия се сражава срещу България в Първата световна война, изпращайки свои войски на Македонския и Добруджанския фронт; бомбардирана е Варна. (1915-1918)
    - СССР финансира опит за гражданска война (1923)
    - СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
    - СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
    - СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.нски
    - СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
    - СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
    - СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
    - СССР извършва геноцид срещу Таврийските българи (1945-1946)
    - СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)
    - СССР насърчава признаването на отделна македонска нация (1947-1948)
    - СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
    - СССР отказва да признае България за съвоюваща страна и въпреки участието на страната ни в борбата с Г

    19:16 10.08.2026

  • 15 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    5 28 Отговор
    СССР превръща България в икономически васал чрез участието й в СИВ. (1949-1989)
    След 1991 г.:
    - Русия поддържа със средства и пари запазването на комунистическия елит във властта у нас.
    - Русия отпуска средства на българската организирана престъпност.
    - Русия пряко финансира редица политически сили и политици, които да защитават интересите й у нас.
    - Русия финансира тролски фабрики и пропаганда, които да контролират общественото мнение и да насаждат омраза към Европа, демокрацията и свободния пазар.
    - Русия използва своите слуги в България, за да налижи контрол над енергетиката и горивата. С оборудването на Софийското метро с руска апаратура, се поставя под пряка зависимост и столицата.
    - Русия слага ръка върху стратегически имоти в България, както по Черноморието, така и във вътрешността на страната.
    - Русия обсебва Българската православна църква и я превръща в социодеструктивен слуга, действащ пряко против българските национални интереси.
    - Русия финансира паравоенни формирования и рекрутира наемници от България със знанието и закрилата на българските служби, които са инфилтрирани от руски кадри.
    Такива са фактите.

    Коментиран от #16, #29

    19:17 10.08.2026

  • 16 САНИТАРЯ

    28 3 Отговор

    До коментар #15 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    ПАК СИ ИЗБЯГАЛ И НЕ СИ СИ ВЗЕЛ ХАПЧЕТАТА.СССР ГО НЯМА ВЕЧЕ 36 ГОДИНИ.ТИ СИ 100 ГОДИНИ НАЗАД

    19:21 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЗЕМЕНСКИ

    10 0 Отговор
    Този път уцели.

    19:30 10.08.2026

  • 19 Чорбара

    12 0 Отговор
    Три трупа за сега .

    19:31 10.08.2026

  • 20 МИСИРКА

    14 1 Отговор
    Въздуха не е замърсен, опасност няма ама всички дим да ги няма. Що ли?

    19:32 10.08.2026

  • 21 Абе нема лабаво

    10 0 Отговор
    Гебрев е видел около обекта Петров и Боширов... и най важното видел лично Путин с туба бензин и запалка!!!
    Абе както винаги и за всичко е виноват Путин и Русия!!

    19:44 10.08.2026

  • 22 ВСУ ОТ ВТОРИ ОПИТ

    5 2 Отговор
    Не пропуска.

    19:45 10.08.2026

  • 23 Бауууу

    6 0 Отговор
    Малиии та гума ка гръмна чак завода взриви

    19:47 10.08.2026

  • 24 Ганя Путинофила

    0 8 Отговор
    Ало Демерджиев, кога НСБОП ще арестува националните предатели, руските еничари?
    Не четете ли "Факти"?

    Коментиран от #26

    19:49 10.08.2026

  • 25 Пак че не е за противопехотни фойерверки

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    , като оня къде не спря да детонира 2 седмици.

    19:50 10.08.2026

  • 26 Taка Така

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ганя Путинофила":

    Не си ок с сивото, няма и никога не е имало, няма и са има руски еничари. Но от евроатлантическа подложка и това е много като резултат, повече не се и очаква

    Коментиран от #27

    20:04 10.08.2026

  • 27 Така Така

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Taка Така":

    Със сивото имах предвид

    20:05 10.08.2026

  • 28 Честито

    9 0 Отговор
    станахме барутен погреб и фронт на Ес брава на нас

    20:22 10.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    ИЗПРАТЕТЕ В ЦИТАДЕЛАТА НА ВЗРИВА
    ОНЕЗИ ПЕТИМАТА ОТ МЛАДЕЖКИЯ ХЪЛМ И ДА ГИ ВОДИ КОМ.СATAНA Z 🗣

    21:37 10.08.2026

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