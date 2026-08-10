Извеждат хора от районите в близост до пожара, възникнал след взрива във военен завод в с. Белица

Предприети са мерки за извеждане на хора от районите в близост до пожара, възникнал след взривовете в складовата база на „ЕМКО“ край Трявна. Това съобщи пред журналисти кметът на община Трявна Денчо Минев, цитиран от БТА.
Всички кметски наместници в засегнатия район са активирани и са установени хората, които са с постоянен адрес там. Предприети са мерки те да бъдат изведени на безопасно място, каза кметът. По думите на Минев на места хора са отказвали да напуснат, но със съдействието на кметските наместници те са били евакуирани.
В момента екипите на пожарната действат по план и локализират пожара, възникнал вследствие на инцидента в завода. Активирано е и доброволното формирование на Община Трявна, което оказва съдействие на пожарникарите след получени инструкции.
На терен са началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Трявна и ръководители на пожарните екипи, които познават района и заедно с местни хора предприемат действия за локализиране на пожара, обясни Минев. Той посочи, че районът около обекта е слабо населен, което ограничава риска за голям брой хора. Всички жители в близост до пожара са предупредени и институциите следят постоянно развитието на ситуацията.
„Със съдействието на всички - на местната власт и на централните органи, на държавата, правим необходимото тези хора да бъдат в безопасност и ще продължаваме да го правим, докато опасността отмине“, каза кметът.
По думите му теренът е труднодостъпен, което затруднява работата на екипите, но е създадена необходимата организация. Пожарът се наблюдава постоянно и към момента няма повод за безпокойство, увери Минев.
Относно качеството на въздуха кметът на Трявна съобщи, че пожарната е извършила измервания в Трявна и Плачковци, при които не са установени отклонения от нормите. Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново пътува към Плачковци, където са били получени сигнали от местни жители. По думите на кмета не са установени токсични материали, които да представляват опасност за населението. Той призова хората да запазят спокойствие, като увери, че институциите са на място и са предприети необходимите мерки.
Към момента няма данни за хора, потърсили медицинска помощ във връзка с инцидента. Местната болница и Спешна помощ са информирани и са в готовност да окажат помощ при необходимост, заяви той.
Минев уточни, че е засегната постройка в района на Руевите къщи, в землището на Станчов хан. Там няма постоянно живеещи хора. Въпреки туристическия сезон и наличието на посетители в района, кметските наместници са предприели необходимите действия за тяхната безопасност, увери още Минев.
БТА припомня, че пожарът в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ ООД край село Белица, община Трявна, възникна на 10 август, последван от взривове в част от складовете.
Първоначално бе съобщено за пожар в камион и последвали взривове. Районът бе отцепен, активирана бе системата BG-ALERT, бяха предприети и превантивни действия за евакуация на населението в близост до обекта.
Няма жертви и пострадали. След взривовете възникна горски пожар, който се разпространи извън района на предприятието. От „ЕМКО“ заявиха, че изключват човешка грешка като причина за инцидента. По-късно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че към момента няма данни за външна намеса. Окръжна прокуратура – Габрово ръководи досъдебното производство за изясняване на причините за пожара и размера на щетите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #25
18:40 10.08.2026
2 Ний ша Ва упрайм
18:41 10.08.2026
3 гърбав
18:44 10.08.2026
4 Мдаа!🤔
Коментиран от #8
18:48 10.08.2026
5 МАХАЙТЕ НЕКАДЪРНИКА ГЕБРЕВ
18:48 10.08.2026
6 Хаха
18:50 10.08.2026
7 Споко,
18:50 10.08.2026
8 ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪН
До коментар #4 от "Мдаа!🤔":ТОВА ЩЕ Е ДЕМОКРАТИЧЕН ГЪРМЕЖ , НЕЩО КАТО ФОЙЕРВЕРК ЗА ПОЗДРАВИ.ДА НЕ СЕ БЪРКА С ПЪКЛЕНИТЕ ГЪРМЕЖИ ДЕТО НИ ГИ ОРГАНИЗИРАТ ОТ ИЗТОК
18:52 10.08.2026
9 Мдаа
Мдаа.....
Коментиран от #10
18:59 10.08.2026
10 М@Д@
До коментар #9 от "Мдаа":ЗАЩО НЕ ГЪРМИ СОПОТ А САМО ГЕБРЕВИТЕ ?
19:01 10.08.2026
11 Ти да видиш
19:01 10.08.2026
12 Механик
Не че нещо. Просто питам. Па който има поне за 2 стотинки акъл, знае защо питам.
19:11 10.08.2026
13 То няма никаква опасност
19:15 10.08.2026
14 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
- Русия се сражава срещу България в Първата световна война, изпращайки свои войски на Македонския и Добруджанския фронт; бомбардирана е Варна. (1915-1918)
- СССР финансира опит за гражданска война (1923)
- СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
- СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
- СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.нски
- СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
- СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
- СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
- СССР извършва геноцид срещу Таврийските българи (1945-1946)
- СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)
- СССР насърчава признаването на отделна македонска нация (1947-1948)
- СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
- СССР отказва да признае България за съвоюваща страна и въпреки участието на страната ни в борбата с Г
19:16 10.08.2026
15 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
След 1991 г.:
- Русия поддържа със средства и пари запазването на комунистическия елит във властта у нас.
- Русия отпуска средства на българската организирана престъпност.
- Русия пряко финансира редица политически сили и политици, които да защитават интересите й у нас.
- Русия финансира тролски фабрики и пропаганда, които да контролират общественото мнение и да насаждат омраза към Европа, демокрацията и свободния пазар.
- Русия използва своите слуги в България, за да налижи контрол над енергетиката и горивата. С оборудването на Софийското метро с руска апаратура, се поставя под пряка зависимост и столицата.
- Русия слага ръка върху стратегически имоти в България, както по Черноморието, така и във вътрешността на страната.
- Русия обсебва Българската православна църква и я превръща в социодеструктивен слуга, действащ пряко против българските национални интереси.
- Русия финансира паравоенни формирования и рекрутира наемници от България със знанието и закрилата на българските служби, които са инфилтрирани от руски кадри.
Такива са фактите.
Коментиран от #16, #29
19:17 10.08.2026
16 САНИТАРЯ
До коментар #15 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":ПАК СИ ИЗБЯГАЛ И НЕ СИ СИ ВЗЕЛ ХАПЧЕТАТА.СССР ГО НЯМА ВЕЧЕ 36 ГОДИНИ.ТИ СИ 100 ГОДИНИ НАЗАД
19:21 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЗЕМЕНСКИ
19:30 10.08.2026
19 Чорбара
19:31 10.08.2026
20 МИСИРКА
19:32 10.08.2026
21 Абе нема лабаво
Абе както винаги и за всичко е виноват Путин и Русия!!
19:44 10.08.2026
22 ВСУ ОТ ВТОРИ ОПИТ
19:45 10.08.2026
23 Бауууу
19:47 10.08.2026
24 Ганя Путинофила
Не четете ли "Факти"?
Коментиран от #26
19:49 10.08.2026
25 Пак че не е за противопехотни фойерверки
До коментар #1 от "Тити":, като оня къде не спря да детонира 2 седмици.
19:50 10.08.2026
26 Taка Така
До коментар #24 от "Ганя Путинофила":Не си ок с сивото, няма и никога не е имало, няма и са има руски еничари. Но от евроатлантическа подложка и това е много като резултат, повече не се и очаква
Коментиран от #27
20:04 10.08.2026
27 Така Така
До коментар #26 от "Taка Така":Със сивото имах предвид
20:05 10.08.2026
28 Честито
20:22 10.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НИЩО МУ НЯМА
ОНЕЗИ ПЕТИМАТА ОТ МЛАДЕЖКИЯ ХЪЛМ И ДА ГИ ВОДИ КОМ.СATAНA Z 🗣
21:37 10.08.2026